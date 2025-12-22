Programul Companiei de Apă Oradea în perioada sărbătorilor de iarnă

08:30

Cum arată evenimentele săptămânii trecute, prin ochii lui Bihorel: Birtașul, despre taxele de anul viitor: „Cred că suntem un popor de șoferi, altfel nu-mi explic de ce la dezbaterile publice pentru taxe au venit doar reprezentanții unei firme de taxiuri”. „Dar în rest taxele rămân neschimbate?”. „Ar fi culmea. Dacă Bolovan nu poate crește după cum vrea taxele la nivel național, măcar noi să-i arătăm că nu l-am uitat și să dăm țării exemplu că se poate supraviețui cu bani mărunți”.