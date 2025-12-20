Marea Britanie reduce cu aproape 40% fondurile pentru contracararea influenței Rusiei în Balcanii de Vest, inclusiv a dezinformării și atacurilor cibernetice. Măsura apare ca urmare a tăierilor bugetare din ajutorul extern.
Biziday.ro, 20 decembrie 2025 21:50
Fondurile provin din Integrated Security Fund (ISF), creat pentru a finanța proiecte legate de securitatea națională, atât în Marea Britanie, cât și în alte state. Bugetul alocat regiunii scade de la 40 de milioane de lire sterline anul trecut la 24 de milioane pentru anul 2025-2026. Tăierile respectă politica premierului Keir Starmer, care a anunțat […]
• • •
Acum o oră
21:50
Acum 4 ore
19:40
Studiu. Creșterea nivelului de dioxid de carbon din atmosferă nu afectează doar clima, ci și calitatea mâncării. Recoltele devin mai calorice, dar pierd din vitamine și minerale (zinc, fier, proteine). Specialiștii avertizează asupra fenomenului de “înfometare ascunsă” – oamenii se simt sătui când mănâncă, dar nu primesc nutrienții de care organismul are nevoie. # Biziday.ro
Studiul, publicat în revista științifică Global Change Biology, a fost realizat de cercetărori de la Universitatea Leiden din Olanda, care au analizat aproape 60 de mii de măsurători din studii anterioare, acoperind 32 de nutrienți și 43 de culturi agricole (printre care orezul, grâul, cartofii și roșiile). Rezultatele sunt considerate șocante de către cercetători, care […]
Acum 8 ore
15:20
Viktor Orban pune la îndoială responsabilitatea clară a Rusiei pentru declanșarea războiului din Ucraina: “Nu este clar cine a atacat pe cine”. Susține că a ales ca Ungaria să nu participe la împrumutul pe care UE îl oferă Ucrainei de teama “unui răspuns puternic” din partea lui Vladimir Putin. # Biziday.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a pus sub semnul întrebării responsabilitatea declanșării războiului din Ucraina și a criticat din nou sprijinul acordat Kievului de liderii europeni, după summitul Consiliului European. Declarațiile vin în contextul în care Ungaria a ales să nu participe acordul Uniunii Europene privind împrumuturi comune în valoare de 90 de miliarde de euro […]
Acum 12 ore
12:50
Italia. Autoritățile din Roma introduc, din februarie 2026, o taxă de acces la Fontana di Trevi, una dintre cele mai vizitate obiective turistice, în încercarea de a combate turismul excesiv. Taxa, de doi euro, va aduce la bugetul primăriei 6,5 milioane de euro pe an. # Biziday.ro
Potrivit autorităților locale, turiștii vor fi nevoiți să achite doi euro, începând din 1 februarie 2026, pentru accesul la Fontana di Trevi, deși vor putea vedea în continuare monumentul de la distanță în mod gratuit. Locuitorii din Roma, copiii sub 5 ani, persoanele cu dizabilități și un însoțitor vor beneficia de intrare gratuită. Primarul Romei […]
Acum 24 ore
07:50
Departamentul american de Justiție a publicat parțial Dosarele Epstein, cu puțin timp înainte de împlinirea termenului legal impus de Congres. Totuși, deși conțin sute de mii de pagini și fotografii, din acestea lipsesc o mare parte din materialele considerate esențiale pentru înțelegerea completă a cazului și nu îl menționează mai deloc pe Donald Trump. Fotografiile par a fi concentrate pe relația lui Bill Clinton cu prădătorul sexual Jefrey Epstein. Alte documente sunt așteptate să fie publicate în următoarele zile. # Biziday.ro
Departamentul Justiției al Statelor Unite a publicat vineri seara târziu o mare parte dintre documentele legate de investigațiile federale asupra lui Jeffrey Epstein, finanțatorul condamnat pentru infracțiuni sexuale, în urma unui termen-limită impus prin lege. Publicarea vine după luni de presiuni politice, inclusiv din partea unor membri ai Partidului Republican, asupra Administrației Trump. Documentele făcute […]
Ieri
21:40
Franța. O instanță nu permite guvernului să suspende site-ul retailerului chinez Shein. Arată că măsura este disproporționată, dar dispune, totuși, verificarea vârstei utilizatorului la achizițiile de produse pentru adulți. # Biziday.ro
O instanță din Paris a respins cererea guvernului de a suspenda site-ul Shein pe o perioadă de trei luni. Cererea a fost înaintată în urma scandalului privind vânzarea pe platformă, de către vânzători terți, a unor păpuși sexuale cu aspect de copii, dar și a armelor sau a altor produse ilicite. Hotărârea ia act de […]
19:50
Un start-up european a testat cu succes rachete de apărare mici, ieftin de fabricat, împotriva unor drone de atac asemănătoare cu cele lansate de Rusia asupra Ucrainei. Estimează începerea producției la final de 2026. # Biziday.ro
Frankenburg Technologies, start-up european din domeniul apărării, a folosit rachete mici, de până la 60 de centimetri, cu rază scurtă de acțiune și care pot atinge viteze de peste o mie de kilometri pe oră, pentru a lovi o dronă de doi metri, care zbura cu 200 de kilometri pe oră. Testul a fost efectuat […]
17:00
Război Rusia – Ucraina. Serviciul ucrainean de Securitate a atacat cu drone aeriene încă o platformă petrolieră deținută de Lukoil în Marea Caspică, pentru a treia oară în ultimele săptămâni. # Biziday.ro
În atac au fost folosite drone cu rază lungă de acțiune operate de Centrul de Operațiuni Speciale Alpha al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SSU), conform presei ucrainene, care a publicat mai multe imagini cu atacul. Nu este clar momentul exact când a avut loc acesta, însă este cel de-al treilea din ultimele săptămâni, efectuat […]
16:10
Vladimir Putin consideră că secretarul general al NATO lansează “afirmații agresive”, când vorbește despre pregătirea Europei pentru un conflict de amploare. Îl întreabă, retoric, “dacă știe să citească” și îl pune să consulte Strategia de Securitate a SUA, “în care Rusia nu este prezentată nici ca țintă, nici ca agresor”. # Biziday.ro
Vladimir Putin a început după ora 11 (a României) conferința-maraton anuală, în care a răspuns la întrebările jurnaliștilor și cetățenilor ruși. Prima a fost chiar despre războiul din Ucraina și perspectivele de pace. Liderul de la Kremlin a răspuns că nu crede că Ucraina este pregătită pentru discuții în acest sens, adăugând că “practic, refuză […]
14:20
Serviciul de Securitate al Ucrainei a atacat, în premieră, un petrolier din flota fantomă a Rusiei care naviga în Marea Mediterană. Nava, fără încărcătură, a fost lovită cu drone (aeriene) și “a suferit daune critice”. # Biziday.ro
Un oficial al SBU a declarat pentru agenția Reuters că dronele aeriene au lovit nava Qendil, aflată la peste 2.000 de kilometri de Ucraina. Și presa ucraineană scrie despre operațiunea fără precedent a unității Alpha, citând tot o sursă din interior. SBU’s “Alpha” unit struck the Russian shadow fleet tanker QENDIL in the Mediterranean using […]
09:30
ByteDance a semnat un acord cu investitori americani și internaționali pentru transferul controlului operațiunilor TikTok din SUA, pentru a evita interzicerea. O nouă societate cu capital misx va fi înființată, iar prin investitori se regăsește și Oracle. # Biziday.ro
ByteDance, compania chineză care deține platforma TikTok, a semnat acordurile obligatorii cu investitori americani și globali prin care aproximativ 80% din activele sale din SUA vor fi transferate către o nouă companie deținută de mai mulțe investitori. ByteDance a informat angajații că a semnat acorduri obligatorii cu Oracle, Silver Lake și MGX pentru a forma […]
08:30
Donald Trump a promulgat legislația bipartizană care restricționează reducerea trupelor americane din Europa la sub 76 de mii de militari și oferă un sprijin de 400 de milioane de dolari armatei Ucrainei. Practic, aceasta corectează semnificativ viziunea Pentagonului și a Casei Albe privind implicarea în coordonarea NATO cu europenii. # Biziday.ro
Donald Trump a promulgat proiectul anual de lege privind Autorizarea Apărării Naționale. Legea, care contravine viziunii administrației sale, de a se distanța de Europa și de aliații din NATO, interzice scăderea efectivelor americane din Europa sub pragul de 76 de mii de militari pentru mai mult de 45 de zile, fără o clarificare în fața […]
06:40
Țările UE au ajuns la o înțelegere privind finanțarea Ucrainei cu 90 de miliarde de euro, pe următorii doi ani, fără utilizarea activelor rusești. Acestea rămân înghețate, ca garanții la dispoziția UE, care le va folosi doar dacă Rusia nu plătește Ucrainei reparații de război, iar Kievul nu le mai poate înapoia europenilor banii. # Biziday.ro
“Avem un acord. Decizia de a oferi Ucrainei un sprijin de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027 a fost aprobată. Ne-am angajat, am livrat”, a scris, la primele ore ale dimineții de vineri, pe rețelele sociale, președintele Consiliului UE, Antonio Costa. Ulterior, el a anunțat, alături de Ursula von der Leyen termenii acestuia. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
22:20
Președintele din Belarus anunță că sistemul de rachete balistice Oreșnik, cu rază intermediară, a fost desfășurat și “intră în serviciu”. Anunțul, în timp summitului UE în care este analizată folosirea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei. # Biziday.ro
Președintele Aleksandr Lukașenko a transmis că Rusia a desfășurat pe teritoriul belarus cel mai nou sistem de rachete balistice Oreșnik, cu rază de acțiune medie, de până la 5.500 de kilometri, și care este capabil să transporte focoase nucleare. Șeful statului a precizat că sistemul a ajuns în țară miercuri și că intră în serviciul […]
21:50
Administrația Trump autorizează vânzări record de arme către Taiwan, în valoare de 11 miliarde de dolari, însă contractele mai trebuie aprobate de Congres. China transmite că decizia americanilor va escalada tensiunile din regiune. # Biziday.ro
Pachetul este format din opt acorduri de vânzare, care includ 82 de sisteme de rachete HIMARS și 420 de sisteme ATACMS, în valoare de peste patru miliarde de dolari. De asemenea, cuprinde 60 de sisteme de obuze autopropulsate și echipamente aferente, evaluate și ele la peste patru miliarde, drone în valoare de peste un miliard […]
21:00
Război în Ucraina. Rușii au atacat cu drone un pod din Odesa, care traversează Nistru și se află la granița cu Republica Moldova. În urma atacului, autoritățile moldovene au decis închiderea a două puncte de trecere a frontierei cu Ucraina. # Biziday.ro
Poliția de Frontieră din Moldova transmite că atacul a avut loc joi, în jurul orei 16. Drone rusești cu încărcătură explozivă au lovit podul peste Nistru, amplasat pe traseul Odesa–Reni, în apropiere de o localitate din Ucraina. În urma impactului, traficul pe pod a fost oprit complet, iar zona a fost izolată pentru evaluarea pagubelor […]
19:00
Australia. Guvernul va înăspri legile pentru sancționarea discursurilor instigatoare la ură și va acorda ministrului de Interne noi competențe de a anula sau a refuza vizele celor ce “promovează ura și divizarea” sau care vin “din enclave teroriste”, precum Gaza. Măsurile, în urma atacului terorist de zilele trecute și într-un moment de intensificare a antisemitismului. # Biziday.ro
Premierul Australiei, Anthony Albanese, a anunțat un pachet de noi legi împotriva discursului instigator la ură, recunoscând în același timp că guvernul său ar fi putut face mai mult pentru a combate antisemitismul înainte de atacul terorist de la Bondi Beach. Atacul, produs în timpul unei celebrări de Hanuka, a dus la moartea a 15 […]
17:10
Brașov. Trafic oprit pe DN1, la ieșirea din Făgăraș spre Mândra. Două persoane au fost rănite într-un accident între patru autoturisme. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că traficul este oprit temporar pe DN1 Brașov – Făgăraș, pe raza localității Mândra, din cauza unui accident produs între patru autoturisme. În urma coliziunii, două persoane rănite necesitând îngrijiri medicale.
16:00
Guvernul va acorda premii în bani elevilor ce obțin media 10 la Evaluarea Națională și la Bacalaureat. Ministrul Educației a subliniat că măsura reprezintă un sprijin pentru tinerii de excepție, în contextul depășirii dificultăților fiscal-bugetare din sistemul educațional. # Biziday.ro
Ministerul Educației informează că, în ședința de guvern de astăzi, “s-a aprobat susținerea financiară a absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a/EN VIII (sesiunea 2025), în valoare de 2.000 de lei pentru fiecare elev, și la examenul național de bacalaureat (sesiunea specială și sesiunea iunie 2025), în valoare […]
14:10
Constanța. DNA l-a trimis în judecată pe primarul din Mangalia, pe care îl acuză că a luat șpagă de peste 600 de mii de euro pentru a permite construirea unor imobile fără autorizație și că a permis emiterea de acte false. A încercat să spele banii cumpărând un hotel. # Biziday.ro
DNA transmite că Radu Cristian, primarul municipiului Mangalia, a fost trimi în judecată, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, spălare de bani în formă continuată și instigare la folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia. Pe […]
13:50
Bruxelles. Protest violent al fermierilor, față de politicile agricole ale UE. Mii de persoane din toate țările membre au ieșit pe străzi, cu utilaje agricole, chiar în ziua summitului UE. Ciocniri între protestatari și forțele de ordine. # Biziday.ro
Mii de fermieri din peste 40 de grupuri din toate statele membre ale UE au ieșit pe străzile din Bruxelles pentru a denunța impactul politicii agricole a UE și controversatul acord comercial al UE cu țările Mercosur. Într-o declarație semnată de nouă grupuri agroalimentare europene, reprezentanții sectorului au explicat că garanțiile propuse în legătură cu […]
12:50
București. Mii de sindicaliști protestează în fața Palatului Cotroceni, nemulțumiți de înghețarea salariilor și tăierile anunțate de Guvern. Îi solicită președintelui Dan să intervină și să medieze conflictul social. # Biziday.ro
Mii de oameni s-au adunat în fața Palatului Cotroceni pentru a protesta față de înghețarea salariilor și tăierile anunțate de Guvern. Protestatarii sunt membri a patru confederații sindicale și îi cer președintelui Nicușor Dan să intervină urgent și să medieze conflictul social. Manifestația are loc într-un moment în care șeful statului este plecat din țară, […]
12:20
Percheziții într-o într-o anchetă ce vizează dobândirea frauduloasă a cetăţeniei române. Sunt vizați cetățeni ucraineni și mai mulți avocați din cadrul Baroului București și funcționari publici din cadrul Serviciului Stării Civile Sector 6. Printre clienții grupării care falsificau actele de cetățenie se regăsesc și ruși. # Biziday.ro
Procurorii din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație au efectuat în cursul zilei de astăzi, 18 decembrie 2025, 37 de percheziții domiciliare în două cauze vizând săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, fals informatic, uz de fals, divulgarea de informații secrete de serviciu sau […]
10:50
Investigație Reuters. China lucrează în secret la o tehnologie esențială pentru a obține independența față de Occident, în producția celor mai avansate cipuri pentru AI, telefoane și aplicații militare. A recrutat foști ingineri ai companiei olandeze ASML, lider în domeniu, și obligă angajații Huawei să lucreze în condiții stricte și chiar să doarmă la locul de muncă, cu acces limitat cu lumea exterioară. # Biziday.ro
Reuters explică faptul că mai mulți oficiali chinezi au comparat proiectul cu “Manhattan Project”, programul american care a dus la construirea bombei atomice. Miza este uriașă – obținerea independenței față de Occident în producția celor mai avansate cipuri, folosite în mod special pentru inteligența artificială. Proiectul este dezvoltat într-un laborator ultra-securizat din Shenzhen, unde cercetătorii […]
10:00
USR îl propune pe ministrul Economiei, Radu Miruță, la conducerea Ministerului Apărării, după ce Ionuț Moșteanu și-a dat demisia. În locul lui Miruță, la Ministerul Economiei, este propus Irineu Darău. Mâine cei doi vor fi validați intern. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut în contextul în care președintele USR, Dominic Fritz, a convocat în această dimineață Comitetul Politic al USR pentru data de 19 decembrie 2025, ora 12:00. Scopul reuniunii este validarea propunerilor pentru ministerele Apărării și Economie. Dominic Fritz îl propune pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, pentru funcția de ministru al […]
09:30
Liderii UE se reunesc pentru o decizie privind activele rusești înghețate. Financial Times a aflat că Putin a transmis amenințări individuale privind confiscarea companiilor occidentale care mai sunt în Rusia. După SUA (care nu sunt amenințate nicicum) Austria, Italia și Germania sunt cele mai vulnerabile. # Biziday.ro
Deși Moscova nu a dezvăluit încă ce măsuri ar putea lua dacă activele sale (circa 210 miliarde de euro) sunt confiscate, oficialii ruși au analizat deja confiscarea oricăror active occidentale rămase în Rusia, potrivit unei persoane familiarizate cu planurile, arată Financial Times. Deși peste 1.900 de companii străine s-au retras din Rusia sau și-au redus […]
08:50
Donald Trump duce disputele politice cu predecesorii săi la un nivel nemaivăzut. În discursul anual de Crăciun, el a vorbit mai mult despre Joe Biden decât despre planurile sale de viitor, dând vina pe acesta pentru toate problemele SUA. Anterior, el a înlocuit portretul fostului președinte american cu un autopen și a pus texte denigratoare sub acesta, dar și sub portretul lui Barack Obama. # Biziday.ro
Donald Trump a folosit primul său discurs de dinaintea sărbătorilor de iarnă pentru a-și critica predecesorii democrați, fără a vorbi foarte mult despre planurile sale de viitor, dar nici despre politica externă a țării, deși tensiunile cu Venezuela escaladează, iar relația cu europenii pare a fi la momentul unei întoarceri istorice. Donald Trump l-a acuzat […]
17 decembrie 2025
23:50
Meta va introduce treptat, de anul viitor, un sistem de verificare a vârstei bazat pe recunoașterea facială sau pe amprentă. Softul cere utilizatorului să-și dezvăluie o singură dată anul nașterii, apoi prezintă rețelelor sociale o “dovadă digitală” protejată a vârstei. # Biziday.ro
Noua tehnologie, numită sugestiv “AgeKey”, este dezvoltată de compania K-ID, cu sediul în Singapore, și urmează să fie integrată în rețelele sociale deținute de Meta în mai multe țări, începând din 2026. AgeKey îi cere o singură dată utilizatorului să-și dezvăluie anul nașterii și, apoi, se folosește de recunoașterea facială sau de amprentă pentru a […]
23:00
Parlamentul European susține crearea “spațiului Schengen militar”, pentru a permite deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor în interiorul Uniunii. Pe lângă eliminarea barierelor administrative, cere investiții majore în infrastructură. # Biziday.ro
Într-o rezoluție fără caracter obligatoriu, parlamentarii europeni subliniază că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a evidențiat necesitatea urgentă a îmbunătățirii mobilității militare, pentru a permite deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor, în special pe flancul estic (țările baltice și Polonia). Europarlamentarii arată că persistă problema barierelor administrative și financiare și obstacolele ce țin de […]
22:30
SUA. Congresul a adoptat o legislație de apărare ce contravine viziunii Administrației Trump, de a se distanța de Europa și de aliații din NATO. Restricționează reducerea trupelor americane din Europa sub 76 de mii de militari și oferă un sprijin de 400 de milioane de dolari Armatei Ucrainei. # Biziday.ro
Senatul a adoptat, cu 77 de voturi “pentru” la 20 “împotrivă”, proiectul anual de lege privind Autorizarea Apărării Naționale, care reglementează modul în care sunt folosite până la 901 miliarde de dolari. Prin prevederile inițiativei, Congresul dă un semnal de susținere Europei, în ciuda Strategiei de Securitate dezvăluită săptămânile trecute de Administrația Trump. Votul final […]
22:00
Premiile Oscar vor fi transmise în exclusivitate pe platforma YouTube, din 2029. Este pentru prima dată când ceremonia, transmisă de zeci de ani de postul de televiziune american ABC, va fi disponibilă doar pe o platformă de streaming. # Biziday.ro
Premiile Oscar vor fi transmise exclusiv pe YouTube începând din 2029. Academia de Arte și Științe Cinematografice a anunțat că a semnat un acord multianual prin care va oferi YouTube drepturile globale exclusive asupra premiilor Oscar, până în 2033. Premiile Oscar, care sunt programate pentru 15 martie, sunt difuzate de o jumătate de secol pe […]
20:40
Germania. Parlamentul a aprobat achiziții militare în valoare de peste 50 de miliarde de euro. Fac parte dintr-un plan mai amplu de cheltuieli pentru apărare, menit să accelereze reînarmarea după zeci de ani de subfinanțare, pe fondul incertitudinii privind sprijinul SUA și a tensiunilor cu Rusia. # Biziday.ro
Potrivit oficialilor, noile achiziții aprobate de comisia bugetară a parlamentului ridică la aproape 83 de miliarde de euro valoarea totală a achizițiilor militare aprobate în acest an, ceea ce reprezintă un nivel “istoric”. Dintre acestea, 21 de miliarde de euro sunt alocate pentru îmbrăcăminte și echipamente de protecție pentru soldați. Alte contracte includ patru miliarde […]
20:20
Techable, programul care promovează incluziunea în domeniul IT, primește recunoașterea de Social Mobility Initiative of the Year. (P) # Biziday.ro
Techable, programul inițiat de Betfair Romania Development pentru a susține accesul în domeniul IT al persoanelor cu dizabilități, a câștigat titlul de Social Mobility Initiative of the Year, oferit de Romanian Diversity Chamber of Commerce. Dintre cele peste 75 de aplicații înscrise, inițiativa s-a distins prin impactul real pe care îl generează, modul inovator în […]
19:50
Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef european, s-a declarat “șocată” de dezvăluirile făcute de magistrați în documentarul Recorder. Spune că s-ar fi așteptat ca autoritățile din sistem să verifice aspectele sesizate, iar nu să aplice “metode vechi, le-aș spune comuniste, de intimidare, reducere la tăcere sau de manipulare”. # Biziday.ro
Laura Codruța Kovesi, procurorul general al Parchetului European, a avut o intervenție online în cadrul podcastului “Friendly Fire”, în care a declarat că a fost “șocată de dezvăluirile din documentarul Recorder. Am fost foarte îngrijorată că afectează independența și reputația magistraturii. Am fost șocată și de reacțiile de după documentar”. Mai departe, șefa EPPO s-a […]
18:50
Salariul minim brut va crește la 4.325 de lei, de la jumătatea anului viitor, a stabilit coaliția de guvernare. Impozitul minim pe cifra de afaceri va fi redus la 0,5%, de la 1 ianuarie, și va fi eliminat în 2027. Cheltuielile administrației centrale vor fi reduse cu 10%. # Biziday.ro
Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a guvernului, a anunțat că reprezentanții coaliției de guvernare au agreat, în urma ședinței din această după-amiază: creșterea salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026; reducerea la 0,5% a IMCA începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea în 2027; închiderea pachetului reformei administrației prin decizia de […]
16:50
Marea Britanie va reveni în programul studențesc Erasmus+ începând din 2027, ca parte a unui efort de a relansa relația UK-UE. Acesta va fi disponibil pentru toate nivelurile de studii, dar și pentru formare profesională. # Biziday.ro
Liderii Marii Britanii și cei de la Bruxelles au încheiat un acord care va permite tinerilor din Marea Britanie să participe la programul Erasmus+ fără a plăti taxe suplimentare. Programul va fi disponibil începând cu ianuarie 2027. Pe lângă schimburile de studenți, programul prevede că tinerii britanici vor putea participa la stagii de formare profesională […]
16:40
Warner Bros Discovery le-a cerut acționarilor săi să respingă oferta ostilă de preluare, de 108 miliarde de dolari, din partea Paramount Skydance, pe care o consideră inadecvată și riscantă. Argumentează că o fuziune cu Netflix “ar fi superioară și mai sigură”. # Biziday.ro
Apelul Warner Bros Discovery a fost făcut într-o scrisoare pe care compania a trimis-o acționarilor, miercuri dimineață: “În urma unei evaluări atente a ofertei de cumpărare lansate recent de Paramount, Consiliul de Administrație a concluzionat că valoarea ofertei este inadecvată, cu riscuri și costuri semnificative impuse acționarilor noștri. Această ofertă nu reușește, încă o dată, […]
15:20
Vladimir Putin susține că un sistem de rachete balistice de mare capacitate Oreșnik (cu rază intermediară, capabilă să transporte focos nuclear) va deveni operațional, “în stare de luptă”, până la finalul anului. Declarația, în contextul în care europenii și americanii lucrează la un acord de pace între Rusia și Ucraina. # Biziday.ro
Declarația a fost făcută de Vladimir Putin în cadrul unei întruniri a Ministerului rus al Apărării. “Până la sfârșitul anului, va fi desfășurat sistemul de rachete hipersonice cu rază medie de acțiune Oreșnik. Prima sa utilizare în luptă a avut loc în noiembrie anul trecut. Nivelul înalt de pregătire al unităților și formațiunilor noastre, capacitatea […]
14:40
Ilie Bolojan consideră că prescripția în cazul faptelor grave de corupție ar trebui eliminată: “Nu putem nega că prescripția generează în mod cert o nemulțumire din partea cetățenilor”. Întrebat dacă Lia Savonea ar trebui să plece de la conducerea ÎCCJ, premierul afirmă că “doamna Savonea are o răspundere direct proporțională cu funcția, cu influența și cu vechimea pentru ce s-a întâmplat”. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit la Digi FM despre sistemul de justiție din România, în urma documentarului Recorder și a tensiunilor din ultimele zile. Principalele declarații: Sunt câteva probleme care au fost și punctate în aceste zile. Nu putem nega că prescripția unor fapte generează în mod cert o nemulțumire din partea cetățenilor. Un alt […]
13:50
Bacău. DNA a trimis în judecată 24 de persoane acuzate de fraudă de 6,4 milioane de lei cu fonduri europene. Între inculpați, administratorul public al municipiului, mai mulți funcționari publici, dar și cinci firme. # Biziday.ro
Conform DNA dosarul analizează decontarea a patru contracte întocmite la nivelul Primăriei Bacău, pentru construirea a 13 parcări publice de biciclete cu sistem de acces RFID, contracte derulate în cadrul Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 finanțat cu fonduri europene. Deși acestea nu erau finalizate, cei 24 de inculpați au avizat plățile pentru decontarea lucrărilor, susținând […]
13:40
Guvernul analizează două opțiuni privind impozitul pe cifra de afaceri şi majorarea salariului minim. Reducerea la jumătate a impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu ianuarie 2026 și anularea acestuia din 2027 sau eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând din 2026 și majorarea salariului minim brut. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini, în contextul consultărilor guvernamentale pentru legislația necesară pregătirii bugetului de stat pentru anul 2026. Discuțiile s-au axat asupra impozitului minim pe cifra de afaceri și a regimului fiscal, factori determinanți pentru derularea investițiilor și pentru economie. În cadrul acestora, prim-ministrul Ilie Bolojan […]
12:00
Ilie Bolojan consideră că sistemul de învățământ din România este decuplat de realitatea economică: “A fost o involuție în ultimii ani. Universitățile merg pe cantitate, nu pe calitate, și nu mai urmăresc ce fac alumnii lor la 5 ani după absolvire. Profilele și specializările sunt făcute pentru profesori, nu pentru parcursul profesional al absolvenților”. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a admis, în cadrul unui interviu pentru Apropo TV, că sistemul de învățământ este rupt de realitatea economică și, nici studiile preuniversitare, dar nici cele universitare, nu contribuie la pregătirea absolvenților pentru câmpul muncii. “Avem o decuplare totală a sistemului de învăţământ de ceea ce înseamnă realitatea noastră economică. De multe ori, universităţile […]
11:10
Analiză Politico. Problema europenilor nu este Belgia, care blochează finanțarea Ucrainei din activele rusești înghețate. Problema este Donald Trump și presiunile discrete pe care americanii le fac asupra unor țări “mai prietenoase” pentru a sparge coeziunea UE și pentru a bloca planul de a folosi banii Rusiei pentru a consolida Ucraina. # Biziday.ro
Politico consideră că summitul liderilor UE de joi va testa în mod decisiv dacă blocul poate rezista unit sau dacă Donald Trump îl poate diviza. Miza acestuia este utilizarea activelor rusești înghețate, de 210 miliarde de euro, majoritatea lor (circa 180 de miliarde) fiind în Belgia. Până acum, această țară s-a opus planului de a […]
10:50
Nicușor Dan promite că “se vor întâmpla niște lucruri în justiție” în următoarele luni. Consideră că președinții de instanță au mult prea multă putere, iar concursurile în acest sens se bazează “pe un interviu, evident, subiectiv”, ceea ce face ca “oamenii buni să nu promoveze sau nici să nu mai candideze”. # Biziday.ro
Președintele Nicușor Dan recunoaște că sistemul de justiţie din România are probleme reale, însă subliniază că orice acuzaţie trebuie susţinută cu dovezi și că, în acest sens, va exista o dezbatere în circa două luni, ce va duce la modificări. Acesta a subliniat că schimbările nu vor fi făcute în grabă, ci în urma unor […]
10:40
Ploiești. Carambol cu 15 mașini, pe fondul poleiului, miercuri dimineață, pe Centura de Est, aproape de Moara Nouă. Nu au fost înregistrate victime. CNAIR, amendată cu 4.200 de lei, pentru că nu a intervenit cu material antiderapant. # Biziday.ro
Accidentul a avut loc pe centura de Est a orașului Ploiești (DN1 A), în zona localității Moara Nouă, pe un pod peste calea ferată. Conform polițiștilor, au fost implicate 15 mașini, dar accidentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale. “Ca urmare a celor constatate, s-a stabilit drept cauză nereducerea vitezei, coroborată […]
10:00
Cernavodă. Carambol cu șase mașini pe podul Sf. Maria, pe fondul poleiului depus pe șosea, miercuri dimineață. Au fost implicate opt persoane, însă nu sunt victime. # Biziday.ro
Accidentul, în care au fost implicate șase autoturisme, a avut loc pe podul Sf. Maria din Cernavodă. În mașinile respective se aflau în total opt persoane, însă nu au existat răniți. Pe pod s-a format polei, urmând ca autoritățile să intervină cu material antiderapant. “La nivelul țării, în special în zonele de câmpie din partea […]
08:50
Prețul petrolului european a scăzut la sub 60 de dolari pe baril, pentru prima dată în ultimii aproape cinci ani, pe fondul speranțelor privind încheierea războiului din Ucraina și a unei eventuale reduceri a restricțiilor de export pentru Rusia. # Biziday.ro
Cotația țițeiului european (BRENT) a atins aseară o cotație de 58,8 dolari pe baril, cea mai scăzută din ianuarie 2021 și până acum. Ulterior a revenit ușor, până la 59,7 dolari, pe fondul anunțului făcut de Donald Trump privind blocada navală a exporturilor venezuelene. Dar tendința rămâne una de scădere, pe măsură ce discuțiile privin […]
08:00
Marii producători europeni de autovehicule salută decizia UE de a permite, în mod limitat, producția de mașini pe benzină și motorină și după anul 2035. Doar Volvo (deținut de chinezi) spune că Europa “caută câștiguri pe termen scurt, slăbind angajamentele pe termen lung”. # Biziday.ro
Germania, Franța și Italia au făcut mari presiuni pentru anularea interdicției de a mai produce motoare cu ardere internă din 2035, iar reacția companiilor (BMW, Mercedes, VW, Renault, Stellantis) este una pozitivă. Pachetul propus elimină interdicția totală, dar păstrează o reducere de 90% a emisiilor de gaze de eșapament față de 2021, ceea ce oferă […]
16 decembrie 2025
23:50
SUA. Nick Reiner, fiul mijlociu al regizorului american Rob Reiner, a fost pus sub acuzare pentru uciderea părinților săi. Acesta riscă închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate sau, în anumite condiții, chiar pedeapsa cu moartea. # Biziday.ro
În cadrul unei conferințe de presă de marți seara, procurorul districtual al comitatului Los Angeles, Nathan J. Hochman, a confirmat oficial că Nick Reiner este acuzat de omor de gradul întâi, “cu circumstanța specială a crimelor multiple”. Ancheta indică faptul că faptele au fost comise cu un cuțit. Potrivit lui Hochman, aceste acuzații atrag, de […]
22:10
Australia. Poliția a descoperit că cei doi atacatori de pe plaja Bondi au călătorit în Filipine înainte de atac, probabil pentru a beneficia de antrenament militar din partea unei grupări teroriste. În mașina unuia dintre ei au fost găsite două steaguri ISIS. # Biziday.ro
Premierul australian, Anthony Albanese, a declarat că cei doi atacatori “par a fi fost inspirați de gruparea teroristă ISIS”, după ce poliția a găsit o mașină pe numele lui Naveed Akram, unul dintre atacatori, în care erau dispozitive explozive improvizate și două steaguri ISIS făcute manual. De asemenea, poliția a confirmat că acum se concentrează […]
