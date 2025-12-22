Grupul farmaceutic Farmexim-Help Net mizează pe consolidare în 2026: „Investim în digitalizare şi diversificarea canalelor de distribuţie“

00:15

România ar trebui să aibă mai multe fabrici de procesare a laptelui astfel încât pe raf­turi să găsim mai multe pro­duse româneşti, însă investi­ţiile sunt îngreunate de lipsa accesului la capital şi a costului ridicat al finanţării com­parativ cu ce se întâmplă pe pieţe din care provin marile multinaţionale din sectorul lactatelor. Iar costurile mai mari cu produc­ţia face ca preţul final al produselor româ­neşti să fie ridicat, deci mai puţin competiv cu cel al produselor din import - aceasta este una din concluziile ediţiei din această săptămână a emisiunii ZF Agro­power, un proiect susţinut de Banca Transilvania şi Penny.