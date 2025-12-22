Jurnal bursier, 22 decembrie 2025. Evoluţia principalilor indici bursieri şi a tranzacţiilor de la BVB
Jurnal bursier, 22 decembrie 2025. Evoluţia principalilor indici bursieri şi a tranzacţiilor de la BVB
Asociere surpriză pentru unul dintre cele mai disputate contracte de management: Zetland Capital, administrator britanic cu active de 1,3 miliarde de euro, împreună cu firma românească BAC, în spatele căreia se află Matei Păun, vor să preia administrarea activelor de 500 mil. euro ale Fondului Proprietatea # Ziarul Financiar
Administratorul britanic de investiţii Zetland Capital Partners, cu active de aproximativ 1,3 miliarde de euro, şi BAC Financial Advisory, firmă românească de investment banking fondată şi condusă de Matei Păun, propun un nou model de administrare pentru Fondul Proprietatea (FP), bazat pe administrare activă, guvernanţă mai strictă şi transformarea participaţiilor în fluxuri de numerar mai previzibile pentru acţionari.
2025: un an complicat, în care s-a scris istorie şi s-au creat tendinţe care vor defini pentru mulţi ani de-acum încolo mersul economiei globale şi jocurile politice şi geopolitice. Ce s-a întâmplat în 2025? # Ziarul Financiar
Un război mondial al taxelor vamale dezlănţuit de SUA, dar şi episoade de conflicte convenţionale locale şi chiar revolte, o pace imposibilă, revoluţia inteligenţei artificiale, ascensiunea euro şi a unor noi forţe economice, coloşi corporate cum lumea n-a mai avut niciodată şi crize de toate felurile – 2026 nu a fost un an plictisitor.
Bursă. România a fost de bun augur pentru investitorii Nokian Tyres: acţiunile au urcat cu 50% în ultimele şase luni # Ziarul Financiar
De când Nokian Tyres (simbol bursier TYRES) a început să îşi revină financiar după vânzarea operaţiunilor din Rusia şi mutarea producţiei în România – mişcare semnalată din primăvara lui 2025 de Ziarul Financiar – acţiunile companiei finlandeze tranzacţionate la Bursa de Valori din Helsinki şi disponibile şi în platformele unor brokeri români au urcat puternic.
Cum vor micile businessuri să atragă şi să îşi păstreze oamenii. Tot mai multe companii mici şi mijlocii apelează la abonamentele medicale ca beneficiu extrasalarial pentru a atrage şi a păstra oamenii. „Antreprenorii înţeleg mult mai bine atât valoarea prevenţiei, cât şi avantajul competitiv“ # Ziarul Financiar
În ultimii ani, afacerile mici şi mijlocii au început să se alinieze tot mai mult pieţei, oferind astfel beneficii extrasalariale angajaţilor, pentru a putea concura cu pachetele de beneficii pe care le oferă marile companii. Astăzi, un abonament medical reprezintă un avantaj competitiv într-o piaţă în care lupta pentru oameni este tot mai acerbă.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Alexandru Angelo, investitor: Bursa locală mai are potenţial, dar cu aşteptări temperate în noul an; corecţiile rămân o parte firească a mersului pieţei # Ziarul Financiar
Piaţa de capital locală continuă să ofere oportunităţi, însă după un an puternic este nevoie de o calibrare a aşteptărilor, întrucât evoluţii la fel de ample sunt mai greu de susţinut şi în 2026. O eventuală corecţie nu ar fi ieşită din comun şi poate crea puncte bune de intrare, în timp ce contextul extern rămâne marcat de incertitudini, consideră investitorul Alexandru Angelo, invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi din 22 decembrie.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Shane Labrooy, Swissotel Poiana Braşov: România are resurse naturale unice şi potenţial uriaş în turismul de lux, dar trebuie să înveţe să le promoveze la nivel internaţional # Ziarul Financiar
Shane Labrooy a preluat conducerea Swissotel Poiana Braşov în martie 2024, după o carieră în care a gestionat 832 de camere în patru locaţii diferite din Dubai, pentru branduri precum Wyndham, Ramada şi Intercontinental. Decizia de a veni în România a fost una de familie – soţia sa este româncă –, dar potenţialul pieţei a contat la fel de mult. „Ceea ce este cel mai evident în România sunt resursele naturale, peisajele superbe. Ştiam că dacă vreau să reuşesc şi să-mi împărtăşesc cunoştinţele în industrie, acesta era locul potrivit pentru că există mult potenţial“, spune Shane Labrooy.
Victor Armăşelu, Samsung Electronics România: Am înregistrat o creştere de 25% a vânzărilor de maşini de spălat rufe, frigidere şi aspiratoare în prima jumătate din 2025. Românii sunt dispuşi să investească în produse mai bune, care încorporează cele mai noi inovaţii # Ziarul Financiar
Divizia de electrocasnice a Samsung Electronics România a raportat o creştere de aproape 25% a valorii vânzărilor pentru principalele categorii din portofoliu – maşini de spălat rufe, frigidere şi aspiratoare – în prima jumătate a anului 2025 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Această dinamică, superioară ritmului de creştere al volumelor, indică o schimbare clară în comportamentul de consum: românii alocă bugete mai mari pentru echipamente eficiente energetic şi dotate cu inteligenţă artificială, care promit costuri de operare mai mici pe termen lung.
Vrancart, producător de carton ondulat, are un nou director general. Ştefan Movilă lucrează de patru ani în companie # Ziarul Financiar
Vrancart (VNC), producător de carton ondulat controlat de Lion Capital şi din acţionariatul căruia fac parte şi fraţii Pavăl de la Dedeman, l-a numit pe Ştefan Movilă în funcţia de director general începând cu luna noiembrie.
Grupul farmaceutic Farmexim-Help Net mizează pe consolidare în 2026: „Investim în digitalizare şi diversificarea canalelor de distribuţie“ # Ziarul Financiar
Grupul Farmexim-Help Net-El Pharma, care cuprinde distribuţie de medicamente, farmacii şi servicii în domeniul farma, investeşte în digitalizare în 2026, dar şi în distribuţie şi parteneriate cu producători de medicamente, atât din ţară, cât şi internaţionali. Nikolay Kolev, managing director al Farmexim - Help Net, se aşteaptă ca anul 2026 să fie unul de tranziţie şi crede că este nevoie de optimizarea serviciilor astfel încât companiile să nu stagneze.
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noŞtri milionari. Au readus la viaţă afacerea de perdele şi draperii creată de mama lor şi vor să ajungă la 3 milioane de lei cu brandul Anmar Decor“. În momentul în care am ajuns la primul milion am ştiut că businessul merge în direcţia bună“ # Ziarul Financiar
Anmar Decor, o afacere creată de Anamaria şi Marian Constantinescu, care au readus practic la viaţă businessul de perdele şi draperii creat de mama lor în urmă cu mai bine de 30 de ani şi l-au îmbrăcat cu „haine“ noi, a ajuns în 2024 la o cifră de afaceri peste 2 milioane de lei şi se pregăşte să atingă un nou prag.
ZF 15 minute cu un antreprenor. „Made in Romania“ a început să conteze tot mai mult în industria europeană a mobilei. „Se simte o orientare către producătorii autohtoni. Clienţii şi potenţialii clienţi văd capacitatea noastră“ # Ziarul Financiar
Mobila fabricată în România a început să fie tot mai căutată pe piaţa europeană. Iar eticheta „Made in Romania“ a devenit un argument tot mai important în procesul de achiziţie pentru clienţii din afara ţării care aleg să încheie o colaborare cu un producător de mobilă. Nu doar preţul este cel care cântăreşte greu, ci şi designul, materialele şi componenta de sustenabilitate.
Bogatul oraş sărac. Bucureştiul (primaria generală) are nevoie de încă 3,5 mld. lei în 2026 doar pentru secţiunea de funcţionare # Ziarul Financiar
Bucureştiul este, practic, o federaţie de oraşe, cele şase sectoare funcţionând ca entităţi separate, fiecare cu bugetul lui, cu primarul lui, cu consiliul lui, cu poliţia lui locală, cu cantinele lui sociale. Luate împreună, sectoare Capitalei au mai mulţi bani decât Primăria Generală.
Sorin Pâslaru, redactor-şef ZF: Cea mai importantă întrebare a anului 2025: cum a răspuns economia la creşterile de taxe? Sunt suficiente sau vor mai urma altele pentru ca deficitul bugetar să se ducă la 6,5% din PIB în 2026? # Ziarul Financiar
Anul 2025 a început cu promisiunea că nu va creşte TVA şi că vor fi suficiente ajustările la nivelul cheltuielilor bugetare, în primul rând „îngheţarea salariilor şi pensiilor” pentru ca bugetul să se încadreze într-un deficit de 7% din PIB, faţă de 8,6% în 2024.
Retrospectivă ZF 2025 - Bănci. Topul celor mai importante evenimente din sectorul bancar # Ziarul Financiar
Consolidarea sectorului bancar continuă
2025: un an complicat, în care s-a scris istorie şi s-au creat tendinţe care vor defini pentru mulţi ani de-acum încolo mersul economiei globale şi jocurile politice şi geopolitice # Ziarul Financiar
Un război mondial al taxelor vamale dezlănţuit de SUA, dar şi episoade de conflicte convenţionale locale şi chiar revolte, o pace imposibilă, revoluţia inteligenţei artificiale, ascensiunea euro şi a unor noi forţe economice, coloşi corporate cum lumea n-a mai avut niciodată şi crize de toate felurile – 2026 nu a fost un an plictisitor.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. România are nevoie de un plan de ţară pe industrializare, energie şi producţie alimentară pentru a reduce deficitul comercial de zeci de miliarde de euro, spune Sorin Preda, CEO, Global Vision # Ziarul Financiar
România se confruntă cu un dezechilibru major - puterea de cumpărare a populaţiei depăşeşte capacitatea de producţie internă, generând importuri de zeci de miliarde de euro anual şi implicit un deficit comercial, iar acest lucru se poate rectifica doar printr-o strategie naţională, explică Sorin Preda, fondator şi CEO, Global Vision în cadrul emisiunii CEC Bank pentru afaceri româneşti.
Bursă. Scenariu: Ce impozit va plăti un investitor care a cumpărat 1.000 de acţiuni Banca Transilvania în ianuarie 2024, alte 500 în vara lui 2025 şi vrea să vândă 800 de acţiuni în primele zile din 2026? Răspunde Andrei Popescu, Soter & Partners # Ziarul Financiar
Un investitor care a cumpărat acţiuni Banca Transilvania (TLV) în tranşe diferite, printr-un broker român, şi vinde doar o parte din deţinere la începutul lui 2026 va plăti impozit de 3% pe câştig, nu 6%, chiar dacă nu vinde toate acţiunile şi chiar dacă o parte din portofoliu este mai „tânără“ de un an.
Producătorul german de componente Diehl Controls ar fi pus „on hold“ investiţia de 40 mil. euro de la Braşov. Halele stau goale în aşteptarea echipamentelor # Ziarul Financiar
Nemţii de la Diehl ar fi pus „on hold“ investiţia de 40 mil. euro anunţată din 2022 şi demarată în 2023 la Braşov. CTP, dezvoltatorul, a finalizat din 2024 halele pentru Diehl, însă în continuare acestea sunt goale, fără echipamente de producţie, potrivit datelor ZF. De partea cealaltă, reprezentanţii companiei nu au infirmat sau confirmat informaţia, dar nici nu au menţionat detalii cu privire la producţie.
Viitor fabricat la Mioveni, un proiect ZF & Dacia. Mobilize Financial Services: Pachetele de finanţare cu servicii incluse şi produsele flexibile devin esenţiale într-o piaţă românească cu dobânzi ridicate # Ziarul Financiar
Contextul macroeconomic actual reprezintă o provocare pentru industria de finanţare – dacă acum cinci ani, Euribor era negativ, la minus 0,04%, iar Robor se situa la aproximativ 2%, în prezent, Euribor oscilează între 2% şi 3%, în timp ce Robor a ajuns la 7-7,5%. „Este o perioadă dificilă pentru finanţare pe piaţă, dar suntem aici să sprijinim şi avem câteva acţiuni pregătite“, precizează Jose-Luis Aguirre, directorul Mobilize Financial Services România.
ZF Agropower. Producătorii de brânzeturi: Trebuie să investim în procesare însă costurile sunt mari. E greu să găseşti loc pe raft şi să concurezi cu produse mai ieftine din import # Ziarul Financiar
România ar trebui să aibă mai multe fabrici de procesare a laptelui astfel încât pe rafturi să găsim mai multe produse româneşti, însă investiţiile sunt îngreunate de lipsa accesului la capital şi a costului ridicat al finanţării comparativ cu ce se întâmplă pe pieţe din care provin marile multinaţionale din sectorul lactatelor. Iar costurile mai mari cu producţia face ca preţul final al produselor româneşti să fie ridicat, deci mai puţin competiv cu cel al produselor din import - aceasta este una din concluziile ediţiei din această săptămână a emisiunii ZF Agropower, un proiect susţinut de Banca Transilvania şi Penny.
Premieră: CEC Bank a democratizat achiziţiile de titluri de stat pentru persoanele fizice, care pot fi făcute direct de pe telefon. De pe pârtia din Austria poţi cumpăra titluri de stat în lei, euro şi dolari emise de Ministerul Finanţelor pe piaţa primară, care înainte erau accesibile doar băncilor şi investitorilor mari # Ziarul Financiar
Retrospectivă ZF 2025. Educaţie. 2025 a fost anul austerităţii pentru educaţie. Am economisit în prezent, nu am investit în viitor. În timp ce Europa creşte investiţiile în educaţie, România a mers în 2025 cu alocări minime, ajustări bugetare şi un sistem tot mai tensionat # Ziarul Financiar
După 26 de ani în care educaţia a primit constant procente insuficiente din PIB, 2025 a confirmat un model periculos pentru dezvoltarea economică: România continuă să trateze şcoala ca pe un cost, nu ca pe o investiţie.
Cel mai dificil lot al Autostrăzii A8 va fi supravegheat de firme din România şi Slovacia # Ziarul Financiar
Compania Naţională de Investiţii Rutiere a atribuit luni contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie pe lotul 2B Grinţieş-Pipirig (31,5km) al Autostrăzii A8 Târgu Mureş-Târgu Neamţ.
Chris Rea, celebrul cântăreţ şi compozitor de rock şi blues, a murit astăzi la vârsta de 74 de ani. Acesta rămâne în istorie cu hitul „Driving Home For Christmas” # Ziarul Financiar
Chris Rea, cântăreţ şi compozitor britanic, a murit la vârsta de 74 de ani. Este cunoscut mai ales pentru hitul „Driving Home For Christmas”.
ANALIZĂ ZF. Companiile din industria alimentară au făcut investiţii de peste 200 mil. euro cu ajutor de stat în ultimii cinci ani. Jumătate dintre beneficiari sunt din industria cărnii # Ziarul Financiar
Douăsprezece companii din industria alimentară au aplicat în ultimii cinci ani pentru ajutor de stat destinat investiţiilor cu impact major în economie, valoarea totată a investiţiilor realizate până acum de aceste companii ajungând în final la peste 200 mil. euro, din care circa 44 mil. euro reprezintă ajutor de stat, conform ultimelor date de la Ministerul de Finanţe.
