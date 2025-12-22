Cinci tendințe cheie care vor modela piața alimentară în 2026
Adevarul.ro, 23 decembrie 2025 00:45
Pe măsură ce comportamentul de consum al românilor continuă să se maturizeze, iar cumpărăturile alimentare migrează accelerat către online, preferințele românilor se schimbă. În cele ce urmează vom prezenta cinci tendințe cheie care vor modela piața alimentară în 2026.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
00:45
Pe măsură ce comportamentul de consum al românilor continuă să se maturizeze, iar cumpărăturile alimentare migrează accelerat către online, preferințele românilor se schimbă. În cele ce urmează vom prezenta cinci tendințe cheie care vor modela piața alimentară în 2026.
Acum o oră
00:15
23 decembrie: Cargoul „București” încheie prima călătorie în jurul Pământului realizată de un echipaj românesc # Adevarul.ro
Pe 23 decembrie 1963, Cargoul „București” încheie prima călătorie în jurul Pământului realizată de un echipaj românesc. Tot pe 23 decembrie, în 1884, se naște afaceristul și inginerul Nicolae Malaxa, un nume important în perioada interbelică.
00:15
Nouă persoane au fost rănite, dintre care trei grav, după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni în localitatea Nunspeet, Țările de Jos.
00:15
Companiile europene rămân din nou în urma celor americane la creșterea profiturilor și veniturilor # Adevarul.ro
După un început de an promițător, companiile europene rămân din nou în urma omologilor americani, în principal din cauza decalajului din sectorul tehnologic. Sezonul de raportare a rezultatelor financiare pentru al treilea trimestru a relevat un contrast puternic între performanțele companiilor.
Acum 2 ore
00:00
Ministerul Finanțelor modifică Codul fiscal: ce taxe plătesc companiile și angajații până în 2027 # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de Ordonanță de Urgență care vizează modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
22 decembrie 2025
23:45
Parlamentarii care schimbă tabăra. Val de plecări din partide la mai puțin de un an de mandat # Adevarul.ro
Mai mulți senatori și deputați au părăsit partidul pe listele căruia au fost aleși, la mai puțin de un an de la intrarea în Parlament. Unii au fost excluși, alții au trecut de bunăvoie la partidele aflate la guvernare.
23:15
Universitatea Craiova dă recital cu echipa maghiarilor și încheie anul în fruntea Superligii # Adevarul.ro
Răzbunare a oltenilor după drama din Conference League.
23:15
Secretara pentru securitate internă a SUA: „Maduro trebuie să plece” pentru ca blocada asupra Venezuelei să înceteze # Adevarul.ro
Statele Unite vor continua blocada navală dacă președintele Nicolas Maduro rămâne la putere, avertizează secretara pentru securitate internă a SUA.
Acum 4 ore
23:00
Când se face lavaj nazal copiilor și când se folosește aspiratorul. Răspunsul unui medic ORL # Adevarul.ro
Lavaj nazal sau aspirator? Medicul ORL Cristina Goanta explică care sunt recomandările bazate pe dovezi științifice și cum pot fi aplicate în mod sigur copiilor mici.
23:00
Cum au fost zdrobiți rușii pe frontul în Dobropillia, în 100 de minute. Dronele ucrainene i-au eliminat cu tot cu cai # Adevarul.ro
Pe frontul din Donețk, în zona Dobropillia, soldații ucraineni au respins cu succes un asalt mecanizat al trupelor ruse, distrugând zeci de vehicule și provocând pierderi grele inamicului.
23:00
Tricouri de Crăciun pentru copii și familie – Cadouri unice, outfituri cozy și reduceri exclusive eMAG: magia sărbătorilor în casa ta # Adevarul.ro
Descoperă tricourile de Crăciun pentru copii și familie: cadouri unice, outfituri cozy și reduceri exclusive eMAG. Transformă sărbătorile într-o experiență magică: tricouri festive, personalizate și pline de culoare, perfecte pentru ședințe foto și momente de neuitat împreună!
22:30
Scandal fără precedent în Israel: consilieri ai lui Netanyahu, acuzați că au lucrat pentru Qatar # Adevarul.ro
Un nou scandal zguduie Israelul, după ce mai mulți consilieri apropiați ai premierului Benjamin Netanyahu sunt suspectați că ar fi lucrat, contra cost, pentru Qatar.
22:00
Zelenski anunță finalizarea documentelor de bază ale unui plan de pace Ucraina-SUA: „Suntem foarte aproape de un rezultat real” # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski a declarat că setul de documente fundamentale pentru un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia este finalizat.
21:45
25 de femei relevante pentru 2025: Alina Gavrilă Borțun, director de creație „Nu pot să muncesc și să trăiesc fără să mă distrez. Vreau să fiu prezentă acum și în viitor” # Adevarul.ro
Alina Gavrilă Borțun, una dintre cele mai influente personalități din publicitatea românească vorbește în noul episod din podcastul,25 Femei Relevante pentru 2025, despre modă ca formă de identitate, despre cultură, evoluție continuă și despre relevanță ca formă de asumare și autenticitate.
21:30
O aeronavă de tip Beechcraft King Air B200, echipată cu sistemul Garmin Autoland, a efectuat o aterizare complet autonomă pe aeroportul „Mountain Metropolitan" din Colorado, după ce pilotul a devenit incapabil să mai controleze avionul.
21:15
Daniel David și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației, au declarat surse guvernamentale, potrivit Hotnews.
21:15
O femeie de 63 de ani a fost accidentată mortal de un autoturism, luni seară, 22 decembrie, în comuna, județul Argeș.
21:15
Violată și supusă abuzurilor timp de 13 ani. Fostul soț și alți cinci bărbați, acuzați de zeci de infracțiuni sexuale # Adevarul.ro
Mai mulți bărbați, printre care și fost soț, au fost inculpați pentru o serie de infracțiuni sexuale comise împotriva unei femei, timp de 13 ani.
Acum 6 ore
20:45
Articolul demontează ideea falsă potrivit căreia citirea/citarea lui Eminescu ar constitui, în sine, o infracțiune penală, explicând diferența esențială dintre actul privat al lecturii și promovarea publică a discursului antisemit, precum și rațiunea legislației privind combaterea antisemitismului.
20:45
Procurorii italieni cer clasarea unui caz privind drone rusești suspecte deasupra centrului spațial al UE # Adevarul.ro
Procurorii italieni au cerut clasarea unui dosar deschis în urma unor suspiciuni privind zboruri ale unor drone rusești deasupra unui important centru de cercetare al Uniunii Europene.
20:30
Cine conduce cu adevărat negocierile de pace pentru Ucraina. Rivalitatea ascunsă dintre Rubio și Witkoff # Adevarul.ro
Mai mulți actuali și foști oficiali din Statele Unite și Europa au dezvăluit existența unei tensiuni ascunse între Marco Rubio și Steve Witkoff.
20:15
Elevii de gimnaziu vor avea două noi discipline opționale. Cum se numesc și ce abilități dobândesc școlarii # Adevarul.ro
Ministerul Educației și Cercetării introduce două noi discipline opționale la nivel gimnazial. Este vorba despre „Elemente de educație media digitală” și „Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!”.
20:00
Turistă la un pas de a-și pierde viața după ce a fost luată de un val uriaș în timp ce poza pe o stâncă periculoasă # Adevarul.ro
O turistă din China a scăpat cu viață, ca prin minune, deși a fost lovită de un val puternic și aruncată în mare, în timp ce poza într-o zonă periculoasă de pe litoralul Egiptului.
20:00
Patriarhul Daniel, mesaj de Crăciun: „Dacă întâmpinăm această sărbătoare cu credinţă, speranţă şi iubire, ea ne aduce pace şi bucurie în suflet” # Adevarul.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis luni, 22 decembrie, un mesaj cu ocazia Sărbătorilor de iarnă.
19:45
Reacții virale după ce Andrew Tate a fost învins în ringul de box: „Cam asta ți se întâmplă când nu te lupți cu femei” # Adevarul.ro
Andrew Tate, fost campion la kickboxing, a debutat în box la vârsta de 39 de ani, însă a ieșit învins din primul său meci oficial.
19:30
Bolojan mărturisește că nu i-a fost ușor să adopte măsurile de austeritate: „Cu siguranță, o parte dintre români sunt supărați pe mine” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că nu i-a fost ușor să adopte măsurile din acest an.
19:30
CSM a consultat judecătorii pe temele majore din spațiul public. Peste 56% din corpul activ a răspuns chestionarului # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a derulat un amplu proces de consultare a judecătorilor, prin intermediul unui chestionar intern care a vizat principalele probleme de actualitate din sistemul judiciar.
19:15
Judecătorul care a desființat decizia CCR de anulare a alegerilor din 2024, prezent la discuțiile cu Nicușor Dan. Ce a propus la Cotroceni # Adevarul.ro
Judecătorul Mihai Cătălin Constantin, de la Curtea de Apel Ploiești, se numără printre magistrații care au participat luni la discuțiile de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.
Acum 8 ore
18:45
AUR contestă la CCR desemnarea membrilor consiliilor de administrație ale TVR și Radioului Public # Adevarul.ro
AUR anunţă luni, 22 decembrie, că a atacat la Curtea Constituţională a României (CCR) hotărârea Parlamentului cu privire la desemnarea membrilor Consiliilor de Administraţie ale Televiziunii Române şi Radioului Public.
18:30
Zece persoane salvate după ce un canal s-a surpat și înghițit o ambarcațiune: „Lipsa victimelor este un adevărat miracol” # Adevarul.ro
Zece persoane au fost aduse în siguranță la mal după ce o surpare a apărut într-un canal din comitatul Shropshire, în vestul Angliei.
18:15
Zegrean, ironic cu judecătorii care se tem să reclame problemele din sistem: „Dacă sunt așa fricoși, trebuiau să se facă preoți” # Adevarul.ro
Augustin Zegrean, a lansat luni un atac la adresa judecătorilor care reclamă disfuncții în sistemul de justiție, dar care nu au participat la dezbaterile publice inițiate de președintele României, Nicușor Dan, de teama unor eventuale represalii.
18:00
Rapperul american Lil Pump, vizat de un dosar penal în România: acuzații grave după concertul la Neversea # Adevarul.ro
Lil Pump, rapper american cu o avere estimată la 12 milioane de dolari, este vizat de un dosar penal, după un incident petrecut la festivalul Neversea.
18:00
Gastroenterolog: „Aceasta este gustarea pe care aș vrea s-o evite toată lumea”. Alternative sănătoase # Adevarul.ro
Tuturor ne plac gustările, deși multe dintre ele nu sunt cele mai sănătoase, potrivit experților. Uneori ni se face poftă după aceste snack-uri pentru că ne este cu adevărat foame. Alteori, poate fi din plictiseală, stres sau pur și simplu dorim să ronțăim ceva.
17:45
SUA lansează atacuri asupra unui inamic pe care îl credea învins. Formele noii amenințări reprezentate de ISIS # Adevarul.ro
Atacurile SUA împotriva pozițiilor Statului Islamic evidențiază dificultatea de a suprima complet un inamic declarat învins militar acum o jumătate de deceniu, relatează WSJ.
17:30
DIICOT a deschis dosar penal după atacul cibernetic de la Apele Române. Cercetările sunt făcute in rem # Adevarul.ro
DIICOT a anunțat deschiderea unui dosar penal în urma atacului cibernetic de tip ransomware care a vizat, sâmbătă, 20 decembrie, infrastructura IT a Administrației Naționale „Apele Române”.
17:30
Președintele Dan propune un referendum printre magistrați pentru a vedea câți reformiști sunt în sistem, în vreme ce premierul Bolojan începe lucrul asupra modificărilor legislative care să redreseze Justiția.
17:30
Chris Rea, cântărețul britanic născut în Middlesbrough, cunoscut pentru hiturile „Driving Home for Christmas”, „On the Beach” și „The Road to Hell”, a murit luni, 22 decembrie, la 74 de ani.
17:15
Spaniolii din satele afectate de incendiile din vară au câștigat sute de milioane de euro la loteria de Crăciun # Adevarul.ro
După un an devastator marcat de incendii la La Bañeza și un accident minier mortal la Villablino, locuitorii celor două comunități spaniole din Castilla y León au primit o veste neașteptată: au câștigat sute de milioane de euro la loteria de Crăciun „El Gordo”.
17:15
Belarus produce muniție în secret pentru războiul Rusiei din Ucraina: „Produsele sunt orientate către export” # Adevarul.ro
Belarus a demarat un program secret de extindere a producției de obuze de artilerie și muniții pentru rachete, destinat sprijinirii războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei.
Acum 12 ore
17:00
Asul din mâneca lui Becali. Revenirea de 700.000 de euro, care ar putea schimba soarta FCSB-ului la vară. „Vorbesc cu el să vină încoa” # Adevarul.ro
După o expriență neinspirată în Qatar, Florinel Coman ar putea reveni în fotbalul românesc, la fost sa formție, FCSB.
17:00
Parlamentul de la Kiev creează un grup de lucru pentru posibile alegeri prezidențiale pe timp de război # Adevarul.ro
Un grup de lucru care să analizeze posibilitatea organizării alegerilor prezidențiale în Ucraina, chiar și sub incidența legii marțiale, urmează să fie constituit în Rada Supremă, parlamentul de la Kiev.
16:45
Ministrul danez de Externe, „profund indignat” de decizia lui Trump privind Groenlanda. Danemarca convoacă ambasadorul SUA # Adevarul.ro
Autoritățile daneze au reacționat ferm după ce președintele american Donald Trump a anunțat numirea unui trimis special pentru Groenlanda.
16:15
Femeie de 30 de ani ucisă cu brutalitate într-un apartament din Hunedoara. Concubinul, principalul suspect # Adevarul.ro
Un nou caz femicid a fost înregistrat în județul Hunedoara. O femeie în vârstă de 30 de ani a fost găsită fără viață, în noaptea de duminică spre luni, în apartamentul în care locuia împreună cu concubinul său.
16:15
Turiștii care vor să se apropie de Fontana di Trevi din Roma vor fi nevoiți să plătească o taxă # Adevarul.ro
Turiștii care doresc să se apropie de Fântâna Trevi din Roma vor trebui curând să plătească o taxă de doi euro, a declarat vineri primarul orașului, în contextul în care autoritățile caută să obțină venituri mai mari din numeroasele atracții turistice ale Italiei.
16:00
Ministrul Sănătății propune programe pentru depistarea timpurie a cancerului și prevenție pentru sănătatea mintală # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat luni, 22 decembrie, că a pus în transparenţă decizională o Hotărâre de Guvern prin care creează cadrul legal necesar pentru ca prevenţia să iasă din zona declarativă şi să devină politică publică aplicabilă.
16:00
Acuzații de mită la Spitalul Județean Ploiești: prejudiciu de 28,7 milioane de lei. Managerul, trimis în judecată # Adevarul.ro
Procurorii DNA au trimis în judecată mai mulți inculpați, printre care și managerul Spitalului Județean de Urgență din Ploiești, acuzați de abuz în serviciu și de dare și luare de mită.
15:45
Un fost procuror DNA acuză mutarea unor anchetatori pe Secţia Judiciară. „Poliţia Judiciară este musai să treacă la Ministerul Public” # Adevarul.ro
Fostul procuror DNA Cristian Anghel a declarat, la discuţiile de la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan, că ştie cazuri de procurori mutaţi din dosare penale pe Secţia Judiciară şi a cerut ca Poliţia Judiciară să treacă la Ministerul Public.
15:15
Guvernul suspendă temporar interdicția cumulului pensie-salariu în Educație, anunță ministrul Daniel David # Adevarul.ro
Aplicarea prevederilor legale care interziceau cumulul pensiei cu salariul în educație a fost suspendată până la 31 decembrie 2026, a informat, luni, ministrul Educației, Daniel David.
15:15
În Uniunea Europeană trăiesc peste 100 de milioane de persoane cu dizabilități — adică mai bine de un sfert din populația adultă.
15:15
Cum evaluează un fost procuror DNA Justiția în mandatele lui Băsescu și Iohannis. „Procesul lui Ceaușescu, o mascaradă judiciară” # Adevarul.ro
Fostul procuror DNA Marius Cătălin Vartic a lansat critici la adresa modului în care a fost gestionată justiția în România după 1989, afirmând că procesul și execuția lui Nicolae Ceaușescu au reprezentat o „mascaradă judiciară”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.