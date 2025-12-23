Salarii prea mici pentru a locui singuri. Tinerii din generația Z, obligați să stea cu părinții

Pentru tinerii la început de carieră, să locuiască singuri e o provocare. Nu pentru că nu își doresc, ci fiidcă nu își permit. O garsonieră se închiriază cu aproximati300 de euro, iar pentru apartamentele cu două camere, prețurile sar de 500. Aproape cât tot salariul pentru un începător, se plâng t

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul.ro