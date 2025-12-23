Bolojan l-a considerat pe Marilen Pirtea, neștiind de plagiatele sale?
MainNews.ro, 23 decembrie 2025 01:10
Emilia Șercan a exprimat dubii privind nominalizarea lui Marilen Pirtea ca ministru al Educației, subliniind suspiciunile de plagiat care planează asupra acestuia. Premierul Ilie Bolojan ar putea să nu aleagă un candidat cu astfel de controverse. Marilen Pirtea este cunoscut pentru legăturile sale politice și poziția de consilier onorific. Emilia Șercan, jurnalistă de investigație, afirmă
Acum 5 minute
02:10
Universitatea Craiova a învins Csikszereda cu 5-0, readucându-se pe primul loc. Antrenorul Filipe Coelho s-a enervat în timpul interviului, refuzând să comenteze absența lui Nsimba și subliniind că toți jucătorii sunt importanți. Craiova încheie anul ca lider în ligă, pregătită pentru provocările viitoare. Universitatea Craiova a învins Csikszereda cu 5-0 și a revenit pe primul
02:10
Polonia a devenit primul oraș din lume complet protejat de un sistem integrat de apărare aeriană, odată cu atingerea capacității operaționale a sistemului Patriot. Ambasadorul SUA, Thomas Rose, a declarat că Polonia este acum un lider în apărarea aeriană, subliniind importanța unei apărați solide împotriva amenințărilor externe. Polonia a atins capacitatea operațională completă a sistemului
Acum 15 minute
02:00
România va introduce în 2026 un regim fiscal ce limitează deductibilitatea cheltuielilor cu entități afiliate nerezidente. Acordul de preț în avans devine esențial, oferind companiilor excluderea de la acest plafon, asigurând certitudinea prețurilor de transfer și reducând riscurile fiscale. Începând cu anul fiscal 2026, România va limita deductibilitatea cheltuielilor cu entități afiliate nerezidente pentru companiile
Acum 30 minute
01:50
Prețul petrolului rusesc a scăzut dramatic, ajungând la 34 de dolari per baril, pe fondul sancțiunilor americane. Industria petrolieră se confruntă cu crize severe, iar experții prevăd un posibil colaps economic până în 2026. Cheltuielile militare record și datoriile neperformante agravează situația economiei ruse. Prețul petrolului rusesc a scăzut drastic, ajungând la aproximativ 34 de
Acum o oră
01:40
Daniel David și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației, explicând motivele pe blogul personal. După gestionarea crizelor și reformelor, el subliniază dorința de a rămâne implicat în educație. Marilen-Gabriel Pirtea ar putea prelua funcția, având o experiență vastă în domeniu și în politica românească. Daniel David și-a depus demisia din funcția de ministru
Acum 2 ore
01:10
Napoli a câștigat Supercupa Italiei, învingând Bologna cu 2-0. David Neres a fost omul meciului, înscriind ambele goluri, primul dintr-un șut superb de la 20 de metri, iar al doilea printr-un lob peste portarul Reveglia. Aceasta este a treia Supercupă câștigată de Napoli, după cele din 1990 și 2014. Napoli a câștigat Supercupa Italiei, învingând
01:10
01:00
Consiliul Concurenței analizează barierele pentru fermierii români pe piața cărnii de porc, investigând disfuncționalitățile din sector. Studiul se concentrează pe accesul la finanțare și reglementări, menționând impactul pestei porcine africane și provocările financiare ale industriei. Recomandări vor fi emise pentru îmbunătățirea accesului. Consiliul Concurenței analizează barierele care afectează accesul fermierilor români pe piața cărnii de
00:50
Parlamentarii au început să părăsească formațiunile politice, generând un val de migrație în Parlament. Peste 50 de senatori și deputați s-au mutat, inclusiv excluderi și demisii. Grupuri precum POT și SOS România s-au dizolvat. Descoperiți motivele acestor schimbări politice și impactul asupra activității legislative. 58 de parlamentari au părăsit partidele pe listele cărora au fost
00:50
Majordomul șef de la Palatul Élysée este implicat într-un scandal de furt, fiind acuzat că a vândut vesela furată pe Vinted. Împreună cu doi complici, aceștia au furat bunuri de patrimoniu național, inclusiv obiecte de argintărie de valoare. Procurorii au inițiat o anchetă și îi așteaptă pe suspecti în fața instanței în 2026. Majordomul șef
00:20
Premierul Alexandru Munteanu subliniază că reintegrarea regiunii transnistrene necesită retragerea trupelor ruse. El afirmă că unificarea va fi un proces pașnic și complex, colaborând cu parteneri internaționali pentru a găsi soluții durabile. Proiectele de reintegrare vor implica resurse financiare semnificative și strategii bine definite. Premierul moldovean Alexandru Munteanu subliniază că unificarea Republicii Moldova va începe
Acum 4 ore
00:10
Camioanele cu deșeuri ilegale care intră în România vor fi oprite și scanate cu un scanner cu raze X, o investiție de două milioane de euro. Garda de Mediu beneficiază de echipamente moderne și personal suplimentar pentru a combate importurile ilegale, asigurând o abordare eficientă în protecția mediului. Un nou scaner cu raze X, în
00:00
Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică Ordonanța – trenuleț, care va afecta impozitele și salariile de la 1 ianuarie 2026. Se propun reduceri de impozit pentru companii, măsuri împotriva evaziunii fiscale, și reglementări noi pentru salariul minim. Detalii importante despre modificările fiscale. Ordonanța – trenuleț cu modificări fiscale, supusă dezbaterii publice, va intra în
00:00
Universitatea Craiova strălucește în fața maghiarilor și încheie anul pe primul loc în Superligă # MainNews.ro
Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc în Superliga după o victorie convingătoare cu 5-0 împotriva FK Csikszereda. David Matei a strălucit cu o dublă, iar oltenii au demonstrat o formă excelentă, profitând de forma slabă a rivalilor. Meciul a avut loc pe stadionul „Ion Oblemenco" în fața a peste 9.000 de spectatori. Universitatea
22 decembrie 2025
23:50
Riscurile confruntării între Rusia și NATO cresc, avertizează Serghei Riabkov. Putin îmbină amenințările cu retorica victimizării, acuzând Europa de agresiune. Rusia refuză să respecte acordurile internaționale, iar Kremlinul caută dominația regională, punând astfel în pericol stabilitatea Europei. Vladimir Putin face declarații mixte de amenințare și asigurări către Europa, pregătind terenul pentru posibile conflicte. Serghei Riabkov
23:40
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației pe 22 decembrie 2025, un an de la numirea sa. Într-o declarație, a subliniat dorința unei plecări amiabile și a precizat că nu a vizat o carieră politică. Aceasta este a doua demisie din guvernul Bolojan, după cea a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Daniel David
22:50
Generalii ruși îl mint pe Vladimir Putin, spunându-i că Ucraina pierde războiul. Ocuparea orașului Kupiansk este un exemplu clar, în care afirmațiile contradictorii generează confuzie. Dezinformările din cadrul armatei ruse afectează decisiv strategia de război, iar Putin continuă să ignore realitatea devastatoare de pe câmpul de luptă. Generalii ruși îi transmit lui Putin informații eronate
22:50
Peste 400 de firme din București și Ilfov au fost respinse în prima etapă a finanțărilor europene de 25.000-300.000 EUR destinate microintreprinderilor. Evaluarea cererilor de finanțare a fost finalizată pe 18 decembrie 2025, iar lista proiectelor selectate va fi disponibilă în ianuarie 2026. Peste 400 de firme din București și Ilfov au fost respinse în
22:40
Peste 56% dintre judecătorii din România au participat la chestionarul CSM, inițiat după reportajul Recorder, evidențiind problemele justiției. Aproape jumătate din respondenți au ales anonimatul. Consultarea are scopul de a aduce transparență și îmbunătățiri în sistemul judiciar românesc, abordând subiecte sensibile. Peste 56% dintre judecătorii din România au completat chestionarul CSM privind problemele din justiție
22:20
Trenul Chișinău-Odesa a fost relansat după o pauză de peste trei ani din cauza războiului, având o cerere uriașă. Peste 60% din bilete au fost vândute în primele trei ore. Această alternativă de transport devine populară datorită atacurilor asupra drumurilor. Curse zilnice sunt introduse pentru satisfacerea nevoilor pasagerilor. Trenul Chișinău-Odesa a fost relansat după o
Acum 6 ore
22:10
Marilen Pirtea, deputat PNL și rector al Universității de Vest din Timișoara, este propus pentru Ministerul Educației după demisia lui Daniel David. Cu o experiență vastă în educație și politica academică, Pirtea este consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. O altă candidată este Luciana Antoci, fost prefect al județului Iași. Marilen Pirtea, deputat PNL și
22:10
Focuri de armă au avut loc la Inspectoratul de Poliție Chișinău de Ziua Poliției Naționale, provocând demiteri în rândul conducătorilor. Aproximativ 30 de tiruri au fost confirmate, iar incidentul a pornit de la o altercație între polițiști. Între timp, procurorii investighează pentru a evita mușamalizarea. Aproximativ 30 de focuri de armă au fost trase în
22:00
Radu Drăgușin își va petrece Crăciunul alături de familie, iar sora sa a achiziționat bilete pentru barajul din Turcia. Meira, sora lui, aduce un strop de bucurie bucureștenilor cu cele mai frumoase decorațiuni de sărbători, transformând atmosfera festivă într-una de neuitat. Radu Drăgușin va petrece Crăciunul alături de familie Sora lui a achiziționat bilete pentru
21:50
Premierul Ilie Bolojan recunoaște nemulțumirile românilor față de măsurile de austeritate din 2025, dar se arată împăcat cu alegerile sale. Anul viitor, va continua reducerea cheltuielilor, inclusiv prin concedieri la stat. Ordonanța „Trenuleț" aduce clarificări asupra salariilor și impozitelor. Premierul Ilie Bolojan admite că măsurile de austeritate au generat supărare în rândul românilor Se preconizează
21:50
În India, 8.000 de candidați s-au adunat pe o pistă de aeroport pentru a susține un examen pentru 187 de posturi în Garda Națională. Fără mese, sub supravegherea dronelor, desfășurarea testului a atras critici legate de logistică și abordarea guvernului în crearea de locuri de muncă, având participanți cu studii superioare. 8000 de candidați au
21:50
Piața imobiliară din România în 2025 evidențiază un contrast între zonele de lux și cele accesibile. Bucureștiul se află în frunte, cu prețuri de până la 5.000 euro/mp, în timp ce cartiere precum Ferentari rămân sub 1.100 euro/mp. Cele mai căutate zone includ Berceni, Militari și Tractorul în Brașov. Piața imobiliară din România a înregistrat
21:10
Nicușor Dan a propus un referendum pentru magistrați, dar CSM a respins inițiativa, afirmând că demiterea membrilor săi nu poate fi realizată prin metode neprevăzute de lege. Procurorii subliniază că încălcările legii nu pot fi remediate prin alte încălcări și că referendumurile nu sunt incluse în procedura legală de demitere. Consiliul Superior al Magistraturii a
21:00
Descoperă cele mai interesante gadgeturi smart pentru cadouri de Crăciun 2025! De la prize inteligente la smartwatch-uri și căști wireless, găsește cele mai utile dispozitive pentru un stil de viață modern. Alege electrocasnice mici și accesorii practice pentru a face sărbătorile mai plăcute. Gadgeturile smart devin din ce în ce mai populare ca cadouri de
21:00
Mihai Stoica a comentat incidentul lui Daniel Bîrligea, nemulțumit că a fost schimbat în meciul F
21:00
Programul Mega Image de Crăciun 2025: pe 24 decembrie, magazinele sunt deschise între 07:00 și 21:00, pe 25 decembrie sunt închise, iar pe 26 decembrie de la 09:00 la 19:00. Află detaliile complete despre programul unităților Mega Image și livrările în această perioadă festivă! Mega Image are un program special de Crăciun pe 24, 25 … Articolul Program Mega Image Crăciun 2025: Orar pe 24, 25, 26 decembrie apare prima dată în Main News.
20:50
O rachetă Starship a explodat după lansare, provocând riscuri pentru siguranța a trei zboruri comerciale cu 450 de pasageri la bord. Controlul traficului aerian a întâmpinat dificultăți în a menține avioanele în siguranță, iar SpaceX a fost acuzată de întârzierea notificării exploziei. Reacțiile industriei aeriene indică necesitatea unor măsuri mai eficiente. Explozia rachetei Starship a … Articolul Racheta lui Elon Musk pune în pericol trei zboruri cu 450 de pasageri apare prima dată în Main News.
20:30
Moțiunile simple depuse de AUR împotriva miniștrilor Radu Marinescu și Cătălin Predoiu au fost respinse. În Camera Deputaților, 95 de deputați au votat pentru moțiunea privind justiția, iar în Senat, propunerea de demitere a ministrului de Interne a obținut 31 de voturi pentru. Detalii despre dezbateri și reacții oficiale. Moțiunile simple depuse de AUR împotriva … Articolul Moțiunile AUR împotriva lui Radu Marinescu și Cătălin Predoiu respinse apare prima dată în Main News.
20:20
Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe a României, a efectuat a doua vizită din 2025 la Chișinău, reafirmând sprijinul Bucureștiului pentru parcursul european al Republicii Moldova. În cadrul întâlnirii cu omologul său, a fost subliniat parteneriatul strategic și colaborarea în domenii cheie precum securitatea și economia. Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe a României, a vizitat Chișinău … Articolul Oana Țoiu revine la Chișinău: Moldova și România, priorități UE apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
20:10
Inspecția Judiciară a publicat un raport privind acuzațiile din documentarul „Justiția Capturată”, menționând că unele aspecte sunt deja verificate, iar altele vor urma. Se discută despre activitatea DNA și eventuale abuzuri în justiție. Verificările continuă la diferite instanțe și unități de parchet. Inspecția Judiciară a publicat un raport privind acuzațiile din documentarul Recorder, „Justiția Capturată” … Articolul Acuzațiile din „Justiția Capturată”: Ce arată raportul Inspecției Judiciare apare prima dată în Main News.
20:00
Universitatea Craiova întâlnește Csikszereda în etapa a 21-a din Liga 1, astăzi la ora 20:00. Oltenii pot încheia anul pe primul loc, profittând de pașii greșiți ai rivalelor. Vezi echipele de start, absenții și cum poate Craiova să își ia revanșa în campionat. Urmărește meciul în format live text pe as.ro. Universitatea Craiova întâlnește Csikszereda … Articolul Universitatea Craiova – Csikszereda LIVE TEXT 20:00: Oltenii visează la prima poziție apare prima dată în Main News.
20:00
Află programul magazinelor La Doi Paşi de Crăciun 2025 pe 24, 25 și 26 decembrie. Magazinele vor funcționa după un orar special, cu unele deschise și în ziua de Crăciun. Detalii complete despre orele de deschidere și închiderea magazinelor La Doi Paşi, inclusiv informații utile pentru clienți, găsiți aici. Magazinul La Doi Paşi va avea … Articolul Program Magazine La Doi Paşi Crăciun 2025: Orar 24-26 Decembrie apare prima dată în Main News.
19:50
Jim I. și Malewan R. au avut o călătorie problematică cu SWISS, începând cu pierderea bagajelor în Roma și culminând cu anularea rezervării la întoarcere din Thailanda. Cei doi prieteni s-au confruntat cu cheltuieli neprevăzute de peste 2.400 de euro și au decis să nu mai zboare niciodată cu compania. Jim și Malewan au întâmpinat … Articolul Zboruri anulate: Nu vom mai zbura cu ei niciodată apare prima dată în Main News.
19:50
Anularea codului de TVA de către ANAF poate duce la surprize fiscale neplăcute pentru firme. Un expert contabil recomandă verificări esențiale pe site-ul ANAF pentru a evita decizii de impunere retroactive. Asigurați-vă că începeți noul an fără probleme fiscale și rămâneți informați. Anularea codului de TVA de către ANAF a dus la impuneri retroactive pentru … Articolul Verifică codul de TVA pe site-ul ANAF pentru un nou an fără surprize fiscale apare prima dată în Main News.
19:10
Judecătorul Mihai Cătălin Constantin de la Curtea de Apel Ploiești a anulat hotărârea CCR privind alegerile prezidențiale din 2024. Acesta a participat la discuții cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni, abordând bune practici în justiție. Detalii despre cariera sa și implicarea în scandalul judiciar. Mihai Cătălin Constantin, judecător la Curtea de Apel Ploiești, a anulat … Articolul Judecătorul anulează hotărârea CCR despre alegerile din 2024 cu Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
19:00
Viitorul lui Denis Alibec la FCSB rămâne incert, după anunțul lui Mihai Stoica. Deși a avut o revenire sub așteptări din cauza accidentărilor, Alibec consideră Farul Constanța ca o opțiune pentru viitor. Discuțiile cu conducerea FCSB vor avea loc săptămâna viitoare, iar jucătorul este liber de contract. Viitorul lui Denis Alibec la FCSB este incert, … Articolul Denis Alibec: Viitorul său, o opțiune „normală” mereu disponibilă apare prima dată în Main News.
19:00
Află programul Kaufland de Crăciun 2025! Magazinele vor fi deschise pe 20-23 decembrie între 07:00-23:00 și pe 24 decembrie între 07:00-18:00. Pe 25 decembrie toate magazinele vor fi închise, iar pe 26 decembrie vor funcționa între 09:00-18:00. Detalii complete pe kaufland.ro. Magazinele Kaufland vor fi deschise între 07:00 și 23:00 în perioada 20-23 decembrie 2025 … Articolul Program Kaufland Crăciun 2025: Orele de funcționare pe 24-26 decembrie apare prima dată în Main News.
18:50
Șoferii din Roma au primit peste 1500 de amenzi în doar trei zile după instalarea a patru noi radare. Acestea, parte a unui plan mai amplu de siguranță rutieră, au demonstrat eficiența în reducerea accidentelor. Autoritățile speră să îmbunătățească comportamentul șoferilor și siguranța pe drumuri. Noile camere de viteză din Roma au emis între 1000 … Articolul Peste 1500 de amenzi date șoferilor după instalarea a patru radare noi apare prima dată în Main News.
18:50
Poșta achiziționează scutere electrice pentru livrări rapide, competiție cu firmele private # MainNews.ro
18:30
Nicușor Dan anunță o nouă rundă de discuții cu magistrații, subliniind importanța consultărilor pentru înțelegerea sistemului de justiție. Discuțiile vor continua, inclusiv cu cei care s-au simțit vizați. Președintele a evidențiat situații îngrijorătoare de intimidare și influențare între colegii din justiție. Nicușor Dan a organizat consultări cu 11 magistrați pentru a discuta problemele din sistemul … Articolul Nicușor Dan discută cu magistrații vizați de dezbaterea de azi apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
18:10
Vladimir Plahotniuc va petrece sărbătorile de iarnă în arest preventiv, instanța din Chișinău prelungind detenția sa cu 30 de zile. Fostul lider al Partidului Democrat este vizat în cazuri grave, inclusiv organizarea unei crime, spălare de bani și fraudă bancară, pledând nevinovat în toate dosarele. Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat din Moldova, va … Articolul Plahotniuc rămâne în detenție 30 de zile și va sărbători iarna după gratii apare prima dată în Main News.
18:00
FCSB a încheiat anul 2025 pe locul 9 în Superliga, ratând play-off-ul. Gigi Becali anunță întăriri în mercato, printre care și revenirea lui Florinel Coman. Patronul clubului este deschis la negocieri, pentru a aduce în echipă jucători capabili să redea formația în competiții. Detalii despre transferuri și strategie. FCSB a terminat anul 2025 pe locul … Articolul Becali pregătește o revenire spectaculoasă de 700.000 de euro la FCSB apare prima dată în Main News.
18:00
Consiliul Concurenței investighează dispariția cărnii de porc românești de pe rafturi, căutând cauzele deficitului comercial. Studiul analizează obstacolele administrative, de reglementare și accesul la finanțare pentru fermierii locali. Recomandările vor viza eliminarea disfuncționalităților din industrie. Consiliul Concurenței investighează cauzele care limitează accesul cărnii de porc românești pe rafturi Studiul analizează problemele administrative, de reglementare și … Articolul Consiliul Concurenței investighează lipsa cărnii de porc românești pe rafturi apare prima dată în Main News.
17:50
ING Bank lansează trei noi pachete de conturi curente – ING Go, ING More și ING Extra – care oferă beneficii precum asigurări pentru afecțiuni grave, dobânzi preferențiale și comisioane zero. Accesibile pentru clienții noi și existenți, aceste pachete răspund nevoilor diversificate ale românilor. Banca ING introduce trei noi pachete de cont curent: ING Go, … Articolul Beneficii ING: comisioane, dobânzi și curs valutar optimizate pentru clienți apare prima dată în Main News.
17:40
Rusia dezvoltă o armă antisatelit cu scopul de a dezactiva rețeaua Starlink a lui Elon Musk. Conform rapoartelor, arma va „bombarda” sateliții cu proiectile mici, indetectabile. Scopul Kremlinului este de a limita superioritatea spațială occidentală, afectând asistarea Ucrainei. Risc de daune colaterale severe în spațiu. Rusia dezvoltă o armă antisatelit pentru a dezactiva rețeaua Starlink … Articolul Kremlinul dezvoltă armă anti-satelit împotriva Starlink-ului lui Elon Musk apare prima dată în Main News.
17:10
Procurorul militar Bogdan Pîrlog susține că sistemul judiciar din România se află în stare de moarte clinică din cauza alianței grupurilor interne și externe. Acesta atrage atenția asupra influenței majore a Secției de judecători asupra deciziilor esențiale și subliniază necesitatea unei restructurări profunde. Procurorul militar Bogdan Pîrlog acuză grupuri din interior și exterior că au … Articolul Grupuri interne și externe pun în pericol sistemul judiciar român apare prima dată în Main News.
