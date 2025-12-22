Majordomul lui Macron vinde vesela furată pe Vinted: detalii șocante!

17:00

Louis Munteanu, atacantul de 23 de ani de la CFR Cluj, atrage atenția cluburilor din Europa. După interesul echipelor din Ligue 1, precum Lyon și Nantes, acum și trei echipe din La Liga, Real Betis, Girona și Valencia, îl monitorizează îndeaproape. Între timp, Lyon negociază un transfer. Louis Munteanu este dorit de mai multe cluburi