Beneficiile mănușilor de unică folosință pentru igienă și protecție
PressHub, 23 decembrie 2025 02:00
Protecția și igiena personală au devenit priorități atât acasă, cât și la locul de muncă. Mănușile de unică folosință te ajută să limitezi contactul cu microbi, substanțe chimice sau alte riscuri cotidiene. Poți folosi mănuși când gătești, faci curățenie, lucrezi într-un cabinet medical, într-un salon sau în industrie. Acest articol îți explică, pe scurt și […]
• • •
Acum 30 minute
02:20
COMUNICAT DE PRESĂ. Marți, 30 decembrie, Filarmonica George Enescu pune în vânzare biletele pentru concertele și recitalurile din a doua parte a Stagiunii 2025-2026. # PressHub
Artiști internaționali de top vor continua să urce pe scena Ateneului Român în 2026: Ton Koopman, Cristian Mandeal, Dennis Russell Davies, Kirill Gerstein, Gautier Capuçon, Lucas Debargue. A doua parte a Stagiunii Filarmonicii George Enescu va continua să aducă publicului meloman mari artiști internaționali, printre care dirijorii Ton Koopman, Andrei Boreyko, Cristian Mandeal, Leonard Slatkin, […]
Acum o oră
02:00
Acum 4 ore
23:00
Firma Meva Concept a luat contracte publice pe declarații false. Apoi, a încasat fără să lucreze. În final: faptele prescrise # PressHub
Justiția din România, pusă în fața unui caz aparent simplu, a eșuat să ofere o soluție. Deși faptele erau relativ ușor de demonstrat, dosarul nu a fost finalizat nici de procurori, nici de judecători în favoarea victimelor. Mai mult, tot păgubitul este dus în pragul falimentului cu ajutorul sistemului de justiției. Cazul pe scurt Societatea […]
22:50
Analiză Deutsche Welle: Președintele Dan propune un referendum printre magistrați pentru a vedea câți reformiști sunt în sistem, în vreme ce premierul Bolojan începe lucrul asupra modificărilor legislative care să redreseze Justiția. E o competiție între cei doi sau președintele și primul ministru încearcă să se completeze reciproc pentru a schimba felul în care funcționează […]
Acum 8 ore
19:40
Aktual24 | Raportul Inspecției Judiciare privind ”aspectele relatate” de Recorder. Magistrații din documentar au fost deseori vizați de acțiuni disciplinare # PressHub
Inspecția Judiciară a prezentat, într-un „Raport privind activitatea Inspecției Judiciare", o sinteză a demersurilor deja efectuate în legătură cu o parte dintre aspectele relatate în materialul publicat de recorder.ro la 9 decembrie 2025, sub titlul „Justiția Capturată", în care sunt formulate acuzații privind funcționarea sistemului judiciar, activitatea conducerii Direcției Naționale Anticorupție și modul de soluționare […]
19:30
Moțiunea simplă împotriva Ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, a fost respinsă astăzi în Senat, cu 31 de voturi „Pentru" și 51 „Contra". Moțiunea simplă, intitulată «„România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri". Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu » a fost înaintată de liderul grupului […]
19:10
După dialogul inițiat de președintele Nicușor Dan cu magistrații care au dorit să prezinte problemele sistemice ale sistemului judiciar, asociația „Inițiativa pentru Justiție" condusă de procurorul Bogdan Pîrlog a prezentat o serie de propuneri în vederea schimbării legilor justiției. Asociația „Inițiativa pentru Justiție", condusă de procurorul militar Bogdan Pârlog, a enumerat 30 de astfel de […]
19:10
Sondaj Cult Research: peste 60% dintre români cred că justiția este controlată politic și nu se bazează pe probe # PressHub
Un raport pe Justiție realizat de Cult Research indică un nivel deosebit de redus al cetățenilor români în justiție. Conform sondajului realizat, 62% din români consideră că gradul de control politic asupra justiiei este mare (38%) sau foarte mare (24%). Aceste cifre coincid cu datele unei alte întrebări, care stabilea factorii sub care magistrații iau […]
19:00
2.500 de judecători au participat la consultarea inițiată de CSM privind problemele din sistemul judiciar # PressHub
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a derulat, în perioada 16–21 decembrie 2025, o consultare a corpului profesional al judecătorilor, prin intermediul unui chestionar online care a vizat probleme de actualitate din sistemul judiciar, precum prescripția răspunderii penale și înlocuirea judecătorilor din completurile de judecată. La consultare au participat 2.583 de judecători, […]
Acum 12 ore
15:20
800 de copii penalizați de o licitație controversată: cum a ajuns Primăria Țibana să plătească 16 lei pe un sandviș # PressHub
Primăria Țibana a organizat în toamnă două licitații pe SICAP pentru masa elevilor de la Școala „Domnița", ambele anulate în urma unor nereguli invocate de participanți, pentru ca ulterior procedura să fie reluată fără transparență, printr-un simplu anunț pe site-ul instituției, situație în care doar firma Take&Eat SRL s-a prezentat și a obținut contractul, livrând […]
15:10
Mărturii explozive din sistemul judiciar dezvăluite la Cotroceni: mandate blocate, promovări controversate și control la vârful Justiției # PressHub
Mai mulți magistrați au participat la întâlnirea cu președintele Nicușor Dan. Întâlnirea asumată a reunit reprezentanți ai asociațiilor magistraților, foști judecători sau procurori care au expimat, direct, problemele grave ale sistemului. O fostă procurorare DNA, Laura Deriuș, care a lucrat în dosarul Vanghelie, a arătat că orice act procedural este aprobat pe procurorul șef. Un […]
14:50
Pe 22 decembrie, a avut loc o întâlnire între Nicușor Dan și diferiți magistrați la Palatul Cotroceni. Scopul acesteia a fost unul consultativ, vizând dezbaterile legate de reforma justiției, declanșate de documentarul Recorder „Justiție capturată". Circa 40 de magistrați s-au înscris pentru întrevedere, iar președintele României a declarat că încă 250 de magistrați i-au […]
14:00
Florin Mitroi a revenit asupra deciziei: nu mai demisionează din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa # PressHub
Săptămâna trecută, liberalul Florin Mitroi îşi anunţa demisia din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa. Au urmat câteva zile de agitaţie, în care presa locală a încerat să afle ce se află cu adevărat în spatele acestei decizii. Deşi Mitroi ameninţase şi în luna mai că va demisiona, decizia sa a fost un şoc […]
Acum 24 ore
13:40
Atac cibernetic de tip ransomware asupra Apelor Române: servere și 10 din 11 administrații bazinale afectate, infrastructura hidrotehnică în siguranță # PressHub
Administrația Națională Apele Române a transmis lunim printr-un comunicat de presă că un număr din stațiile de control și bazine au fost supuse unui atac cibernetic. Acesta a fost declanșat pe 20 decembrie, afectând servere, stații de lucru și 10 din 11 administrații bazinale. Atacul nu a afectat, însă, operațiunile uzuale ale companiei, aceasta continunându-și […]
12:00
Întârzieri și speculații la Iași: ce se întâmplă cu trenurile private Ferotrans și răspunsul lui Anchidin # PressHub
Trenurile de călători pe ruta Iași–București, care urmau să fie introduse în circulație în acest an de compania ieșeană Ferotrans TFI, vor începe să transporte pasageri cu o întârziere de aproximativ un an față de calendarul anunțat inițial, cel mai devreme în luna mai, după ce firma a achiziționat în anii anteriori mai multe garnituri […]
11:30
Nicușor Dan pentru Politico: „Lumea s-a schimbat”, am trecut „la un mod foarte pragmatic si economic de a face lucrurile” # PressHub
Într-un interviu pentru publicația Politico, publicat luni, președintele Nicușor Dan a vorbit despre noile relații dintre Europa și Statele Unite, conduse de o administrație care nu mai pare intersată de relațiile cu aliații tradiționali, pe care îî consideră „slabi", cum spunea recent președintele Donald Trump. „Lumea s-a schimbat", a declarat președintele Nicusor Dan într-un interviu […]
Ieri
22:10
Aktual24 | Realitatea Plus, după anunțul șefului statului despre referendum: „Nicușor Dan intervine în justiție”, ”Puci anticonstituțional” # PressHub
Postul Realitatea Plus, vârf de lance al campaniei de susținere a grupării Lia Savonea, a reacționat dur după anunțul președintelui legat de inițierea unui referendum în rândul magistraților privind modul în care CSM își îndeplinește misiunea, scrie Aktual24. „Nicușor Dan intervine în justiție. Amenințări pentru Consiliul Superior al Magistraturii, în direct de la Palatul Cotroceni: […]
21:50
Reacția Secției pentru judecători a CSM la anunțul făcut de Nicușor Dan: Referendumul propus de președintele României nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii # PressHub
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, duminică seara, într-un comunicat de presă, că referendumul propus de președintele Nicușor Dan nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii. CSM a mai precizat că nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești. Nicușor Dan […]
21:20
Atac cibernetic asupra Administrației Naționale Apele Române și zece administrații bazinale de apă din țară. Atacatorii au cerut răscumparare # PressHub
Un atac cibernetic de tip ransomware a avut loc asupra mai multor stații de lucru și servere care aparțin Administrației Naționale Apele Române (ANAR) și a unui număr de 10 (din 11) administrații bazinale de apă din țară, inclusiv Oradea, Cluj, Iași, Siret, Buzău, a anunțat duminică Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Din pricina […]
19:30
Administrația Prezidențială a publicat sinteza observațiilor transmise de judecători, procurori și alți actori din sistemul judiciar privind funcționarea justiției # PressHub
Administraţia Prezidenţială a publicat, duminică, un raport care sintetizează observațiile scrise transmise direct în atenția Președintelui României de magistrați activi sau retrași din activitate, în perioada 11 – 19 decembrie 2025 [1], în contextul: dezbaterilor publice privind sistemul de justiție, declarațiilor publice ale unor magistrați, pozițiilor divergente exprimate la nivel instituțional în sistemul de justiție, […]
18:50
Guvernul a anunțat constituirea Grupului de Lucru pentru situația din justiție, ca urmare a dezvăluirilor publicației Recorder privind „capturarea" acestui sector de un grup restrâns condus de Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție. Este organismul consultativ la care trebuie să ne uităm în primul rând pentru că de acolo poate veni o […]
18:40
„Ciotul” lipsă de pe Autostrada 1 pune la încercare nervii românilor care vin acasă de sărbători. Coadă de 11 km la nodul de la Margina # PressHub
Având în vedere numărul crescut de autovehicule care intră în țară, pe sensul de mers Nădlac – București, traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe autostrada A1, în zona nodului rutier Margina, la kilometrul 426, informează Special Arad. În prezent, este formată o coloană de vehicule cu o lungime de aproximativ 11 kilometri, situație determinată […]
15:10
Autoritățile, în alertă. O dronă prăbușită cu o parașută atașată de ea, găsită într-o pădure din Argeș # PressHub
Poliţiştii din Câmpulung efectuează verificări după ce un bărbat a sesizat că, într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lereşti, ar fi fost identificat un obiect zburător, posibil de tip dronă, prăbuşit printre copaci, a anunțat IPJ Argeş, potrivit Agerpres. Sesizarea a fost făcută duminică, 21 decembrie, în jurul orei 10:40, de către un […]
14:50
BREAKING Nicușor Dan va iniția un referendum cu o singură întrebare în rândul magistraților. Șeful statului: „Cred că situația în care suntem este gravă” | VIDEO # PressHub
Preşedintele Nicuşor Dan a susţinut duminică, de la ora 14:00, o declaraţie de presă, la Palatul Cotroceni. Șeful statului a vorbit despre discuțiile programate luni cu magistrații, discuții la care președintele României a lansat invitația în 11 decembrie, în contextul în care, la acel moment, aproape 200 de magistrați și-au exprimat solidaritatea cu colegii care […]
13:10
Nicușor Dan: Înfăptuirea dreptății în ceea ce privește Revoluția este indispensabilă consolidării democrației românești / Avem nevoie ca Justiția să facă lumină în marile dosare ale trecutului recent # PressHub
Președintele Nicușor Dan a depus, duminică, o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluției din 1989, din Piața Universității. „LIBERTATE! Acesta a fost strigătul limpede al națiunii române în decembrie 1989. Strigătul celor care trăiseră prea mult timp în izolare, în frică și în sărăcie, și care au decis că trebuie să își recâștige demnitatea. […]
11:30
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului: Este important să nu ne lăsăm atrași de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică, în mesajul transmis cu prilejul Zilei Memoriei Victimelor Comunismului în România, că, după 36 de ani de libertate, „avem încă multe de corectat" și că este important să nu ne lăsăm atrași de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului. „Astăzi îi comemorăm pe cei care […]
11:20
Două persoane au fost grav rănite în urma unui accident rutier produs sâmbătă seara, pe DN 66, în localitatea Băniţa, a informat duminică Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, un autoturism a ieşit de pe partea carosabilă, iar doi dintre cei trei ocupanţi ai maşinii au suferit leziuni care […]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
Aktual24 | Documentele Epstein arată legături între Steve Bannon, finanțatori MAGA și lideri ai dreptei radicale europene # PressHub
Documente provenite din corespondența lui Jeffrey Epstein, făcută public la începutul anului 2025, relevă informații extinse despre eforturile de construire a unei rețele transnaționale a dreptei radicale, care
20:00
„Crăciun în Maramureş”, la Muzeul Satului din Baia Mare – obiceiuri, tradiţii şi colinde | FOTO / VIDEO # PressHub
Sute de colindători, turişti, dar şi localnici au fost prezenţi, sâmbătă, la Muzeul Satului din Baia Mare, unde s-a desfăşurat evenimentul „Crăciun în Maramureş”. Evenimentul a debutat cu o paradă a colindătorilor, care au străbătut zona veche a municipiului Baia Mare, în drum spre Muzeul Satului. „”Crăciunul în Maramureş” este o poveste care de-a lungul […] Articolul „Crăciun în Maramureş”, la Muzeul Satului din Baia Mare – obiceiuri, tradiţii şi colinde | FOTO / VIDEO apare prima dată în PRESShub.
19:20
Inițiativă USR: Etichete cu indicele de reparabilitate pe produsele electrice și electrocasnice # PressHub
Produsele electrice și electrocasnice din magazine ar putea avea o nouă etichetă cu „indicele de reparabilitate”, astfel încât cumpărătorii să știe din start dacă un aparat poate fi reparat ușor sau nu. Inițiativa legislativă depusă de parlamentarii USR Pollyanna Hangan și Remus Negoi urmărește să îi ajute pe consumatori să facă alegeri informate, după modelul […] Articolul Inițiativă USR: Etichete cu indicele de reparabilitate pe produsele electrice și electrocasnice apare prima dată în PRESShub.
18:50
Aproximativ 200 de persoane au participat, sâmbătă, la Braşov, la un marş organizat în contextul manifestaţiilor de susţinere a unei Justiţii independente, care au loc de mai bine de o săptămână, informează Agerpres. Manifestanţii – purtând pancarte, un banner uriaş, pe care se putea citi mesajul „Justiţie, nu corupţie”, tobe şi un megafon – au […] Articolul Marş în centrul Braşovului pentru independenţa Justiţiei apare prima dată în PRESShub.
18:30
Aktual24 | „Suveranismul e o sectă apocaliptică”, un documentar despre ”suveranismul” românesc și Călin Georgescu care prezintă paralele cu secte care au șocat lumea # PressHub
Un documentar despre ”suveranismul” românesc și Călin Georgescu, realizat de jurnalistul Radu Alexandru, afirmă cu numeroase argumente că ”suveranismul e o sectă apocaliptică”. Documentarul prezintă numeroase paralele cu secte care au șocat lumea în decursul ultimilor 200 de ani. În documentar, autorul afirmă că astfel de mișcări urmează un tipar recognoscibil. „Orice sectă apocaliptică are […] Articolul Aktual24 | „Suveranismul e o sectă apocaliptică”, un documentar despre ”suveranismul” românesc și Călin Georgescu care prezintă paralele cu secte care au șocat lumea apare prima dată în PRESShub.
18:00
Ciprian Ciucu, în prima conferință de presă ca primar al Capitalei: „Subvențiile ne mănâncă bugetul. Avem două găuri majore care ne duc în pragul falimentului” # PressHub
Structura actuală a bugetului Bucureștiului împinge orașul spre un risc real de faliment, în lipsa unor reforme structurale care să fie aplicate cel târziu din 2026, a declarat sâmbătă primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, în prima sa conferință de presă. Ciucu a vorbit despre două „găuri majore” în buget – transportul public și termoficarea – care […] Articolul Ciprian Ciucu, în prima conferință de presă ca primar al Capitalei: „Subvențiile ne mănâncă bugetul. Avem două găuri majore care ne duc în pragul falimentului” apare prima dată în PRESShub.
15:40
Nicușor Dan: „Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiție” # PressHub
Președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale „relevante” despre problemele din Justiție, iar consultările de luni de la Cotroceni vor avea loc în mai multe runde de discuții. „Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiție. Așa cum […] Articolul Nicușor Dan: „Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiție” apare prima dată în PRESShub.
15:00
Românii din diaspora au trimis acasă circa 60 de miliarde de euro în perioada 2013-2025 (oficial BNR) # PressHub
Românii din afara ţării au transferat în România aproximativ 60 de miliarde de euro în perioada 2013 – prima jumătate a anului 2025, o sumă de peste două ori mai mare decât valoarea iniţială a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), susţine Cristian Popa, membru al Consiliului de administraţie al BNR, într-o analiză publicată […] Articolul Românii din diaspora au trimis acasă circa 60 de miliarde de euro în perioada 2013-2025 (oficial BNR) apare prima dată în PRESShub.
14:30
Decizia premierului Ilie Bolojan privind constituirea grupul de lucru pentru analiza legislației din justiție, pe care l-a anunțat după izbucnirea scandalului din justiție, a fost publicată în Monitorul Oficial, informează G4Media.ro. Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, așa cum a fost denumit oficial, este condus de reprezentantul Cancelariei premierului, iar din acesta […] Articolul Guvernul a înființat grupul de lucru pentru analiza și revizuirea legilor justiției apare prima dată în PRESShub.
13:10
O treime dintre români percep masa festivă de Crăciun ca fiind caracterizată prin exces. Pe ce cheltuie cel mai mult de sărbători # PressHub
Un nou studiu realizat de Cult Market Research, în luna decembrie, pe un eșantion de 600 de persoane, reprezentativ pentru populația României, arată că 62% dintre români asociază Crăciunul cu bucuria. Analiza evidențiază și două tendințe semnificative: 64% dintre respondenți resimt presiune mare sau foarte mare pentru a organiza un Crăciun reușit, iar 6 din […] Articolul O treime dintre români percep masa festivă de Crăciun ca fiind caracterizată prin exces. Pe ce cheltuie cel mai mult de sărbători apare prima dată în PRESShub.
11:50
Înalta Curte de Casație și Justiție a făcut praf dosarul directorului unui liceu de elită din Iași, acuzat că a primit mită pentru transferul unui elev # PressHub
Înalta Curte de Casație și Justiție a făcut praf dosarul DNA care îl viza pe directorul Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, scrie Ziarul de Iași. Magistrații Curții de Apel au anulat o bună parte din rechizitoriul întocmit de procurori acum doi ani, invocând o decizie luată de Înalta Curte de Casație și Justiție în […] Articolul Înalta Curte de Casație și Justiție a făcut praf dosarul directorului unui liceu de elită din Iași, acuzat că a primit mită pentru transferul unui elev apare prima dată în PRESShub.
11:30
Ştefan Hruşcă, cetăţean de onoare al judeţului Maramureș. Titlul, înmânat în timpul unui concert public # PressHub
Artistul Ştefan Hruşcă a primit titlul de cetăţean de onoare al judeţului Maramureş în timpul unui concert de colinde susţinut în faţa câtorva mii de persoane, în Piaţa Millenium din municipiul Baia Mare, informează Agerpres. Prestaţia artistului a fost întreruptă preţ de câteva minute pentru ca preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, să îi înmâneze […] Articolul Ştefan Hruşcă, cetăţean de onoare al judeţului Maramureș. Titlul, înmânat în timpul unui concert public apare prima dată în PRESShub.
10:30
Internetul este invadat de timbre emise între anii 1940-1941 în perioada Statului Național Legionar din România. Cele trei emisiuni filatelice, cărora li s-au adăugat trei timbre separate, au fost inițiativa lui Traian Popescu, vicepreședintele Asociației Filatelice Române de atunci, aflăm de pe site-ul timbreanticomuniste.wordpress.com. Ele aveau menirea de a glorifica statul legionar sau de a […] Articolul Ofertă masivă de timbre cu legionari pentru filateliști apare prima dată în PRESShub.
19 decembrie 2025
23:50
Clujenii au ieșit în stradă pentru o nouă zi de proteste împotriva „abuzurilor din justiţie” # PressHub
Aproximativ 50 de persoane au protestat din nou, vineri seară, în faţa Curţii de Apel Cluj, „împotriva abuzurilor din justiţie”, aceasta fiind a şasea acţiune de protest pe această temă desfăşurată în municipiul Cluj-Napoca în ultimele două săptămâni, informează Agerpres. Protestatarii au purtat pancarte cu mesaje precum „Toţi pentru justiţie”, „Poţi să furi în România, […] Articolul Clujenii au ieșit în stradă pentru o nouă zi de proteste împotriva „abuzurilor din justiţie” apare prima dată în PRESShub.
23:30
Guvernul a depus a patra cerere de plată PNRR în valoare de 2,6 miliarde de euro. Dragoș Pîslaru: „Ne asigurăm că ne pregătim temeinic pentru pașii următori” # PressHub
Guvernul a depus a patra cerere de plată din PNRR în valoare de 2,6 miliarde de euro, a anunțat vineri seara ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Cererea conține un număr de 62 de ținte și jaloane exclusiv din componenta de bani nerambursabili, cu o valoare totală de 2,62 miliarde de euro. „Aceasta este […] Articolul Guvernul a depus a patra cerere de plată PNRR în valoare de 2,6 miliarde de euro. Dragoș Pîslaru: „Ne asigurăm că ne pregătim temeinic pentru pașii următori” apare prima dată în PRESShub.
23:00
Președintele Nicușor Dan propune o dezbatere publică pornind de la faptul că în legislația actuală pentru fapte grave de corupție prescripția poate fi de 15 ani. „Problema fundamentală – spune șeful statului – este de ce noi nu reuşim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupţie”. Răspunsurile sunt multiple: (1) judecătorii se plâng […] Articolul De ce (nu) ar fi posibilă scoaterea prescripției din lege apare prima dată în PRESShub.
22:20
4:28 față de 4:27. Vorbim de ore si minune: atât a durat anul acesta „întâlnirea” președintelui Vladimir Putin cu presa și cetățenii, patru ore și 28 de minune, față de patru ore și 27 de minute, anul trecut. Cunoscut sud numele de „linia directă”, evenimentul anual ajuns la a 22-a ediție din 2001, este o […] Articolul Patru ore și jumătate fără concesii: mesajul lui Putin despre Ucraina apare prima dată în PRESShub.
20:50
Aktual 24 | Opinie: Grindeanu s-a aliat cu AUR să uităm de coafeze. E o eroare strategică pe termen lung # PressHub
PSD a votat alături de AUR moțiunea simplă la adresa ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu. Nu e neapărat o surpriză. Sorin Grindeanu, președintele PSD, poate acum să schimbe narațiunea de la fosta șefă de coafor care l-a însoțit în zborurile Nordis și care lucra pentru compania implicată în criza apei din Prahova. Așa că […] Articolul Aktual 24 | Opinie: Grindeanu s-a aliat cu AUR să uităm de coafeze. E o eroare strategică pe termen lung apare prima dată în PRESShub.
20:40
O nouă seară de proteste pentru independența justiției. Manifestanții din Piața Victoriei: „Justiția e capturată, noi o vrem eliberată” | VIDEO # PressHub
Noi proteste pentru independența justiției au loc vineri seară în Capitală și alte orașe din țară. Potrivit HotNews, la ora 19.50, cei aproximativ 200 de manifestanți din Piața Victoriei scandau: „Magistrații care fură pregătesc o dictatură”, „Justiția e capturată, noi o vrem eliberată”. „Nu sună Lia, sună România!”, „Justiție, nu corupție!”, au mai strigat protestatarii. […] Articolul O nouă seară de proteste pentru independența justiției. Manifestanții din Piața Victoriei: „Justiția e capturată, noi o vrem eliberată” | VIDEO apare prima dată în PRESShub.
19:20
Spitalul Județean din Botoșani a cumpărate paturi care nu încap pe uşile saloanelor. CJ a trimis Corpul de Control # PressHub
Control la Spitalul Județean „Mavromati”, după scandalul paturilor care nu încap pe uși. Consiliul Județean caută vinovații și a trimis corpul de control, scrie Monitorul de Botoșani. Scandalul paturilor de spital care nu încap pe ușile saloanelor de la Spitalul Județean „Mavromati” a ajuns pe masa Consiliului Județean. Conducerea CJ a trimis Corpul de control […] Articolul Spitalul Județean din Botoșani a cumpărate paturi care nu încap pe uşile saloanelor. CJ a trimis Corpul de Control apare prima dată în PRESShub.
18:50
A fost inaugurat noul pavilion al Spitalului Judeţean din Bistrița. Este primul din ţară construit cu fonduri europene şi va avea 235 de paturi # PressHub
Noul pavilion al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Bistriţa, inaugurat vineri, este primul din ţară construit cu fonduri europene şi va avea 235 de paturi, informează Agerpres. Noua unitate sanitară va începe să primească pacienţi din luna februarie a anului viitor, răstimp în care se vor finaliza angajările de personal (medici, asistenţi medicali, infirmiere) […] Articolul A fost inaugurat noul pavilion al Spitalului Judeţean din Bistrița. Este primul din ţară construit cu fonduri europene şi va avea 235 de paturi apare prima dată în PRESShub.
15:50
Sprijinul pentru Ucraina, integrat în viitorul buget al UE: securitatea devine prioritate bugetară # PressHub
La summitul din 18–19 decembrie 2025, liderii Uniunii Europene au legat pentru prima dată în mod explicit deciziile privind finanțarea Ucrainei de negocierile pentru viitorul buget multianual al blocului. Concluziile reuniunii indică o schimbare de paradigmă: sprijinul pentru Kiev nu mai este tratat ca un răspuns temporar la o criză, ci ca un element structural […] Articolul Sprijinul pentru Ucraina, integrat în viitorul buget al UE: securitatea devine prioritate bugetară apare prima dată în PRESShub.
15:20
Noi proteste pentru justiție în Capitală și mai multe orașe din țară. Unde au loc și la ce oră sunt anunțate # PressHub
Organizația „Corupția ucide” a anunțat că vineri seară sunt organizate proteste pentru independența justiției în Piața Victoriei din București și în alte șapte orașe din țară. Este a șaptea manifestație de acest fel organizată după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”. Orașele în care sunt anunțate proteste vineri, 19 decembrie: București – Piața Victoriei, ora 18.30 […] Articolul Noi proteste pentru justiție în Capitală și mai multe orașe din țară. Unde au loc și la ce oră sunt anunțate apare prima dată în PRESShub.
