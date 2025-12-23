Beneficiile mănușilor de unică folosință pentru igienă și protecție

18:50

Noul pavilion al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Bistriţa, inaugurat vineri, este primul din ţară construit cu fonduri europene şi va avea 235 de paturi, informează Agerpres. Noua unitate sanitară va începe să primească pacienţi din luna februarie a anului viitor, răstimp în care se vor finaliza angajările de personal (medici, asistenţi medicali, infirmiere)