Finanțarea fermierilor e cu virgulă în planurile premierului Bolojan pentru 2026

16:30

Pentru fermierii și producătorii români, Crăciunul și toate celelalte sărbători de peste an reprezintă în bună parte doar niște repere. În rest, ei știu una și bună: să producă și să ofere celorlalți roadele muncii lor – hrana cea de zi cu zi, cât mai bună și cât mai sănătoasă. Tocmai de aceea, în perioada […]