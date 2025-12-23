Ochii pe conturi! Crăciunul aduce noi plăți către fermieri, de 263 de milioane de lei!

12:10

Pentru fermierii care au mizat pe grâu, veștile sunt din ce în ce mai proaste. Recoltele bune de anul acesta au făcut ca prețurile pe burse să intre în cădere liberă. La bursa de Chicago, cea care dă tonul pe plan mondial, cotațiile futures pe grâu au scăzut miercuri, pentru a patra ședință consecutivă, după […]