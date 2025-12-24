E oficial: Guvernul a renunțat la impozitul pe solarii, sere și silozuri!

06:30

Parlamentul României lucrează la un pachet legislativ amplu care ar putea schimba fundamental modul în care sunt reglementate terenurile agricole, de la vânzare, până la arendare și comasare. Deputatul George Scarlat a declarat că există, în acest moment, un consens politic larg pentru adoptarea unei legi a arendei, însă aceasta nu poate fi separată de […]