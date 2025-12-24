E oficial: Guvernul a renunțat la impozitul pe solarii, sere și silozuri!
Agro-TV.ro, 24 decembrie 2025 06:30
Guvernul ia o piatră de pe inima fermierilor și renunță la impozitul pe solarii, sere și silozuri. În ședința de guvern de marți seară a fost adoptată o nouă ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte […]
• • •
Alte ştiri de Agro-TV.ro
Acum o oră
06:30
Guvernul ia o piatră de pe inima fermierilor și renunță la impozitul pe solarii, sere și silozuri. În ședința de guvern de marți seară a fost adoptată o nouă ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte […]
Acum 12 ore
22:10
De Crăciunul acesta, viscolul și ninsorile nu ne mai ocolesc, începând chiar din această seară, avertizează meteorologii. Potrivi unei informări a Administrației Nționale de Meteorologie (ANM), în intervalul 3 decembrie, ora 18:00 – 26 decembrie, ora 10:00, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. La munte și în Moldova treptat vor predomina […]
Acum 24 ore
17:00
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis un mesaj ferm înaintea sărbătorilor de iarnă, afirmând că România dispune de suficientă carne de porc pentru a acoperi integral consumul intern din perioada Crăciunului. Potrivit oficialului, investițiile realizate în ultimii ani în sectorul suin au schimbat semnificativ situația producției interne. „Avem porc românesc în fermele din România. Spun […]
15:50
ADAMA Ltd. și BASF anunță un acord strategic de co-dezvoltare și comercializare, axat pe Gilboa®(flumetylsulforim), substanța activă fungicidă proprietateADAMA. Acest parteneriat va accelera furnizarea de soluții noi și revoluționare pentru managementul bolilor, ajutând fermierii din întreaga Europă să combată rezistența și să obțină producții sănătoase. Conform acordului, BASF va dezvolta și comercializa noi formulări bazate […]
15:50
Aflați în goana cumpărăturilor pentru sărbători, românii par hotărâți ca tradiția să rămână pe masa de Crăciun, în ciuda prețurilor mult mai mari decât în alți ani. Cu doar două zile înainte de Crăciun, buzoienii au luat cu asalt magazinele și piețele din oraș pentru ultimele cumpărături. Cu listele bine făcute și bugete atent calculate, […]
14:20
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță noi plăți către fermieri în următoarele zile. Potrivit unui comunicat al MADR remis marți redacției AgroTV, în conturile fermierilor urmează să ajungă în aceste zile suma totală de 263,5 milioane lei, reprezentând ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură. De acest sprijin beneficiază 15.517 fermieri, valoarea ajutorului de stat […]
13:20
Vești bune pentru crescătorii de animale în ajun de Crăciun! Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță marți că efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor (ameliorare rase), solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna octombrie 2025. Suma plătită ca prijin de stat pentru crescătorii de animale este în […]
12:40
În anii trecuți perioada sărbătorilor era una extrem de profitabilă pentru producătorii și vânzătorii de covrigi. Anul acesta însă, comercianții spun că vânzările au scăzut semnificativ, iar depozitele sunt pline. Fie din cauza scăderii puterii de cumpărare, fie pentru că mulți cumpărători aleg să ofere colindătorilor alte produse. În Piața Centrală din municipiul Târgoviște tarabele […]
11:20
Controalele recente ale Autorității Naționale Fitosanitare (ANF) arată că doar o mică parte dintre legumele autohtone depășesc limitele admise de pesticide, dar surprizele nu lipsesc. Din 4.823 de probe analizate până pe 19 decembrie 2025, 32 au fost neconforme, adică doar 0,66%. „Majoritatea legumelor și fructelor produse în România respectă standardele de siguranță, însă există […]
10:20
Investiții masive schimbă zootehnia din România. Peste 80 de milioane de euro sunt alocate pentru ferme noi de porci și pui. Județul Buzău se află într-o amplă etapă de dezvoltare a sectorului zootehnic prin investiții realizate cu sprijin guvernamental, atât în creșterea suinelor, cât și în sectorul avicol. Potrivit Direcției pentru Agricultură Județeană Buzău, anul […]
08:10
Ministerul Agriculturii pregătește o nouă finanțare majoră pentru sectorul zootehnic, în valoare de aproximativ 300 de milioane de euro, care urmează să fie lansată în luna martie 2026. Anunțul a fost făcut de Florin Barbu, în cadrul emisiunii Meat Milk, difuzată la AGRO TV. Potrivit ministrului agriculturii, noua finanțare este posibilă după modificarea regulamentelor europene, […]
Ieri
06:30
Într-un context extrem de dificil în care se află agricultorii din toată Europa, premierul Ilie Bolojan a explicat care este viziunea sa privind finanțarea fermierilor și a sectorului agroalimentar din România în perioada următoare, care nu se mai poate face oricum. Prim-ministrul Ilie Bolojan recunoaște că un acces mai facil la creditare este esențial pentru […]
22 decembrie 2025
19:10
Vacanța de iarnă este momentul potrivit pentru răsfăț și deconectare, iar stațiunea Vața Băi este locul ideal pentru asta. Aici, turiștii au de toate: apă termală cu proprietăți terapeutice, spa și masaje de relaxare, proceduri medicale de recuperare și energie bună, direct din natură. Este modul perfect prin care ne putem pregăti corpul și mintea […]
19:10
Moș Crăciun a pornit încă de luni, 22 decembrie, către elevii din mai multe localități izolate ori comune aflate în zonele montane ale județului Buzău. De data aceasta, darul lui Moș Crăciun este unul mai special: 20 de microbuze electrice, adică ultimul lot de vehicule achiziționate din fonduri europene de Consiliului Județean Buzău, pentru modernizarea […]
18:40
Partida dintre FCSB și Rapid București, disputată duminică seara și încheiată cu victoria FCSB, scor 2–1, a generat interes major în rândul telespectatorilor, iar Prima Sport 1 a fost unul dintre cele mai urmărite posturi TV din România pe durata meciului. În prime time, Prima Sport 1 a înregistrat performanțe pe toate categoriile de public […]
18:10
Un contract de peste 62 de milioane de lei va asigura deszăpezirea drumurilor județene între 2026 și 2030. Drumurile vor fi curățate pe două niveluri, întâi arterele principale dintre orașe, apoi drumurile secundare. Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor (DJADP) Iași a demarat procedurile pentru asigurarea viabilității rețelei de drumuri județene pe timp […]
16:00
Studiu la Consiliul Concurenței: Care sunt cauzele accesului limitat al fermierilor și producătorilor români pe piața cărnii de porc # Agro-TV.ro
Consiliul Concurenței a declanșat un studiu pentru a identifica barierele care limitează accesul fermierilor români pe piața cărnii de porc, se arată într-un comunicat al instituției remis luni redacției AgroTV. Potrivit reprezentanților Consiliului Concurenței, studiul vizează identificarea eventualelor disfuncționalități ale sectorului care ar putea afecta concurența pe piața cărnii de porc și, implicit, consumatorii. Prin […]
15:40
Fermierii au acum la dispoziție noi soluții pentru protecția plantelor eficiente împotriva buruienilor, bolilor și dăunătorilor. ADAMA, lider mondial în industria produselor pentru protecția plantelor, anunță lansarea pe piața din România a noilor produse EDAPTIS®, AVASTEL® și COSAYR®, soluții moderne și eficiente care răspund unor provocări agronomice majore precum controlul buruienilor graminee dificil de combătut, […]
14:00
Cerere ridicată în toiul iernii. Direcția Silvică pune la dispoziție mai mult lemn de foc # Agro-TV.ro
În plină iarnă cererea de lemn de foc este tot mai ridicată, iar Direcția Silvică vine în sprijinul populației prin suplimentarea volumelor destinate încălzirii locuințelor. Direcția Silvică Buzău a suplimentat cantitățile de lemne de foc puse la dispoziția gospodarilor. Până la 31 octombrie 2025 s-au valorificat 31612 metri cubi de lemn, față de 25727 metri […]
13:10
Fermierii îi cer președintelui Nicușor Dan o întâlnire de urgență pentru „prevenirea apariției de proteste chiar în preajma sărbătorilor”! # Agro-TV.ro
Între fermierii români și Nicușor Dan lucrurile par să se îndrepte spre temperaturi din ce în ce mai ridicate, după ce președintele României a declarat fără echivoc că România va susține semnarea acordului UE-Mercosur în actuala sa formulă, respinsă la scară largă de către fermierii europeni. În acest context, Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) […]
12:00
În acest an horticultorii au pregătit peste 3000 de crăciunițe. Plante, obținute în urma unei munci începută încă din luna iunie. Surpriza plăcută pentru cumpărători este prețul. În ciuda creșterii costurilor la utilități și materialele de întreținere, ieșenii a reușit să mență același tarif ca anul trecut – 20 lei/bucată. „Am reușit să ținem costurile […]
07:40
Premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Adrian Balaban, medic veterinar și unul dintre fermierii reprezentativi din sectorul suin, în funcția de consilier onorific. Numirea a fost oficializată prin Decizia nr. 553/2025, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1145 din data de 10 decembrie 2025. Potrivit documentului oficial, Adrian Balaban a primit calitatea de consilier onorific […]
Mai mult de 2 zile în urmă
06:30
Fermierul Dimitrie Muscă, atac la adresa președintelui Nicușor Dan: ”Nu știe ce înseamnă Mercosur” # Agro-TV.ro
Fermierul arădean Dimitrie Muscă lansează un atac la adresa declarațiilor recente ale președintelui Nicușor Dan, potrivit cărora România ar susține acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur. Muscă avertizează că un asemenea acord ar avea consecințe grave pentru agricultura românească, în special pentru sectorul zootehnic și pentru producătorii care deja se confruntă cu costuri ridicate. […]
21 decembrie 2025
14:10
Palatul Sturdza din Miroslava, județul Iași, va renaște după ani de uitare grație unei investiții de 6 milioane de euro. Administrația județeană a demarat procedurile pentru reabilitarea clădirii istorice cu scopul de a transforma monumentul într-un centru cultural și turistic modern, deschis publicului. Palatul Sturdza una dintre bijuteriile arhitecturale din apropierea municipiului Iași urmează să […]
11:00
Mai mulți producători locali au oferit copiilor din comună borcane cu miere românească naturală. Un dar simbolic cu scopul de a promova consumul de produse locale și de a-i învăța pe cei mici să aprecieze munca apicultorilor. Mai mulți apicultori locali din comuna montană Gura Teghii, județul Buzău au oferit preșcolarilor și elevilor din ciclul […]
08:10
Dejecțiile de vacă, considerate mult timp doar un gunoi, pot deveni o sursă importantă de energie. Printr-un proces simplu, dejecțiile sunt colectate în rezervoare speciale, închise, unde nu există aer. Acolo bacteriile descompun materia organică și produc un gaz care poate fi folosit pentru încălzire, electricitate sau chiar introdus în rețeaua națională de gaze. Dejecțiile […]
20 decembrie 2025
19:00
Criză în sectorul apicol: ,,Nu mai avem forță de muncă, nu mai avem piață de desfacere” # Agro-TV.ro
Anul 2025 a fost unul dificil pentru apicultorii români care se confruntă atât cu scăderea producției de miere, cât și cu lipsa forței de muncă. Apicultorii spun că au fost nevoiți să reducă numărul de familii de albine și să se adapteze noilor condiții. „Stupii sunt mai puțini față de alți ani pentru că nu […]
17:00
Tehnologia no-till a prins popularitate în rândul fermierilor. Iar unul dintre cele mai mari avantaje ale tehnologiei este posibilitatea de a intra rapid în câmp după precipitații cu o viteză foarte mare de lucru, acest lucru o spun chiar fermierii. „Anul acesta 29% din fermă este semănată cu grâu, iar 23% cu rapiță. Chiar dacă […]
14:10
Considerat încă din Antichitate un adevărat elixir al sănătății, laptele de măgăriță rămâne și astăzi un produs rar și valoros. Legendele spun că Cleopatra îl folosea pentru a-și menține pielea tânără și catifelată, iar Hipocrate îl recomanda ca remediu alternativ pentru artrită, tuse și diverse afecțiuni ale pielii. De-a lungul timpului, laptele de măgăriță a […]
11:00
Un focar de pestă porcină a cuprins o fermă de peste 1500 de porci. Autoritățile au dispus sacrificarea și îngroparea acestora pentru a preveni răspândirea bolii. Autoritățile sanitar-veterinare din județul Mehedinți se confruntă cu o situație de urgență după confirmarea unui focar de pestă porcină africană într-o fermă din localitatea Devesel. Pentru a preveni răspândirea […]
08:10
Plățile pentru gardurile electrice continuă. AFM virează banii pentru încă 1000 de persoane # Agro-TV.ro
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a deblocat banii pentru programul destinate gardurilor electrice. Încă 1000 de persoane își vor putea proteja casa de animalele sălbatice. Potrivit vicepremierului Tanczos Barna, încă 1000 de persoane fizice au fost incluse pe lista beneficiarilor după simplificarea procedurilor administrative. Oficialul a precizat că, deși programul a fost lansat în 2023 […]
19 decembrie 2025
16:20
După ce președintele Nicușor Dan a declarat vineri că România susține acordul UE-Mercosur, pe care îl consideră unul avantajos, reprezentanții Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC), care reunește unele dintre cele mai puternice organizații de fermieri din țară, vin cu următoarea poziție: „Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, în conformitate cu care dl. […]
13:10
Președintele Nicușor Dan a adoptat o poziție tranșantă în legătură cu acordul UE-Mercosur, afirmând răspicat că România va susține semnarea acestuia în forma actuală, în ciuda protestului fermierilor români de la Bruxelles, dar și a poziției exprimate de mai toți oficialii Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în frunte cu ministrul Florin Barbu. „Pe Mercosur? Da, […]
11:50
Agricultura românească traversează una dintre cele mai importante perioade de transformare din ultimele decenii. Creșterea costurilor, lipsa forței de muncă și schimbările climatice îi determină pe fermieri să caute soluții mai eficiente, mai rapide și mai prietenoase cu solul. În acest context, tot mai multe exploatații agricole aleg să renunțe la lucrările clasice de pregătire […]
10:40
Dacă săptămâna trecută meteorologii estimau un Cărciun cu temperaturi mai ridicate dect normalul acestei perioade în toată țara, iată că între timp lucrurile s-au mai schimbat, potrivitultimelor estimări pentru următoarele patru săptămâni publicae vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, în săptămâna 22-29 decembrie 2025, meteorologii estimează că valorile termice se vor situa în […]
07:40
Fermierii români care au participat la protestul din 18 decembrie 2025 de la Bruxelles transmit un mesaj ferm de delimitare față de orice formă de violență și subliniază că revendicările lor au fost exprimate într-un cadru organizat, pașnic și instituțional. Declarația vine în contextul în care, în capitala belgiană, au avut loc simultan două proteste […]
06:30
România se află în topul Uniunii Europene în ceea ce privește efectivele de ovine, însă această poziție nu se reflectă și în performanța economică a sectorului. Deși numărul de animale este ridicat, țara noastră nu nu performează în materie de livrări de carne de oaie pe piața comunitară. Situația este una paradoxală, iar cauzele sunt […]
18 decembrie 2025
18:50
Aflați printre fermierii români prezenți astăzi la protestul de la Bruxelles, reprezentanii Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC) au transmis Comisiei Europene și celorlalți factori de decizie de la nivelul Uniunii Europene un mesaj răspicat prin care le cer acestora să nu pună în pericol agricultura și securitarea alimentară a Europei: „Dragi Fermieri, Reprezentanti de […]
17:30
Guvernul a aprobat în ședința de joi, 18 decembrie, noile niveluri ale bugetului și cuantumurilor ajutorului de stat acordat fermierilor pentru motorina utilizată în agricultură în anul 2025. Astfel, Hotărârea pentru modificarea HG nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură introduce unele modificări ce […]
16:20
Florin Barbu în vizită la Abatorul Periș: „Din 2026 vom creiona noi programe pentru susținerea procesării în România” # Agro-TV.ro
Cu investiții de peste 15 milioane de euro și un rol strategic în lanțul agroalimentar românesc, Abatorul Periș a fost gazda unei vizite oficiale a ministrului Agriculturii, Florin Barbu, axată pe dezvoltarea procesării locale și sprijinirea fermelor autohtone. La vizită a participat și directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița (DSVSA), Sandu Tolea. Vizita […]
16:10
E-Acumulatori.ro, unul dintre principalii furnizori de soluții pentru energie regenerabilă și instalator de sisteme fotovoltaice din România, anunță o creștere de 30% a cifrei de afaceri în primele 10 luni ale acestui an comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Compania estimează că va depăși pragul de 10 milioane de euro până la finalul anului 2025, […]
15:00
Fermierii români protestează la Bruxelles! S-au adunat mii de oameni din toată Europa! (VIDEO) # Agro-TV.ro
Fermierii români protestează la Bruxelles, alături de alți 10.000 de colegi de breaslă veniți joi, 18 decembrie, din toată Europa, pentru a-și arăta nemulțumirea față de noua Politică Agricolă Comună (PAC) și de acordul UE-Mercosur, așa cum au fost promovate de Comisia Europeană. Principalele revendicări ale fermierilor europeni fac referire la adoptarea unei Politici Agricole […]
13:20
O nouă Ordonanță de urgență ce îi vizează pe crescătorii de porci și pe cei de păsări primește undă verde din partea Guvernului, în ședința de joi, 18 decembrie. Este vorba despre Ordonanța de Urgență pentru modificarea art. 16 alin.(1) din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de […]
12:10
Pentru fermierii care au mizat pe grâu, veștile sunt din ce în ce mai proaste. Recoltele bune de anul acesta au făcut ca prețurile pe burse să intre în cădere liberă. La bursa de Chicago, cea care dă tonul pe plan mondial, cotațiile futures pe grâu au scăzut miercuri, pentru a patra ședință consecutivă, după […]
08:40
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) continuă să primească proiecte pentru linia de finanțare DR-23 – „Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole”, în cadrul sesiunii deschise în data de 15 decembrie 2025, pe portalul oficial de depunere proiecte. Schema de ajutor DR-23 face parte din Planul Strategic al PAC 2023-2027 și vizează sprijinirea investițiilor […]
07:40
Piața semințelor de floarea-soarelui traversează o perioadă de stabilitate, fără mișcări bruște de preț și fără semnale de presiune, atât în Portul Constanța, cât și în alte zone, potrivit analizei realizate de Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole. La nivel regional, atât în bazinul Mării Negre, cât și în nordul Europei, situația este […]
06:30
Codul Rural Românesc – Ce vrea să facă Parlamentul cu arenda și vânzarea terenurilor agricole # Agro-TV.ro
Parlamentul României lucrează la un pachet legislativ amplu care ar putea schimba fundamental modul în care sunt reglementate terenurile agricole, de la vânzare, până la arendare și comasare. Deputatul George Scarlat a declarat că există, în acest moment, un consens politic larg pentru adoptarea unei legi a arendei, însă aceasta nu poate fi separată de […]
17 decembrie 2025
20:20
Pe 17 decembrie, Prima TV împlinește 28 de ani de viată – 28 de ani în care televiziunea a fost mai mult decât un simplu post media: a fost un laborator de idei, o rampă de lansare pentru formate curajoase și o voce distinctă într-un peisaj media aflat într-o continuă transformare. De la primele proiecte […]
19:40
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat o nouă listă de dosare aprobate în cadrul Programului privind protecția speciilor de faună sălbatică, în urma ședinței Comitetului de Avizare desfășurate în data de 16 decembrie 2025. Programul se adresează persoanelor fizice din România, care pot accesa o finanțare cu ajutorul căreia să își protejeze gospodăriile și […]
18:30
Caz revoltător la Iași! Un medic veterinar, bașca profesor universitar la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității de Științele Vieții din Iași, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzația de viol. Corneliu Gașpar, în vârstă de 57 de ani, era șef de lucrări în cadrul Universității Științelor Vieții (USV) Iași, fiind totdată […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.