O nouă pilulă de slăbit obține aprobare în SUA

14:20

„Eram îngenuncheați în fața tabloului lui Ceaușescu, cu mâinile ca pentru rugăciune, forțați. Eram îngenuncheați și bătuți la tălpile desculțe cu bâte de lemn și forțați să ne cerem iertare. (...) Criminalii și torționarii mei și ai altora beneficiază de pensii speciale, beneficiază de certificate de revoluționari și nu mai știm care este călăuz și care este victimă".