Ninge de Crăciun. Cod galben în jumătate de țară
Cotidianul de Hunedoara, 23 decembrie 2025 10:50
Meteorologii anunță ninsori în mare parte a țării în zilele de Crăciun. Pe alocuri se va depune polei şi se va forma gheţuş.
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
11:20
Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham, după aproape un an de absență.
Acum 30 minute
11:10
Consilierii vor lua o hotărâre referitor la taxa turistică. Totodată, aceștia vor vota încă alte patru proiecte de hotărâre.
11:00
AUR: Acceptăm – de dragul cauzei naţionale – să depăşim divergenţele şi să acţionăm unitar acolo unde interesul României o cere.
Acum o oră
10:50
10:30
Atacantul s-a lăsat fotografiat alături de un tablou de Pablo Picasso. „Portretul unui bărbat cu barbă" era aşezat la picioarele sale, fotbalistul postând și mesajul „Welcome home"
Acum 2 ore
10:20
Un simulator anunță favorita la titlu în România. Cum va arăta play-off-ul # Cotidianul de Hunedoara
Site-ul „Football meets data" a prezentat predicția realizată de ei pentru finalul Superligii. Titlul ar ajunge la o echipă care nu a ridicat trofeul în mileniul trei.
10:10
Colindătorii, straiele tradiționale, mesele pregătite cu grijă și obiceiurile păstrate din generație în generație transformă Maramureșul într-o poveste vie a Sărbătorilor de iarnă.
10:10
Ilie Lăcătușu, Valeriu Gafencu, Radu Gyr și Mircea Vulcănescu apar pictați pe fațada unei capele dintr-o parohie bucureșteană.
09:50
Un cont de Facebook care face propagandă pentru Kremlin a distribuit poze ale forțelor antitero din România, dar le-a descris drept „trupele rusești, bine echipate", scrie Digi24.
09:50
Proiectul e susținut de SUA care vrea să-și vândă în regiune GNL în condițiile în care multe țări vor să se distanțeze de gazul rusesc.
09:30
Ascund toate evenimentele din aceste zile direcționate pe destabilizarea Justiției niște elemente de infracționalitate la adresa ordinii publice, a Constituției și a Statului de Drept?
Acum 4 ore
09:00
Liderul majordomilor de la Palatul Élysée ar fi furat aproximativ 100 de obiecte de veselă. Unele dintre acestea erau listate pe Vinted.
08:40
„Este de-a dreptul spectaculos și extrem de grav că Președintele României își propune să organizeze un referendum între magistrați, exact între cei pe care Constituția îi pune sub protecția CSM, organul autonom și garant al independenței justiției".
08:40
Autoritățile au detectat două drone la granița cu România, ca urmare a atacurilor din Ucraina. A fost emisă o atenționare de tip RO-Alert în județele Tulcea și Galați, dar dronele nu au trecut granița.
08:20
Medicamentul conține aceeași substanță activă ca Ozempic injectabil. Compania daneză care a primit aprobarea poate avea un imbold financiar în 2026 după această decizie.
08:10
Guvernatorul statului Louisiana s-a oferit singur pentru poziția de trimis special în Groenlanda. Trump a spus de mai multe ori, inclusiv în timpul acestui anunț, că SUA își dorește anexarea teritoriului care face parte din Danemarca.
07:50
Mass-media de stat a declarat că noile facilităţi arată că poporul nord-coreean este „cel mai demn" şi „nu are nimic de invidiat lumii".
07:30
Atenție la ,,pana prostului”. 195 de kilometri pe A7, dar fără toalete și benzinării # Cotidianul de Hunedoara
Cei care pleacă din București vor putea merge pe autostradă până după Adjud. Rămân însă două probleme: lipsa benzinăriilor și a spațiilor de servicii, adică locurile cu toalete.
07:30
Un nou caz de femicid, la Hunedoara. Polițiștii au fost sesizați chiar de partener, după ce acesta a realizat cât de tare o bătuse pe femeie. La fața locului, autoritățile au găsit victima de 30 de ani fără suflare.
Acum 6 ore
07:10
Emilia Șercan, despre varianta Pirtea la Educație: Nu cred că Bolojan a știut de plagiate # Cotidianul de Hunedoara
Jurnalista Emilia Șercan a scris în 2016 o investigație despre mai multe plagiate ale rectorului UVT, Marilen Pirtea. Deputatul PNL ar fi favorit pentru a prelua portofoliul de ministru al Educației după demisia lui Daniel David.
06:40
Legea pentru Pilonul II de pensii. Bolnavii de cancer nu mai pot retrage toată suma # Cotidianul de Hunedoara
Bolnavii de cancer vor retrage doar 30%, în primă fază, după decizia CCR.
06:30
Sărbătorile afectează sănătatea mintală a multor români. Cum eviți să fii unul dintre aceștia # Cotidianul de Hunedoara
Bogdan Nedelescu, psiholog clinician specializat în psihoterapia traumei, dezvăluie într-un interviu pentru Cotidianul.ro de ce ce pot Sărbătorile să devină un adevărat test emoțional pentru mulți oameni, dar și cum putem evita acest lucru.
06:10
Moș Crăciun aduce și daruri toxice. Ce jucării celebre sunt pericole pentru copii # Cotidianul de Hunedoara
Vin sărbatorile și părinții sunt din nou în situația de a se documenta în privința jucăriilor pe care le cumpără. Recent Parlamentul European şi-a dat girul pentru un acord cu ţările UE privind noi norme pentru siguranţa jucăriilor menite să îmbunătăţească protecţia sănătăţii copiilor. Acestea vor avea un cod QR. Măsura va fi implementată treptat în toate țările membre UE. Ce facem însă anul acesta pentru a ne informa?
06:10
„Trenulețul” cu reforme fiscale pleacă azi din Palatul Victoria. Măsurile care se vor simți în buzunar # Cotidianul de Hunedoara
Ordonanța (OUG) „trenuleț" se rezumă simplu: dă și ia în același timp, potrivit documentului consultat de Cotidianul.
06:10
Este prima reuniune a comitetului înființat de Ilie Bolojan pe 19 decembrie pentru modificarea legilor justiției.
Acum 12 ore
22:50
Ilie Bolojan consideră că nu se va ajunge în situația în care USR va fi scos de la guvernare.
22:40
Zelenski anunță încheierea planului de pace. Documentul are 20 de puncte și include garanții de securitate # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Ucrainei susține că este pregătit setul de documente de bază referitoare la planul de pace menit să încheie războiul cu Rusia.
Acum 24 ore
21:50
Cine e favorit să devină noul ministru al Educației, după demisia lui David – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Daniel David a demisionat din funcția de ministru în semn de protest față de bugetul mic alocat Educației, susțin surse politice pentru Cotidianul.
21:10
SURSE Daniel David ar putea demisiona, în semn de protest fațăde bugetul mic alocat Educației # Cotidianul de Hunedoara
Daniel David a discutat cu premierul Ilie Bolojan în această seară.
20:50
Valoarea totală a investiției pentru cele patru parcuri fotovoltaice este de peste 400 de milioane de euro, din care aproximativ 70% este asigurată prin Fondul pentru Modernizare
20:00
Staţiunea Vaţa Băi, destinaţia ideală pentru relaxare şi deconectare în vacanţa de iarnă # Cotidianul de Hunedoara
Vața Băi reprezintă destinația ideală de vacanță, pentru cei mari și cei mici.
19:50
Probleme medicale doar pe hârtie. Alexandru Rogobete: Jumătate din certificatele de handicap sunt false # Cotidianul de Hunedoara
Într-o declarație publică, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, susține că jumătate din certificatele de handicap eliberate în România sunt false.
19:40
Am fost trezit brusc, în dimineața zilei de 22 decembrie, de volumul ridicat al difuzorului la care bunicul asculta frecându-și palmele.
19:20
Ninsorile nu vor lua prin surprindere Bucureștiul. Primăria Capitalei s-a pregătit pentru intervenții # Cotidianul de Hunedoara
Meteorologii anunță primele ninsori pentru București în noaptea de 24 spre 25 decembrie.
19:00
Șantierul deschis la Planșeul Unirii înaintează cu pași repezi, după cum susține Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.
18:10
Cine sunt consilierii care l-au sfătuit pe Nicușor Dan să inițieze un referendum în justiție # Cotidianul de Hunedoara
Ideea unui referendum în rândul magistraților este considerată inadmisibilă de unii magistrați. Există impresia că președintele nu s-a consultat suficient cu cei doi consilieri ai săi pe probleme de justiție.
18:10
Această dezvoltare vine pe fondul creșterii cererii pentru servicii auto premium pe piața internă și va deservi în special zona de sud a Bucureștiului,
18:10
O poartă batantă are alte provocări. Se deschide spre interior sau exterior, în funcție de spațiu, și poate fi influențată serios de vânt, zăpadă sau înclinația terenului.
18:10
INTERVIU: Influencerul Nicolae Ceaușescu vs. școala românească: “Ne-am temut că la fel s-ar putea întâmpla și cu profesorii de istorie care predau ‘Istoria comunismului’” # Cotidianul de Hunedoara
Daniel Șandru, președintele IICCMER (Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc), instituție care a analizat efectele acestor narative, explică pentru Cotidianul.ro care ar putea fi armele școlii împotriva acestor dezinformări.
17:40
Prima reacție a ministrului Justiției după ce Nicușor Dan a anunțat referendum în justiție – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Cred că domnul președinte va lămuri care este de fapt demersul dumnealui și modalitatea în care acesta (referendumul – n.red.) poate să fie realizat", spune luni Radu Marinescu.
16:40
Sistemul „Sună Lia” este oligarhic, feudal și se autoreproduce – Corneliu Bjola, INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
CSM trebuie să facă un pas înapoi înainte de referendum, consideră profesorul de diplomație digitală Corneliu Bjola (Oxford); în schimb, face promisiuni mărunte pentru loialiști, în timp ce se caută, probabil, ruta de evacuare cu elicopterul.
16:30
Radu Gyr, poetul oficial al Mișcării Legionare, a devenit, ulterior, un colaborator zelos al Securității comuniste.
15:30
„Justiția nu poate funcționa ca o piață, cu dispute purtate la vedere și bălăcăreală publică", a spus fosta ministră a Justiției pe Facebook, în contextul scandalului din justiție iscat de documentarul Recorder.
15:20
Tânărul ar fi murit după ce s-ar fi împușcat. Victima avea gradul de sergent și se afla în timpul serviciului de pază.
15:20
Acuzații dure din partea unui fost procuror DNA: Iliescu şi acoliţii lui au confiscat dosarele Revoluției și Mineriadelor # Cotidianul de Hunedoara
Marius Cătălin Vartic afirmă că dosarul Revoluției şi dosarele Mineriadelor au reprezentat, în fapt, acte de confiscare a puterii şi a justiţiei.
15:00
Nicușor Dan continuă discuțiile cu un grup de 20 de magistrați, fără presă # Cotidianul de Hunedoara
După aproape patru ore în care președintele a avut o discuție publică cu 11 magistrați, consultările continuă la Palatul Cotroceni.
14:50
„Am solicitat acest lucru încă din vara anului 2025, deoarece are implicaţii majore pentru sistemul de educaţie-cercetare", a explicat ministrul Daniel David.
14:40
Nicușor Dan: „O să aibă spațiu în aceleași condiții oamenii care s-au simțit vizați” # Cotidianul de Hunedoara
Întâlnirea dintre președinte și magistrați a durat aproape patru ore.
14:20
„Am fost bătuți și forțați să ne cerem iertare că am fost proști și am ieșit în stradă să strigăm libertate”. Mărturii cu lacrimi în ochi despre Revoluție # Cotidianul de Hunedoara
„Eram îngenuncheați în fața tabloului lui Ceaușescu, cu mâinile ca pentru rugăciune, forțați. Eram îngenuncheați și bătuți la tălpile desculțe cu bâte de lemn și forțați să ne cerem iertare. (...) Criminalii și torționarii mei și ai altora beneficiază de pensii speciale, beneficiază de certificate de revoluționari și nu mai știm care este călăuz și care este victimă".
14:20
Miza vizitei ministrului român de externe, Oana‑Silvia Țoiu, la Chișinău (22 decembrie) se dorește o recalibrare de semnal și nu doar „încă o întrevedere".
