Tradiții bizare de Crăciun. Unde se servește curcan copt la cuptor, iar Moș Crăciun este îmbrăcat în haine de mătase
Gândul, 23 decembrie 2025 10:50
Mult a fost, puțin a mai rămas până când oamenii se vor strânge în jurul mesei și vor sărbători Crăciunul. Însă, știați care sunt cele mai bizare tradiții de Crăciun? Pe listă se află obiceiuri din Anglia, Brazilia, India, Japonia, dar și Emiratele Arabe Unite. Vezi mai jos. Odată cu trecerea timpului, anumite obiceiuri și […]
Acum 5 minute
11:20
EXCLUSIV DINAMO, marți, de la ora 18.00. Vești mari despre noul stadion! Ionuț Lupescu, Ionuț Popa și Rareș Hopincă vin în studio # Gândul
„Exclusiv Dinamo”, ediție specială marți, de la 18:00. Aflăm vești mari despre noul stadion Dinamo. În studio vor fi, alături de Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu, numele cele mai importante pentru realizarea proiectului visat de toți dinamoviștii. Legenda lui Dinamo, Ionuț Lupescu, președintele CS Dinamo, Ionuț Popa, și primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, vin cu […]
Acum 15 minute
11:10
Luna decembrie este momentul preferat de mulți dintre noi pentru evadările la munte. Indiferent dacă plănuiești o săptămână de schi intens, plimbări lungi prin zăpadă sau pur și simplu relaxare la o cabană cu vedere spre crestele înzăpezite, pregătirea bagajului este o etapă critică. Spre deosebire de vacanțele de vară, unde câteva tricouri și costume […]
Acum 30 minute
11:00
Iluminarea naturală influențează profund felul în care trăim și consumăm energia într-o clădire. Lumina zilei nu este doar o sursă gratuită de iluminat, ci un factor important pentru confort vizual, stare de bine și eficiență energetică. Modul în care este captată, filtrată și distribuită în interior face diferența dintre un spațiu plăcut și unul obositor. […]
11:00
Ion Cristoiu: Nicușor Dan se află la Butoane în Operațiunea Statului Paralel Asaltul asupra Justiției # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a menționat că „Nicușor Dan se află la Butoane în Operațiunea Statului Paralel Asaltul asupra Justiției”. „Puținii comentatori independenți, cum ar fi Mircea Badea, Cornel Nistorescu, și alții, au subliniat caracterul evident de operațiune a statului paralel în cazul asaltului asupra Justiției. […]
11:00
Avertisment de la meteorologi, polei și ghețuș înainte de Crăciun. ANM, pentru Gândul: „Și vântul va avea unele intensificări” # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis și în această dimineață mai multe coduri galbene de ceață, iar județele vizate au fost Suceava, Caraș-Severin, Covasna, Ialomița și Cluj. Meteorologii au transmis, pentru Gândul, că este posibil să avem zăpadă de Crăciun, chiar dacă nu în cantități mari. La solicitarea Gândul, Iris Răducanu, meteorologul de serviciu […]
Acum o oră
10:50
Tradiții bizare de Crăciun. Unde se servește curcan copt la cuptor, iar Moș Crăciun este îmbrăcat în haine de mătase # Gândul
Mult a fost, puțin a mai rămas până când oamenii se vor strânge în jurul mesei și vor sărbători Crăciunul. Însă, știați care sunt cele mai bizare tradiții de Crăciun? Pe listă se află obiceiuri din Anglia, Brazilia, India, Japonia, dar și Emiratele Arabe Unite. Vezi mai jos. Odată cu trecerea timpului, anumite obiceiuri și […]
10:40
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Procurorii au ridicat telefonul și alte bunuri, în ancheta de acces ilegal la informații și moarte suspectă # Gândul
Procurorii efectuează percheziții în locuința Rodicăi Stănoiu, marți dimineață, 23 decembrie. Au fost ridicate dispozitive informatice și alte bunuri de interes, în anchetă legată de moartea suspectă a fostului ministru și testamentul acesteia. Anchetatorii au verificat locuința Rodicăi Stănoiu, precum și curtea și mașinile acesteia. Bunurile ridicate vor fi supuse unei expertize. Procurorii anchetează acuzațiile […]
10:30
Când e ziua în care biletele de avion sunt la cel mai mic preț. Mitul cu „marțea ieftină” a căzut. De ce e important momentul rezervării # Gândul
Este perioada vacanțelor și tot mai muți români „vânează” ofertele de zboruri în destinațiile favorite de vacanță. Dacă până acum existau anumite „trucuri” prin care călătorii puteau obține bilete de avion la prețuri mai mici, acum lucrurile s-au schimbat radical. Unul dintre cele mai populare mituri a fost demontat de noile analize din industria turismului. Algoritmii […]
10:30
Care sunt primele activități fizice la care te gândești când auzi “cardio”? În lumea fitnessului, două stiluri de antrenament domină discuțiile despre cardio și beneficiile dovedite pentru sănătatea inimii: HIIT și cardio clasic. Ambele pot fi eficiente, dar în moduri diferite. Dacă nu știi ce să alegi, îți venim în ajutor cu informații utile despre […]
Acum 2 ore
10:10
„Flota din umbră” a Rusiei, asul din mâneca lui Putin. „Valoare strategică semnificativă, acoperire pentru agenții ruși, acte de sabotaj și platforme de lansare a dronelor” # Gândul
Europa trebuie să facă schimb de informații și să exploateze „zonele gri” juridice pentru a combate așa-zisa „flotă din umbră” a Rusiei, care încalcă sancțiunile occidentale. Flota, formată din sute de nave, permite Moscovei să ocolească restricțiile privind vânzările de petrol și să se angajeze în acte sabotaj, în special în zona Baltică, ceea ce pune […]
10:10
Ziua din luna decembrie în care se împodobește bradul de Crăciun. Când zice tradiția că ar trebui să îl despodobești # Gândul
Când se împodobește bradul de Crăciun și când este momentul să îi îndepărtezi ornamentele? Este o întrebare adresată de multe persoane, de-a lungul anilor, iar răspunsul diferă în funcție de preferințe, cultură și obișnuință. Vezi mai jos ce arată tradiția. În multe dintre societăți, înainte de Crăciun, în magazine este un adevărat „furnicar”, cu scopul […]
10:10
(P) Gestionarea banilor devine mai ușoară: Cum îți simplifică viața financiară platformele de Internet și Mobile Banking # Gândul
Internet bankingul este mai mult decât o opțiune modernă de gestionare a banilor, acest tip de platformă reprezintă o necesitate pentru a-ți putea gestiona rapid și în siguranță finanțele personale. Ai acces facil la banii tăi, economisești timp și bani – totul, direct de pe telefon sau laptop. Utilizarea platformelor de Internet și Mobile Banking […]
10:10
Produsele cosmetice moderne se îndreaptă spre siguranță și ecologie. De aceea, vopseaua de păr fără amoniac devine din ce în ce mai populară. Aceasta permite schimbarea imaginii fără a deteriora părul. Gama modernă include atât culori permanente, cât și nuanțe cu intensitate ridicată. Altele au rolul de a intensifica ușor luciul natural. Dar toate aceste […]
10:00
Fotbalul este un sport aflat într-un continuu proces de modernizare, iar tacticile care dădeau roade în urmă cu câteva zeci de ani, acum sunt desuete și le mai găsim doar în enciclopediile fotbalistice. Antrenorii încearcă să elimine din filosofia lor de joc orice risc nenecesar, astfel că generațiilor mai tinere le vine astăzi greu să […]
09:50
Ortodonția modernă nu se limitează doar la alinierea dinților sau corectarea mușcăturii. Procedurile ortodontice pot avea efecte semnificative asupra structurii maxilarului și, implicit, asupra sănătății sinusurilor. Un astfel de exemplu se referă la efectele benefice indirecte pe care le poate avea utilizarea disjunctorului maxilar, un dispozitiv folosit pentru lărgirea arcadei superioare, asupra aerisirii căilor respiratorii […]
09:40
Valentin Stan: America nu se va angaja într-un război cu Rusia dacă vreun stat european decide să intre în război cu Rusia # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum SUA ajunge în război cu Rusia, numai dacă vreun stat european pornește războiul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Dacă dai o rachetă nucleară, îți dau […]
09:40
Luna ianuarie 2026 începe cu vești proaste pentru milioane de pensionari din România. Plățile pensiilor vor fi întârziate atât pentru cei care primesc banii prin poștă, cât și pentru cei care îi încasează pe card. În plus, indexarea de 7% a pensiilor, așteptată la începutul anului, nu va fi aplicată, în contextul măsurilor de austeritate […]
09:30
Record sumbru în 2025. 468 de persoane au fost condamnate în Rusia pentru trădare și spionaj. Cel mai tânăr „trădător” are 17 ani, cel mai bătrân este un om de știință în vârstă de 80 de ani # Gândul
De la începutul războiului din Ucraina, instanțele ruse au condamnat peste 1.000 de persoane pentru acuzații de trădare și spionaj, potrivit unui nou studiu realizat de analistul Kirill Parubets. Numai în anul 2025, instanțele au pronunțat 468 de astfel de verdicte – cea mai mare cifră anuală din 1997, atunci când a intrat în vigoare […]
09:30
FCSB este pe val, după 2-1 cu Rapid, în derby. Echipa campioană a început să lege victoriile, iar acum calculele calificării în play-off-ul Ligii 1 nu mai pare atât de complicate. În plus, Mihai Stoica vine și cu vești bune pentru suporteri. Formația pregătită de Elias Charalmbous se pregătește să facă „transferul” iernii, după spusele […]
Acum 4 ore
09:20
Trump anunță o nouă clasă de nave de război care îi va purta numele: „Vor fi cele mai mari, mai puternice și mai rapide din lume” # Gândul
Președintele american Donald Trump a anunțat lansarea unei noi clase de nave de război ce îi va purta numele, o decizie fără precedent pentru un lider aflat în funcție. Anunțul a fost făcut de la reședința sa din Florida, în cadrul unei conferințe de presă. Donald Trump a declarat luni că Statele Unite vor lansa […]
09:20
Noul proiect de lege împotriva violenței domestice aduce schimbări ce pot salva viața victimelor. Modificările, pe masa Camerei Deputaților # Gândul
Senatorii au propus un proiect legislativ pentru protecția victimelor violenței domestice, ce implică o mai bună gestionare a cazurilor din partea autorităților. Senatul a adoptat – cu 116 voturi PENTRU, un vot ÎMPOTRIVĂ și două ABȚINERI – inițiativa legislativă depusă de parlamentarele USR Cynthia Păun, Simona Spătaru, Oana Țoiu, Monica Berescu și Diana Buzoianu, împreună […]
09:10
Valentin Stan: Ar trebui desființată orice cale de apel ca să nu mai primim două soluții la aceeași speță # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat declarațiile recente ale premierului Ilie Bolojan cu privire la situația sistemului de justiție din România. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan a analizat un recent interviu al premierului Ilie Bolojan, în care acesta ar fi afirmat, referitor la […]
08:50
Japonia, gata de repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima # Gândul
Japonia a făcut un pas politic decisiv pentru reluarea activității celei mai mari centrale nucleare din lume, Kashiwazaki-Kariwa, marcând un moment-cheie în strategia de revenire la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima. Japonia a făcut luni ultimul pas politic necesar pentru reluarea activității centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare […]
08:50
FCSB i-a decis viitorul lui Vlad Chiricheș. Anunțul făcut de MM Stoica: „Am vorbit cu Gigi Becali” # Gândul
Vlad Chiricheș mai are contract cu FCSB până în vara viitoare, iar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a anunțat ce decizie a luat clubul în privința celui mai experimentat jucător din lot. Chiar dacă Gigi Becali a transmis de mai multe ori că vrea să scape de el, se pare că internațional din lotul […]
08:40
Atac cu drone rusești la granița cu România. Autoritățile au avertizat populația prin mesaj RO-Alert. Anunțul MApN # Gândul
Ministerul Apărării Naționale a anunțat că un nou atac al forțelor ruse asupra Ucrainei a avut loc lângă granița României, în zona Chilia. Autoritățile au emis o alarmă de tip RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea și zona de Sud-Est a județului Galați. „În cursul nopții de 22 spre 23 decembrie au avut loc atacuri cu […]
08:20
Accident grav pe Autostrada A1, la Săliște, soldat cu patru victime, între care doi copii. Plan Roșu de intervenție, activat # Gândul
Un grav accident rutier s-a produs marți dimineață pe Autostrada A1, în zona localității Săliște, soldat cu patru victime, dintre care doi copii. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție. Accidentul a avut loc pe A1 și a implicat un microbuz care tracta o platformă pe care se afla un alt microbuz, precum și un […]
08:10
Reprezentantul dreptei israeliene, Naftali Bennett, a cerut demisia premierului Benjamin Netanyahu, a cărui succesiune o vizează, și a acuzat biroul acestuia de „trădare” în afacerea „Qatargate în Israel”, după noi dezvăluiri apărute în presă. În acest dosar, apropiați ai lui Benjamin Netanyahu sunt bănuiți că au fost plătiți de Doha pentru a promova în Israel […]
07:40
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.398. Ce urmărește Rusia prin atacurile asupra Odesei și de ce este România implicată indirect # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 23 decembrie 2025, în a 1.398-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Rusia și-a intensificat atacurile masive asupra sudului Ucrainei în ultimele zile, lovind cu rachete în mod repetat porturile, infrastructura energetică și sistemul de transport din regiunea Odesa. Infrastructura portuară, luată la țintă Guvernul de la […]
Acum 6 ore
07:20
23 Decembrie, calendarul zilei: Se încheie prima călătorie în jurul Pământului efectuată de o navă românească/ Moare Mihail Kalașnikov # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 23 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. La 23 decembrie 1963 se încheia prima călătorie în jurul Pământului realizată de o navă românească. Cargoul “București” era o navă comercială modernă pentru acea perioadă, parte a eforturilor României de a-și […]
06:20
Gică Craioveanu, fost mare jucător al echipei din Bănie, a declarat că lupta la titlu se va da între trei echipe: Craiova, Dinamo și FCSB. Craiova a terminat pe primul loc anul în Superliga, Dinamo e pe locul patru și și FCSB e pe locul nouă. Gică Craioveanu a exclus Rapid din duelul pentru supremația […]
06:10
O falsă Raluca Turcan a cerut bani unor firme. Avertismentul a fost lansat chiar de Raluca Turcan, care a dezvăluit că o persoană necunoscută se folosește de identitatea ei. Aceasta a spus că va face plângere la Poliție. Raluca Turcan a lansat avertismentul pe Facebook. „Atenție, semnalez public o tentativă de înșelătorie! Cineva îmi folosește […]
06:10
Premierul ilie Bolojan face, astăzi, un grup de lucru la Guvern cu mai mulți membrii au coaliției pentru a vedea ce modificări legislative ar putea fi aduse pentru legile justiției. Întâlnirea vine în contextul scandalului izbucnit în justiție, în care o parte dintre magistrați acuză presiuni pentru soluționarea unor dosare, iar o altă parte acuză […]
06:10
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani # Gândul
Un document strict secret, redactat de CIA (Agenția Centrală de Informații), în 1983, preconiza, cu argumente de o exactitate uluitoare, prăbușirea inevitabilă a lui Nicolae Ceaușescu. Documentul a fost desecretizat abia în 2011 și oferă o imagine complexă a modului în care ultimul lider comunist al României era perceput de către americani. Raportul Agenției de […]
05:50
„Infama” ordonanță „trenuleț” a fost publicată. Ce creșteri de taxe și măsuri de austeritate conține # Gândul
Guvernul a pregătit Ordonanța de Urgență cu măsurile fiscale pe care o va adopta în următoarea ședință de guvern. Actul normativ, denumit „Ordonanța trenuleț”, reglementează mai multe măsuri printre care valoarea salariului minim, termene pentru facturarea în E-Factura, reducerea impozitului pe cifra de afaceri, precum și reducerea sumelor forfetare pentru parlamentari și a sumelor pentru […]
05:50
Universitatea Craiova e pe primul loc în Superliga, după ce a învins cu 5-0 pe FK Csikszereda # Gândul
Universitatea Craiova încheia anul pe primul loc în Superliga, după ce a învins FK Csikszereda, 5-0, în ultimul meci din etapa a 21. Au marcat David Matei (18, 33), Carlos Mora (40), Assad Al Hamlawi (70, 86). Craiova e prima în clasament, 40 de puncte, Rapid e pe doi, 39 de puncte, FC Botoșani e […]
Acum 8 ore
05:10
Cumnatul manelistului Tzancă Uraganu, dat în urmărire internațională de Curtea Supremă din Irlanda. Bărbatul a fost prins în România și va fi extrădat # Gândul
Cumnatul manelistului Tzancă Uraganu a fost prins în România după ce autoritățile irlandeze l-au dat în urmărire internațională pentru mai multe infracțiuni comise cu violență, inclusiv o tentativă de omor. Sorin Dobre a fost încarcerat în Arestul Central și urmează să fie extrădat. Cunoscut în lumea interlopă sub numele de Gărdiță, Sorin Olteanu și-a schimbat […]
Acum 12 ore
02:00
Întrebat care este colindul său preferat, Ilie Bolojan a spus că nu are doar unul. Premierul a indicat mai multe colinde tradiționale pe care le asociază cu sărbătorile de Crăciun. Bolojan a menționat colinde cunoscute, precum „Nașterea Domnului”, „Trei păstori” sau „O, ce veste minunată”. Premierul a făcut referire și la existența unor colinde locale, […]
00:00
O falsă Raluca Turcan a cerut bani unor firme. Avertismentul a fost lansat chiar de Raluca Turcan, care a dezvăluit că o persoană necunoscută se folosește de identitatea ei. Aceasta a spus că va face plângere la Poliție. Raluca Turcan a lansat avertismentul pe Facebook. „Atenție, semnalez public o tentativă de înșelătorie! Cineva îmi folosește […]
22 decembrie 2025
23:50
„Infama” ordonanță „trenuleț” a fost publicată. Ce creșteri de taxe și măsuri de austeritate conține # Gândul
Guvernul a pregătit Ordonanța de Urgență cu măsurile fiscale pe care o va adopta în următoarea ședință de guvern. Actul normativ, denumit „Ordonanța trenuleț", reglementează mai multe măsuri printre care valoarea salariului minim, termene pentru facturarea în E-Factura, reducerea impozitului pe cifra de afaceri, precum și reducerea sumelor forfetare pentru parlamentari și a sumelor pentru […]
23:10
Pentru Cristiano Ronaldo, timpul pare că stă în loc. Starul portughez a publicat o fotografie la bustul gol, după o sesiune de saună, imagine care a devenit rapid virală. La 40 de ani, Cristiano Ronaldo are un trup sculptat. Cristiano Ronaldo a devenit subiectul principal de discuție pe rețelele sociale, după ce și-a etalat fizicul […]
23:00
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că din această săptămână, camioanele care transportă deșeuri și intră în țară vor fi oprite și verificate de o echipă mobilă a Gărzii Naționale de Mediu. Echipamentul folosit este un scaner cu raze X, achiziționat prin PNRR, în valoare de aproximativ două milioane de euro. Acesta permite identificarea rapidă […]
22:50
Celebrul actor Jackie Chan a purtat flacăra olimpică prin ruinele orașului Pompeii, în cadrul ștafetei dedicate Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano. Actorul a parcurs un segment al traseului prin vechiul oraș roman, îngropat în urma erupției vulcanului Vezuviu. Este a patra oară când Jackie Chan participă la o ștafetă olimpică, după ce a […]
22:40
Vremea rămâne mai caldă decât normalul perioadei, dar va fi marcată de un cer noros și precipitații slabe în mai multe regiuni ale țării. Ploile, burnița și precipitațiile mixte vor fi prezente pe arii restrânse, iar la munte și în nord-est este risc de lapoviță, ninsoare și polei. Vântul o să aibă unele intensificări, iar […]
22:30
Donald Trump le-a pus gând rău eolienelor. Vrea să scape de energia verde despre care consideră că „este o înșelătorie” # Gândul
Statele Unite au oprit astăzi cinci proiecte majore de energie eoliană offshore, aflate în construcție de-a lungul Coastei de Est a Statelor Unite pentru că există temeri legate de securitatea națională, potrivit unor rapoarte ale Pentagonului. Doug Burgum, secretarul de Interne al Statelor Unite, a declarat că suspendarea contractelor de închiriere pentru parcurile eoliene de […]
Acum 24 ore
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 23 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:40
Mesajul lui Daniel David la final de mandat: „Nu am avut șansa unui ministeriat pentru vremuri măcar relativ normale” # Gândul
Daniel David a anunțat oficial că și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării. El a precizat că a solicitat premierului eliberarea din funcție și a subliniat că plecarea sa este amiabilă, în contextul unei colaborări „respectuoase și constructive”. „A fost o onoare să servesc țara noastră din această poziție ca specialist/tehnocrat susținut […]
21:40
O greșeală a unei companii aeriene i-a costat pe doi elvețieni circa 2.500 de euro: cum s-a întâmplat totul # Gândul
Doi elvețieni sunt de părere că au fost victimele unei erori costisitoare din partea Swiss după o călătorie în Thailanda, când au fost nevoiți să acopere cheltuieli neprevăzute în valoare de 2.466 de euro fiecare. Aceștia dau vina pe un simplu schimb de replici cu o însoțitoare de bord și solicit să li se ramburseze […]
21:10
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației, conform surselor Gândul. El și-a înaintat demisia premierului. Daniel David este ministrul Educației și Cercetării din România din 23 decembrie 2024, în două guverne. Provine din mediul universitar și este profesor de psihologie și fost rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Știre în curs de […]
21:10
Procesul de negociere deschis între Statele Unite și Federația Rusă începe să producă unde de șoc nu doar la periferia Uniunii Europene, ci în însăși arhitectura sa politică. Nu asistăm la simple ajustări tactice, ci la o reașezare a ierarhiilor strategice, în care europenii constată, din nou, că sunt mai degrabă obiect al negocierii dintre […]
20:50
Bolojan, atac voalat la PSD și Grindeanu: „Eu nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă” # Gândul
Bolojan a avut atac voalat la PSD și Grindeanu: „Eu nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă”. Premierul a comentat tensiunile din coaliția de guvernare spunând că refuză să răspundă atacurilor venite din partea unor aliați. Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre tensiunile din coaliția de guvernare. El a […]
