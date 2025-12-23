Cine a luat decizia executării soților Ceaușescu? Lavinia Betea: „Însuși Gorbaciov se arată oripilat, aceasta nu avea cum să fie o decizie sovietică”

12:10

Te-ai gândit vreodată care este orașul european perfect pentru schi și plimbări, dar care a fost mult timp subestimat? Este vorba despre o destinație în inima munților, departe de aglomerația urbană, unde pot fi practicate sporturi de iarnă. Prețul zborurilor către destinație pornește de la 35 de euro, iar biletele pot fi achiziționate cu punct […]