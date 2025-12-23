Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui Nicușor Dan: „Ar ajunge să voteze invers” / „Banalizarea acestui mecanism excepțional riscă să erodeze democrația”

21:40

Doi elvețieni sunt de părere că au fost victimele unei erori costisitoare din partea Swiss după o călătorie în Thailanda, când au fost nevoiți să acopere cheltuieli neprevăzute în valoare de 2.466 de euro fiecare. Aceștia dau vina pe un simplu schimb de replici cu o însoțitoare de bord și solicit să li se ramburseze […]