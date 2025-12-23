Cafeaua cu ou crud face furori pe rețelele sociale. Avertismentul medicilor
Jurnalul.ro, 23 decembrie 2025 11:40
Cafeaua cu ou crud a devenit virală pe rețelele sociale, promovată de influenceri ca soluție pentru o băutură fină și cremoasă.Nutriționiștii trag însă un semnal de alarmă: trendul ascunde riscuri serioase pentru sănătate, de la infecții bacteriene la probleme digestive.
Acum 15 minute
11:40
Acum 30 minute
11:30
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) transmite că în 24, 25 şi 26 decembrie se vor institui restricţii de circulaţie pentru camioane pe DN 7.
Acum o oră
11:10
Horoscop zilnic, 24 decembrie 2025: Jocuri de culise pentru Lei, carisma pentru Capricorni și apreciere pentru Berbeci.
11:00
Prognoza meteo pentru Capitală: Cod galben de vânt, ninsori viscolitte și polei de Crăciun # Jurnalul.ro
Capitala este sub cod galben de vânt, ninsori viscolite și polei în perioada Crăciunului, anunță, marți, Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
Acum 2 ore
10:50
Avertizare meteo: Cod galben de vânt în mai multe regiuni ale țării. Unde va ninge de Crăciun? # Jurnalul.ro
Crăciunul va fi cu zăpadă, anul acresta, anunță, marți, meteorologii, care au transmis o avertizare privind intensificări ale vântului, cantități moderate de apă, ninsori temporar viscolite, strat de zăpadă, polei, răcire semnificativă a vremii, ger pentru toată țara.
10:40
Jocurile de noroc online sunt o formă populară de divertisment pentru mulți pasionați, datorită accesibilității și diversității opțiunilor oferite.
10:40
Povești nemuritoare – redescoperă farmecul basmelor românești în volumul 3 al colecției # Jurnalul.ro
Colecția celor mai îndrăgite povești ale copilăriei continuă cu un nou volum plin de farmec, emoție și tradiție.
10:40
Noile tehnologii își pun amprenta pe limbajul și comportamentul oamenilor.
10:30
Anul 2025 a fost unul dintre acei ani rari în care fotbalul românesc nu s-a mai uitat pe furiș la mesele bogaților Europei, ci am prins, chiar și vremelnic, un loc acolo.
10:30
Ţara noastră este într-o continuă dezvoltare, iar unul dintre pilonii importanţi ai creşterii economice şi implicit ai dezvoltării modului de trai este accesul la reţeaua electrică.
10:20
Decizie definitivă: Hidrocentrala Răstolița merge mai departe, ONG-urile de mediu pierd procesul # Jurnalul.ro
Curtea de Apel Cluj a admis recursul formulat de către compania Hidroelectrica și instituțiile statului, respingând definitiv ordonanța președințială prin care ONG-urile Declic și Bankwatch România obținuseră oprirea lucrărilor la Amenajarea Hidroenergetică Răstolița.
10:10
Scandal în Sănătate: Guvernul, acuzat că distruge ambulatoriul. „De Crăciun, ca hoții!” # Jurnalul.ro
Asociația Profesională a Medicilor din Ambulatoriu (A.P.M.A.) lansează un comunicat extrem de dur, acuzând Guvernul de minciună deliberată și trădarea ambulatoriului de specialitate, după ce ordonanța adoptată înainte de Crăciun amână din nou creșterea finanțării și lovește exclusiv în medicii din prespital.
10:10
3 zile în septembrie, cel mai nou film semnat de Tudor Giurgiu, selectat în secțiunea Limelight a Festivalului Internațional de Film de la Rotterdam # Jurnalul.ro
Cel mai recent lungmetraj al regizorului Tudor Giurgiu, 3 zile în septembrie, a fost selectat în prestigioasa secțiune Limelight a Festivalului Internațional de Film de la Rotterdam (IFFR), ajuns la ediția 55, care se va desfășura în perioada 29 ianuarie – 8 februarie.
10:00
Simulare nocturnă pe tronsonul Focșani-Adjud din Autostrada Moldovei: Când va fi deschis circulației rutiere? # Jurnalul.ro
Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, a anunțat, într-o postare pe Facebook, o simulare nocturnă, în care a arătat cum se va circula pe tronsonul Focșani-Adjud din Autostrada Moldovei, segment care va fi dat marți în circulație de la ora 11:00.
Acum 4 ore
09:40
Cele mai bune rețete culinare tradiționale s-au păstrat timp de sute de ani, mai ales pentru că fac parte din bucătăria ritualică a Crăciunului.
09:30
În ciuda recesiunii, anul acesta au fost organizate mai multe târguri de Crăciun în România, iar numărul vizitatorilor a crescut.
09:30
Studiu: Bunăstarea animalelor se vede în farfuria noastră: ouă mai gustoase și mai sănătoase de la găini crescute liber # Jurnalul.ro
În România, milioane de găini ouătoare trăiesc în ferme industriale, în condiții care le limitează comportamentele naturale și bunăstarea.
09:10
După 23 decembrie 2025, patru zodii au cu adevărat motive serioase de optimism.
09:00
Atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Ro-Alert în Tulcea și Galați # Jurnalul.ro
Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat, în noaptea de luni spre marți, două ținte aeriene în spațiul ucrainean, în evoluție pe direcția Reni si Chilia. A fost emis mesaj Ro-Alert în Nordul județului Tulcea și Sud-Estul județului Galați.
08:50
Prognoza pentru evoluția economiei românești nu ne dă motive de încredere pentru anul 2026, chiar dacă se anticipează o consolidare fiscală.
08:40
Temperaturile în următoarea lună vor fi apropiate de normal la finalul lunii decembrie, însă în primele săptămâni din ianuarie valorile termice vor coborî sub mediile multianuale, în timp ce precipitațiile vor deveni mai frecvente, mai ales sub formă de ninsoare în zonele montane.
08:30
Samuel Rosenstock, alias Tristan Tzara, s-a născut în 16 aprilie 1896, la Moinești, într-o familie de evrei. S-a stins în Franța, la Paris, chiar de Crăciun, în 25 decembrie 1963. Nu înainte de a revoluționa cultura europeană prin Manifestul Dada.
08:10
Paradoxul Rovina: 200 de milioane de dolari și sprijin de la Bruxelles, dar fără acord de mediu în România # Jurnalul.ro
217 tone de aur și 635.000 tone de cupru așteaptă să fie scoase la lumină. Exploatarea s-ar face fără cianuri. Activiștii de mediu câștigă la Curtea de Apel Cluj
08:00
Plan Roșu activat pe A1: 12 persoane, inclusiv patru minori, implicate într-un grav accident # Jurnalul.ro
Planul Roșu de intervenție a fost activat, marți, în județul Sibiu, în urma unui accident rutier produs pe autostrada A1, în zona localității Săliște. În eveniment au fost implicate două vehicule care tractau platforme, iar 12 persoane au fost evaluate medical la fața locului.
Acum 6 ore
07:50
Primăria condusă de Emil Boc începe al doilea an al crizei cu o cumpărătură de 4 milioane de euro, „sparți” pe aparate pentru locurile de joacă # Jurnalul.ro
Încă un exemplu de modul cum se „strânge cureaua” cheltuielilor publice la Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
07:30
Există o iluzie recurentă în istoria capitalismului: aceea că marile clădiri vin înaintea instituțiilor.
07:10
„Învață-ți fiica să vorbească poloneză”. Ucrainenii din Polonia se confruntă cu o ostilitate tot mai mare # Jurnalul.ro
Alimentată de dezinformare, clipuri virale și de virajul politic spre dreapta - înregistrat după alegerea unui președinte populist - ostilitatea în creștere a polonezilor față de refugiații ucraineni marchează o schimbare de atitudine.
06:50
Ați împodobit bradul, ați aliniat cadourile sub crengile verzi, dar nu uitați să adăugați darurilor deja legate-n funde și câteva povești. Ce poate fi mai tihnit și mai bun decât o carte răsfoită în ziua de Crăciun?
06:30
În toate zonele României, obiceiurile și ritualurile de Crăciun sunt legate de filosofia trecerii unui prag, la fel ca și cele de Anul Nou, care le completează sau chiar se suprapun, fiind în continuitate.
06:10
Dragii mei cu Jurnalul sub braț, așa cum v-am spus, sunt din nou la jumătate de glob de România, tocmai pe coasta Pacificului. De la plecarea de pe Otopeni am avut senzații împărțite.
Acum 12 ore
01:30
Jackie Chan a purtat flacăra olimpică prin ruinele orașului Pompeii, în cadrul ștafetei pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina.
01:10
Statul italian a început procedurile pentru a cumpăra un fost sit nuclear de la un mare producător auto.
00:50
Antena 1 este destinația favorită a românilor de sărbători. Revelionul cel mai nebun aduce spectacolul în casele oamenilor, pe 31 decembrie, de la 20.00 # Jurnalul.ro
Ultima zi din an marchează momentul bilanțului, dar și al noilor începuturi.
00:30
După 23 decembrie 2025, perioadele apăsătoare iau sfârșit pentru trei zodii.
00:20
Războiul politicul contra justiției, în patru pași: Pensiile magistraților, „referendumul”, șefia serviciilor și numirea conducerilor marilor parchete # Jurnalul.ro
Cele patru momente-cheie ale bătăliei dintre politică și Justiție. Primul foc va fi tras de CCR
00:00
Avertismentul ELCEN: posibila fuziune cu Termoenergetica poate genera riscuri semnificative și blocaje investiționale # Jurnalul.ro
Societatea Electrocentrale București (ELCEN), companie aflată în subordinea Ministerului Energiei, a transmis un comunicat în care trece în revistă riscurile pe care le prezintă o posibilă fuziune cu Termoenergetica, societate aflată în subordinea Primăriei Capitalei.
22 decembrie 2025
23:40
Universitatea Craiova a încheiat anul 2025 cu o victorie clară pe teren propriu, 5-0 în fața formației Csikszereda, în etapa a 21-a a Superligii.
23:40
Bolojan, despre concedieri: Anul viitor, în anumite locuri, vor fi reduceri de personal # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că anul viitor vor fi făcute concedieri. În anumite locuri, vor fi reduceri de personal, a dezvăluit șeful Guvernului.
23:30
Consiliul Local Sector 1 a aprobat plata eșalonată a datoriilor istorice către operatorul de salubrizare # Jurnalul.ro
Consiliul Local al Sectorului 1 a decis astăzi adoptarea planului pentru stingerea treptată a datoriilor istorice acumulate față de operatorul de salubrizare, compania Romprest Service SA.
23:10
O falsă Raluca Turcan a solicitat bani unor firme. Avertismentul a fost lansat chiar de Raluca Turcan care a dezvăluit că o persoană necunoscută se folosește de identitatea ei. Liberala a anunțat că va face plângere la Poliție.
23:00
Magazinele PPC Energie din București și Județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise în perioada 25-28 decembrie 2025 # Jurnalul.ro
Magazinele PPC Energie din București și județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise în zilele de joi, 25 decembrie și vineri, 26 decembrie, zile de sărbătoare legală, urmând ca acestea să revină la programul normal începând de luni, 29 decembrie.
23:00
Ministerul Finanțelor a publicat în transparență proiectul Ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Acum 24 ore
22:50
Nouă persoane au fost rănite, trei dintre ele grav, luni, când o mașină a lovit un grup de persoane în Olanda. Poliția a declarat inițial că nu suspectează un atac.
22:40
Cursa pentru petrolul lui Putin: Saudiții încearcă să cumpere activele externe ale Lukoil # Jurnalul.ro
Restricțiile severe impuse exporturilor de petrol rusesc au creat o oportunitate rară, pe care Arabia Saudită pare pregătită să o valorifice. Surse apropiate mediului de afaceri din Riad susțin că firme cu legături strânse cu monarhia negociază preluarea portofoliului internațional al Lukoil.
22:30
Deconturi de 225 de milioane de lei pentru continuarea investițiilor derulate de Ministerul Dezvoltării # Jurnalul.ro
Peste 111 milioane lei pentru reabilitare termică și aproape 50 milioane pentru locuințe sociale
22:20
Meciurile din etapa a 21-a a ediţiei 2025-2026 a Superligii de fotbal au avut loc de vineri până luni.
22:10
Coșmar de 13 ani: Fostul soț și alți cinci bărbați, acuzați de violuri și abuzuri sexuale împotriva unei femei din Marea Britanie # Jurnalul.ro
Un britanic este acuzat de 56 de infracțiuni sexuale, inclusiv viol și drogare pentru agresiuni sexuale. Alți cinci bărbați au fost trimiși în judecată într-un caz cutremurător investigat timp de 13 ani.
22:10
Pe 31 decembrie, de la 16:00, Mirela Vaida şi Valentin Sanfira dau startul distracţiei de Revelion la Antena Stars # Jurnalul.ro
Antena Stars le pregătește telespectatorilor un Revelion memorabil, un adevărat maraton al bunei dispoziții, cu muzică live, duete în premieră, momente de umor și surprize spectaculoase alături de unele dintre cele mai îndrăgite vedete din showbizul românesc.
22:00
Schimbare energetică puternică pentru toate zodiile, în săptămâna 22-28 decembrie 2025 # Jurnalul.ro
Această săptămână are loc o schimbare energetică puternică, care afectează fiecare semn zodiacal între 22 și 28 decembrie 2025. Plantăm semințe noi, Luna Nouă în Săgetător de săptămâna trecută afectându-ne în continuare.
21:40
În regiunea Moldovei se prepară sarmale fragede și suculene. Sunt mai mici și mai grase decât cele din Muntnia și Transilvania.
