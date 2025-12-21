Ciucu vrea să ducă mai departe proiectele începute în mandatul său de la PS6. Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu, în topul priorităților lui

10:40

Moartea Rodicăi Stănoiu este, probabil, cel mai discutat și disecat subiect din Bucureștiul online al acestor zile, iar relația sa cu bărbatul cu zeci de ani mai tânăr este principalul motiv; acum, apar informații din […] Articolul Surprizele din testamentul Rodicăi Stănoiu. Bărbatul care spune că „i-a fost ca o mamă”, nicidecum iubită, e marele beneficiar. Ce mai primește, pe lângă casa din Pipera apare prima dată în B365.