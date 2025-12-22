Bucureștenii riscă să rămână fără căldură de Crăciun. Angajații ELCEN, protest în fața Ministerului Finanțelor și amenințări cu greva generală
Angajații Electrocentrale București (ELCEN) au ieșit în stradă, luni, 22 decembrie, și au protestat în fața Ministerului Finanțelor: aceștia amenință cu greva generală, iar bucureștenii riscă să rămână fără căldură. Vor salarii mai mari, principala
FOTO | Necaz în Ajunul Crăciunului pentru mai mulți consumatori din Bucureștii Noi: Se opresc gazele. „Și faci sarmale pe 25!", spune un bucureștean
Mai mulți bucureșteni din cartierul Bucureștii Noi au parte de un cadou tare neplăcut chiar în Ajunul Crăciunului, atunci când casele miros a mâncare, gospodinele fac sarmale, cozonaci și alte preparate tradiționale: se opresc gazele
Trafic dat peste cap în București: Autobuzele 282, 301, 301B, 331, 331B, 335 și 343, deviate în zona Bd. Aviatorilor/Calea Dorobanți. STB: Are loc un eveniment comemorativ la sediul TVR
Societatea de Transport București (STB) îi anunță pe călători că autobuzele liniilor 282, 301, 301B, 331, 331B, 335 și 343 sunt deviate în zona Bulevardul Aviatorilor/Calea Dorobanți. Motivul: la sediul TVR are loc un eveniment
Hub-ul cultural „deGalben", fosta Primărie a Sectorului Galben, se deschide azi. Bucureștenii sunt așteptați în Piața Amzei la evenimentul care aduce împreună arta, muzica și tinerii
Bucureștenii cunosc clădirea drept fosta Primăria a Sectorului Galben, iar aceasta a fost transformată și modernizată, astfel încât să devină Hub-ul cultural „deGalben". Luni, 22 decembrie, se deschide acest spațiu cultural pentru creativitate și educație
Ce-a vorbit primarul Ciucu cu premierul Bolojan, la ședința despre dezastrul financiar la PMB. „Pe scurt, în ultimii 3 ani, Primăriei Capitalei i-au fost luate peste 2 miliarde de lei"
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost ieri la o ședință de lucru la Guvern, unde s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, unde au vorbit despre ceea
FOTO | Pădurea cu Pavele, magic loc din București, pe care-l întâlnești de cum ieși din Codrii de Argint Betonat. Imaginea Inovației Negoiță, în toată splendoarea sa
Pădurea de Pavele este acea urbană și foarte mare întindere de teren dominată, după cum îi spune și numele, de pavele, din care cu greu scot capul câțiva copaci. Copaci a căror soartă este îndoielnică,
ESENȚIAL | Nicușor Dan îi primește azi la Cotroceni pe magistrații dispuși să discute public despre problemele din Justiție. Ceilalți, temătorii, voiau să fie preluați din benzinării din București
Președintele Nicușor Dan îi primește azi, la Palatul Cotroceni, pe magistrații care vor să vorbească public despre provblemele din Justiție, în vreme ce discuțiile confidențiale, cu procurorii și judecătorii care nu au dorit să participe
Hala Laminor, între mall, istorie industrială, palmieri la ofertă și congrese de partid. O sinteză a ultimilor ani pe Bd. Basarabia
Puține clădiri din București concentrează atâtea straturi de istorie, ambiție politică și controversă precum Hala Laminor. Ceea ce a fost, timp de decenii, un simbol al modernizării industriale românești a devenit astăzi un caz școală
"Putem și-un referendum în Berceni?" Ce spune, totuși, Constituția: poate sau nu președintele să inițieze o consultare precum anunțată de Nicușor Dan printre magistrați
Înainte de a citi ce prevede Constituția despre modul în care președintele poate apela la referendum într-o chestiune de interes public, să recapitulăm de unde a pornit dezbaterea: Nicușor Dan a declarat, ieri, că, după
Cine a scornit legenda Bisericii lui Bucur, ciobanul care ar fi fondat Bucureștiul. Monumentul cu acoperiș în formă de căciulă și marea sa poveste
Un oraș atât de vechi ca Bucureștiul avea nevoie de o spectaculoasă poveste de întemeiere, cum este legenda lui Bucur. Crede și nu cerceta, că dacă cercetezi cine știe ce o să mai crezi. Despre
Noaptea de Revelion la cel mai scump hotel din București nu este pentru oricine. De la cât pornesc prețurile pentru cazare, dar pentru petrecere
Revelionul la cel mai scump hotel din București vine cu prețuri pe măsură. Pentru noaptea dintre ani, cazarea la Corinthia Grand Hotel du Boulevard, considerat cel mai scump hotel din Capitală și din România, pornește
FOTO | Strada ND Cocea din Sectorul 5 este plină de gropi. Tot pe aceasta se promitea în urmă cu câțiva ani un spital
O stradă din Sectorul 5 al Capitalei este plină de gropi. Le vedem și în stânga și în dreapta și pe mijloc. Este vorba despre Strada ND Cocea. Numărul exact al gropilor nu este cunoscut,
Soarele apune mai devreme astăzi la București. Solstițiul de iarnă din emisfera nordică începe la 17
Solstițiul de iarnă din emisfera nordică, care are loc astăzi, 21 decembrie. Acesta marchează începutul oficial al iernii astronomice. Va fi ziua cu cele mai puține ore de lumină din an. Solstițiul de iarnă din
Colindele pentru justiție vor umple luni, Palatul Cotroceni. Asociațiile se unesc pentru a arăta sprijin față de magistrații curajoși
Luni, 22 decembrie, de la ora 09:30, vor veni colindători la Palatul Cotroceni. „Hai cu noi la Cotroceni: Colindăm, justiția să reparăm!", manifestație la inițiativa mai multor asociații. Manifestație la Cotroceni simultan cu întâlnirea lui
UPDATE | Nicușor Dan se întâlnește luni cu magistrații care nu se tem să iasă public, la Cotroceni. A amânat întâlnirile private. Va organiza în ianuarie un referendum pe tema justiției
UPDATE: Nicușor Dan a făcut declarații cu privire la întâlnirea lui de mâine cu magistrații. El a precizat că puțini magistrați s-au înscris pentru discuții, fie individual, fie prin asociații, comparativ cu cei 1000 care
Marș memorial pentru victimele Revoluției din 1989, astăzi, în București. Manifestanții vor porni din Piața Victoriei
Un marș memorial dedicat victimelor Revoluției din decembrie 1989 va avea loc sâmbătă, 21 decembrie, în București. Manifestanții vor porni de la Piața Victoriei, de la ora 17.00, și vor mărșălui către Piața Universității și
Ciucu vrea să ducă mai departe proiectele începute în mandatul său de la PS6. Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu, în topul priorităților lui
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat sâmbătă, 20 decembrie, că va continua marile proiecte începute ca primar al Sectorului 6. Printre care Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu. El a subliniat că ritmul lucrărilor
Primarul Ciucu se întâlnește azi cu premierul Bolojan, să discute dezastrul financiar de la PMB. „La final nu vor fi declarații de presă"
Primarul General Ciprian Ciucu va avea o întâlnire astăzi, 21 decembrie, la ora 16.00, la Guvern, cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. Cei trei vor discuta despre situația financiară a
Declarație de presă misterioasă a lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Președintele ne vorbește astăzi, de la ora 14
Nicușor Dan, Președintele României va susține astăzi, 21 septembrie, de la ora 14:00, o declarație de presă la Palatul Cotroceni. Acesta va fi transmisă live. Nicușor Dan va face declarații de la ora 14 la
VIDEO | Schema din Berceni – „Niciodată nu stai". Tutorial rutier de fentat trafic și semafoare făcut de un bucureștean, intersecție cu intersecție
Un șofer din București a stârnit amuzamentul internauților după ce a dezvăluit „schema din Berceni". Acesta a povestit care este trucul lui de trafic de pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, din Sectorul 4. Bărbatul a explicat,
VIDEO | „Wow!" Primarul Ciucu, despre concertul Madrigal de La Mița Biciclista: „Le mulțumesc tuturor bucureștenilor care ne fac orașul mai
Sâmbătă seară, 20 decembrie, a avut loc un concert al Corului Madrigal În față La Mița Biciclista. Au cântat atât de frumos încât mii de bucureșteni s-au oprit să îi asculte. Au fost felicitați și […] Articolul VIDEO | „Wow!” Primarul Ciucu, despre concertul Madrigal de La Mița Biciclista: „Le mulțumesc tuturor bucureștenilor care ne fac orașul mai frumos!” apare prima dată în B365.
VIDEO | Miracol de Crăciun în București. Ondulata și prea strâmba șină de tramvai din Rahova, de pe linia 32, a fost reparată cât de cât # B365.ro
Șinele de tramvai denivelate de pe Calea Rahova au fost reparate. Cele care arătau ca miște „valurile” sunt acum drepte. Minunea s-a petrecut peste noapte. S-au îndreptat șinele de tramvai de pe Calea Rahovei Miracolul […] Articolul VIDEO | Miracol de Crăciun în București. Ondulata și prea strâmba șină de tramvai din Rahova, de pe linia 32, a fost reparată cât de cât apare prima dată în B365.
Care a fost primul club de fotbal din București? Olympia, sau cum prima minge de „foot-ball” a ajuns în Capitală din Elveția acum 120 de ani # B365.ro
Înainte de Venus sau Rapid și cu mult înainte de Dinamo sau Steaua, pe terenurile de fotbal ale Capitalei se disputau, mai timid, primele derby-uri locale, în campionate restrânse și cu reguli diferite de cele […] Articolul Care a fost primul club de fotbal din București? Olympia, sau cum prima minge de „foot-ball” a ajuns în Capitală din Elveția acum 120 de ani apare prima dată în B365.
VIDEO ❤️ „Revoluția de Crăciun” de la Casa Mița Biciclista. Mii de oameni la concertul de colinde al corului Madrigal, fabulos eveniment de sărbători în oraș # B365.ro
Moment extraordinar în această sîmbătă noapte ăn București, la Casa Mița, unde mii de oameni au venit la concertul de colinde al Corului Madrigal. Valuri de oameni au umplut străzile din jurul clădirii-simbol din inima […] Articolul VIDEO ❤️ „Revoluția de Crăciun” de la Casa Mița Biciclista. Mii de oameni la concertul de colinde al corului Madrigal, fabulos eveniment de sărbători în oraș apare prima dată în B365.
FOTO | Se ascund castori în lacurile din București? Sunt doar bizami, animale mult mai mici și fără obiceiul de a construi baraje # B365.ro
Bucureștenii se tot întreabă dacă au văzut castori în Capitală. Dar se pare că deși sunt foarte asemănători animalele văzute nu sunt de fapt castori. Cele care ce apar pe lacurile Colentina și pe Dâmbovița […] Articolul FOTO | Se ascund castori în lacurile din București? Sunt doar bizami, animale mult mai mici și fără obiceiul de a construi baraje apare prima dată în B365.
FOTO | Banner gigantic cu Ilie Bolojan afișat pe magazinul Cocor din centrul Bucureștiului. Declic cere modificarea legilor Justiției # B365.ro
Un banner digital de mari dimensiuni, cu imaginea premierului Ilie Bolojan pe care scrie „Modificați legile justiției”, a fost amplasat pe fațada magazinului Cocor din Capitală. Acest lucru face parte din cadrul unei campanii inițiate […] Articolul FOTO | Banner gigantic cu Ilie Bolojan afișat pe magazinul Cocor din centrul Bucureștiului. Declic cere modificarea legilor Justiției apare prima dată în B365.
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 20 – 22 decembrie. Rețele Electrice anunță lista cu zonele afectate # B365.ro
În perioada 20-22 decembrie vor avea loc noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, anunță Rețele Electrice România. Compania transmite lista străzilor afectate. Întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada […] Articolul Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 20 – 22 decembrie. Rețele Electrice anunță lista cu zonele afectate apare prima dată în B365.
Metrorex asigură transportul bucureștenilor de sărbători. Ce program vor avea trenurile de Crăciun, Anul Nou și Bobotează # B365.ro
Metrorex a anunțat programul de circulație a trenurilor de metrou pentru perioada sărbătorilor de iarnă. A spus că va fi asigurat transportul bucureștenilor pe toată durata Crăciunului, Anului Nou cât și a Bobotezei. Ce program […] Articolul Metrorex asigură transportul bucureștenilor de sărbători. Ce program vor avea trenurile de Crăciun, Anul Nou și Bobotează apare prima dată în B365.
Ciprian Ciucu spune că bugetul PMB este grav afectat. ”Este o mică minune că Nicușor Dan a reușit să ține această primărie pe linia de plutire” # B365.ro
Ciprian Ciucu a făcut astăzi, 20 decembrie, declarații cu privire la bugetul Primăriei Capitalei. A spus că bugetul este puternic dezechilibrat. Cea mai dificilă situație este la STB, unde datoriile către ANAF au ajuns la […] Articolul Ciprian Ciucu spune că bugetul PMB este grav afectat. ”Este o mică minune că Nicușor Dan a reușit să ține această primărie pe linia de plutire” apare prima dată în B365.
Nicușor Dan se întâlnește luni cu magistrații să discute despre problemele din justiție. ”Am primit sute de pagini de materiale relevante” # B365.ro
Președintele României, Nicușor Dan a anunțat că a primit de la magistrați sute de pagini de documente relevante referitoare la problemele din Justiție. El a spus că, acele consultări de luni de la Cotroceni se […] Articolul Nicușor Dan se întâlnește luni cu magistrații să discute despre problemele din justiție. ”Am primit sute de pagini de materiale relevante” apare prima dată în B365.
Ziua de 5 ianuarie ar putea fi lucrătoare pentru toți bugetarii. Guvernul condus de Bolojan ar dori eliminarea punților dintre sărbători # B365.ro
Bugetarii ar putea începe anul 2026 fără punțile între sărbători: ziua de 5 ianuarie, care ar fi trebuit fi liberă între Anul Nou și Bobotează, va fi lucrătoare. Arată o decizie a Guvernului condus de […] Articolul Ziua de 5 ianuarie ar putea fi lucrătoare pentru toți bugetarii. Guvernul condus de Bolojan ar dori eliminarea punților dintre sărbători apare prima dată în B365.
Avertizare METEO | Cod galben de ceață și polei în București și alte 15 județe, anunță ANM. Vizibilitatea este redusă # B365.ro
Administrația Națională de Meterologie a transmis cum va fi vremea în București și restul țării, în decursul acestei zile.. Meteorologii anunță că va fi Cod galben de ceață și polei, valabile pe raza a 15 […] Articolul Avertizare METEO | Cod galben de ceață și polei în București și alte 15 județe, anunță ANM. Vizibilitatea este redusă apare prima dată în B365.
Taxa Băluță lovește din nou și crește în 2026. Cât vor plăti bucureștenii din Sectorul 4 din cauza inflației # B365.ro
Taxa de dezvoltare urbană din Sectorul 4 va fi indexată cu inflația și va ajunge la 593 de lei în 2026, conform unei hotărâri adoptate de PS4. Acest lucru a stârnit nemulțumirile bucureștenilor. Bucureștenii din […] Articolul Taxa Băluță lovește din nou și crește în 2026. Cât vor plăti bucureștenii din Sectorul 4 din cauza inflației apare prima dată în B365.
Am putea avea magazine Uniqlo, Temu și Shein în mallurile din București și din țară. NEPI Rockcastle vrea să aducă branduri internaționale în România # B365.ro
Am putea avea în România magazine Uniqlo, Temu și Shein în malluri. Retailerul japonez Uniqlo se află pe lista de dorințe a celui mai mare operator de centre comerciale din Europa Centrală și de Est, […] Articolul Am putea avea magazine Uniqlo, Temu și Shein în mallurile din București și din țară. NEPI Rockcastle vrea să aducă branduri internaționale în România apare prima dată în B365.
Dl. Ciucu meets the press. Noul primar general al Capitalei are azi prima conferință de presă din mandat. Răspunde la întrebări de la ora 13:00 # B365.ro
Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei are astăzi, la ora 13:00, prima sa conferință de presă din mandat. Anunțul orivind organizarea conferinței de presă, care va fi la sediul Primăriei Capitalei, pe bulevardul Elisabeta, […] Articolul Dl. Ciucu meets the press. Noul primar general al Capitalei are azi prima conferință de presă din mandat. Răspunde la întrebări de la ora 13:00 apare prima dată în B365.
VIDEO | Noi imagini cu tramvaiul 32 bălăngănindu-se periculos pe șinele cu bucle de pe Calea Rahovei. Gazonul recent scos ascundea până acum dimensiunea dezastrului # B365.ro
O porțiune a șinei de tramvai de pe Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei este acum ondulată. Șinele au căpătat acum forma unor „valuri”. Această șina deformată pune în pericol circulația tramvaielor, iar călătorii […] Articolul VIDEO | Noi imagini cu tramvaiul 32 bălăngănindu-se periculos pe șinele cu bucle de pe Calea Rahovei. Gazonul recent scos ascundea până acum dimensiunea dezastrului apare prima dată în B365.
Parcul Grozăvești, promisul rai verde cu vagon de metrou de pe fostul teren SRI, nu se mai face, deocamdată. Era „proiect de suflet” al lui Ciucu, pe vremea când administra S6 # B365.ro
Consiliul General al Municipiului București a decis, joi, să solicite Guvernului prelungirea cu un an a termenului pentru amenajarea Parcului Grozăvești, proiect al Primăriei Sectorului 6. Acesta este amenajat pe un teren care în trecut […] Articolul Parcul Grozăvești, promisul rai verde cu vagon de metrou de pe fostul teren SRI, nu se mai face, deocamdată. Era „proiect de suflet” al lui Ciucu, pe vremea când administra S6 apare prima dată în B365.
Dl. Ciucu meets de press. Noul primar general al Capitalei are azi prima conferință de presă din mandat. Răspunde la întrebări de la ora 13:00 # B365.ro
Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei are astăzi, la ora 13:00, prima sa conferință de presă din mandat. Anunțul orivind organizarea conferinței de presă, care va fi la sediul Primăriei Capitalei, pe bulevardul Elisabeta, […] Articolul Dl. Ciucu meets de press. Noul primar general al Capitalei are azi prima conferință de presă din mandat. Răspunde la întrebări de la ora 13:00 apare prima dată în B365.
Piața de Flori „George Coșbuc”, colțul din București care nu doarme niciodată și unde e mereu ud pe jos # B365.ro
Dacă ajungi foarte devreme pe Bulevardul George Coșbuc, e foarte posibil ca orașul să nu fie trezit complet și nici să nu se crape de ziuă. Tramvaiele trec rar și taie aerul rece, chiar și […] Articolul Piața de Flori „George Coșbuc”, colțul din București care nu doarme niciodată și unde e mereu ud pe jos apare prima dată în B365.
FOTO | Speranță și avans pe șantierul de pe DN1A. Scrioșteanu: Am putea circula pe 4 benzi între Centură și intersecția drumului cu Șoseaua Chitila Pădure, până de Crăciun # B365.ro
Secretarul de stat al MT, Irinel Ionel Scrioșteanu, a transmis ce s-a mai făcut pe șantierul de lărgire pe 4 benzi a DN1A. Acest drum este între Centura Bucureștiului și intersecția cu Șoseaua Chitila – […] Articolul FOTO | Speranță și avans pe șantierul de pe DN1A. Scrioșteanu: Am putea circula pe 4 benzi între Centură și intersecția drumului cu Șoseaua Chitila Pădure, până de Crăciun apare prima dată în B365.
FOTO | Ultima verificare pe Autostrada Moldovei A7, înainte de deschiderea celor 50 de km care vor face posibil drumul direct de la București la Adjud. Când are loc darea în trafic # B365.ro
Puțin a mai rămas până când șoferii vor putea circula neîntrerupt pe 250 de kilometri de la București la Adjud, pe Autostrada Moldovei A7. Șeful CNAIR anunță că a făcut o ultimă verificare pe cei […] Articolul FOTO | Ultima verificare pe Autostrada Moldovei A7, înainte de deschiderea celor 50 de km care vor face posibil drumul direct de la București la Adjud. Când are loc darea în trafic apare prima dată în B365.
„Rămân alături de bucureșteni” Stelian Bujduveanu, primul mesaj după ce noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a preluat mandatul # B365.ro
Stelian Bujduveanu are un mesaj pentru bucureșteni, după ce vineri, 19 decembrie, i s-a încheiat mandatul de primar interimar al Capitalei. Ciprian Ciucu a depus jurământul la Primăria Municipiului București și a devenit, oficial, noul […] Articolul „Rămân alături de bucureșteni” Stelian Bujduveanu, primul mesaj după ce noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a preluat mandatul apare prima dată în B365.
Restricții de circulație în București, în weekend, pentru evenimente de comemorare a Revoluției din ’89. Brigada Rutieră are lista măsurilor și străzilor închise # B365.ro
Brigada Rutieră a anunțat că vor fi instituite mai multe restricții de circulație în București, în acest weekend. Măsurile sunt necesare pentru desfășurarea mai multor evenimente în oraș. Evenimente de comemorare aduc și restricții în […] Articolul Restricții de circulație în București, în weekend, pentru evenimente de comemorare a Revoluției din ’89. Brigada Rutieră are lista măsurilor și străzilor închise apare prima dată în B365.
Proiect a la Negoiță: mall pe banii bucureștenilor din Sectorul 3, la Hala Laminor. O altă sumă uriașă din bani publici, alocată investițiilor pentru spațiile de aici # B365.ro
Fie că vor, fie că nu, bucureștenii din Sectorul 3 dau bani pentru un nou mall în București: la Hala Laminor. Se construiesc spații comerciale pentru acest mall și Consiliul Local S3 a aprobat, joi, […] Articolul Proiect a la Negoiță: mall pe banii bucureștenilor din Sectorul 3, la Hala Laminor. O altă sumă uriașă din bani publici, alocată investițiilor pentru spațiile de aici apare prima dată în B365.
Trolere interzise, descoperite de DIICOT București: 20 de kg de canabis, ascunse de patru bărbați. Au fost arestați preventiv # B365.ro
Joi, 18 decembrie, patru traficanți au fost prinși în Capitală de DIICOT în timp ce transportau în două trolere aproximativ 20 de kilograme de canabis. Acestea ar fi fost aduse din Spania prin intermediul unei […] Articolul Trolere interzise, descoperite de DIICOT București: 20 de kg de canabis, ascunse de patru bărbați. Au fost arestați preventiv apare prima dată în B365.
Catedrala Națională, deschisă de sărbători pentru credincioșii din București și din țară. Patriarhia Română are programul de vizitare pentru Crăciun, Anul Nou și Bobotează # B365.ro
Credincioșii din București și din țară trebuie să știe că, de sărbători, este deschisă Catedrala Națională. Patriarhia Română a anunțat programul de vizitare pentru perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. Programul de sărbători […] Articolul Catedrala Națională, deschisă de sărbători pentru credincioșii din București și din țară. Patriarhia Română are programul de vizitare pentru Crăciun, Anul Nou și Bobotează apare prima dată în B365.
