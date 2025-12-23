BREAKING NEWS: Tavanul care acoperea piscina unui hotel din Sibiu s-a prăbușit. A fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie
National.ro, 23 decembrie 2025 15:40
S-a dat alerta în rândul salvatorilor, marți după-amiază, 23 decembrie, după ce, din primele informații, tavanul care acoperea piscina din incinta unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste mai multe persoane aflate în apă. Autorităţile din Sibiu au declanşat, marţi după-amiază, Planul Roşu de Intervenţie, după ce, conform primelor informaţii, tavanul de la piscina interioară
Călin Georgescu, mesaj tranșant: „O bătaie de joc”. Austeritatea nu e „reformă”, ci „un asasinat economic odios și de neimaginat” – VIDEO # National.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale de anul trecut, Călin Georgescu, s-a prezentat marți, 23 decembrie, la secția de poliție din Buftea, pentru a semna controlul judiciar. La ieșire, acesta a transmis un mesaj susținătorilor care l-au așteptat în fața instituției, în pragul Sărbătorilor de iarnă. Și a vorbit despre situația economică din România și despre
În timp ce mulți abia așteaptă să vină Crăciunul, un profet anunță sfârșitul lumii! Spusele sale i-au băgat în sperieți pe cei care l-au auzit! VIDEO # National.ro
În timp ce majoritatea oamenilor se pregătesc de venirea Crăciunului, pun la punct listele de cumpărături pentru masa festivă, au grijă să caute cadouri cât mai frumoase pentru familie și prieteni și împodobesc bradul, un profet i-a băgat în sperieți pe cei care l-au auzit vorbind de sfârșitul lumii. Nu de alta, dar profeția sa
Se fac percheziții, marți, 23 decembrie, în casa în care a locuit Rodica Stănoiu. Informațiile au apărut în primă fază pe surse. Și vin la doar câteva zile după ce Stănoiu a fost înmormântată pentru a doua oară, după ce anchetatorii au decis deshumarea, în contextul unor suspiciuni privind împrejurările morţii fostului ministru al Justiţiei.
VIDEO. Autostrada Moldovei: S-a deschis circulația pe A7 Focșani – Adjud/CNAIR: Se circulă continuu de la București la Adjud # National.ro
Vești pentru șoferi! Un nou sector din Autostrada Moldovei s-a deschis circulației chiar înainte de Crăciun. Un nou tronson al autostrăzii A7 (Autostrada Moldovei), între Focşani şi Adjud, cu o lungime de circa 50 de kilometri, a fost deschis circulaţiei marţi, 23 decembrie, în jurul orei 11. Astfel, se circulă continuu pe autostradă de la
Horoscop chinezesc 2026. Anul Calului de Foc se definește prin inițiativă, mișcare rapidă și putere interioară # National.ro
Ai simțit recent dorința de a schimba lucrurile sau de a experimenta cu ceva nou? Acea tensiune încărcată din aer nu este a ta – este energia Calului care prinde avânt și preia controlul în 2026. Zodiacul chinezesc începe pe 17 februarie 2026, cu Anul Calului, și se termină pe 7 februarie 2027, caracterizat prin
Vin ninsorile peste România. Meteorologii ANM anunță unde va fi zăpadă de Crăciun. Jumătate de țară, sub cod galben # National.ro
Vom avea un Crăciun cu zăpadă, anul acesta. Anunțul vine de la meteorologii ANM, care au transmis o alertă de vreme severă. De sărbători sunt anunțate intensificări ale vântului, cantități moderate de apă, ninsori temporar viscolite, strat de zăpadă, polei, răcire semnificativă a vremii, ger pentru toată țara. Începând de marți, de la ora 18,
Analiza fenomenului mortalității în rândul generalilor și al înalților ofițeri ruși între 2022 și 2025 dezvăluie o dinamică profund atipică, care depășește cu mult riscurile standard ale unui câmp de luptă modern. Numărul ridicat de decese, natura lor ambiguă și contextul politic în care au avut loc indică nu doar costurile unui război intens, ci
Ce sancțiuni vor primi medicii care răspândesc informații false și teorii conspiraționiste în spațiul public # National.ro
În era dezinformării și a fake news-ului, parlamentarii „reacționează" la solicitarea ministrului Sănătății, făcută în luna septembrie. Oficialul ceruse sancțiuni pentru medicii conspiraționiști. Senatul a adoptat luni, 22 decembrie, un proiect de lege care prevede sancționarea medicilor care răspândesc în spațiul public, prin orice mijloace, informatii false sau contrare dovezilor științifice recunoscute la nivel național
Suveraniștii fac calcule. Se întâlnesc marți pentru a vedea câte semnături au pentru inițierea suspendării președintelui Nicușor Dan # National.ro
Senatorii și deputații suveraniști fac calcule și urmează să decidă, în urma unei reuniuni ce va avea loc marți, 23 decembrie, la Parlament, dacă au destule semnături pentru a începe demersurile în vederea supendării din funcție a șefului statului. Parlamentarii suveraniști ar urma să decidă marți dacă au semnăturile necesare pentru inițierea procedurii de suspendare
A nins în Arabia Saudită, după 30 de ani. Dunele de nisip s-au transformat în pârtii pentru săniuș VIDEO # National.ro
Peisaj de iarnă istoric în Arabia Saudită, unde a nins în deșert pentru prima dată în ultimii 30 de ani. Zăpada a acoperit zone deșertice pe mii de kilometri pătrați – de la lanțul muntos Tuwaiq din vest până la regiuni aflate mai aproape de Riad. Dunele de nisip s-au transformat în pârtii pentru săniuș.
Crăciun de poveste în Maramureș: pensiunile se pregătesc de marea Sărbătoare. Turist străin: „Sunt multe lucruri care m-au impresionat” # National.ro
Sărbătorile de iarnă „bat la ușă". E forfotă în marile orașe, înaintea Crăciunului, iar oamenii fac ultimele cumpărături de pe listă, pentru masa festivă. Iar cei care nu au apucat încă să meargă în magazine să caute cadouri pentru cei dragi își fac timp să ajungă la cumpărături, la fel și cei care nu au
Vești bune pentru cei care au lăsat cumpărăturile de Crăciun pe ultima sută de metri. Magazinele au reduceri atractive la numeroase produse în zilele de dinainte de Crăciun. În această perioadă, românii se uită la fiecare leuț pe care-l scot din buzunar. Motiv pentru care mulți vânează reducerile și promoțiile la diferite produse, în magazine.
Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Mesaj RO-Alert în județele Tulcea și Galați # National.ro
Mesaje de tip RO-Alert au fost emise în noaptea de luni spre marți, în județele Tulcea și Galați, după atacuri cu drone ale forțelor rusești pe teritoriul ucrainean, în apropiere de granița cu România. Sunt detalii anunțate marți dimineață, 23 decembrie, de Ministerul Apărării. Sistemele radar ale MApN au monitorizat situația, iar preventiv au fost
Ce prevede ”Ordonanța trenuleț” 2026. Guvernul pregătește noi măsuri fiscale de ”relansare economicǎ” pentru anul viitor # National.ro
Guvernul a pregătit un nou pachet de măsuri fiscale și bugetare, incluse în așa-numita „ordonanță trenuleț". Documentul reglementează, printre altele, majorarea salariului minim, înghețarea salariului în sectorul bugetar, măsuri noi legate de E-Factura, reducerea impozitului pe cifra de afaceri, dar și reducerea sumelor forfetare pentru parlamentari și a sumelor pentru partide. Premierul Ilie Bolojan a
Impozitul pe mașinile hibride crește semnificativ. Cât vor plăti proprietarii din 2026 # National.ro
Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026, după ce primăriile nu vor mai putea acorda reducerea de 95 la sută. Dispare și scutirea de taxe pentru cele electrice. Reducerea de 95%, eliminată Primăriile vor putea acorda o reducere de cel mult 30% pentru mașinile hibrid și nu de 95%, așa cum
Accident grav pe autostrada A1, lângă Sibiu. S-a activat planul roșu de intervenție: sunt 12 victime, inclusiv patru minori # National.ro
Planul Roșu de intervenție a fost activat, marți, în județul Sibiu, în urma unui accident rutier produs pe autostrada A1, în zona localității Săliște. Coliziune între un microbuz și un autoturism, ambele cu platforme Un accident cu mai multe victime s-a produs marți dimineață. Conform Poliției Sibiu sunt implicate "două ansambluri rutiere, fiecare format dintr-un
BERBEC Starea ta de spirit se îmbunătățește mult pe tot parcursul zilei, deoarece vei avea timp să te bucuri de unele dintre hobby-urile pe care le-ai lăsat deoparte. Zâmbetele nu vor lipsi și există cineva în apropiere care te place. TAUR Dacă crezi că relația ta nu este atât de bună pe cât
BREAKING NEWS Daniel David și-a dat demisia de la Educație. Cine are cele mai mari șanse la preluarea portofoliului # National.ro
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării. Ministrul a vorbit cu premierul Ilie Bolojan și a decis să renunțe la funcția de ministru în Guvernul României. Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, este cotat cu cele mai mari șanse de a prelua portofoliul cel mai dur lovit
Tehnologia alimentează câștigurile acțiunilor. Aurul, argintul și cuprul, la niveluri record # National.ro
Indicele Nasdaq este pe cale să șteargă pierderile din decembrie, pe fondul reapariției apetitului pentru acțiunile din sectorul tehnologic, care a stimulat creșterile pe piețele bursiere globale. Aurul, argintul și cuprul au urcat la niveluri record. Petrolul a înregistrat o creștere pe fondul tensiunilor geopolitice accentuate după ce SUA au intensificat blocada asupra Venezuelei, relatează
Președintele României a anunțat că vrea să declanșeze un referendum în rândul procurorilor, cu scopul declarat de a „evalua" activitatea Consiliului Superior al Magistraturii. La prima vedere, inițiativa lui Nicușor Dan poate părea doar o altă controversă politică, încă un episod de zgomot instituțional. În realitate, însă, miza este incomparabil mai mare. În momentul în
Parlamentul UE a criticat dur Comisia Europeană, pe care a și acuzat-o, într-o Rezoluție adoptată de această instituție, că folosește standarde duble, atât în evaluarea Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) din țările Uniunii, cât și în decizia de a bloca fonduri. Pe de altă parte, durata evaluării de către Comisie a cererilor de plată
Cântărețul și compozitorul britanic Chris Rea a murit la vârsta de 74 de ani. „Cu profundă tristețe anunțăm decesul iubitul nostru Chris. A murit în pace, în spital, mai devreme astăzi, după o perioadă scurtă de suferință, înconjurat de familie", a anunțat un purtător de cuvânt al familiei. Cântărețul rock și blues Chris Rea a petrecut
Avertismentul specialiștilor. Energia produsă din gaze naturale, de 2,4 ori mai scumpă decât cărbunele # National.ro
România și-a propus să construiască centrale pe gaze care să producă circa 3.500 MWh, autoritățile clamând faptul că, astfel, energia se va ieftini. În realitate, și liberalizarea pieței gazelor va arăta din plin acest lucru, producerea energiei din gaze naturale este mai scumpă de 2,4 ori decât cea pe cărbune, atrag atenția specialiștii din sector.
Fenerbahçe este zguduită de un scandal major care pune sub semnul întrebării cel mai scump transfer din istoria clubului. Președintele Sadettin Saran se află sub investigație, fiind suspectat de implicare într-o rețea de trafic de droguri. Poliția i-a percheziționat locuința, iar oficialul s-a prezentat voluntar la audieri. În acest context exploziv, mutarea mijlocașului olandez Joey
Uniunea Europeană – 27 de state, 450 de milioane de locuitori, divizată politic chiar și în cele mai bune momente – are nevoie să se extindă și mai mult? Nouă țări sunt oficial în curs de aderare, iar oficialii UE au sugerat recent că altele ar putea fi adăugate până în 2030. Ultimul raport al
Am ajuns batjocura UE. Toate statele au votat pentru închiderea zootehniei din România # National.ro
România nu mai are, oficial, nicio țară prietenă în Uniunea Europeană. Decizia absolut impertinentă și nedreaptă a Comisiei Europene, luată împotriva zootehniei românești, a fost votată cu două mâini de toate statele UE, care s-au unit, în mod halucinant, ca să distrugă fermierii din țara noastră. Autoritățile din România sunt în stare de șoc și
Mauro Icardi a intrat definitiv în istoria lui Galatasaray. Atacantul argentinian a devenit jucătorul străin cu cele mai multe goluri marcate în campionat pentru club
La unsprezece luni după revenirea la Casa Albă, Donald Trump consideră că a găsit în sfârșit o soluție pentru a pune capăt războiului în Ucraina. Formula sa pare simplă: teritoriu în schimbul garanțiilor de securitate. Conform planului actual, Ucraina ar ceda Rusiei 20% din teritoriul Donețkului, însă va primi un pachet de garanții de securitate, […] The post ”Nealinierea armată”, o cale mai bună pentru Ucraina? first appeared on Ziarul National.
Guvernul suspendă temporar interdicția cumulului pensie-salariu în Educație. Anunțul ministrului Daniel David # National.ro
O veste de ultimă oră pentru profesori, pe finalul anului 2025. Anunțul vine de la Ministerul Educației. Informația este cu atât mai importantă pentru cadrele didactice care au ieșit la pensie, dar continuă să lucreze la catedră. Ministerul Educației anunță că a fost suspendată, până în 31 decembrie 2026, aplicarea prevederilor legale care interziceau cumulul […] The post Guvernul suspendă temporar interdicția cumulului pensie-salariu în Educație. Anunțul ministrului Daniel David first appeared on Ziarul National.
Tinerii care schimbă viitorul României! Team Romania 2025: aur, premii internaționale și recunoaștere globală, iar acum membri în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # National.ro
Patru liceeni din Turda au reușit să transforme o pasiune pentru tehnologie într-un proiect premiat la nivel mondial. Echipa Team Romania 2025, formată din Filipe Meneses-Grigoriu, Diana Trâmbițaș, Dragoș Vasile și Cătălin Broscoi, a câștigat Medalia de Aur la Olimpiada Mondială de Robotică FIRST Global Challenge 2025, desfășurată la Panama, una dintre cele mai importante […] The post Tinerii care schimbă viitorul României! Team Romania 2025: aur, premii internaționale și recunoaștere globală, iar acum membri în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” first appeared on Ziarul National.
Gențile scumpe nu mai sunt doar simboluri de statut social. Devin investiții strategice, uneori mai profitabile decât imobiliarele sau arta. Anumite case de modă se disting prin capacitatea de a menține, ba chiar de a crește valoarea genților lor, notează AFP. Hermes este fără îndoială referința absolută: modelele Birkin și Kelly ating în mod regulat […] The post Gențile de lux, investiții strategice first appeared on Ziarul National.
Lista spitalelor care vor asigura asistența medicală de urgență în perioada Crăciunului, în București # National.ro
Locuitorii Capitalei vor putea apela, în zilele de Crăciun, la nouă spitale de adulți și copii, precum și la Serviciul de Ambulanţă, în cazul unor probleme medicale cu caracter de urgență. Nouă spitale din Capitală vor asigura asistența medicală de urgență în perioada Crăciunului, în zilele de 25 și 26 decembrie. Precizări în acest sens […] The post Lista spitalelor care vor asigura asistența medicală de urgență în perioada Crăciunului, în București first appeared on Ziarul National.
La începutul anului, Volodimir Zelenski a avut o dispută serioasă cu Donald Trump și vicepreședintele JD Vance în Biroul Oval. De atunci, relațiile dintre Washington și Kiev au oscilat între suișuri și coborâșuri. Uniunea Europeană a reacționat la incidentul diplomatic prin intensificarea eforturilor de a sprijini Ucraina și de a menține SUA de partea sa. […] The post Garanțiile de securitate ale Ucrainei, în mâinile lui Putin first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Un șofer care făcea drifturi a ajuns cu mașina în vitrina unui magazin. Cum a fost sancționat tânărul # National.ro
Un tânăr de 20 de ani a intrat cu mașina în vitrina unui spațiu comercial din Lugoj. La fața locului au ajuns polițiștii, care au făcut cercetări și l-au sancționat pe șoferul protagonist al incidentului. „Cascadoria” a avut loc luni dimineață și, din fericire, nu s-a soldat cu persoane rănite. Un șofer din Lugoj a […] The post VIDEO. Un șofer care făcea drifturi a ajuns cu mașina în vitrina unui magazin. Cum a fost sancționat tânărul first appeared on Ziarul National.
De la publicarea dosarelor Epstein, atenția publicului nu s-a îndreptat către Donald Trump, ci asupra unuia dintre marii săi adversari ideologici – Bill Clinton. Fostul președinte apare în multe dintre fotografiile legate de Jeffrey Epstein și asociata sa, Ghislaine Maxwell, care au fost publicate vineri de Departamentul de Justiție în conformitate cu o lege semnată […] The post De ce Bill Clinton a devenit personajul central al dosarelor Epstein first appeared on Ziarul National.
În decembrie, mulți dintre noi se simt datori să-l înjure pe Ceaușescu și să facă anticomunism la seral. M-am lăsat de sportul ăsta prin 2007-2008. În cartea “Întâlniri cu Nicolae Ceaușescu”, Ion Traian Ștefănescu (fost sef al UTC și prim-secretar la Sălaj și Dolj) povestește că a constatat,îintr-o ședintă, că Nicolae Ceaușescu avea cunoștințe de […] The post O altă față a lui Ceaușescu first appeared on Ziarul National.
Protest al angajaților ELCEN în fața Ministerului Finanțelor/Riscă Bucureștiul să rămână fără căldură de Sărbători? # National.ro
Situație tensionată, luni, 22 decembrie, în fața Ministerului Finanțelor, acolo unde angajații ELCEN (Electrocentrale București) au ieșit în stradă, pentru a protesta. La un moment dat, oamenii care participau la protest au încercat să intre în clădire, pentru a discuta cu conducerea Ministerului Finanțelor, cu ministrul de resort. Din imaginile surprinse la fața locului s-au […] The post Protest al angajaților ELCEN în fața Ministerului Finanțelor/Riscă Bucureștiul să rămână fără căldură de Sărbători? first appeared on Ziarul National.
Se anunță o zi plină la Parlament. Două moțiuni simple depuse de Opoziție vor fi dezbătute în aceeași zi, luni, 22 decembrie – una la Camera Deputaților și cealaltă la Senat. Astfel, ministrul Justiției, Radu Marinescu, și, respectiv, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, dau luni, 22 decembrie, testul moțiunii în Parlament. Moţiunea simplă depusă de […] The post Zi de foc în Parlament. Doi miniștri-cheie din Guvernul Bolojan dau testul moțiunii first appeared on Ziarul National.
Asasinat la Moscova: șeful „Pregătirilor Operaționale” din armata lui Putin, ucis de o bombă plasată sub mașină! – VIDEO # National.ro
Un general din Statul Major rus a murit în urma exploziei unei mașini, la Moscova. Se face o anchetă pentru a se stabili exact ce anume s-a întâmplat. ⚡ Russian authorities have confirmed that Major General Sarvarov was inside the car that was blown up — he died from his injuries Investigators are considering […] The post Asasinat la Moscova: șeful „Pregătirilor Operaționale” din armata lui Putin, ucis de o bombă plasată sub mașină! – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Vremea de Sărbători, cele mai noi vești de la ANM. Meteorologii anunță unde va ninge de Crăciun/Prognoza pentru Capitală # National.ro
Cu doar câteva zile rămase până la Crăciun aflăm de la meteorologi ce surprize ne va rezerva vremea în perioada Sărbătorilor de iarnă. Sunt vești pe care le așteptau îndeosebi cei care se întrebau dacă sunt, totuși, șanse să apară ninsori în peisaj, în perioada Sărbătorilor din acest an, care să completeze atmosfera de poveste […] The post Vremea de Sărbători, cele mai noi vești de la ANM. Meteorologii anunță unde va ninge de Crăciun/Prognoza pentru Capitală first appeared on Ziarul National.
Nicușor Dan, față în față cu magistrații, la Cotroceni. Șeful statului discută cu ei despre situația din Justiție – VIDEO # National.ro
Șeful statului Nicușor Dan va avea discuții, luni, 22 decembrie, cu magistrații care doresc să vorbească deschis despre situația din Justiție. Cu cei care vor să îi expună problemele din sistemul judiciar. Șeful statului a adresat săptămâna trecută invitația de a avea o discuție „fără limită de timp”, luni, începând cu ora 10:00, tuturor magistraților […] The post Nicușor Dan, față în față cu magistrații, la Cotroceni. Șeful statului discută cu ei despre situația din Justiție – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Focșani. Pompierii au intervenit de urgență – VIDEO # National.ro
Momente de panică, luni dimineață, într-un bloc din Focșani, după ce s-a produs o bubuitură, urmată de un incendiu. Conform primelor informații, luni dimineaţă, 22 decembrie, într-un bloc din municipiul Focşani s-a produs o explozie, deflagrația fiind urmată de un incendiu. Din câte a anunțat ISU Vrancea, incendiul a izbucnit într-un imobil situat pe Aleea […] The post Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Focșani. Pompierii au intervenit de urgență – VIDEO first appeared on Ziarul National.
BERBEC În multe ocazii, crezi că nu îi înțelegi pe ceilalți și este adevărat că ideile și credințele tale nu au nimic de-a face cu cele ale altora. Dar asta nu înseamnă nimic negativ. Ai doar propria ta perspectivă asupra lucrurilor. TAUR Nu spuneți nimănui ce trebuie să facă pentru că acest lucru nu este […] The post Horoscop 22 decembrie 2025 – Nu spuneți nimănui ce trebuie să facă first appeared on Ziarul National.
Cancelarul german Friedrich Merz făcea o ultimă încercare de a convinge liderii UE să utilizeze 210 miliarde de euro din activele suverane rusești înghețate pentru a împrumuta Ucraina, când și-a dat seama că îi lipsea un aliat crucial: președintele francez Emmanuel Macron. În săptămânile premergătoare summitului de joi de la Bruxelles, Macron nu s-a opus […] The post S-a stricat motorul franco-german? first appeared on Ziarul National.
