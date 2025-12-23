VIDEO Dungaciu: Nicușor Dan își depășește atribuțiile în justiție. România nu mai are relații politice cu Washington
PSNews.ro, 23 decembrie 2025 17:20
Analistul de politică externă Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a lansat marți critici dure la adresa președintelui României, Nicușor Dan, susținând că șeful statului își depășește atribuțiile constituționale în domeniul justiției și că a schimbat fundamental orientarea strategică a României, îndepărtând-o de Statele Unite ale Americii. Invitat în emisiunea Puterea Știrilor, Dan Dungaciu a afirmat că, […] Articolul VIDEO Dungaciu: Nicușor Dan își depășește atribuțiile în justiție. România nu mai are relații politice cu Washington apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 15 minute
17:50
Amuza, despre Nicușor Dan: „Neutralitate, creștere lentă în încredere. Riscă implicarea prea directă în jocul politic” # PSNews.ro
După primele luni la Cotroceni, președintele Nicușor Dan intră în evaluarea IRES și a spațiului public. Sociologul Antonio Amuza vede atât „bilele albe” – neutralitate, încercarea de a uni „cele două Românii” – cât și „bilele gri și negre”: implicare tot mai directă în jocul politic, discurs mai curajos, dar cu riscul erodării capitalului de […] Articolul Amuza, despre Nicușor Dan: „Neutralitate, creștere lentă în încredere. Riscă implicarea prea directă în jocul politic” apare prima dată în PS News.
Acum o oră
17:20
VIDEO Dungaciu: Nicușor Dan își depășește atribuțiile în justiție. România nu mai are relații politice cu Washington # PSNews.ro
Analistul de politică externă Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a lansat marți critici dure la adresa președintelui României, Nicușor Dan, susținând că șeful statului își depășește atribuțiile constituționale în domeniul justiției și că a schimbat fundamental orientarea strategică a României, îndepărtând-o de Statele Unite ale Americii. Invitat în emisiunea Puterea Știrilor, Dan Dungaciu a afirmat că, […] Articolul VIDEO Dungaciu: Nicușor Dan își depășește atribuțiile în justiție. România nu mai are relații politice cu Washington apare prima dată în PS News.
17:10
O nouă dispută în coaliție: „OUG trenuleț transmite un mesaj limpede – Educația nu contează” # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor atrage atenția că în așa-numita ‘OUG trenuleț’, care urmează să fie adoptată marți de Guvern, Educația există doar ca ‘victimă colaterală’, fiind ”împinsă la marginea bugetului, obligată să se încadreze pasiv în limitele stabilite pentru alte ‘priorități”’. ”Când te joci cu educația unui popor, te joci cu însuși viitorul lui. Și, […] Articolul O nouă dispută în coaliție: „OUG trenuleț transmite un mesaj limpede – Educația nu contează” apare prima dată în PS News.
17:10
Ludovic Orban critică dur inițiativa președintelui Nicușor Dan de a organiza un referendum în rândul magistraților privind activitatea CSM. Fostul premier susține că demersul este lipsit de bază legală și constituțională, avertizând că o astfel de consultare nu doar că ar putea fi ignorată de sistemul judiciar, dar riscă să blocheze orice reformă reală și […] Articolul Orban critică referendumul propus de Nicușor Dan privind CSM – „Un demers inutil!” apare prima dată în PS News.
17:10
Guvernul a lansat în transparenţă decizională proiectul de ordonanţă de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini # PSNews.ro
Guvernul a lansat, marţi, proiectul de ordonanţă de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini în transparenţă decizională. Potrivit Executivului, proiectul propune un cadru legal unitar, modern şi digitalizat, care urmăreşte digitalizarea completă a proceselor de angajare a lucrătorilor străini, prin operaţionalizarea platformei oficiale WorkinRomania.gov.ro, ca punct unic de interacţiune între angajatori, agenţii de plasare şi autorităţile […] Articolul Guvernul a lansat în transparenţă decizională proiectul de ordonanţă de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
16:20
Gabriela Firea (PSD) cere intervenție europeană fermă: Violența împotriva femeilor nu mai poate fi ignorată # PSNews.ro
Europarlamentarul social-democrat Gabriela Firea atrage atenția asupra escaladării alarmante a violenței împotriva femeilor și solicită acțiune urgentă la nivelul Uniunii Europene, printr-un demers fără precedent făcut pe lângă oficialii europeni. În contextul în care zeci de femei și-au pierdut viața doar în acest an în România, Gabriela Firea a inițiat, alături de delegația română din […] Articolul Gabriela Firea (PSD) cere intervenție europeană fermă: Violența împotriva femeilor nu mai poate fi ignorată apare prima dată în PS News.
16:20
Camera Deputaților și-a adoptat bugetul pe anul 2026. Cheltuielile de personal ar creşte cu 31 de milioane de lei, # PSNews.ro
Bugetul Camerei Deputaților pe anul 2026 a fost adoptat, marți, în plen. Bugetul este de 989.901.000 lei credite de angajament și 634.616.000 lei credite bugetare. Cheltuielile de personal ar creşte cu peste 31 de milioane de lei, deşi s-a spus că schema de personal de la Camera Deputaţilor s-a redus cu 200 de posturi. Cheltuielile […] Articolul Camera Deputaților și-a adoptat bugetul pe anul 2026. Cheltuielile de personal ar creşte cu 31 de milioane de lei, apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
15:50
Cine i-a luat locul lui Marcel Ciolacu în Parlament. A fost viceprimar al Municipiului Buzău # PSNews.ro
Deputatul Oana Matache a depus jurământul, marţi, în plenul Camerei Deputaţilor. Aceasta a preluat mandatul, pe locul social-democratului Marcel Ciolacu, care a fost ales preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău la alegerile parţiale de la începutul lunii decembrie. Deputatul PSD de Buzău Oana Matache a depus jurământul în plenul Camerei Deputaţilor. Camera Deputaţilor a luat act, […] Articolul Cine i-a luat locul lui Marcel Ciolacu în Parlament. A fost viceprimar al Municipiului Buzău apare prima dată în PS News.
15:20
Guvernul Bolojan, instabil și fragil: 3 miniștri/vicepremieri au plecat în 6 luni și al 4-lea a picat la moțiune simplă # PSNews.ro
Guvernul Bolojan este susținut de o majoritate puternică în Parlament, însă se dovedește foarte instabil și fragil. În doar 6 luni, acesta a pierdut 3 miniștri sau vicepremieri implicați în mari scandaluri, iar un al patrulea ministru a picat la moțiunea simplă, cu voturi din coaliția de guvernare. 2025 a fost un an în care […] Articolul Guvernul Bolojan, instabil și fragil: 3 miniștri/vicepremieri au plecat în 6 luni și al 4-lea a picat la moțiune simplă apare prima dată în PS News.
15:20
Angajații din România nu vor avea liber pe 5 ianuarie 2026, după ce Guvernul a decis să nu mai facă punte între weekend și zilele de sărbătoare legală, așa cum s-a întâmplat în alți ani. Decizia a fost explicată de premierul Ilie Bolojan. Anul 2026 începe cu o minivacanță de patru zile pentru angajați, în […] Articolul 5 ianuarie 2026 nu va fi zi liberă. Ilie Bolojan a explicat de ce nu se face punte apare prima dată în PS News.
15:20
Polonia a atins gradul maxim de pregătire operațională a sistemului său de apărare aeriană Patriot, marcând o etapă importantă în strategia integrată de apărare aeriană și antirachetă a țării, a anunțat joi ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz. Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de apărare aeriană bazat pe sistemele […] Articolul Varșovia, primul oraș complet protejat de un sistem integrat de apărare aeriană Patriot apare prima dată în PS News.
15:20
Scandal pe bugetul Camerei Deputaților. “Cheltuielile cu sporurile cresc cu 28% și cu deplasările exotice cu 25%” # PSNews.ro
Bugetul Camerei Deputaților pentru anul 2026 a fost adoptat, marți. USR nu a votat bugetul și a acuzat că acesta este mai mare față de anul 2025, deși anul viitor ar trebui să fie un an al austerității. Din bugetul de 634.000.000 de lei, 49.000.000 de lei reprezintă doar pensiile speciale ale foștilor deputați. Noul […] Articolul Scandal pe bugetul Camerei Deputaților. “Cheltuielile cu sporurile cresc cu 28% și cu deplasările exotice cu 25%” apare prima dată în PS News.
15:20
Estimări pentru 2026: Ieșirea din stagflație va fi lentă; rata anticipată de creștere economică va fi sub 1% # PSNews.ro
Ieșirea din situația de stagflație va fi lentă, rata anticipată de creștere economică pentru anul viitor fiind în continuare sub 1%, în timp ce rata inflației va rămâne ridicată în anul următor, iar deficitul bugetar preconizat este de 6,7%, estimează reprezentanții CFA România. „Conform anticipațiilor participanților la sondajul CFA România, ieșirea din situația de stagflație […] Articolul Estimări pentru 2026: Ieșirea din stagflație va fi lentă; rata anticipată de creștere economică va fi sub 1% apare prima dată în PS News.
15:20
Radu Miruță și Irineu Darău, noii miniștii ai Apărării și Economiei, depun jurământul de învestire, la Cotroceni # PSNews.ro
Radu Miruță și Irineu Darău, noii miniștrii ai Apărării și respectiv la Economiei, vor depune astăzi, de la ora 15:00, jurământul de învestire în noile funcții, transmite Administrația Prezidențială. Demisia lui Ionul Moșteanu, pe 28 noiembrie, a adus schimbări în structura Guvernului României. Moșteanu și-a depus mandatul după ce Libertatea a relatat că, în primul […] Articolul Radu Miruță și Irineu Darău, noii miniștii ai Apărării și Economiei, depun jurământul de învestire, la Cotroceni apare prima dată în PS News.
15:20
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis luni, 22 decembrie, un mesaj cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. „Pentru a dărui oamenilor iertarea păcatelor şi viaţa eternă cerească, Fiul veşnic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, coboară din cer, Se zămisleşte, prin lucrarea Duhului Sfânt, din Fecioara Maria şi Se naşte ca Om-Prunc în Betleemul Iudeii, după […] Articolul Mesajul Patriarhului Daniel de Crăciun: Nașterea Domnului, sărbătoarea păcii pe pământ apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:50
Legea privind plata pensiilor private, adoptată de deputaţi. Bolnavii de cancer nu mai pot retrage toţi banii # PSNews.ro
Camera Deputaților a adoptat marţi legea privind plata pensiilor private. Proiectul legislativ a trecut cu 199 de voturi „pentru”, 87 „împotrivă” și 12 abțineri. Senatul a modificat săptămâna trecută legea, în urma deciziei Curţii Constituţionale. A fost eliminat articolul care le permitea bolnavilor de cancer să retragă întreaga sumă, după ce CCR l-a declarat neconstituțional. Senatul a […] Articolul Legea privind plata pensiilor private, adoptată de deputaţi. Bolnavii de cancer nu mai pot retrage toţi banii apare prima dată în PS News.
13:50
Populația României a intrat într-un declin demografic continuu după începutul anilor ’90, iar datele analizate de Profit.ro arată că scăderea s-a accentuat în ultimii ani. România din 2025 este cu aproximativ 48–49 de ani înapoi. Datele istorice arată că populația României a crescut constant între 1969 și 1990, atingând un vârf de peste 23,2 milioane […] Articolul România, în declin demografic continuu: populația a revenit la nivelul anilor ’70 apare prima dată în PS News.
13:50
Cum evităm căderea în derizoriu a ideii de justiție. Antonio Amuza: „Problema e ce facem după” # PSNews.ro
Societatea românească a privit scandalul din justiție cu un amestec de șoc și oboseală. Sociologul Antonio Amuza vede în reportajul despre justiție ceva mai mult decât un simplu material de investigație: o oră brutală de educație civică, în care o castă a fost expusă public. Pericolul, avertizează acesta, la Puterea Știrilor, este ca, fără […] Articolul Cum evităm căderea în derizoriu a ideii de justiție. Antonio Amuza: „Problema e ce facem după” apare prima dată în PS News.
13:50
Chiriile ridicate pun presiune pe tinerii angajați: independența financiară rămâne un obiectiv greu de atins # PSNews.ro
Pentru tinerii la început de carieră, să locuiască singuri e o provocare. Nu pentru că nu își doresc, ci fiidcă nu își permit. O garsonieră se închiriază cu aproximativ 300 de euro, iar pentru apartamentele cu două camere, prețurile sar de 500. Aproape cât tot salariul pentru un începător, se plâng tinerii. ,,În urmă cu […] Articolul Chiriile ridicate pun presiune pe tinerii angajați: independența financiară rămâne un obiectiv greu de atins apare prima dată în PS News.
13:50
Premierul Ilie Bolojan respinge scenariul excluderii USR și invocă nevoia de soluții comune # PSNews.ro
Preşedințele PNL, premierul Ilie Bolojan, consideră că nu se va ajunge la situaţia în care USR să fie scos de la guvernare, motivând că aritmetica parlamentară impune să se ajungă la soluţii de compromis. Ilie Bolojan a afirmat, luni seară, la Antena 3, că Guvernul pe care îl conduce va funcţiona cât timp există susţinere […] Articolul Premierul Ilie Bolojan respinge scenariul excluderii USR și invocă nevoia de soluții comune apare prima dată în PS News.
13:50
Barometru IRES: Justiția și Politicul, la minime istorice. Câți români mai au încredere în DNA sau ICCJ? # PSNews.ro
Cele mai recente barometre IRES arată un tablou dominat de „roșu”: neîncredere masivă în aproape toate profesiile juridice și în instituțiile-cheie ale justiției. Judecătorii și politicienii sunt la coada clasamentului, CCR stă la mijloc după episodul anulării alegerilor prezidențiale, iar CSM, DNA și ÎCCJ depășesc pragul de 60% neîncredere. Cine stă cel mai prost în […] Articolul Barometru IRES: Justiția și Politicul, la minime istorice. Câți români mai au încredere în DNA sau ICCJ? apare prima dată în PS News.
13:50
Mai mulți senatori și deputați au părăsit partidul pe listele căruia au fost aleși, la mai puțin de un an de la intrarea în Parlament. Unii au fost excluși, alții au trecut de bunăvoie la partidele aflate la guvernare, scrie Adevărul. La Senat s-a format un nou grup compus din membri proveniți din diverse formațiuni […] Articolul Peste 50 de parlamentari au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși apare prima dată în PS News.
12:40
Nicușor Dan, după întâlnirea cu magistrații: „Continuăm dezbaterea”. Ce așteaptă societatea, de fapt # PSNews.ro
După consultările de la Cotroceni pe tema justiției, președintele Nicușor Dan promite prelungirea termenului pentru propuneri, verificări mai serioase și o dezbatere continuă. Sociologul Antonio Amuza, invitat la Puterea Știrilor, pune o întrebare-cheie: este societatea pregătită să înțeleagă concret cum funcționează sistemul sau vom rămâne doar la nivelul declarațiilor? Promisiuni la Cotroceni vs. realitatea din […] Articolul Nicușor Dan, după întâlnirea cu magistrații: „Continuăm dezbaterea”. Ce așteaptă societatea, de fapt apare prima dată în PS News.
12:40
AUR invită toți parlamentarii suveraniști la discuții pentru o opoziție „totală”: „Acceptăm să depășim divergențele” # PSNews.ro
AUR îşi anunţă disponibilitatea de cooperare cu forţele politice suveraniste reprezentate în Parlament exclusiv din perspectiva obiectivelor asumate în Manifestul „Opoziţie Totală – Opoziţie Naţională”, propunând în acest sens organizarea unei reuniuni comune cu toţi parlamentarii suveranişti, principalul scop fiind coordonarea acţiunilor parlamentare de opoziţie totală faţă de actuala guvernare, informează News.ro. Un alt scop este […] Articolul AUR invită toți parlamentarii suveraniști la discuții pentru o opoziție „totală”: „Acceptăm să depășim divergențele” apare prima dată în PS News.
12:10
Marilen Pirtea confirmă: „Am primit de la Ilie Bolojan propunerea de a fi ministrul Educației!” # PSNews.ro
Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Transilvania, afirmă că premierul Ilie Bolojan i-a propus deja să preia portofoliul Educației. „Deciziile vor fi luate după sărbători. Am primit această propunere (de a deveni ministru al Educației și Cercetării, n.r.) din partea prim-ministrului, la care voi reflecta, decizia urmând a fi luată după perioada de sărbători. […] Articolul Marilen Pirtea confirmă: „Am primit de la Ilie Bolojan propunerea de a fi ministrul Educației!” apare prima dată în PS News.
12:10
Sorin Costreie, consilier prezidențial, propune separarea Ministerului Educației în două instituții distincte # PSNews.ro
Sorin Costreie, consilier prezidențial pe probleme de educație, propune ca Ministerul Educației și Cercetării să fie împărțit în două ministere separate: unul pentru învățământ preuniversitar și altul pentru învățământ universitar și cercetare. Costreie a enunțat această idee în primul său interviu după numirea în funcție, în cadrul podcastului LECȚIA DE AZI, realizat de Educație Privată în […] Articolul Sorin Costreie, consilier prezidențial, propune separarea Ministerului Educației în două instituții distincte apare prima dată în PS News.
12:10
Prima monografie despre exploatarea sării în Dacia romană, publicată de un istoric român la Oxford # PSNews.ro
Prof. univ. dr. istoric Lucrețiu-Mihăilescu Bîrliba, decan al Facultății de Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a vorbit despre cea mai recentă lucrare a sa, un volum dedicat exclusiv exploatării de sare în Dacia romană. Acesta aduce în prim-plan o resursă aparent banală, dar vitală pentru lumea antică, prin publicarea unei lucrări […] Articolul Prima monografie despre exploatarea sării în Dacia romană, publicată de un istoric român la Oxford apare prima dată în PS News.
12:10
DOCUMENT Impozitele pe mașini și case cresc substanțial în Capitală! Decizie de ULTIMĂ ORĂ # PSNews.ro
Impozitele pe locuințe vor crește puternic de anul următor, cu aproape 80%. Astfel, pentru un apartament de trei camere din București pentru care impozitul a fost anul acesta de 198 de lei, anul următor proprietarul va datora 355 de lei, arată calculele Profit.ro. Noile taxe în capitală au fost acum aprobate, atât pentru locuințe, cât […] Articolul DOCUMENT Impozitele pe mașini și case cresc substanțial în Capitală! Decizie de ULTIMĂ ORĂ apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
11:30
Peste 56% dintre judecătorii din România au completat chestionarul referitor la problemele din sistemul judiciar # PSNews.ro
Peste 56% dintre judecătorii din România au completat chestionarul referitor la problemele din justiţie, iniţiat de CSM după dezvăluirile din documentarul Recorder, iar aproape jumătate dintre aceştia au ales să-şi spună părerea anonim. CSM anunţă că a fost cea mai mare consultare, gradul de participare depăşindu-l pe cel din 2018, iar rezultatele vor fin prezentate […] Articolul Peste 56% dintre judecătorii din România au completat chestionarul referitor la problemele din sistemul judiciar apare prima dată în PS News.
11:30
Ministerul Finanțelor a anunțat luni seară publicarea unei ordonanțe de urgență care stabilește măsuri necesare pentru elaborarea bugetului de stat pe anul 2026, precum și un set de intervenții cu impact economic și social pentru anul următor. Potrivit Ministerul Finanțelor, obiectivele vizează stimularea economiei, sprijinirea angajaților vulnerabili, reducerea cheltuielilor bugetare, întărirea disciplinei financiare și susținerea […] Articolul Guvernul anunță un pachet de măsuri fiscal-bugetare – ce îi așteaptă pe români în 2026 apare prima dată în PS News.
11:30
Şedinţă extraordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti – ce taxe se anunță pentru bucureșteni în 2026 # PSNews.ro
Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a convocat pentru marţi o şedinţă extraordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la sediul Primăriei Generale, care are pe ordinea de zi cinci proiecte de hotărâri, între care stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul 2026 şi instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Bucureştilui, pentru […] Articolul Şedinţă extraordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti – ce taxe se anunță pentru bucureșteni în 2026 apare prima dată în PS News.
11:30
După discuțile publice cu magistrații, Președintele Nicușor Dan a stat față în față și cu mai mulți judecători și procurori care au dorit să discute cu şeful statului despre situaţia din justiţie în mod anonim. Potrivit unor surse, în cadrul întâlnirii informale au fost ridicate probleme majore privind funcționarea sistemului judiciar. Judecătorii şi procurorii ar fi […] Articolul SURSE Cum ar putea să se facă referendumul din Justiție. Varianta lui Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
10:30
Haos la Tirana: Protestatarii au atacat sediul guvernului cu sticle incendiare și au cerut demisia premierului Edi Rama # PSNews.ro
Tensiunile politice din Albania au atins un punct critic luni, când protestatarii au atacat sediul guvernului, la Tirana, cu sticle incendiare, cerând demisia imediată a premierului Edi Rama. Manifestațiile violente au izbucnit pe fondul acuzațiilor oficiale de corupție aduse recent viceprim-ministrului Belinda Balluku. Mulțimea furioasă a încercuit clădirea executivului, forțele de ordine intervenind pentru a […] Articolul Haos la Tirana: Protestatarii au atacat sediul guvernului cu sticle incendiare și au cerut demisia premierului Edi Rama apare prima dată în PS News.
10:30
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a demisionat, luni, din funcţie. Anunțul a fost făcut într-un mesaj postat pe blogul său. ”Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitaţia de a deveni ministru al Educaţiei şi Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării, prin […] Articolul SURSE Cine ar putea fi noul ministru al Educației – Daniel David și-a dat demisia apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
09:20
Pentru cei care vor să simtă atmosfera Crăciunului în timp ce fac mișcare, echipa Berceni Arena anunță că programul sesiunilor de agrement se prelungește până pe 24 decembrie. Prin urmare, indiferent dacă ești expert pe gheață sau acum înveți să faci primii pași, te invităm să te bucuri de un moment special înainte de sărbători, […] Articolul Magia sărbătorilor la Patinoarul Berceni Arena – Programul sesiunilor de agrement apare prima dată în PS News.
09:20
SCHIMBARE MAJORĂ: Guvernul elimină cota de 3% pentru microîntreprinderi. Impozit unic de 1% din 2026 # PSNews.ro
Guvernul României pregătește o simplificare majoră a regimului fiscal pentru micii antreprenori, conform unui proiect de ordonanță de urgență elaborat de Ministerul Finanțelor. Începând cu anul viitor, cota de impozitare de 3% va fi eliminată complet, urmând să se aplice o singură cotă de impozit pe venit, de 1%, pentru toate entitățile care se încadrează […] Articolul SCHIMBARE MAJORĂ: Guvernul elimină cota de 3% pentru microîntreprinderi. Impozit unic de 1% din 2026 apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
23:00
Ministrul Educației, Daniel David, și-a depus demisia la un an de la preluarea mandatului # PSNews.ro
La un an de când a acceptat propunerea de a deveni ministrul Educației și Cercetării, Daniel David și-a depus demisia la cabinetul premierului, scrie acesta pe site-ul său. „Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră, a mai transmis […] Articolul Ministrul Educației, Daniel David, și-a depus demisia la un an de la preluarea mandatului apare prima dată în PS News.
23:00
EXCLUSIV IRC PSNews Coaliția, sub asediu pe toate fronturile: Justiția în stradă, joc dublu la București # PSNews.ro
În pragul sărbătorilor, coaliția de guvernare se confruntă cu un adevărat test de rezistență, asediată simultan de crize pe multiple planuri. Săptămâna 15–21 decembrie 2025 a adus proteste aprinse în sistemul judiciar, o criză politică locală la Constanța declanșată de demisii în lanț, divergențe majore între partenerii de guvernare privind candidaturile la Primăria București și […] Articolul EXCLUSIV IRC PSNews Coaliția, sub asediu pe toate fronturile: Justiția în stradă, joc dublu la București apare prima dată în PS News.
22:30
Analistul Dan Dungaciu vine marți la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Analistul Dan Dungaciu este invitat, marți, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Analistul Dan Dungaciu vine marți la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X apare prima dată în PS News.
19:30
Senatul a respins, luni, moțiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. S-au înregistrat 31 de voturi ‘pentru’ și 51 de voturi ‘împotrivă’. Moțiunea simplă depusă de AUR a fost intitulată ‘România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală și eșecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu’. Ministrul […] Articolul Moțiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Interne – respinsă de plen apare prima dată în PS News.
19:30
Fost procuror DNA: Cunosc cazuri de procurori anchetatori la DNA care dintr-o dată au fost mutaţi pe secţia judiciară # PSNews.ro
Fostul procuror DNA Cristian Anghel a afirmat, luni, la întâlnirea pe care magistraţii au avut-o cu preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni, că ştie trei cazuri de procurori de la DNA care lucrau la dosare penale şi care au fost mutaţi pe Secţia Judiciară. El a mai precizat că Poliţia Judiciară trebuie să treacă la […] Articolul Fost procuror DNA: Cunosc cazuri de procurori anchetatori la DNA care dintr-o dată au fost mutaţi pe secţia judiciară apare prima dată în PS News.
19:30
Când vorbim despre costurile traficului, ne gândim imediat la bani și timp. Dar costul cel mai mare, deși adesea invizibil, este sănătatea noastră. Bucureștiul se află constant în topul capitalelor europene la poluare. Mașina personală, văzută ca un cocon de siguranță, este de fapt un factor major de risc: ne expune la concentrații mari de […] Articolul Sănătate publică: Orașul care ne îmbolnăvește vs. orașul care ne vindecă apare prima dată în PS News.
19:30
Comisia Europeană – Combaterea înșelătoriilor online prin intermediul Regulamentului privind serviciile digitale # PSNews.ro
Mecanismul de notificare și de acțiune prevăzut în Regulamentul privind servicii digitale este un instrument pus la dispoziție de platforme pentru a raporta conținutul ilegal, inclusiv înșelătoriile legate de cumpărăturile online și fraudele financiare. Având în vedere că numărul înșelătoriilor online este în creștere, consumatorii sunt din ce în ce mai expuși riscului de a […] Articolul Comisia Europeană – Combaterea înșelătoriilor online prin intermediul Regulamentului privind serviciile digitale apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO Discuții maraton la Palatul Cotroceni. Sociologul Antonio Amuza: „Unde este și cealaltă perspectivă?” # PSNews.ro
Invitat luni în emisiunea Puterea Știrilor, sociologul Antonio Amuza a analizat discuțiile-maraton care au avut loc la Palatul Cotroceni între președinte și magistrați. Amintim că foști și actuali judecători și procurori au răspuns invitației lui Nicușor Dan de a vorbi deschis despre situația din justiție, fără limită de timp. „Există o oarecare înțelepciune colectivă atunci […] Articolul VIDEO Discuții maraton la Palatul Cotroceni. Sociologul Antonio Amuza: „Unde este și cealaltă perspectivă?” apare prima dată în PS News.
18:20
Moțiunea simplă care l-a vizat pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, a fost respinsă, luni, în plenul Camera Deputaților. Potrivit rezultatului votului, au fost înregistrate 153 de voturi împotrivă, dintr-un total de 251 de voturi exprimate. Pentru adoptarea moțiunii depuse de AUR au votat 95 de deputați, iar trei parlamentari s-au abținut. AUR a depus săptămâna […] Articolul Moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției a fost respinsă apare prima dată în PS News.
18:20
Ministerul Educației a anunțat, luni, că în sistemul de educație și cercetare, cumulul pensie – salariu (plătit din fonduri publice) nu este interzis. Ministerul Educației a emis, luni, o informare de presă, în care anunță că în sistemul de educație-cercetare, cumulul pensie – salariu (plătit din fonduri publice) nu este interzis. „Prin Ordonanța de Urgență nr. […] Articolul Cumulul pensie-salariu nu este interzis în învățământ. Anunțul Ministerului Educației apare prima dată în PS News.
18:20
Jurnalista Sorina Matei: „Doamna procuror Deriuș n-a făcut niciun dosar timp de 1 an și 2 luni” # PSNews.ro
Jurnalista Sorina Matei scrie, într-o postarea pe Facebook, că procurorii din gruparea #rezist din justiție se vaită că lucrează prea mult, dar, în realitate, nu muncesc. Ea aduce și argumentele: o procuroare, care ar fi apărut și în filmul Recorder, nu a avut niciun dosar înregistrat o perioadă mai lungă de un an. „Doamna […] Articolul Jurnalista Sorina Matei: „Doamna procuror Deriuș n-a făcut niciun dosar timp de 1 an și 2 luni” apare prima dată în PS News.
18:20
Gorghiu vrea ca președintele și ministrul Justiției să participe împreună la o ședință a CSM, „pentru un dialog onest” # PSNews.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu declară luni că asistăm la o criză a sistemului judiciar iar declaraţiile publice ale unor actori politici sau instituţionali, în loc să ajute la soluţionarea acestei crize, riscă să o adâncească. Potrivit acesteia, cu adevărat constructiv ar fi ca preşedintele României şi ministrul justiţiei să participe la o şedinţă în plenul […] Articolul Gorghiu vrea ca președintele și ministrul Justiției să participe împreună la o ședință a CSM, „pentru un dialog onest” apare prima dată în PS News.
18:20
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, în fața moțiunii simple în Parlament: „Sunt pregătit să demisionez” # PSNews.ro
Plenul Senatului a început luni dezbaterea moțiunii simple depuse împotriva ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Documentul, inițiat de AUR împreună cu senatori neafiliați și reprezentanți ai grupului Pace–Întâi România, acuză politizarea ministerului și gestionarea defectuoasă a atribuțiilor instituției. În fața parlamentarilor, Cătălin Predoiu a declarat că nu se teme de un vot de demitere și […] Articolul Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, în fața moțiunii simple în Parlament: „Sunt pregătit să demisionez” apare prima dată în PS News.
Ieri
17:10
Jaf de proporții în Dolj: Hoții au săpat „tranșee” de 2 km pentru a fura conducta de irigații # PSNews.ro
Locuitorii și asociațiile agricole din localitatea Călărași, județul Dolj, au descoperit că sistemul de irigații pe care se bazau a fost distrus de hoți. Aceștia au săpat gropi adânci de până la doi metri pentru a extrage conductele de metal care traversau o plantație de salcâmi, lăsând în urmă o serie de tranșee. Furtul a […] Articolul Jaf de proporții în Dolj: Hoții au săpat „tranșee” de 2 km pentru a fura conducta de irigații apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.