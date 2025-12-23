Ministerul Agriculturii derulează un proiect finanțat prin PNRR de folosire a terenurilor agricole neproductive deținute de stat pentru dezvoltarea investițiilor în regenerabile
23 decembrie 2025
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Domeniilor Statului (ADS), implementează un proiect finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta C16 - REPowerEU, care vizează utilizarea terenurilor statului degradate, neproductive sau cu potenţial agricol scăzut pentru dezvoltarea investiţiilor în energie regenerabilă, relatează Agerpres.
• • •
Donald Trump anunță că i-a invitat pe președinții Kazahstanului și Uzbekistanului la summitul G20 de anull viitor, care se va desfășura la Miami
Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi că a discutat cu preşedinţii din Kazahstan şi Uzbekistan şi că i-a invitat pe amândoi la summitul G20 de anul viitor de la Miami, statul Florida, relatează Reuters, transmite Agerpres.
Ultima oră. Avem lege pentru plata pensiilor a 8,3 milioane de români. Dan Armeanu, omul care a coordonat construcția actului: Moment istoric pentru sistemul de pensii private
Ajuns la peste 8,3 milioane de participanți cu contribuții obligatorii în valoare de 4,75% din salariul brut, cu active totale de peste 200 de miliarde de lei și cu zeci de mii de oameni care ajung să îndeplinească condițiile pentru a încasa pensia, sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) nu avea o lege de plată, deși există de peste 16 ani. Acum are. Ce spune despre această lege Dan Armeanu, vicepreședinte ASF și coordonatorul principal al construcției actului normativ, în rândurile de mai jos.
De la cumpărături cu agenţi AI la progrese majore în utilizarea stablecoin, anul viitor va depăşi 2025 – deja un an excepţional – în ceea ce priveşte evoluţia plăţilor digitale. Software ultra-performant, dispozitivele mobile disponibile la nivel global, capacitatea de procesare la cerere, volumele aproape nelimitate de date, inteligenţa artificială generativă, calculul cuantic, tehnologia blockchain – toate aceste inovații majore accelerează transformări profunde, nu doar la nivelul societății în ansamblu, ci și în modul în care interacționăm cu banii noștri. Mai mult decât orice altă industrie, cea a plăților adoptă aceste tehnologii noi pentru a stimula inovația în întreaga lume.
Economia Spaniei a înregistrat o creștere de 0,6% în trimestrul III din 2025, în contextul unui consum solid
PIB-ul Spaniei a crescut cu 0,6% în trimestrul trei din 2025, a anunţat marţi Institutul Naţional de Statistică (INE), confirmând datele preliminare privind a patra economie a zonei euro, transmit Reuters şi EFE, relatează Agerpres.
Paralela45 deschide o agenție nouă în ParkLake Shopping Center din București și prezintă planul său de extindere națională pentru următorii cinci ani
Paralela45 anunță deschiderea agenției Paralela45 ParkLake, în ParkLake Shopping Center din București, un proiect pilot în cadrul planului de extindere națională, care vizează deschiderea a încă 25 de agenții la nivel național în următorii cinci ani.
Ministerul Transporturilor propune ca termenul la care se realizează reviziile tehnice și reparațiile la vagoanele de călători să fie prelungit cu cel mult șase luni
Termenul la care se efectuează reparaţiile planificate de tip revizie tehnică generală (RTG) sau de tip reparaţie planificată (RP) la vagoanele de călători va fi prelungit cu cel mult şase luni calendaristice pentru vagoanele de călători scadente la aceste reparaţii în cursul anului viitor, potrivit unui proiect de ordin de ministru lansat marţi în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI).
Premier Restaurants România, operatorul local al lanțului de restaurante McDonald’s, anunță deschiderea unei unități noi Drive-Thru în Mediaș, după o investiție de aproape 9 milioane de lei.
Tavanul piscinei unui hotel de 5 stele din Sibiu s-a prăbușit. Șase persoane, dintre care patru copii, au fost transportate la spital
Şase persoane, printre care şi patru copii, au fost transportate la spital conştiente, pentru a primi îngrijiri medicale, după ce au fost extrase din piscina al cărei tavan s-a prăbuşit, la un hotel de cinci stele de la ieşirea din municipiul Sibiu spre comuna Răşinari, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.
Rata şomajului înregistrat la nivel naţional la sfârşitul lui noiembrie a fost de 3,28%, mai mare decât cea din luna anterioară cu 0,07 puncte procentuale, numărul şomerilor bărbaţi depăşindu-l pe cel al femeilor, informează marţi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), transmite Agerpres.
FOTO Anunț de la Revolut pentru toți clienții! Ofertă fără precedent la credite personalizate. Calcul concret și cum accesezi oferta
Revolut, cea mai mare bancă din România în ceea ce privește numărul de conturi curente unice deschise, lansează o ofertă în premieră pentru cei peste 4 milioane de clienți ai săi. Este vorba despre un credit care poate fi accesat în condiții speciale. Iată un exemplu concret de calcul, precum și pașii ce trebuie urmați.
Gazprom negociază cu MOL vânzarea participației pe care o deține la compania energetică sârbă NIS, a anunțat președintele Aleksandar Vucic
Gazprom negociază cu compania petrolieră ungară MOL o posibilă vânzare a participaţiei sale majoritare deţinută la NIS, care deține singura rafinărie din Serbiei, a anunţat marţi preşedintele sârb Aleksandar Vucic, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Lindab, gigant suedez de pe piața materialelor de construcție, pleacă din România. Cui a vândut afacerea
Grupul Lindab a anunțat astăzi, 23 decembrie, semnarea unui acord pentru vânzarea operațiunilor sale din România. Această vânzare face parte din restructurarea anunțată anterior în cadrul diviziei de afaceri Profile Systems din Europa de Est.
Rafinăriile Petromidia și Vega se opresc pentru 30 de zile – surse. Moment foarte prost pentru România
Cele două rafinării ale grulupui Rompetrol, Petromidia Năvodari, cea mai mare unitate din România, și Vega Ploiești, urmează să se oprească în luna februarie, pentru 30 de zile, potrivit unor surse din industria petrolieră.
ANAF a demarat acțiunile de recuperare a creanțelor bugetare de peste 46 de milioane de lei de la Gabriel Resources Limited
Agenția Naționalǎ de Administrare Fiscalǎ (ANAF) a demarat acțiunile de recuperare o creanțelor bugetare, în cuantum de 46.779.769 de lei, de la Gabriel Resources Limited.
FPE: Menţinerea impozitelor suplimentare şi noile măsuri fiscale vor avea efecte negative pe piaţa de energie
Federaţia Patronală a Energiei (FPE) atrage atenţia că măsurile propuse în Proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii privind Codul fiscal încalcă principiile bunei guvernări, ignoră promisiunile recente făcute de Guvern în relaţia cu patronatele şi riscă să distorsioneze concurenţa, dar și să descurajeze investiţiile, scrie Agerpres.
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a dat asigurări, marţi, în şedinţa Consiliului Local, că proiectul metroului din oraş continuă şi că lucrările nu sunt oprite, iar termenul de finalizare rămâne neschimbat, anunță Agerpres.
Despre Justiție, fără patimă (II). Când rechizitoriul ajunge să țină loc de sentință
În percepția publică, trimiterea în judecată este adesea echivalată cu o condamnare. Când un procuror finalizează urmărirea penală și sesizează instanța, verdictul pare deja pronunțat. Procesul este văzut ca o formalitate menită să confirme ceea ce „se știe”. Această percepție este greșită și contravine unui principiu fundamental al procesului penal: prezumția de nevinovăție.
Consiliul Concurenţei (CC) supune dezbaterii publice angajamentele propuse de Project Brazil Beta GmbH (grupul Schwarz) pentru a înlătura îngrijorările concurenţiale în contextul preluării supermarketului La Cocoş.
Decretele de numire în funcție a noilor miniștri de la Apărare și Economie, publicate în Monitorul Oficial
Decretele de numire în funcție a noilor miniștri de la Apărare - Radu Miruță și Economie - Irineu Darău au fost publicate marți în Monitorul Oficial, anunță Agerpres.
Greta Thunberg, arestată la Londra în timpul unui protest în sprijinul Palestine Action
Militanta suedeză pentru climă Greta Thunberg a fost arestată marţi la Londra în timpul unei manifestaţii de susţinere a grupării interzise Palestine Action, au anunţat în comunicate asociaţiile Defend Our Juries şi Prisoners for Palestine, informează AFP, citată de Agerpres.
Sistemul de Garanţie-Returnare se apropie de cinci miliarde de ambalaje returnate în 2025
Aproape 4,9 miliarde de ambalaje SGR au fost returnate anul acesta, iar RetuRO a predat către reciclatori peste 350.000 de tone de PET, aluminiu şi sticlă, potrivit administratorului Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR), citat de Agerpres.
Economiştii spun că poziţia Rusiei este mai slabă ca niciodată, pe măsură ce Kremlinul cheltuie cea mai mare parte a rezervelor de numerar şi a fondurilor împrumutate, informează agenţia de presă Ukrainski Nationalni Novini (UNN) din Ucraina, citând un articol apărut în publicaţia Washington Post (WP), scrie Agerpres.
Noul Regulament privind siguranţa jucăriilor va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, în urma adoptării sale de către Parlamentul European şi Consiliu, a anunţat Comisia Europeană, citată de Agerpres.
Harper Collective, brandul de produse premium de travel și bagaje co-fondat de Jaden Smith, își extinde prezența internațională și ajunge pentru prima dată în România printr-un parteneriat exclusiv cu TOFF Galleries.
Israelul nu se va retrage niciodată cu totul din Fâşia Gaza, declară ministrul apărării israelian
Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a declarat marţi, într-un discurs rostit în timpul unei ceremonii din aşezarea Beit El (Cisiordania ocupată), că Israelul nu se va retrage niciodată din întreaga Fâşie Gaza, a relatat presa israeliană, citată de EFE și Agerpres.
Bugetul Camerei Deputaţilor, dar și cel al Senatului pe anul 2026 a fost adoptat, marţi, în plen.
Compania Națională Aeroporturi București a început implementarea unui proiect de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al Aeroportului Internațional Henri Coandă București, a anunțat autoritatea într-un comunicat de presă.
Premieră. Gardianul statului a intrat în pâine. Primele amenzi și sancțiuni pentru autorități și companii, inclusiv ministere majore sau ROMATSA. Ce impută AMEPIP
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), adică gardianul statului care trebuie să vegheze asupra respectării criteriilor de guvernanță în toate companiile, agenții și autoritățile, a făcut publice primele sancțiuni și amenzi aplicate.
Leul s-a depreciat, marţi, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american
Moneda naţională s-a depreciat marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0908 lei, în creştere cu 0,27 bani (+0,05%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0881 lei, scrie Agerpres.
Guvernul a lansat în transparenţă decizională proiectul ordonanţei de urgenţă privind înregistrarea şi obligaţiile angajatorilor străini, precum şi autorizarea şi funcţionarea agenţiilor de plasare a străinilor pe piaţa muncii din România.
Inteligența artificială transformă industria de PR și Marketing din România: oportunități și riscuri
Industria de PR și Marketing din România traversează o perioadă de schimbare accelerată, impulsionată de adoptarea pe scară largă a instrumentelor de inteligență artificială (AI) în activitățile zilnice ale agențiilor.
Perioadă sărbătorilor se apropie iar cumpărarea jucăriilor ar putea fi elementul crucial de pe lista de activităţi. Conform datelor publicate marţi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), Uniunea Europeană a fost în 2024 un importator net de jucării din restul lumii, scrie Agerpres.
CE a modificat ajutorul de stat acordat pentru comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
Comisia Europeană a adoptat marţi o modificare a Orientărilor privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2021 ("Orientările privind ajutoarele de stat acordate în cadrul ETS"), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, citat de Agerpres.
Ministerul Finanţelor a atras, marţi, 210 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţiile de luni
Ministerul Finanţelor a atras, marţi, 210 milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţiile de luni, când a împrumutat 1,4 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, cu dobânzi de 6,78% pe an şi, respectiv, 6,31% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), preluate de Agerpres.
ASF: Valoarea primelor brute subscrise pe piaţa asigurărilor s-a situat la 18,7 miliarde lei, în primele 9 luni
Valoarea primelor brute subscrise pe piaţa asigurărilor din România (societăţi autorizate şi supravegheate de ASF şi sucursale) s-a situat la 18,7 miliarde lei în primele nouă luni ale anului 2025, în creştere cu 11% faţă de perioada similară a anului anterior, conform raportului publicat marţi de Autoritatea de Supraveghere Financiară și citate de Agerpres.
Deputaţii au adoptat Legea plăţii pensiilor private. Retragere iniţială de 30% din Pilonul II, inclusiv bolnavii oncologici
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, marţi, reexaminarea Legii privind plata pensiilor private, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 676 din 25 noiembrie 2025, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1153 din 12 decembrie 2025, potrivit Agerpres.
Ryanair, amendă de 255 milioane de euro în Italia pentru abuz în relațiile cu agenţiile de turism
Autoritatea pentru concurenţă din Italia a amendat cea mai mare companie aeriană europeană low-cost - Ryanair - cu 255 milioane de euro, pentru abuz de poziţie dominantă în relaţiile sale cu agenţiile de turism, transmite Reuters.
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au verificat, în perioada 15-19 decembrie, activitatea a peste 80 de operatori economici din întreaga ţară, de la târgurile de Crăciun, şi au aplicat amenzi în valoare de aproximativ 231.000 lei, anunță Agerpres.
PPC vine cu o ofertă-surpriză de energie electrică pentru populație. Este o premieră în România
PPC, unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică din România, a lansat azi, în premieră pentru piața de la noi, o ofertă de energie electrică pentru clienți casnici în care prețul este fix timp de trei ani.
Auto Klasen anunță o investiție de 5 milioane de euro în deschiderea unui nou centru de service auto în Tunari, un proiect strategic care consolidează poziția companiei în segmentul serviciilor auto premium din zona București–Ilfov.
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu şefa diplomaţiei române, Oana Ţoiu
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere, la Chişinău, cu ministrul afacerilor externe al României, Oana Ţoiu, aflată într-o vizită de lucru în Republica Moldova, cu prilejul Reuniunii anuale a ambasadorilor Republicii Moldova, a transmis marţi, într-un comunicat, Direcţia informare şi comunicare cu mass-media a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, potrivit Agerpres.
Preşedintele columbian Gustavo Petro a decretat luni stare de urgenţă economică pentru a introduce noi impozite după ce Congresul a respins o reformă fiscală destinată să finanţeze bugetul pe 2026, informează AFP.
Aproape jumătate dintre români spun că vor cheltui mai puţin în perioada Sărbătorilor de iarnă – sondaj
Aproape jumătate dintre români estimează că vor cheltui mult mai puţin sau mai puţin în perioada Sărbătorilor de iarnă, comparativ cu anul trecut, şi 18% spun că vor cheltui mai mult sau mult mai mult, conform unui sondaj realizat de Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde, citat de Agerpres.
Consiliul Primăriei București a votat proiectul privind creșterea impozitelor şi taxelor locale în 2026
Consilierii CGMB au aprobat, marţi, proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, începând cu anul 2026, anunță Agerpres.
VIDEO S-a deschis circulația pe A7 Focșani – Adjud. Se circulă neîntrerupt pe autostradă de la București la Adjud
CNAIR a deschis circulația pe tronsonul Focșani - Adjud (50 km) din Autostrada Moldovei A7, potrivit directorului general Cristian Pistol, care a transmis imagini în timp real cu primele mașini care au intrat pe noii kilometri de autostradă.
Meteorologii anunţă ninsori în Capitală în noaptea din Ajunul Crăciunului iar stratul de zăpadă estimat este de 3 până la 6 cm şi vor fi condiţii de polei, potrivit prognozei speciale publicate marţi, preluată de Agerpres.
Conceptul electric Renault Filante, dotat cu baterie de 87 kWh, a parcurs peste 1.000 km cu o singură încărcare
Conceptul electric Renault Filante, cu bateria de 87 kWh, a parcurs 1.008 km cu o viteză medie de 102 km/h. La finalul testului, cu energia rămasă în baterie, mașina ar fi putut parcurge încă 120 km.
Cifra de afaceri din serviciile de piaţă din sectorul B2B, în urcare cu 1,5%, în primele 10 luni
Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor a crescut în primele zece luni ale anului, atât ca serie brută, cu 1,5%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 1,4%, raportat la perioada similară din 2024, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), date marţi publicităţii și preluate de Agerpres.
Ce se întâmplă cu aurul de a trecut de 4.400 de dolari și de ce argintul explodează simultan?
Aurul și argintul au atins maxime istorice într-un moment în care piețele financiare par mai neliniștite ca oricând. Depășirea pragului de 4.400 de dolari per uncie pt aur și raliul abrupt al argintului nu sunt mișcări izolate, ci rezultatul unei acumulări de factori macroeconomici și geopolitici.
