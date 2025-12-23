ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie miercuri, 24 decembrie 2025, ora 09.30 cu Cătălin Chivu şi Tiberiu Porojan, realizatori Feel the Markets
Ziarul Financiar, 23 decembrie 2025 20:30
Cum au arătat formulele de lucru în companiile din România în 2025: Companiile au făcut hibridul normă, au crescut prezenţa fizică la serviciu, iar spaţiile de birouri şi-au schimbat rolul. Ce spun Horaţiu Didea, Workspace Studio, Gabriel Tomescu, Inter Computer România şi Ionuţ Păun, City Grill Group # Ziarul Financiar
La aproape cinci ani de la schimbarea majoră a modului de lucru impusă de pandemie, companiile din România par să fi stabilizat formulele de organizare a activităţii. Munca în sistem hibrid rămâne cel mai utilizat model, însă structura acestuia variază în funcţie de specificul activităţii şi de politica internă a fiecărei organizaţii.
România pe ultimele locuri în clasamentul UE atunci când vine vorba consumul de legume şi fructe, activitate fizică şi obiceiul ridicat al tinerilor de a fuma. Ioana, 21 de ani: „Nu prea am timp întotdeauna să îmi gătesc sănătos, ajung târziu acasă după facultate şi mai şi lucrez” # Ziarul Financiar
Tavanul unei unităţi de cazare din Sibiu s-a prăbuşit: Plan roşu de intervenţie a fost activat # Ziarul Financiar
Prelungirea plafonării tarifelor RCA în prima jumătate a anului 2025 şi ridicarea plafonării începând cu 1 iulie 2025
Economia Rusiei dă primele semne de oboseală după boom-ul de război: Salariile au început să scadă deşi piaţa muncii e foarte efervescentă, şomajul a atins un nivel record, consumul e pe cale să piardă din avânt, iar economiştii avertizează că stagflaţia şi recesiunea aşteaptă după colţ # Ziarul Financiar
Fondurile de pensii private Pilon II se pregătesc să încheie cel mai bun an din istorie, cu un randament record de 18%. Cu un portofoliu format majoritar din titluri de stat, economiile de bătrâneţe ale milioane de români au crescut anul acesta mai rapid chiar şi decât Wall Street pe fondul aprecierii spectaculoase a Bursei de la Bucureşti # Ziarul Financiar
ING Bank: România continuă să se confrunte cu dezechilibre macroeconomice încă mari, dar în curs de îmbunătăţire, iar absorbţia eficientă a fondurilor UE în lunile următoare se va dovedi esenţială.Banca a revizuit în sus prognoza de creştere a PIB în 2025 şi a menţinut estimarea pentru 2026 la 1,4% # Ziarul Financiar
Karina Tătui, HR Manager, EXE Software - companie specializată în soluţii IT enterprise: Am recrutat anul acesta 42 de persoane şi am ajuns în total la o echipă de 170 de angajaţi # Ziarul Financiar
Compania românească EXE Software, specializată în furnizarea de soluţii şi servicii IT de tip enterprise, încheie 2025 cu o echipă totală de 170 de angajaţi, după ce a recrutat 42 de persoane pe parcursul anului. Extinderea echipei vine în contextul în care industria IT a continuat să crească la nivel global, impulsionată de dezvoltarea zonelor de inteligenţă artificială, cloud şi infrastructură digitală.
Iulian Anghel, ZF: Bogatul oraş sărac. Bucureştiul (primaria generală) are nevoie de încă 3,5 mld. lei în 2026 doar pentru secţiunea de funcţionare # Ziarul Financiar
Bucureştiul este, practic, o federaţie de oraşe, cele şase sectoare funcţionând ca entităţi separate, fiecare cu bugetul lui, cu primarul lui, cu consiliul lui, cu poliţia lui locală, cu cantinele lui sociale. Luate împreună, sectoare Capitalei au mai mulţi bani decât Primăria Generală.
