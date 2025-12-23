ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie miercuri, 24 decembrie 2025, ora 09.30 cu Cătălin Chivu şi Tiberiu Porojan, realizatori Feel the Markets

10:15

Bucureştiul este, practic, o federaţie de oraşe, cele şase sectoare funcţionând ca entităţi separate, fiecare cu bugetul lui, cu primarul lui, cu consiliul lui, cu poliţia lui locală, cu cantinele lui sociale. Luate împreună, sectoare Capitalei au mai mulţi bani decât Primăria Generală.