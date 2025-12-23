EXCLUSIV Vânzare în România. Münzer explică ieșirea din compania locală de colectare a uleiului uzat

21:50

Guvernul a hotărât suplimentarea bugetului Ministerului Energiei cu peste 473 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Executivului, pentru ca, la rândul său, instituția să aibă suficienți bani pentru a pune la loc suma luată acum 3 ani din încasările din privatizare ale statului român pentru subvenționarea Complexului Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie pe bază de cărbune din România.