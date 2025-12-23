EXCLUSIV Vânzare în România. Münzer explică ieșirea din compania locală de colectare a uleiului uzat
Profit.ro, 24 decembrie 2025 00:20
Tranzacția prin care grupul austriac Münzer, cel mai mare producător de biodiesel pe piața de origine, a cedat business-ul din România, în care intrase în urmă cu 4 ani, unuia dintre partenerii locali, face parte din strategia de concentrare pe anumite piețe și pe activitățile principale.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum o oră
00:20
EXCLUSIV Vânzare în România. Münzer explică ieșirea din compania locală de colectare a uleiului uzat # Profit.ro
Tranzacția prin care grupul austriac Münzer, cel mai mare producător de biodiesel pe piața de origine, a cedat business-ul din România, în care intrase în urmă cu 4 ani, unuia dintre partenerii locali, face parte din strategia de concentrare pe anumite piețe și pe activitățile principale.
00:20
ULTIMA ORĂ Primele prețuri pentru noua Dacia Spring de 100 CP și baterie LFP, care rivalizează cu modelele din China # Profit.ro
Dacia a deschis comenzile pentru noul Spring actualizat, care vine cu motoare mai puternice și o baterie complet nouă, dar și cu o serie de setări îmbunătățite.
00:20
EXCLUSIV FOTO Cadou special de la Bolojan. Înainte de Crăciun, a dat fiecărui ministru un ”babka” de la Oradea # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut cadou fiecărui ministru, în ședința de guvern de dinaintea Crăciunului, un cozonac special, inspirat din cel evreiesc, cunoscut sub denumirea ”babka”, și produs la Oradea, unde șeful Executivului a fost primar, conform informațiilor Profit.ro.
Acum 2 ore
00:10
EXCLUSIV VIDEO Premieră în România - Prima linie de metrou cu panouri de protecție anti-suicid # Profit.ro
Peroanele viitoarelor stații aferente tronsonului dintre Gara de Nord și Gara Progresul, al magistralei M4 de metrou, vor fi dotate cu panouri de protecție anti-suicid, transmite Metrorex pentru Profit.ro. Extinderea magistralei de metrou M4, cu 14 noi stații între Gara de Nord și Gara Progresul, este cea mai mare investiție publică derulată în acest moment în România la nivel local.
00:00
REACȚIA Hilton după incidentul din România. Tavan prăbușit la piscina interioară - Explicațiile managerului: Incidente nefericite, supuse hazardului # Profit.ro
Managerul hotelului Hilton Sibiu reacționează după ce tavanul de la piscina interioară s-a prăbușit.
23 decembrie 2025
23:50
REACȚIA Hilton după incidentul din România. Tavan prăbușit la piscina interioară - Explicațiile managerului # Profit.ro
Managerul hotelului Hilton Sibiu reacționează după ce tavanul de la piscina interioară s-a prăbușit.
23:30
DECIZIE ULTIMA ORĂ Guvernul va finanța doar cu 80% investițiile Programului ”Anghel Saligny” pentru Capitală, municipii reședință de județ și consilii județene # Profit.ro
Obiectivele de investiții din Programul ”Anghel Saligny” care au ca beneficiari consiliile județene, sectoarele Capitalei sau municipiile reședință de județ vor fi finanțate anul viitor de la buget în proporție de 80%, cu o co-finanțare locală în cuantum de 20%, a stabilit Guvernul.
23:30
Start la o nouă linie de metrou. Bolojan dă undă verde pentru începerea noii linii de metrou Gara de Nord – Gara Progresul # Profit.ro
Executivul a aprobat amplasamentul lucrărilor de extindere a Magistralei 4 de metrou, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, precum și exproprierea imobilelor aflate pe coridorul de expropriere al acestei lucrări.
23:20
Subvenția alocată partidelor politice va fi tăiată cu 10% anul următor, comparativ cu nivelul din acest an, a decis Guvernul prin ordonanță de urgență.
Acum 4 ore
23:10
Guvernul a adoptat ordonanța "trenuleț" - modificări la impozitarea microîntreprinderilor, schimbări la e-Factură și decontul de TVA, reducere la IMCA # Profit.ro
Guvernul a adoptat ordonanța cu măsuri necesare pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, printre care modificarea regimului microîntreprinderilor, schimbări la e-Factură și decontul de TVA, reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri, reducerea unor cheltuieli bugetare și combaterea evaziunii cu produse accizabile.
23:00
DECIZIE ULTIMA ORĂ Bani de la Guvern pentru factura la energie. Guvernul a decis ca ajutorul de 50 lei pe lună pentru facturile la energie să fie acordat întreg anul viitor # Profit.ro
Guvernul a decis ca sprijinul de 50 de lei pe lună acordat de stat consumatorilor casnici de energie electrică afectați de sărăcie energetică, să fie acordat pe parcursul întregului an viitor. În lipsa deciziei, sprijinul de 50 de lei pe lună ar fi expirat după iarna aceasta.
22:40
Operatorul român de telecomunicații Digi confirmă că a lansat în Spania un val de angajări, ofertând peste 430 de locuri de muncă pe diferite poziții tehnice, comerciale și de management.
22:20
Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, de la 1 ianuarie 2026.
22:20
ULTIMA ORĂ Nazare: Deficitul pentru primele 11 luni este 6,4% din PIB, față de 7,1% anul trecut. Primele consultări pe proiectul de buget pe 2026 vor fi în ianuarie, cu o țintă între 6% și 6,5% # Profit.ro
Deficitul bugetar pentru primele 11 luni din acest an s-a situat la 6,4%, 121 miliarde lei, comparativ cu 7,1%, 125 miliarde lei, în primele 11 luni din 2024, a anunțat astăzi, în conferință de presă, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Referitor la bugetul pe anul următor, Nazare a afirmat că primele consultări vor începe în ianuarie, urmând ca ținta de deficit să fie anunțată la momentul respectiv, dar cu încadrare în intervalul 6-6,5% și cu respectarea angajamentelor convenite cu Comisia Europeană.
22:10
DECIZIE ULTIMA ORĂ Taxa pe stâlp - eliminată abia din 2027, IMCA se reduce la 0,5% și se elimină tot din 2027, impozitul pe cifra de afaceri din petrol și gaze va fi achitat de companii și anul următor # Profit.ro
Impozitul pe construcții (taxa pe stâlp) se va aplica până la finalul anului următor, la fel ca impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS), datorat de companiile din petrol și gaze, a decis astăzi Guvernul. Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) a fost redus la 0,5% și va fi eliminat din 2027, prevede ordonanța de urgență adoptată de executiv.
22:10
DECIZIE ULTIMA ORĂ România a schimbat graficul de închidere a termocentralelor pe cărbune # Profit.ro
Guvernul a modificat, prin ordonanță de urgență, legislația decarbonării producției de energie a României, după negocierile cu Comisia Europeană privind amânarea închiderii unor termocentrale pe cărbune.
21:50
DECIZIE ULTIMA ORĂ Bani din privatizare puși la loc. Guvernul ajută Ministerul Energiei cu sute de milioane de lei să pună la loc banii încasați din privatizări folosiți la subvenționarea Complexului Energetic Oltenia # Profit.ro
Guvernul a hotărât suplimentarea bugetului Ministerului Energiei cu peste 473 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Executivului, pentru ca, la rândul său, instituția să aibă suficienți bani pentru a pune la loc suma luată acum 3 ani din încasările din privatizare ale statului român pentru subvenționarea Complexului Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie pe bază de cărbune din România.
21:40
DECIZIE ULTIMA ORĂ Guvernul a eliminat cota de 3% la microîntreprinderi. Facilitatea vine după ce în ultimii ani regimul micro a fost restricționat drastic # Profit.ro
Guvernul a decis, prin ordonanță de urgență, să elimine cota de impozitare de 3% pentru microîntreprinderi, astfel că de anul următor se va aplica o singură cotă de impozit pe venit, de 1%, a transmis pentru Profit.ro ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
21:30
DECIZIE ULTIMA ORĂ Bani în plus la Apărare pe final de an pentru arme, vehicule, infrastructură și IT&C # Profit.ro
Guvernul a hotărât în ședința de astăzi suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale (MApN) pe 2025 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Executivului.
21:20
DECIZIE ULTIMA ORĂ Guvernul revine: Serele și solariile fermierilor, din gospodării, nu vor fi impozitate. Alte clădiri agricole sunt scutite în continuare # Profit.ro
Guvernul a modificat Codul Fiscal astfel încât clădirile care sunt utilizate ca sere, solarii, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor vor fi în continuare scutite de impozit.
21:20
DECIZIE ULTIMA ORĂ Bolojan reduce suma neimpozabilă pe care o pot primi salariații cu venit minim # Profit.ro
De la 1 iulie, odată cu majorare salariului minim la 4.325 lei, Guvernul va reduce de la 300 lei la 200 lei suma pe care angajații plătiți cu salariul minim o pot primi în plus de la angajator fiind scutiți de impozit pe venit.
Acum 6 ore
21:10
DECIZIE Guvernul revine: Serele și solariile fermierilor, din gospodării, nu vor fi impozitate. Alte clădiri agricole sunt scutite în continuare # Profit.ro
Guvernul a modificat Codul Fiscal astfel încât clădirile care sunt utilizate ca sere, solarii, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor vor fi în continuare scutite de impozit.
21:10
Barrier, unul dintre cei mai mari producători români de tâmplărie PVC și aluminiu, pune pe hold investițiile, argumentând prin contextul incertitudinilor care afectează mediul de afaceri și, implicit, piața de tâmplărie termoizolantă.
20:50
Pentru a-și consolida pregătirea militară împotriva amenințării Rusiei Finlanda urmează să crească limita de vârstă a rezerviștilor din armată de la 60 la 65 de ani în 2026.
20:20
Bursa de la București cucerește un nou maxim. Tranzacție specială cu acțiuni Purcari GRAFIC # Profit.ro
Pe volume foarte bune, indicele BET, al celor mai importante acțiuni românești, a doborât o nouă valoare-record.
20:10
Cel mai greu Minister din România: 16 miniștri în 10 ani. Astăzi a fost operată o nouă schimbare, Irineu Darău preia Ministerul Economiei # Profit.ro
În ultimii zece ani, Ministerul Economiei a trecut prin 16 mandate distincte, potrivit succesiunii oficiale a miniștrilor care au condus instituția între 2014 și 2025, incluzând un mandat de interimat. E cel mai “frecventat” Minister din Guvern, următorul pe listă fiind cel al Sănătății, cu o rată de un ministru pe an.
20:00
„A fost șoc când mi-am văzut picioarele”. Ucrainenii sar granița în România pentru a scăpa de război # Profit.ro
Ucraina se confruntă astăzi cu o criză tot mai gravă de oameni.
20:00
Grupul francez Engie anunță că, în perioada sărbătorilor de iarnă, Centrele de relații cu clienții vor avea în România un program special de funcționare.
19:40
Constructorul român Dorinel Umbrărescu a venit la deschiderea circulației pe Autostrada Moldovei până la Adjud în mașină alături de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, prezentând o filmare în acest sens.
19:40
Un experiment realizat de Renault cu un concept-car a stabilit un nou record de consum pentru vehicule electrice. Mașina a parcurs 1000 de km în doar 10 ore.
19:20
Erste Group a primi undă verde de la autoritățile de resort pentru o achiziție majoră.
Acum 8 ore
19:10
Compania de curierat Sameday, parte din grupul eMAG, și-a anunțat clienții că, începând cu 1 ianuarie 2026, în baza Legii 239/2025, va fi introdusă o taxă de 25 de lei pentru fiecare colet, care îndeplinește următoarele condiții:
19:10
ULTIMA ORĂ Hidroelectrica se asociază cu un gigant francez pentru proiectul-mamut Tarnița, ce datează de pe vremea lui Ceaușescu # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, se asociază cu gigantul energetic francez EDF pentru a implementa proiectul centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (CHEAP) Tarnița, ce datează de pe vremea lui Ceaușescu.
18:50
Luna decembrie 2025 marchează un final de epocă pentru celebra marcă auto Jaguar.
18:30
Explozie puternică în București: Primăria Sector 5 acoperă rebranșarea la energie electrică și gaze naturale pentru locuitorii din blocul afectat # Profit.ro
Consiliul Local al Sectorului 5 a avizat decontarea sumelor aferente rebranșării la energie electrică și gaze naturale pentru locuitorii din blocul afectat de explozia din luna octombrie.
18:00
Ultima "Ordonanță trenuleț" din acest an, cu efecte pentru anul viitor, nu are la acest moment testul IMM făcut, spun surse din administrația centrală pentru Profit.ro.
17:30
Reacție din energie la draftul ordonanței-trenuleț: Prelungirea supraimpozitărilor afectează grav sectoare economice strategice! # Profit.ro
Federația Patronală a Energiei (FPE), fosta Federație Patronală Petrol și Gaze (FPPG), transmite că măsurile fiscale propuse prin recentul proiect al ordonanței-trenuleț au fost elaborate în lipsa unei consultări transparente, fără timp suficient pentru analiză și fără un dialog social autentic cu reprezentanții mediului economic.
17:30
Revolut a anunțat utilizatorii ucraineni că le închide conturile în următoarele două luni.
17:20
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) arată că rata șomajului înregistrat la nivel național la sfârșitul lui noiembrie a fost de 3,28%, mai mare decât cea din luna anterioară cu 0,07 puncte procentuale, numărul șomerilor bărbați depășindu-l pe cel al femeilor.
17:20
Paralela45 anunță deschiderea agenției Paralela45 ParkLake, în ParkLake Shopping Center, din București, un proiect pilot în cadrul planului de extindere națională.
Acum 12 ore
17:10
Autoritățile din Federația Rusă au dispus arestarea în absență a renumitului șahist Garry Kasparov, unul dintre cei mai proeminenți opozanți ai președintelui Vladimir Putin. Acesta este acuzat de „apologie a terorismului”, iar Moscova solicită o detenție de două luni, scrie La Stampa.
17:10
Activitatea rafinăriilor Petromidia și Vega, deținute de Rompetrol Rafinare. se va opri în luna februarie timp de o lună.
17:10
ULTIMA ORĂ Procedura prin care au fost selectați actualii șefi ai Transelectrica, anulată de instanța de judecată # Profit.ro
Tribunalul București a dispus, în primă instanță, anularea procedurii de selecție demarate în vara anului trecut în urma căreia, în septembrie 2024, a fost numit un nou Directorat al companiei de stat Transelectrica, operatorul sistemului energetic național.
16:50
Producătorul suedez de materiale de construcții și soluții de ventilații Lindab va renunța la operațiunile din România, finalizând acum restructurarea afacerii sale Profile Systems în Europa de Est.
16:50
Președintele Serbiei anunță că Gazprom negociază cu MOL vânzarea participației sale deținute la NIS # Profit.ro
Gazprom negociază cu MOL o posibilă vânzare a participației sale majoritare deținută la NIS, principala rafinărie din Serbia, a anunțat președintele sârb Aleksandar Vucic.
16:40
McDonald’s continuă extinderea la nivel național prin inaugurarea restaurantului cu numărul 114, în Mediaș.
16:20
Administrația Trump a notificat zeci de membri ai corpului diplomatic american - șefi de post, diplomați de carieră -, numiți de către precedentul Guvern democrat al lui Joe Biden, să plece din post până la sfârșitul lui ianuarie.
16:10
Parlamentul și-a majorat bugetul, în ciuda tăierilor anunțate de Bolojan. Românii vor scoate din buzunar anul viitor aproape 600 milioane lei pentru veniturile aleșilor # Profit.ro
Camera Deputaților și-a estimat în bugetul pentru anul viitor cheltuieli de personal în sumă de circa 406 milioane lei, în timp ce Senatul are prevăzute cheltuieli de personal în sumă de peste 186 milioane lei.
16:10
ULTIMA ORĂ ANAF execută silit Gabriel Resources pentru zeci de milioane de lei. Sunt vizate acțiunile la Roșia Montană # Profit.ro
ANAF a început executarea silită a companiei Gabriel Resources Limited pentru recuperarea de creanțe bugetare însumând 46,78 milioane lei, a anunțat astăzi Fiscul. Suma reprezintă cheltuielile de judecată în procesul de arbitraj de nouă ani câștigat de statul român în fața Gabriel Resources, cheltuieli despre care Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis recent că pot fi recuperate.
15:50
Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov Todorică Constantin Șerban a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu și constituire a unui grup infracțional organizat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.