Creatorul ”Call of Duty” și-a pierdut viața într-un accident bizar, după ce a pierdut controlul Ferrari-ului în care era

Despre aceste amenințări Larry Watts avea să conchidă că „În prezent se știe clar că Moscova a intenționat, de fapt, să intervină, în România în mai multe momente distincte, în perioada 1968-1971”, că „autoritățile comuniste bulgare susținuseră intervenția militară împotriva României în 1968, iar în 1971, urmând instrucțiunile primite de la KGB