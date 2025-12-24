Solicitanţii de vize americane H-1B se confruntă cu noi perturbări, pe fondul verificărilor social media şi al regulilor privind protecţia salariilor

19:30

Purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, transmite marţi că Proiectul Ordonanţei 'Trenuleţ' prezentat de către Guvern are o componentă care este inacceptabilă, pentru că amână cu un an mărirea punctului pentru medicii care lucrează în ambulatoriile de specialitate. El precizează că prorogarea cu un an de zile nu face altceva decât să facă imposibilă orice reformă în domeniul serviciilor de sănătate şi apreciază că trebuie foarte serios discutat atât în cadrul Guvernului cu Ministerul Sănătăţii, cât şi în cadrul Parlamentului. Fostul ministru al Sănătăţii aminteşte că ordonanţă va ajunge şi în Parlament şi anunţă că nu va susţine o astfel de poziţie.