Un „uter artificial” ar putea salva viaţa copiilor născuţi extrem de prematur - VIDEO

Andra Balcangiu – Stroescu, medic specialist nefrologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice a explicat pentru News.ro cum trebuie făcută trecerea de la post la perioada meselor de sărbători şi cum trebuie combinate alimentele astfel încât să nu ne fie pusă în pericol sănătatea. Trecerea la produsele pe bază de proteină animală ar trebui să fie făcută treptat, fără să suprasolicităm digestia, mâncând lent, în porţii mici, respectând ceea ce înseamnă o farfurie corectă, în care alimentele sunt împărţite asfel: pe jumătate din ea legume, pe sfert produse bogate în proteine şi pe celălalt sfert carbohidraţi complecşi. Mişcarea după mese este indicată, dar şi evitarea consumului de alcool în exces.