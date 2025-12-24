Moş Crăciun se pregăteşte să aducă jucării şi cadouri copiilor din întreaga lume. Cum poate fi urmărit traseul simpaticului bătrânel de la plecarea din Laponia

10:40

Administraţia Naţională ”Apele Române” vine cu clarificări punctuale în urma apariţiei în spaţiul public a unor fotografii şi a unor interpretări care susţin existenţa unei „fisuri pe toată înălţimea barajului” Paltinu, afirmând că urmele din fotografii nu constituie, prin ele însele, dovada unei fisuri structurale active şi nu indică un risc pentru populaţie sau pentru infrastructura din aval şi că ”evaluarea siguranţei unui baraj nu se bazează pe analogii simplificate sau pe interpretări vizuale izolate, ci pe un ansamblu de activităţi tehnice: inspecţii periodice, urmărirea comportării în timp, verificări ale sistemelor de drenaj şi ale colectării apelor meteorice, precum şi monitorizare instrumentală”.