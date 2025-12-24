Imagini rare din timpul procesului generalului chinez care a sfidat ordinul de reprimare a protestelor din Tiananmen, distribuite online
News.ro, 24 decembrie 2025 07:20
Imagini video cu un general al Armatei Populare de Eliberare (PLA) care a sfidat ordinele de a-şi conduce trupele în Piaţa Tiananmen şi de a reprima protestatarii studenţi din 1989 au ajuns să fie publicate online, oferind o perspectivă extrem de rară asupra eşaloanelor superioare ale armatei într-unul dintre cele mai tensionate momente din istoria modernă a Chinei, relatează The Guardian.
• • •
Cum să mâncăm pentru a nu ajunge la Urgenţe de sărbători. Medic: Evităm combinaţia între carnea grasă, prăjeală şi alcool sau sarmalele tradiţionale care să şi fie bogate în grăsime împreună cu pâinea albă, cu carne, cu cartofi şi desert la aceeaşi masă # News.ro
Andra Balcangiu – Stroescu, medic specialist nefrologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice a explicat pentru News.ro cum trebuie făcută trecerea de la post la perioada meselor de sărbători şi cum trebuie combinate alimentele astfel încât să nu ne fie pusă în pericol sănătatea. Trecerea la produsele pe bază de proteină animală ar trebui să fie făcută treptat, fără să suprasolicităm digestia, mâncând lent, în porţii mici, respectând ceea ce înseamnă o farfurie corectă, în care alimentele sunt împărţite asfel: pe jumătate din ea legume, pe sfert produse bogate în proteine şi pe celălalt sfert carbohidraţi complecşi. Mişcarea după mese este indicată, dar şi evitarea consumului de alcool în exces.
La câteva zile după ce hackerii au anunţat că au învins măsurile de protecţie ale platformei şi au dobândit acces la muzica găzduită, Spotify confirmă incidentul şi anunţă măsuri noi de securitate.
Papa Leon al XIV-lea cere un armistiţiu de o zi, de Crăciun, în întreaga lume: Ceea ce mă întristează în mod deosebit este faptul că Rusia pare să fi respins cererea de armistiţiu # News.ro
Papa Leon al XIV-lea a cerut marţi seară un armistiţiu de o zi, de Crăciun, în întreaga lume, fără a menţiona vreun conflict anume, dar spunând că regretă faptul că „Rusia pare să fi respins solicitarea de armistiţiu”, conform AFP.
Imagini rare din timpul procesului generalului chinez care a sfidat ordinul de reprimare a protestelor din Tiananmen, distribuite online # News.ro
Solicitanţii de vize americane H-1B se confruntă cu noi perturbări, pe fondul verificărilor social media şi al regulilor privind protecţia salariilor # News.ro
Solicitanţii de viză H-1B se pregătesc pentru un an dificil, în condiţiile în care opoziţia politică faţă de acest tip de viză este amplificată de o serie de măsuri introduse de administraţia americană. Din 15 decembrie, Ambasada SUA din India a anunţat că a început evaluări ale prezenţei online pentru toţi aplicanţii H-1B şi H-4, cu scopul declarat de a limita ”abuzurile din programul H-1B”, relatează CNBC.
Centrul INFOTRAFIC - Se circulă în condiţii de ceaţă în judeţele Cluj, Constanţa, Covasna, Harghita şi Ilfov/ Ninsori uşoare în judeţele Alba, Botoşani şi Hunedoara # News.ro
Centrul INFOTRAFIC din IGPR anunţă miercuri dimineaţă că circulaţia se desfăşoară în condiţii de ceaţă în judeţele Cluj, Constanţa, Covasna, Harghita şi Ilfov. De asemenea, se înregistrează ninsori uşoare în judeţele Alba, Botoşani şi Hunedoara, care însă nu afectează traficul rutier.
Pluşurile nostalgice cuceresc generaţia Z: de ce amână maturizarea şi investesc masiv în jucării pentru adulţi # News.ro
Crăciunul se apropie, iar pentru cei care nu ştiu ce cadou să aleagă pentru membrii Gen Z din familie, un pluş ar putea fi soluţia ideală. Anul 2025 a confirmat tendinţa: jucăriile nu mai sunt doar pentru copii, iar tinerii adulţi transformă pluşurile în simboluri ale confortului emoţional, ale comunităţii şi ale unei copilării pe care o revendică tot mai intens, transmite CNBC.
Acţiunile Novo Nordisk au urcat puternic marţi, pe speranţele că aprobarea pilulei Wegovy va aduce o reabilitare a companiei în faţa investitorilor # News.ro
Acţiunile Novo Nordisk au înregistrat o creştere semnificativă marţi, după ce compania daneză a devenit primul producător farmaceutic care obţine aprobarea FDA pentru o pastilă GLP-1 destinată pierderii în greutate. Momentul este privit de analişti ca o posibilă reabilitare a companiei în faţa investitorilor, după cel mai slab an din istoria sa, transmite CNBC.
Ajunul Crăciunului şi sărbătoarea Naşterii Domnului sunt marcate prin cântece şi jocuri, urări care fac referire la belşug şi sănătate, iar majoritatea colindelor se referă la viaţa pământească a lui Iisus, de la Naştere la Răstignire, la cele şapte Taine şi la mila creştină. În Ajunul Crăciunului, în Banat, sudul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia şi sudul Moldovei se merge la colindiş. În noaptea de 24 spre 25 decembrie, copiii pleacă cu Moş-Ajunul.
Papa Leon al XIV-lea a cerut marţi seară un armistiţiu de o zi, de Crăciun, în întreaga lume, fără a menţiona vreun conflict anume, dar spunând că regretă faptul că „Rusia pare să fi respins solicitarea de armistiţiu”, conform AFP.
Zelenski: Simţim că America doreşte să ajungă la un acord final, iar din partea noastră există o cooperare deplină. Ucraina nu a fost şi nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii # News.ro
Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat, după ce negociatorii ucraineni, conduşi de Rustem Umerov, au prezentat un raport după întâlnirile cu emisarii SUA, că America doreşte să ajungă la un acord final privind pacea, iar din partea Ucrainei există o cooperare deplină. ”Ucraina nu a fost şi nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii”, a subliniat el.
Creştere economică peste aşteptări în SUA: PIB-ul a avansat cu 4,3% în trimestrul al treilea # News.ro
Economia Statelor Unite a înregistrat o expansiune cu mult peste estimări în trimestrul al treilea al anului, potrivit unui raport întârziat publicat marţi de Departamentul Comerţului, care arată că Produsul Intern Brut al SUA a crescut cu 4,3% în perioada iulie-septembrie, faţă de prognoza de 3,2% anticipată de economiştii intervievaţi de Dow Jones, relatează CNBC.
O pace între Rusia şi Ucraina ar putea reaprinde dezbaterea privind revenirea gazului rusesc în Europa # News.ro
Europa avansează cu planul de a elimina complet importurile de gaze ruseşti până la finalul anului 2027, însă un eventual acord de pace între Rusia şi Ucraina ridică întrebări majore privind viitorul energetic al continentului. Discuţiile vizează inclusiv posibilitatea, controversată şi profund divizivă, ca fluxurile de gaz rusesc să fie reluate prin conductele Nord Stream, afectate de sabotaj în 2022 şi aflate de atunci într-o zonă de incertitudine tehnică şi juridică, relatează CNBC.
Pieţele bursiere europene au închis marţi la un nou maxim, înaintea Crăciunului, impulsionate de acţiunile Novo Nordisk # News.ro
Pieţele europene au închis în creştere marţi, recuperând pierderile din sesiunea precedentă şi stabilind un nou maxim istoric în ultima sesiune completă înainte de Crăciun, transmite CNBC.
Dosarele Epstein. Un misterios „A”, suspectat că ar fi fostul prinţ Andrew, i-ar fi cerut lui Ghislaine Maxwell să-i găsească „nişte prietene nepotrivite” # News.ro
În ultimul set de documente publicate din dosarele Epstein se află un schimb de e-mailuri între Ghislaine Maxwell, partenera infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, şi cineva care semnează cu „A” - a cărui adresă de e-mail este salvată ca „Omul invizibil” şi despre care se crede că este fostul duce de York, Andrew Mountbatten-Windsor, scrie ABC News.
Explozii au fost auzite în sudul Moscovei, la locul unde cu câteva zile în urmă a fost ucis generalul Fanil Sarvarov # News.ro
Mai multe explozii au fost auzite miercuri în sudul Moscovei, la locul unde generalul-locotenent Fanil Sarvarov a fost ucis, luni, de o bombă amplasată într-o maşină, au relatat canalele Telegram Baza şi SHOT, informează Reuters.
Washingtonul interzice vizele pentru cinci europeni, printre care fostul comisar Thierry Breton, din cauza presupusei cenzuri în domeniul tehnologiei digitale # News.ro
Administraţia Trump a anunţat marţi sancţiuni împotriva a cinci personalităţi europene angajate în reglementarea tehnologiei şi dezinformării online, printre care un fost comisar european, francezul Thierry Breton, o decizie denunţată „cu cea mai mare fermitate” de Paris, relatează AFP.
Noi documente date publicităţii din „dosarele Epstein” dezvăluie acuzaţii grave împotriva preşedintelui american Donald Trump. O notă internă a FBI din octombrie 2020 documentează modul în care o femeie ar fi afirmat că a fost violată de Trump şi de Jeffrey Epstein în anii 1990.
Parlamentarii francezi au adoptat o lege de urgenţă pentru buget. Măsura provizorie prelungeşte cheltuielile pentru 2025 până la adoptarea bugetului complet # News.ro
Parlamentarii francezi au adoptat marţi o lege bugetară de urgenţă pentru a menţine statul funcţional în ianuarie, până când un buget adecvat pentru 2026 poate fi aprobat de un parlament profund divizat, relatează Reuters.
Curtea Supremă îi aplică lui Trump o înfrângere majoră în ceea ce priveşte desfăşurarea Gărzii Naţionale: Nu poate continua să o folosească în zona Chicago # News.ro
Curtea Supremă a SUA a declarat marţi că deocamdată nu va permite preşedintelui Donald Trump să desfăşoare Garda Naţională în zona Chicago, ceea ce reprezintă un eşec semnificativ pentru campania sa de a trimite trupe în oraşele din toată ţara în ciuda obiecţiilor liderilor locali şi statali. Cazul din Chicago este primul în care Curtea Supremă s-a pronunţat cu privire la una dintre încercările preşedintelui Donald Trump de a desfăşura Garda Naţională în special în jurisdicţii conduse de rivalii democraţi, o politică pe care criticii o consideră o încercare de a pedepsi adversarii şi de a înăbuşi disidenţa, notează Reuters şi The Washington Post.
Şeful armatei din Libia a murit într-un accident aviatic în Turcia la scurt timp după decolarea de la Ankara - VIDEO # News.ro
Şeful Statului Major al armatei libiene, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, a murit marţi într-un accident aviatic la scurt timp după decolarea din capitala Turciei, Ankara, a anunţat prim-ministrul guvernului libian recunoscut internaţional, relatează Reuters şi Le Figaro.
Hilton Sibiu, după ce o parte din tavanul de la piscina interioară s-a prăbuşit: Zona, prevăzută cu instalaţii de prevenire şi atentionare pentru zonele cu umiditate crescută / Funcţionau în parametrii normali / Colaborăm cu instituţiile statului # News.ro
Managerul Hotelului Hilton Sibiu, Nicolae Aron, a transmis, marţi seară, că lucrează cu autorităţile şi oferă toate informaţiile şi documentaţia necesară, după ce o parte din tavanul de rigips al piscinei interioare s-a surpat peste clienţi. Aron precizează că zona piscinei interioare este prevăzută cu instalaţii de prevenire şi atentionare pentru zonele cu umiditate crescută, iar acestea funcţionau în parametrii normali.
Preşedinte CNAS: Valoarea punctului pe serviciu în ambulatoriul de specialitate creşte de la 1 ianuarie 2026 / Vom face, în zilele rămase din acest an, corecţiile necesare şi pentru medicina de familie # News.ro
Preşedintele CNAS, Horaţiu-Remus Moldovan, a transmis, marţi seară, că, după ce valoarea punctului pe serviciu în ambulatoriul de specialitate a fost majorat începând cu 1 ianuarie, până la finalul anului se vor face corecţiile necesare şi pentru medicina de familie.
Tenis: Venus Williams şi Andrea Preti au făcut a doua nuntă. După ceremonia din Italia, a urmat una în Florida # News.ro
Jucătoarea americană de tenis Venus Williams a celebrat în acest weekend a doua ceremonie nupţială cu actorul Andrea Preti.
Cresc temerile în legătură cu Statul Islamic: Doi bărbaţi au pus la cale un complot pentru a ucide sute de evrei în Marea Britanie. Erau pregătiţi să devină „martiri” # News.ro
Doi bărbaţi au fost găsiţi vinovaţi, marţi, de complot pentru uciderea a sute de persoane într-un atac armat inspirat de Statul Islamic împotriva comunităţii evreieşti din Anglia, un atac planificat care, potrivit anchetatorilor, demonstrează că a reapărut riscul reprezentat de grupul militant, relatează Reuters.
Purtătorul de cuvânt al Guvernului: Toate facturile Ministerului Dezvoltării sunt la zi. Ministerul Dezvoltării intră fără arierate în Anul nou # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat, marţi seară, că toate facturile Ministerului Dezvoltării sunt la zi şi acest minister intră fără arierate în noul an.
Baschet masculin: SCMU Craiova, Steaua Bucureşti, CSM Tg. Mureş şi Dinamo completează Turneul F 8 al Cupei României # News.ro
Echipele SCMU Craiova, Steaua Bucureşti, CSM Tg. Mureş şi Dinamo Bucureşti s-au calificat, marţi, la Turneul Final 8 al Cupei României, în urma meciurilor retur din optimile competiţiei.
Guvernul a adoptat aşa-numita ”Ordonanţă-trenuleţ” - Se reduce subvenţia pentru partide şi pentru minorităţi / Se reduce impozitul pe cifra de afaceri şi se introduce o cotă unică pentru micro-întreprinderi / Măsuri pentru persoanele vulnerabile - VIDEO # News.ro
Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, aşa-numita ”Ordonanţă-trenuleţ”, care reduce anumite cheltuieli, amână altele şi reglementează aspecte necesare până la aprobarea bugetului pentru anul viitor.
Nazare: Primele consultări pentru elaborarea bugetului vor începe în ianuarie / Deficitul înregistrat în noiembrie este de 6,4% faţă de 7,15% cât era în noiembrie 2024 # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, marţi seară, că primele consultări pentru elaborarea bugetului pentru anul 2026 vor începe în luna ianuarie şi atunci va fi anunţat şi un calendar de aprobare a bugetului. El a precizat că deficitul înregistrat în luna noiembrie este de 6,4%, mai mic faţă de cel din luna noiembrie a anului trecut, care a fost de 7,15%.
Fostul senator american Ben Sasse, unul dintre puţinii republicani critici faţă de Donald Trump, a anunţat că suferă de cancer în stadiu terminal. El are 53 de ani # News.ro
Fostul senator american Ben Sasse, care a fost şi preşedinte al Universităţii din Florida, a anunţat marţi că a fost diagnosticat cu cancer pancreatic în stadiu terminal. În vârstă de 53 de ani, Ben Sasse, un conservator creştin, a reprezentat Nebraska în Senatul SUA între 2015 şi 2023, unde a devenit un critic proeminent al preşedintelui Donald Trump, relatează Reuters.
Ministrul Sănătăţii: Valoarea punctului în ambulatoriu creşte la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026 / Ambulatoriul nu este o anexă a sistemului de sănătate # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că valoarea punctului în ambulatoriu creşte la 6,5 lei, de la 1 ianuarie 2026 şi a precizat că ambulatoriul nu este o anexă a sistemului de sănătate, ci structura care susţine prevenţia, diagnosticul precoce şi continuitatea îngrijirii medicale.
Fotbal: Endrick a fost împrumutat de Real Madrid la Olympique Lyon până la finele sezonului # News.ro
Atacantul brazilian Endrick (Real Madrid) va juca sub formă de împrumut la clubul francez Olympique Lyon, până la finalul acestui campionat, a anunţat marţi gruparea din Hexagon.
Incendiu într-o primărie din judeţul Caraş-Severin / 10 muncitori, cazaţi temporar în clădire şi care desfăşurau lucrări de renovare, au fost evacuaţi în siguranţă # News.ro
Pompierii intervin, marţi seară, pentru a stinge un incendiu care a cuprins etajul întâi al Primăriei Oraviţa, judeţul Caraş-Severin, şi s-a extins şi la etajul al doilea.
Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat marţi că Israelul „nu va părăsi niciodată Gaza”, menţionând posibila stabilire a unor avanposturi în teritoriul palestinian devastat de război. Ulterior, serviciul său de presă a transmis precizări menite să-i modereze declaraţiile, relatează AFP.
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunţat că, în şedinţa de Guvern de marţi, a fost modificat Codul Fiscal în aşa fel încât clădirile care sunt utilizate ca sere, solarii, silozuri pentru furaje să fie în continuare scutite de impozit.
Rafila, despre prorogarea creşterii punctului pentru medicii din ambulatorii: O criză de sănătate într-un timp scurt / Eu nu pot să votez o astfel de iniţiativă / Urmează să depun un amendament în Parlament # News.ro
Fostul ministru al Sănătăţii prof. Dr. Alexandru Rafila, preşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor, a explicat pentru News.ro ce înseamnă din punctul său de vedere prorogarea cu un an a creşterii punctului pentru medicii din ambulatoriile de specialitate, prevăzută în proiectul Ordonanţei Trenuleţ prezentat de către Guvern: este o soluţie care va provoca o criză de sănătate într-un timp scurt.
Adulţii transportaţi la spital după ce tavanul de rigips de la piscina interioară a hotelului Hilton din municipiul Sibiu s-a prăbuşit nu au rămas internaţi - VIDEO # News.ro
Trei adulţi care au ajuns la Spitalul Judeţean Sibiu, după ce tavanul de rigips de la piscina interioară a hotelului Hilton din municipiul Sibiu s-a prăbuşit, au fost evaluaţi de medici, dar nu a fost necesară internarea.
Federaţia Norvegiană de Biatlon a anunţat marţi, într-un comunicat de presă, moartea subită a biatlonistului Sivert Guttorm Bakken, la vârsta de 27 de ani.
Trump a zburat cu avionul lui Epstein de opt ori în anii '90, potrivit noilor documente făcute publice. Într-o postare din 2024, Trump spunea că nu a fost niciodată în avionul lui Epstein sau pe insula lui „stupidă” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a zburat cu avionul privat al infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein „de mai multe ori decât s-a raportat anterior”, potrivit unui e-mail al unui procuror din New York, care face parte din noul set de documente despre Epstein publicat marţi de Departamentul de Justiţie al SUA, relatează Reuters.
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a reconfirmat la Chişinău sprijinul solid acordat de România pentru consolidarea stabilităţii şi rezilienţei Republicii Moldova şi pentru asigurarea unui parcurs accelerat de integrare europeană # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a reconfirmat în cadrul vizitei pe care a efectuat-o la Chişinău sprijinul solid acordat de România pentru consolidarea stabilităţii şi rezilienţei Republicii Moldova şi pentru asigurarea unui parcurs accelerat de integrare europeană.
Jucătoarea americană de tenis, care nu a mai disputat un meci din august, a anunţat marţi că nu va reveni pe teren în prima parte a sezonului viitor.
Chestionar CSM aplicat judecătorilor – Peste 98% au resimţit o campanie publică împotriva justiţiei / 67% de acord cu poziţiile publice ale CSM / Un singur judecător a apreciat că a fost schimbat pentru a interveni prescripţia / Principalele probleme # News.ro
Peste 98% dintre judecătorii care au completat chestionarul online cu referire la problemmele din justiţie au resimţit în ultimul an o campanie publică împotriva justiţiei, iar 67% dintre ei sunt de acord cu poziţiile publice ale CSM. Datele centralizate arată că 192 de judecători au fost înlocuiţi din completul care judeca anumite cauze, 31 dintre ei fără să-şi fi dat acordul în acest sens. Un singur judecător a apreciat că schimbarea a fost realizată cu scopul de a conduce la intervenirea prescripţiei răspunderii penale.
Armata ucraineană a anunţat marţi că s-a retras din oraşul Siversk, din estul Ucrainei, în faţa atacurilor trupelor ruse, care au revendicat capturarea acestei localităţi încă din 11 decembrie, relatează AFP.
Chestionar CSM aplicat judecătorilor – Pasivitatea Parlamentului, durata urmăririi penale şi deciziile CCR văzute ca principalele cauze ale prescripţiei răspunderii penale / Volumul de muncă şi schemele de personal insuficiente, principalele probleme # News.ro
Cei mai mulţi dintre judecătorii care au răspuns la chestionarul despre problemele din justiţie apreciază că pasivitatea Parlamentului, durata urmăririi penale şi deciziile CCR au dus, de cele mai multe ori, la prescripţia răspunderii penale. Schimbarea completurilor de judecată, invocată în discursul public, este văzută ca principala cauză a prescripţiei de puţini dintre judecătorii care au participat la sondaj. Majoritatea acestora apreciază că volumul mare de muncă şi schemele de personal insuficiente sunt principalele probleme din sistem.
Rafila (PSD): Proiectul Ordonanţei 'Trenuleţ' prezentat de către Guvern are o componentă care este inacceptabilă: amână cu un an mărirea punctului pentru medicii care lucrează în ambulatoriile de specialitate / Nu voi susţine o astfel de poziţie # News.ro
Purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, transmite marţi că Proiectul Ordonanţei 'Trenuleţ' prezentat de către Guvern are o componentă care este inacceptabilă, pentru că amână cu un an mărirea punctului pentru medicii care lucrează în ambulatoriile de specialitate. El precizează că prorogarea cu un an de zile nu face altceva decât să facă imposibilă orice reformă în domeniul serviciilor de sănătate şi apreciază că trebuie foarte serios discutat atât în cadrul Guvernului cu Ministerul Sănătăţii, cât şi în cadrul Parlamentului. Fostul ministru al Sănătăţii aminteşte că ordonanţă va ajunge şi în Parlament şi anunţă că nu va susţine o astfel de poziţie.
Handbal feminin: Jucătoarele Crina Pintea şi Emma Friis şi-au prelungit contractele cu campioana CSM Bucureşti # News.ro
Handbalistele Crina Pintea şi Emma Friis şi-au prelungit contractele cu încă un sezon, respectiv două, cu campioana CSM Bucureşti.
Poveştile dezertorilor ucraineni. CNN a stat de vorbă cu bărbaţi ucraineni care preferă să-şi rişte viaţa în munţi, trecând Carpaţii în România, decât să moară pe front. Cât costă o călăuză şi ce spun salvatorii români # News.ro
După aproape patru ani de luptă împotriva invaziei ruseşti pe scară largă, Ucraina se confruntă cu o criză tot mai gravă de oameni, în condiţiile în care forţele Kievului încearcă să menţină o linie de front de peste 1.000 de km şi să facă faţă trupelor ruseşti care duc un război de uzură fără milă. CNN a vorbit cu şase dezertori ucraineni care nu au vrut să rişte să moară într-un conflict fără sfârşit şi au preferat să facă o traversare dificilă şi periculoasă prin munţii Carpaţi ca să ajungă în România.
