Eșec major pentru Coridorul Vertical de gaze, care ar fi trebuit să transporte gaze lichefiate americane din Grecia în Ucraina: nici o ofertă depusă la licitații
24 decembrie 2025 07:20
Rezultatele celor trei licitații organizate în data de 22 decembrie pentru angajarea capacității de transport a gazului natural lichefiat (GNL) american din Grecia către Ucraina au evidențiat provocările pe care Coridorul Vertical le are de înfruntat pentru a deveni viabil din punct de vedere economic. La cele trei licitații desfășurate simultan pentru produsele Ruta 1 […] © G4Media.ro.
Congresul Evreiesc European condamnă hărțuirea și amenințările antisemite la adresa deputatului Silviu Vexler # G4Media
Congresul Evreiesc European (EJC) a condamnat miercuri ”cu fermitate” hărțuirea și amenințările antisemite la adresa lui Silviu Vexler, membru al Camerei Deputaților din România, reprezentant oficial al comunității evreiești în Parlament și președinte al Federației Comunităților Evreiești din România, potrivit unui comunicat al organizației. Hărțuirea a avut loc în timpul și după un vot parlamentar […] © G4Media.ro.
Bulgaria se situează pe ultimul loc în UE în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în sistem part-time din numărul total de persoane angajate, conform unor statistici publicate de Eurostat și citate de agenția Sega. În timp ce în Olanda peste o treime dintre angajați lucrează în sistem part-time – 38,6%, în Bulgaria ponderea […] © G4Media.ro.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că deficitul bugetar înregistrat în luna noiembrie este mai redus față de aceeași perioadă a anului trecut și că ținta de deficit pentru anul 2026 va fi stabilită în momentul elaborării bugetului. Întrebat când vor începe discuțiile privind bugetul pe anul viitor, Alexandru Nazare a precizat că primele […] © G4Media.ro.
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins marți cererea administrației Trump de a permite trimiterea de trupe ale Gărzii Naționale la Chicago, menținând o decizie judecătorească federală care blochează temporar măsura, potrivit Mediafax. Prin decizia de marți, judecătorii de la Curtea Supremă au menținut o decizie federală care nu permite guvernului de la Washington desfășurare […] © G4Media.ro.
Un miliard de lei în plus la bugetul Apărării pentru înzestrarea Armatei române. Banii merg și la baza Mihail Kogălniceanu # G4Media
Guvernul a aprobat marți o hotărâre privind alocarea sumei de 1.3 miliarde de lei din Fondul de rezervă pentru Ministerul Apărării în vederea continuării programelor de înzestrare a Armatei. „Bugetul Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2025 a fost suplimentat cu suma de 1,3 miliarde de lei, în vederea continuării procesului de înzestrare a Armatei României, […] © G4Media.ro.
Cornulețe fragede cu untură: Trucul simplu care le face să nu se sfărâme / Rețeta tradițională ca să îți iasă fix „ca la bunica” # G4Media
În fiecare an, înainte de Crăciun, cornulețele fragede revin în topul căutărilor. Sunt poate cel mai iubit desert de casă, asociat cu copilăria, cu bucătăria bunicii și cu mirosul de vanilie care umplea casa. Și totuși, una dintre cele mai frecvente plângeri este aceeași: cornulețele se sfărâmă, se rup sau devin prea tari după coacere. © G4Media.ro.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți că monitorizarea strictă a concediilor medicale a dus la recuperarea a 120 de milioane de lei pe lună, doar din concedii medicale fictive, potrivit agenției Mediafax. „La început de mandat am pornit cu monitorizarea strictă a concediilor medicale. Controalele mari au dus la 120 de milioane de lei […] © G4Media.ro.
Papa Leon al XIV-lea a cerut marţi seară un armistiţiu de o zi în lumea întreagă cu ocazia Crăciunului, fără a menţiona niciun conflict specific, dar exprimându-şi regretul că „Rusia pare să fi respins cererea de armistiţiu”, notează agenția AFP, citată de Agerpres. „Reînnoiesc această cerere către toţi oamenii de bună-credinţă ca să respecte cel […] © G4Media.ro.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026. Anunțul vine după negocieri intense purtate „cu argumente și cu responsabilitate față de sistem”, potrivit agenției Mediafax. „Ambulatoriul nu este o anexă a sistemului de sănătate. Este structura care susține prevenția, diagnosticul precoce și […] © G4Media.ro.
Comitetul privind monitorizarea Strategiei pentru combaterea antisemitismului condamnă instigarea la ură şi violenţă la adresa lui Vexler # G4Media
Comitetul interministerial de monitorizare a implementării Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură 2024 – 2027 condamnă valul de manifestări antisemite şi de instigare la ură şi violenţă din ultimele zile împotriva preşedintelui Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic, deputatul Silviu Vexler, cu efecte îngrijorătoare […] © G4Media.ro.
Șeful statului major din vestul Libiei a murit într-un „accident” aviatic după decolarea din Ankara # G4Media
Prim-ministrul libian Abdel Hamid Dbeibah a anunțat marți moartea șefului de stat major libian Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, în timp ce autoritățile turce au identificat epava avionului care îl transporta pe șeful de stat major al armatei libiene, potrivit Le Figaro. „Epava avionului care decolase de pe aeroportul Ankara-Esenboga cu destinația Tripoli a fost găsită […] © G4Media.ro.
Trump interzice intrarea în SUA a cinci europeni acuzați de cenzurarea discursului american / Printre ei, fostul comisar Thierry Breton # G4Media
Președintele Donald Trump interzice intrarea în Statele Unite a cinci „agenți ai complexului industrial global de cenzură”, potrivit unei informații exclusive publicate de The Daily Signal. Departamentul de Stat a luat măsuri pentru a impune restricții de viză pentru cinci cetățeni europeni „a căror intrare, prezență sau activități în Statele Unite pot avea consecințe negative […] © G4Media.ro.
Ministrul Agriculturii: Serele şi solariile fermierilor şi din gospodăriile românilor nu vor fi impozitate # G4Media
Serele şi solariile fermierilor şi din gospodăriile românilor nu vor fi impozitate, a anunţat, marţi, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, transmite Agerpres. „În şedinţa de guvern din această seară a fost modificat Codul Fiscal astfel încât clădirile care sunt utilizate ca sere, solarii, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor […] © G4Media.ro.
Guvernul a adoptat marți seara Ordonanța trenuleț, documentul care reglementează principalele măsuri fiscale care se aplică începând cu 1 ianuarie 2026, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Vom reveni cu amănunte © G4Media.ro.
EXCLUSIV Edupedu.ro: Cinci profesori s-au retras în ultima săptămână din grupul de lucru la programa de limba și literatura română. Ministerul Educației a decis că activitatea continuă și fără ei # G4Media
Cinci profesori s-au retras din grupul de lucru al Ministerului Educației la programa de limba română, după ce instituția a pus în dezbatere prima formă a proiectului de programă școlară. Patru dintre experții Ministerului s-au retras pe 15 decembrie, iar al cincilea s-a retras în urmă cu o zi, pe 22 decembrie 2025, arată Ministerul […] © G4Media.ro.
Matera, cel mai subestimat oraș din Italia. Este autentic italian, dar nu se impune în topurile turistice # G4Media
Cel mai subestimat oraș din Italia este în sudul țării. Este autentic italian, are o mâncare senzațională și nu este aglomerat, la fel ca alte destinații turistice din Italia. În plus, are o istorie spectaculoasă, dar nici acest lucru nu îl ajută să se impună în topurile turistice, scrie agenția Mediafax. Orașul antic Matera este […] © G4Media.ro.
Preparate europene specifice de Crăciun/ Ce se pune, în fiecare țară sau regiune, pe masa de sărbătoare # G4Media
Crăciunul în Europa nu este doar o sărbătoare spirituală, ci și un adevărat regal gastronomic. Din patria lui Moș Crăcin până la malul Mediteranei, mese de sărbătoare se întind în fiecare familie, iar rețete transmise din generație în generație reflectă istoria și produsele locale. Iată o trecere în revistă a celor mai emblematice feluri servite de Crăciun […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV O soluție pentru „referendumul” președintelui Nicușor Dan: cum poate fi securizată participarea la vot a magistraților # G4Media
Un judecător activ, care lucrează la o Curte de Ape din țară, a explicat pentru G4Media că există o soluție pentru ca magistrații care vor să participe la „refendumul” anunțat de președintele Nicușor Dan să aibă asigurat secretul participării la consultare și să nu riște represalii din partea celor care actualmente controlează sistemul de Justiție: […] © G4Media.ro.
Prefectul PSD de Olt și subprefectul PNL, audiați de procurorii militari / Cei doi sunt acuzați că au tras fără drept patru încărcătoare de Kalașnikov, la un exercițiu militar # G4Media
Prefectul PSD de Olt, Cosmin Florescu, și subprefectul Ștefan Nicolae (PNL), sunt audiați marți seara de procurorii militari din București într-un dosar în care sunt acuzați de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept, au declarat pentru G4Media surse apropiate anchetei. Ancheta de la Parchetul Militar Teritorial București vizează un exercițiu […] © G4Media.ro.
Concursurile de directori de școli și numirea noilor șefi la Inspectorate – lăsate în aer, fără metodologii și fără calendare clare, prin demisia ministrului Daniel David # G4Media
Daniel David include noi conduceri „performante” în școli și licee printre potențialele realizări ale mandatului său, într-un bilanț publicat pe propriul blog, în contextul demisiei pe care și-a dat-o din funcția de ministru al Educației și Cercetării. Or, procedurile de desemnare a noilor directori și reorganizarea în inspectorate, programate să aibă loc începând cu prima parte […] © G4Media.ro.
Peste 400 de personalităţi feminine din lumea întreagă cer Iranului să anuleze execuţia unei militante # G4Media
Peste 400 de personalităţi feminine din lumea întreagă, între care patru laureate ale premiului Nobel şi mai multe foste preşedinte şi şefe de de guvern, au cerut marţi Teheranului eliberarea „imediată” a militantei iraniene Zahra Tabari, temându-se că execuţia ei este iminentă, relatează agenția AFP, citată de Agerpres. Zahra Tabari, o mamă în vârstă de […] © G4Media.ro.
Episod șocant în ciclism: Echipă din Italia, ținta focurilor de armă în timpul unui antrenament # G4Media
Echipa SD Padovani Polo Cherry Bank a anunțat duminică faptul că mai mulți dintre rutierii săi au fost ținta unor focuri de armă în timpul unui antrenament desfășurat în nordul Italiei, relatează L’Equipe. Formația italiană a relatat un incident extrem de grav, care ar fi putut avea consecințe dramatice. SD Padovani Polo Cherry Bank a […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Edupedu.ro: Mai mulți profesori și academicieni au fost numiți din pix în grupurile de lucru pentru programele școlare în 2025, fără niciun proces de selecție pe baza de competențe în curriculum # G4Media
Nu au existat criterii explicite privind competențele în design curricular sau elaborarea de programe școlare pentru numirea în grupurile de lucru pentru programele școlare de liceu a noilor membri, în 2025. Asta arată Ministerul Educației și Cercetării (MEC) într-un răspuns transmis la solicitarea Edupedu.ro. Grupurile de lucru care au făcut noile programe școlare pentru liceu […] © G4Media.ro.
Oficialii Departamentului Securității Interne au anunțat că administrația Trump va majora compensația la 3.000 de dolari pentru cei care sunt dispuși să plece voluntar din Statele Unite până la sfârșitul anului 2025, potrivit agenției Mediafax. Practic, suma prevăzută inițial s-a triplat la 3.000 de dolari. Inițiativa extrem de controversată face parte din măsurile administrative împotriva […] © G4Media.ro.
Doliu în lumea biatlonului – Sivert Bakken, ocupantul locului 13 în clasamentul mondial, a fost găsit decedat în camera de hotel # G4Media
Norvegianul Sivert Bakken (27 de ani), câștigător al micului Glob de Cristal la mass-start în 2022 și ocupant al locului 13 în clasamentul general al Cupei Mondiale, a fost găsit mort în camera sa de hotel, transmite L’Equipe. Lumea biatlonului este în doliu. Federația norvegiană a anunțat marți că norvegianul Sivert Bakken, în vârstă de […] © G4Media.ro.
În urmă cu aproximativ 1500 de ani, călugări creştini şi practicanţi ai zoroastrismului trăiau paşnic laolaltă în nordul Irakului, conform unui nou studiu ce va fi prezentat în ediţia din ianuarie a publicaţiei American Journal of Archaeology, transmite marţi Live Science, citat de Agerpres. Acesta nu a fost singurul loc unde practicanţii zoroastrismului s-au amestecat […] © G4Media.ro.
Trupele ucrainene s-au retras din orașul Siversk, din estul Ucrainei, a anunțat marți armata, în timp ce forțele ruse își intensifică ofensiva, transmite agenția Reuters. „Invadatorul a reușit să avanseze datorită unui avantaj numeric semnificativ și presiunii constante exercitate de mici grupuri de asalt în condiții meteorologice dificile”, a declarat statul major al armatei ucrainene […] © G4Media.ro.
Documentarul despre Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, va avea premiera la Trump-Kennedy Center, conform publicaţiei The Hollywood Reporter, care nu a specificat data proiecţiei la emblematica instituţie artistică din Washington recent redenumită, transmite marţi agenţia EFE, citată Agerpres. Trailerul filmului „Melania” a fost lansat săptămâna trecută. „O luăm de la capăt”, rosteşte în […] © G4Media.ro.
CSM a publicat datele preliminare ale chestionarului la care au fost chemați să răspundă magistrații # G4Media
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a publicat marți seara datele preliminare ale chestionarului la care au fost chemați să răspundă judecătorii din toată țara, inițiativă lansată după publicarea investigației Recorder ”Justiție capturată” și a reacțiilor publice care i-au urmat. Potrivit documentului, 98,1% dintre judecători au răspuns afirmativ la întrebarea dacă au resimțit […] © G4Media.ro.
“Dark tourism”: Un paradis tropical din Marea Caraibelor a devenit o zonă părăsită căutată doar de amatorii de senzații tari # G4Media
Un paradis tropical din Marea Caraibilor a devenit o zonă părăsită, căutată doar de amatorii de senzații tari. Este vorba despre fosta capitală a teritoriului Montserrat poreclită Insula de Smarald a Caraibelor. Orașul a fost distrus de două erupții vulcanice în urmă cu 30 de ani, transmite agenția Mediafax. Montserrat este o insulă muntoasă din […] © G4Media.ro.
„Dansează, porcule”: anchetă în curs pentru identificarea autorului umilirii unui copil evreu în aeroportul parizian Roissy # G4Media
Prefectul poliției din Paris a anunțat luni seara pe contul său X că sunt în curs de desfășurare „investigații” pentru a „identifica” și „trimite în fața justiției” autorul umilirii unui copil evreu la aeroportul Roissy Charles de Gaulle, care l-a numit „porc” pe fondul conflictului israelo-palestinian, scrie Le Figaro. „Indignare față de aceste remarci inadmisibile […] © G4Media.ro.
Tradiția și inovația alături, la mas de Crăciun. Costițe de porc gătite lent, cu garnitură inedită dulce acrișoară și orez negru gătit la vapori # G4Media
Chiar dacă de Crăciun tindem cu toții să preferăm preparatele tradiționale, câte o excepție de la regulă e mereu binevenită. Excepțiile întăresc în general regula și ne poartă pe teritorii mai puțin cunoscute, explorând gusturi, arome și combinații neașteptate. © G4Media.ro.
Ilie Bolojan a participat la prima reunire a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a participat marți la prima reunire a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, un grup de lucru constituit după uriașul scandal declanșat de investigația Recorder „Justiție capturată” și de reacțiile care au urmat. Potrivit unui comunicat al guvernului, „întâlnirea a debutat cu o intervenție a prim-ministrului Ilie Bolojan, care […] © G4Media.ro.
Liderul tătarilor crimeeni: ”Suntem condamnați la moarte sub ruși / România e în pericol dacă Ucraina cade” / Interviu cu Refat Ciubarov, despre nazismul rus și în cât timp îi vor ierta ucrainenii pe ruși # G4Media
Refat Ciubarov este liderul tătarilor crimeeni și una dintre cele mai puternice voci de opoziție din peninsula anexată ilegal de ruși în 2014. E populată masiv de ruși și minoritar de tătari crimeeni. De ce minoritar? Pentru că rușii i-au ucis și alungat timp de secole. De la Ecaterina cea Mare. Pentru cine nu știe […] © G4Media.ro.
Papa Leon al XIV-lea îşi petrece primele ore ale zilei, când suferă de insomnie, învăţând limba germană cu ajutorul popularei aplicaţii „Duolingo”, continuând în acelaşi timp tradiţia de a juca jocuri de cuvinte online, în special cu fratele său, John Prevost, transmite marţi agenţia EFE, citată de Agerpres. Informaţia a fost dezvăluită de cotidianul La […] © G4Media.ro.
Robert Cazanciuc: Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care simplifică mecanismul de încuviințare a executării silite # G4Media
Camera Deputaților a adoptat marți un proiect de lege care simplifică mecanismul de încuviințare a executării silite, a anunțat senatorul PSD Robert Cazanciuc, coinițiator al proiectului, alături de liberalul Daniel Fenechiu. “Actualul mecanism de încuviințare a executării silite presupune că, după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, creditorul trebuie să solicite unui executor judecătoresc punerea în […] © G4Media.ro.
ChatGPT lansează propria versiune de Spotify Wrapped. Mai exact, chatbotul deținut de OpenAI începe să ofere utilizatorilor o funcție de recapitulare anuală numită „Your Year with ChatGPT”, disponibilă pentru consumatorii eligibili din anumite piețe, inclusiv Statele Unite, potrivit publicației Tech Crunch. Alte piețe vorbitoare de limbă engleză care au acces la această funcție sunt Canada, […] © G4Media.ro.
Cazul Jeffrey Epstein: s-a publicat al treilea lot de documente. Donald Trump e indulgent cu „clienții” lui Epstein – inclusiv cu Bill Clinton # G4Media
Departamentul de Justiție (DOJ) al SUA a publicat a treia serie de documente legate de Jeffrey Epstein, inclusiv unele care fac referire la președintele Donald Trump. Departamentul de Justiție, care are obligația legală de a publica dosarele în conformitate cu Legea privind transparența dosarelor Epstein, a recunoscut aparițiile lui Trump într-o postare pe rețelele de […] © G4Media.ro.
În zilele de 25–26 decembrie, 1–2 ianuarie 2026 și 5–7 ianuarie 2026, trenurile de metrou vor circula potrivit graficelor pentru zilele de weekend și sărbători legale, potrivit agenției Mediafax. Astfel, pe Magistrala 1 (Pantelimon – Dristor 2), Magistrala 2 (Tudor Arghezi – Pipera), Magistrala 3 (Preciziei – Anghel Saligny) și Magistrala 5 (Eroilor 2 – […] © G4Media.ro.
Doi bărbați găsiți vinovați pentru complotul de atac armat împotriva comunității evreiești din Manchester. Poliția spune că acesta ar fi putut fi “cel mai mortal act terorist din istoria Regatului Unit” # G4Media
Walid Saadaoui, în vârstă de 38 de ani, și Amar Hussein, în vârstă de 52 de ani, aveau o „aversiune viscerală” față de evrei și au aranjat aducerea de arme în Marea Britanie ca parte a unui „complot inspirat de Statul Islamic”, a constatat Curtea Coroanei din Preston, o suburbie a orașului Manchester, unde trăiește […] © G4Media.ro.
Primul an al mandatului președintelui Donald Trump a spulberat orice iluzii rămase în rândul liderilor europeni că acesta poate fi gestionat sau controlat, scrie Politico. Ostilitatea sa deschisă față de Uniunea Europeană a tensionat alianța transatlantică care a rezistat de la al Doilea Război Mondial și a adâncit diviziunile dintre liderii naționali europeni și în […] © G4Media.ro.
ANAF a început executarea silită a acțiunilor deținute de Gabriel Resources la Roșia Montană Gold Corporation # G4Media
Agenția Naționalǎ de Administrare Fiscalǎ (ANAF) anunță că a demarat acțiunile de recuperare o creanțelor bugetare, în valoare de 46.779.769 de lei, de la Gabriel Resources Limited. În vederea recuperării acestor creanțe au fost demarate măsurile de executare silită prevăzute de legislația în vigoare, constând în executarea silită a acțiunilor deținute de Gabriel Resources Limited […] © G4Media.ro.
Lamine Yamal, detalii despre omul din afara terenului de fotbal și motivul bizar pentru care a declarat că nu poate avea o iubită: „Mă trezesc în mijlocul nopții” # G4Media
Lamine Yamal a oferit tuturor fanilor mai multe detalii din viața sa personală prin intermediul primului vlog postat pe contul său oficial de Youtube, în care și-a prezentat locuința și a dezvăluit motivul destul de bizar pentru care nu poate avea o iubită. Starul Barcelonei locuiește în casa în care a venit la 16 ani, […] © G4Media.ro.
Agresorii a doi cetățeni nepalezi, trimiși în judecată pentru tentativă de omor și tâlhărie pentru niște țigări # G4Media
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de casație și justiție au dispus trimiterea în judecată a trei bărbați, acuzați că ar fi tâhărit și ar fi încercat și ucidă doi cetățeni nepalezi, pentru că aceștia din urmă au refuzat să le dea țigările din buzunar. Conform unui cominucat al Parchetului, „în data de 26 […] © G4Media.ro.
Gazprom negociază cu MOL vânzarea participaţiei sale deţinute la NIS (preşedintele Serbiei) # G4Media
Gazprom negociază cu compania petrolieră ungară MOL o posibilă vânzare a participaţiei sale majoritare deţinută la NIS – singura rafinărie a Serbiei -, a anunţat marţi preşedintele sârb Aleksandar Vucic, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres. Două companii ruseşti, Gazprom Neft şi Gazprom, deţin 44,9%, respectiv 11,3% […] © G4Media.ro.
Greta Thunberg, arestată la Londra pentru susținerea greviștilor foamei din Palestine Action # G4Media
Activista pentru climă Greta Thunberg a fost arestată în centrul Londrei, în timpul unei demonstrații în sprijinul greviștilor foamei din cadrul Palestine Action, potrivit rfi.ro. Poliția din Londra a declarat că o femeie de 22 de ani a fost arestată pentru că a afișat o pancartă în sprijinul organizației interzise Palestine Action, contrar articolului 13 […] © G4Media.ro.
Nicușor Dan a semnat decretul prin care Radu Miruță a fost numit ministrul al Apărării Naționale # G4Media
Președintele Nicușor Dan a semnat marți, 23 decembrie, decretul prin care Radu-Dinel Miruță a fost numit în funcția de viceprim-ministru, ministru al Apărării Naționale. Tot marți, Nicușor Dan a semnat decretul prin care se ia act de demisia lui Radu-Daniel Miruță, din funcția de ministrul Economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului. Prin decret prezidențial, Ambrozie-Irineu Darău, […] © G4Media.ro.
Tavanul piscinei interioare a unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste peste persoanele aflate în apă, a anunțat ISU Sibiu. Potrivit presei locale, este vorba despre Hotelul Hilton. Până în acest moment, 8 persoane (5 adulți și 3 minori) au fost extrase din piscina de către salvatori și sunt evaluate de echipajele medicale sosite la […] © G4Media.ro.
Pentru prima dată de la începutul războiului civil din 2011, Germania a expulzat marți un cetățean sirian în țara sa, a anunțat Ministerul de Interne, în contextul înăspririi politicii migraționale pe fondul ascensiunii extremei drepte, scrie Le Figaro. Persoana în cauză, condamnată pentru furt calificat, vătămare corporală și șantaj, a fost predată „autorităților din Damasc […] © G4Media.ro.
