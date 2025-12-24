Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

11:40

450 de copii beneficiari ai burselor sociale oferite de Mitropolia Germaniei au cântat săptămâna trecută la Festivalul de colinde „Hristos se naște, slăviți-L!”, desfășurat la Negrești, județul Vaslui. Evenimentul a debutat cu rugăciunea „Tatăl nostru”, rostită de Părintele Adrian Chirvasă, Protopop de Vaslui, care a rostit apoi un cuvânt de mulțumire către Înaltpreasfințitul Părinte Serafim,…