Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut
Basilica.ro, 24 decembrie 2025 08:50
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro. Patriarhul României i-a transmis o scrisoare irenică de Crăciun Patriarhului Ecumenic Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a transmis Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, o scrisoare irenică în care i-a urat sănătate, pace și bucurie cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului și al…
• • •
Calendar Ortodox 24 decembrie Sfânta Cuvioasa Muceniță Eugenia s-a născut la Roma, în anul 183, din părinţi păgâni, Filip şi Claudia, de neam ales. La porunca împăratului Comod (180-192) tatăl Sfintei a primit înalta dregătorie de cârmuitor al cetăţii Alexandria Ciliciei, unde a plecat împreună cu soţia, cu cei doi fii şi cu fiica lor,…
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a prezentat duminică, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, două volume recent apărute, dedicate înțelegerii duhovnicești a marelui praznic al Crăciunului. Prezentarea cărților scrise de Mitropolitul Banatului a avut loc în prezența a mii de credincioși după Sfânta Liturghie. Înaltpreasfinția Sa a asemănat cele două cărți cu „doi trandafiri” aduși Peșterii…
Pachete și ajutoare materiale pentru familii în dificultate din Episcopia Sloboziei și Călărașilor # Basilica.ro
Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia a finalizat luni, o campanie umanitară desfășurată pe parcursul ultimelor săptămâni, în contextul pregătirilor pentru sărbătoarea Nașterii Domnului. În urma unei colecte publice organizate la nivelul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, s-a strâns suma totală de 13.114 lei, fondurile fiind utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare destinate persoanelor din categorii…
Preoți din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei au organizat o acțiune socială în sprijinul a două spitale din județul Vrancea. Astfel, parohiile din Adjud s-au mobilizat săptămâna trecută, în sprijinul pacienților internați la Secția de îngrijiri paliative a Spitalului Focșani, cărora le-au adus daruri și bunuri de strictă necesitate. Potrivit Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, printre obiectele…
Episcopul Timotei: Îl primim pe Hristos prin pocăință, spovedanie și împărtășire, iar atunci devenim purtători de Hristos # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a spus că înțelesul Evangheliei citite în Duminica dinaintea Nașterii Domnului este acela că Hristos a venit pentru toți oamenii, dar depinde de fiecare persoană să-L primească în viața sa. La finalul Sfintei Liturghii oficiate, duminică, în Parohia „Sfânta Muceniță Cecilia” din Lloret de Mar, Spania, Episcopul Timotei…
Parohia românească „Sfânta Parascheva și Sfântul Evin” din Monasterevin, Irlanda, și-a sărbătorit, la sfârșitul săptămânii trecute, cel de-al doilea hram, închinat Sfântului Evin din Munster. La eveniment a participat Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei. Manifestarea a debutat în seara zilei de sâmbătă, când a avut loc un concert de colinde susținut de grupul…
Arhiepiscopul Irineu a oferit daruri beneficiarilor Centrului „Sfântul Meletie” din Alba Iulia # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Albei Iulia, a oferit luni daruri persoanelor cu dizabilități de la Centrul de zi „Sfântul Meletie”. Înaltpreasfinția Sa a discutat cu cei 20 de beneficiari ai centrului și le-a oferit sfaturi duhovnicești. Arhiepiscopul Albei Iulia a purtat un dialog cu personalul instituției aflate sub coordonarea Ramonei Nicolae, manager în servicii sociale,…
Decizie la Camera Deputaților: 2026, declarat Anul „Iancu de Hunedoara, apărător al creștinismului” # Basilica.ro
Comisia de Cultură a Camerei Deputaților a avizat pozitiv proiectul de lege care instituie 2026 drept Anul „Iancu de Hunedoara, apărător al creștinismului, echilibru și toleranță între semințiile Europei”. Proiectul a fost avizat cu unanimitate de voturi și este propus în contextul în care anul viitor se împlinesc 570 de ani de la moartea lui…
Editura Cuvântul Vieții: „Doamne, iubit-am frumusețea Casei Tale. Catedrala Națională, etapele desăvârșirii unui ideal” # Basilica.ro
Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat recent un album care marchează etapele istorice ale realizării Catedralei Naționale. Volumul este intitulat Doamne, iubit-am frumusețea Casei Tale. Catedrala Națională, etapele desăvârșirii unui ideal și este coordonat de un colectiv format din Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, arhim. Andrei Anghel, vicar patriarhal, arhim.…
Preasfințitul Părinte Moussa El-Khoury, Episcop vicar al Patriarhului Antiohiei, a vizitat marți dimineață Patriarhia Română. Ierarhul a fost întâmpinat la Palatul Patriarhiei de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, împreună cu părintele Costin Spiridon, consilier patriarhal la Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe. Din delegația Patriarhiei Antiohiei a făcut parte și Episcopul…
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a hirotonit duminică un diacon pentru comunitatea ortodoxă din capitala Regatului Norvegiei. Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Biserica „Învierea Domnului, Cinstirea Icoanelor Maicii Domnului Grabnic Ascultătoarea și Alăptătoarea de la Țibleș și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul”, paraclis episcopal. În cadrul slujbei a avut loc…
Anul 2025 a fost foarte bogat în evenimente importante pentru lumea creștină, pe care Agenția de știri Basilica le-a relatat cititorilor, prin intermediul sitului nostru și a celorlalte canale de comunicare în social media. Cel mai important eveniment al anului a fost, de departe, Sfințirea Picturii Catedralei Naționale, moment de referință pentru Biserica Ortodoxă Română…
Aeroportul Otopeni: Eroii jandarmi de la Revoluția din 1989, pomeniți la 36 de ani de la trecerea în veșnicie # Basilica.ro
La 36 de ani de la evenimentele tragice din 23 decembrie 1989, jandarmii și civilii uciși în atacul de la Aeroportul Otopeni au fost pomeniți de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. Parastasul a avut loc la monumentul ridicat în memoria militarilor și jandarmilor căzuți la Aeroportul Otopeni. Datorie fundamentală „Este o datorie fundamentală…
Colinde cu Jonathan Jackson la Roma: Colectă pentru casa care va găzdui părinții copiilor tratați la Spitalul Bambino Gesù # Basilica.ro
Episcopia Italiei a organizat luni, la Basilica Sant’Anastasia al Palatino din Roma, un nou concert caritabil de colinde în beneficiul proiectului de finalizare a Casei Sfânta Anastasia, unde, după renovare, vor fi cazați părinții copiilor români care vin la tratament la vestitul Spital Bambino Gesù al Vaticanului. Concertul a fost susținut de Corul „Sfântul Potițiu”…
Comemorarea eroilor jandarmi căzuți la datorie în decembrie 1989 la Aeroportul Otopeni – 2025 | Galeria foto # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a oficiat marți, 23 decembrie 2025, la Monumentul Eroilor Jandarmi din Otopeni, slujba de pomenire a celor care au căzut la datorie în timpul evenimentelor din decembrie 1989. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Violența împotriva creștinilor în Europa se menține crescută: între motivații, secularismul și extremismul radical de sânga # Basilica.ro
Centrul European pentru Drept și Justiție (ECLJ) și Observatorul Intoleranței și Discriminării împotriva Creștinilor în Europa (OIDAC) au publicat recent un raport anual care arată că infracțiunile de ură și violențele îndreptate împotriva creștinilor se mențin la un nivel ridicat în Europa. Între motivații apar tot mai mult și cele ideologice, nu doar cele care…
Prin venirea Sa, Hristos sfințește lumea ca dar al iubirii lui Dumnezeu. PS Andrei explică simbolismul darurilor magilor # Basilica.ro
„Prin venirea Sa în lume, Iisus Hristos sfințește lumea ca dar al iubirii lui Dumnezeu pentru neamul omenesc, ca oamenii să îi răspundă Lui cu mulțumire, adică euharistic”, scrie Episcopul Andrei al Covasnei și Harghitei în Pastorala de Crăciun. Ierarhul explică în mesajul său și simbolismul darurilor oferite de magi Pruncului Sfânt. „Betleem înseamnă în…
Protoieria Sector 3 Capitală a împărțit vineri daruri pentru 200 de familii vulnerabile social. Activitatea s-a desfășurat la sediul protoieriei. Persoanele cu posibilități materiale limitate, care se află în evidența Biroului de asistență socială al instituției, au primit pachete cu alimente de bază și produse tradiționale. Înainte de a distribui produsele de primă necesitate, părintele…
Piața Revoluției din Capitală a fost luminată sâmbătă seară de candele aprinse în memoria eroilor care au luptat pentru libertatea țării în decembrie 1989. La evenimentul comemorativ a participat și Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, care a apreciat că în cei 36 de ani de la Revoluție, orașul s-a transformat semnificativ. „Vreau să-i felicit pe cei…
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a transmis Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, o scrisoare irenică în care i-a urat sănătate, pace și bucurie cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului. Text integral: București, Nașterea Domnului, 2025 Sanctității Sale BARTOLOMEU, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă, Patriarhul Ecumenic Sanctitatea Voastră, Taina Fiului lui Dumnezeu, Care S-a făcut om din iubire…
Momente reper din 2025 la Catedrala Națională: Un an sub paza sfântului ocrotitor al României # Basilica.ro
Dacă în 2018 am celebrat Centenarul Marii Uniri prin sfințirea altarului Catedralei Naționale, un gest care marca rolul național al edificiului – de memorial al sacrificiilor istorice făcute de români pentru a-și păstra identitatea și credința –, anul acesta, la Centenarul Patriarhiei Române, sfințirea picturii în mozaic a pus accentul pe partea artistică și spirituală.…
Vă îndemn să urmați pilda viețuirii creștine, inspirați de păstorii de la Betleem, subliniază PS Vincențiu # Basilica.ro
„Vă îndemn să urmați pilda viețuirii creștine inspirați de păstorii de la Betleem”, subliniază Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, în Pastorala de Crăciun, în care vorbește despre păstori ca primii martori și mărturisitori ai venirii în lume a lui Hristos. Preasfințitul Părinte Vincențiu amintește că singurul dintre cei patru evangheliști care vorbește despre…
Moaștele Sf. Andrei în pelerinaj în Basarabia, unde anul 2026 va fi dedicat Mitropolitului Antonie Plămădeală # Basilica.ro
Mitropolia Basarabiei dedică anul 2026 Mitropolitului Antonie Plămădeală. Anunțul a fost făcut sâmbătă, 13 decembrie, la Mănăstirea Durlești, care și-a cinstit ocrotitorul, pe Sf. Ap. Andrei, conform calendarului nerevizuit. Mitropolitul Petru al Basarabiei a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos și cu Episcopul Visarion al Tulcii. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul…
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Mesajul Patriarhului României de Nașterea Domnului și Anul Nou 2026: Să cultivăm credinţa, pacea şi comuniunea (Video) Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis luni seară un mesaj cu ocazia sărbătorilor Nașterii…
Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana; Sfinţii 10 Mucenici din Creta; Sf. Ier. Pavel, arhiepiscopul Neocezareei # Basilica.ro
Calendar Ortodox 23 decembrie Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana Cuvioasa Antonina a venit pe lume în ziua de 7 martie 1923, în comuna Runcu, județul Vâlcea, într-o familie de cucernici creștini, Ispas și Maria. Ea a mai avut încă doi frați și o soră. Din Sfântul Botez a primit numele Ilinca. Încă din copilărie,…
Patriarhul Daniel, colindat de aproape o sută de tineri: Vă felicităm pentru frumoasele cântări # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit luni seară aproape o sută de tineri colindători din toată țara la Reședința Patriarhală. Preafericirea Sa i-a felicitat pentru frumoasele cântări interpretate, cât și pentru costumele populare specifice zonelor din care provin. Seara de colinde a fost deschisă de Grupul de colindători al Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români –…
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a sfințit vineri un paraclis închinat Sfinților Cuvioși Părinți Cleopa și Paisie, la Baia, în județul Suceava. Slujba a reunit consilieri eparhiali, reprezentanți ai Protopopiatului Fălticeni și clerici din parohiile din zonă. Sfințirea a marcat și începutul misiunii duhovnicești a ieromonahului Andrei Vasîlcu în…
Arhiepiscopul Râmnicului în Pastorala de Crăciun: Recunoștința se poate transforma într-o rugăciune continuă # Basilica.ro
Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului îi îndeamnă pe credincioși să trăiască sărbătoarea Nașterii Domnului nu doar ca un moment festiv, ci ca o stare lăuntrică permanentă, arătând că recunoștința pentru darurile lui Dumnezeu „se poate transforma într-o rugăciune continuă”. Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie arată că Nașterea Domnului este o taină vie, care continuă să lucreze în viața…
Lucrările de restaurare a Mănăstirii Humor, monument UNESCO, au fost recepționate joi în prezența reprezentanților Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, ai autorităților locale și ai specialiștilor implicați în proiect. Intervențiile au urmărit conservarea și punerea în valoare a ansamblului monahal. Arhidiaconul Vasile Demciuc, consilier eparhial al Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească, a subliniat că restaurarea…
Peste 2.000 de copii au fost întâmpinați joi la Catedrala din Huși cu daruri și colinde. Activitatea a fost organizată de Episcopia Hușilor, prin Asociația „Filantropia Ortodoxă”. Tinerii proveniți din familii modeste au fost așteptați de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. Cei prezenți au fost colindați de beneficiarii Centrelor de zi ale Asociației „Filantropia Ortodoxă”…
Mesajul Patriarhului României de Nașterea Domnului și Anul Nou 2026: Să cultivăm credinţa, pacea şi comuniunea (Video) # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis luni seară un mesaj cu ocazia sărbătorilor Nașterii Domnului, Anului Nou 2026 și Botezului Domnului, în care a îndemnat la cultivarea credinței, a păcii și a comuniunii. „Sărbătoarea Nașterii Domnului Hristos sau Crăciunul este sărbătoarea preaslăvirii lui Dumnezeu, a păcii pe pământ şi a bunăvoirii sau comuniunii între oameni”,…
Arhiepiscopul Casian a inaugurat Muzeul Agriculturii de la Mănăstirea „Sfântul Mucenic Trifon” # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a inaugurat joi Muzeul Agriculturii de la Mănăstirea „Sfântul Mucenic Trifon” din comuna Șendreni, județul Galați. Festivitatea de inaugurare a fost precedată de binecuvântarea lucrărilor de construcție realizate la biserica mănăstirii, ocrotită de Sfântul Mucenic Trifon şi Sfântul Ioan Evanghelistul. La eveniment au participat clerici, angajați ai Centrului…
Comunicat de presă: Precizări referitoare la fostul Așezământ Social Patriarhul Justinian Marina # Basilica.ro
În urma apariției materialului de presă intitulat „Cumpăna Preafericitului, profit sau nonprofit”, publicat pe site-ul săfielumină.ro, Patriarhia Română aduce următoarele precizări cu referire directă la fostul Așezământ Social Patriarhul Justinian Marina: 1. Așezământul Social Patriarhul Justinian Marina a fost înființat în anul 1999, având funcția de centru de primire în regim de urgență pentru femei…
PS Teofil Trotușanul: Inimile noastre sunt chemate să fie peșteri primitoare și pline de lumină pentru venirea lui Mesia # Basilica.ro
„Inimile noastre sunt chemate să fie peșteri primitoare și pline de lumină pentru venirea lui Mesia”, a spus, duminică, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Mănăstirea Giurgeni. Preasfinția Sa a explicat, la finalul Sfintei Liturghii, importanța praznicului Nașterii Domnului ca început al mântuirii oamenilor. „Iisus Hristos, numit Mesia, este…
PS Ambrozie: Colindul este o transpunere în conștiința populară a întrupării Mântuitorului Iisus Hristos # Basilica.ro
„Colindul este o transpunere în conștiința populară și în ceea teologală a faptului că Iisus Hristos, Dumnezeu fiind, s-a făcut om ca pe om să îl îndumnezeiască”, a spus Episcopul Ambrozie al Giurgiului duminică la vechea catedrală din orașul de la Dunăre. Preasfinția Sa a evidențiat acuratețea și sensibilitatea colindelor: „Au o duioșie și o…
Sfântul Nicolae, serbat după calendarul nerevizuit de credincioșii din Mitropolia Basarabiei # Basilica.ro
Credincioșii din Mitropolia Basarabiei l-au serbat pe Sfântul Ierarh Nicolae vineri, în data de 19 decembrie, conform calendarului nerevizuit. Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Perescina din raionul Orhei. În cadrul slujbei, Mitropolitul Petru l-a hirotonit preot pe diaconul Ghenadie Rotari pe seama Parohiei Mihalașa. Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe…
Dumnezeu a sfințit instituția familiei, subliniază IPS Ioachim în Pastorala de Crăciun # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, arată în Pastorala de Crăciun că Nașterea Mântuitorului confirmă valoarea sacră a familiei. Arhiepiscopul Ioachim subliniază că Nașterea lui Hristos nu este doar un eveniment din trecut, ci o realitate vie, care se poate împlini în fiecare om. „Nașterea Domnului nu a fost doar un eveniment istoric pe…
Momente de credință, bucurie și comuniune, surprinse în imagini din viața Bisericii, în perioada 15 – 21 decembrie 2025. Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Basilica.ro (@basilica.ro) Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini? Dacă aveți fotografii care surprind…
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a îndemnat, duminică, la Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Eastbourne, la răscumpărarea vremii prin folosirea timpului pentru pocăință. În cuvântul rostit la Sfânta Liturghie în Duminica dinaintea Nașterii Domnului, IPS Atanasie a arătat că Genealogia Mântuitorului reprezintă dovada prezenței active a lui Dumnezeu în istoria…
Voluntarii Grupului „Tineri în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor au colindat sâmbătă la Castelul Peleș din Sinaia, în cadrul unei tabere de colinde dedicate învățării colindelor și aprofundării sensului lor teologic. Tabăra de colinde a avut loc în perioada 19–21 decembrie la Mănăstirea „Sfânta Cruce”-Caraiman, județul Prahova. Tinerii voluntari au participat la ateliere de învățare a…
Sărbători pentru toți: Studenți pentru Viață București au adus bucuria Nașterii Domnului în spitale și în centre sociale # Basilica.ro
Voluntarii Asociației Studenți pentru Viață București au adus vestea Nașterii Domnului, în luna decembrie, în peste 15 instituții medicale, sociale și de protecție a copilului din Capitală. Tinerii au vizitat mai multe persoane vulnerabile, printre care pacienți din spitale, vârstnici din centre sociale și copii din centre de plasament. Sub deviza solidarității, colindătorii au transformat…
PS Iustin îndeamnă la rugăciune pentru pace și subliniază rolul Bisericii și familiei în păstrarea unității românilor # Basilica.ro
„Toți, împreună, să-L rugăm fierbinte pe Dumnezeu pentru pace în Țara Sfântă, pentru încetarea războiului din Ucraina, pentru încetarea tuturor războaielor de pe Pământ”, îi îndeamnă pe credincioși Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în Pastorala de Crăciun. De asemenea, Preasfinția Sa enumeră binecuvântările de care s-a învrednicit în acest an Biserica Ortodoxă Română,…
Mitropolitul Serafim subliniază în Pastorala de Crăciun importanța familiei și jertfa femeii creștine # Basilica.ro
În Pastorala de Crăciun din acest an, Înaltpreasfințitul Părinte, Mitropolitul Germaniei, invită credincioșii să treacă dincolo de confortul material al praznicului Nașterii Domnului, pentru a redescoperi „singurul lucru nou sub soare”: smerenia lui Dumnezeu care Se face Om. În mesajul pastoral intitulat „Femeia creștină în familie, în Biserică și în societate”, IPS Serafim subliniază că…
PS Paisie Sinaitul: Credința și jertfa tinerilor din decembrie 1989 au adus libertatea noastră de azi # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a săvârșit, luni, la Catedrala Patriarhală din București, o slujbă de pomenire pentru eroii Revoluției Române din 1989. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a evidențiat moștenirea morală a celor care s-au jertfit în urmă cu 36 de ani, accentuând legătura dintre libertate și credința în Dumnezeu. Ierarhul a…
Centrul de sprijin pentru femei însărcinate și familii al Arhiepiscopiei Râmnicului a distribuit 1.000 de pachete de Crăciun # Basilica.ro
Centrul de Consiliere și Informare „Doamna Maria Brâncoveanu” al Arhiepiscopiei Râmnicului, care sprijină femeile însărcinate și familiile în dificultate, a distribuit luna aceasta 1.000 de pachete cu daruri pentru copiii care nu au șansa unei copilării lipsite de griji. Acțiunea social-filantropică a fost derulată în perioada 5-19 decembrie, în colaborare cu Școala Gimnazială „Take Ionescu” din…
Cu prilejul comemorării a 36 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989, luni, 22 decembrie 2025, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop Vicar patriarhal, a oficiat o slujbă de pomenire pentru cei ce și-au dat viața pentru libertate. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
450 de copii sprijiniți de Mitropolia Germaniei au cântat colinde la Negrești, județul Vaslui # Basilica.ro
450 de copii beneficiari ai burselor sociale oferite de Mitropolia Germaniei au cântat săptămâna trecută la Festivalul de colinde „Hristos se naște, slăviți-L!”, desfășurat la Negrești, județul Vaslui. Evenimentul a debutat cu rugăciunea „Tatăl nostru”, rostită de Părintele Adrian Chirvasă, Protopop de Vaslui, care a rostit apoi un cuvânt de mulțumire către Înaltpreasfințitul Părinte Serafim,…
Mitropolitul Teofan: Suntem parte a unui popor în care am devenit, prin Botez, fii ai lui Dumnezeu # Basilica.ro
Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Mănăstirea Cetățuia din municipiul Iași, unde a vorbit despre Evanghelia Sfinților Strămoși după trup ai Domnului, care enumeră generațiile care au pregătit, prin nașterea de fii și fiice, venirea Mântuitorului Iisus Hristos în trup omenesc. „Suntem parte a unui popor în care am…
