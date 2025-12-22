Lucrările de restaurare a Mănăstirii Humor au fost finalizate

18:30

Parohia Brândușa din Craiova a donat joi Spitalului Clinic Județean de Urgență din municipiu un monitor al funcțiilor vitale VISMO în valoare de aproximativ 4.000 de euro. Acesta este destinat Departamentului de Oncopediatrie al instituției medicale. Aparatul a fost achiziționat din donațiile credincioșilor craioveni strânse cu ocazia Târgului Jucăriilor de la Brândușa, organizat în 5…