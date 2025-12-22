Sărbători pentru toți: Studenți pentru Viață București au adus bucuria Nașterii Domnului în spitale și în centre sociale

15:50

În anul 2025 s-au împlinit 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patriarhie. De la sfințiri de biserici și momente liturgice, la proclamarea noilor sfinți canonizați sau la sfințirea picturii Catedralei Naționale, fiecare clipă a reflectat împreuna-slujire a clericilor și credincioșilor. Vă aducem o retrospectivă în imagini ce surprinde cele…