Linia de metrou Gara de Nord – Gara Progresul: Guvernul a aprobat amplasamentul și exproprierile
Economica.net, 24 decembrie 2025 08:50
Executivul a aprobat, în şedinţa de marţi seara, prin hotărâre, amplasamentul lucrărilor de extindere a Magistralei 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord - Gara Progresul, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, precum şi exproprierea imobilelor aflate pe coridorul de expropriere al acestei lucrări.
