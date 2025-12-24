Administrația și sindicatele Automobile Dacia au ajuns la un compromis cu privire la veniturile angajaților în 2026

19:00

Ajuns la peste 8,3 milioane de participanți cu contribuții obligatorii în valoare de 4,75% din salariul brut, cu active totale de peste 200 de miliarde de lei și cu zeci de mii de oameni care ajung să îndeplinească condițiile pentru a încasa pensia, sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) nu avea o lege de plată, deși există de peste 16 ani. Acum are. Ce spune despre această lege Dan Armeanu, vicepreședinte ASF și coordonatorul principal al construcției actului normativ, în rândurile de mai jos.