Cum evită rușii sancțiunile UE? Cu documente românești false

Astăzi, 22 decembrie, se împlinesc 36 de ani de la căderea regimului Comunismului în România. Este ziua în care puterea politică a lui Nicolae Ceaușescu se prăbușește, sub presiunea străzii. Este ziua în care Nicolae și Elena Ceaușescu au fugit de pe clădirea Comitetului Central la bordul unui elicopter. După fuga lui Ceaușescu din București, mulțimii care ocupa Piața Palatului i s-au alăturat zeci de mii de cetățeni, care au ieșit din case și au invadat bulevarde Capitalei. Anul acesta este prima comemorare a Revolutiei fără Ion Iliescu, cel care pe 22 decembrie 1989 a anunțat lansarea noii formațiuni de conducere a statului, Frontul Salvării Naționale.