Două ucrainence au fost prinse cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte la granița cu România
Adevarul.ro, 24 decembrie 2025 13:00
Două femei din Ucraina au fost descoperite de polițiștii de frontieră cu o sumă impresionantă de bani nedeclarați, încercând să intre în România prin Vama Siret.
Acum 30 minute
13:15
Ucraina începe actualizarea listelor electorale, pe fondul discuțiilor despre posibile alegeri în timp de război # Adevarul.ro
Ucraina face primii pași concreți în pregătirea unui posibil scrutin, chiar dacă războiul declanșat de Rusia este departe de a se fi încheiat.
13:15
Sarcofagul de la Cernobîl, în pericol de prăbușire după atacuri repetate, avertizează directorul centralei # Adevarul.ro
Structura de protecție care acoperă reactorul patru al centralei nucleare de la Cernobîl ar putea ceda în urma unor noi atacuri rusești, chiar și în absența unei lovituri directe.
13:15
Bărbatul care şi-a ucis în bătaie partenera, pe care a lovit-o în cap și abdomen cu pumnii și picioarele, a fost arestat # Adevarul.ro
Bărbatul din Hunedoara care ce şi-a ucis partenera, pe care a lovit-o cu pumnii şi picioarele în zona capului şi a abdomenului, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul se întorsese de scurt timp din străinătate. Atacul furibund a avut loc în apartamentul în care locuia împreună.
13:15
Bătaie în Parlamentul Turciei. Deputații și-au împărțit pumni și picioare în timpul dezbaterii privind bugetul # Adevarul.ro
Parlamentari ai partidului de guvernământ și ai opoziției s-au luat la bătaie după o dispută legată de moștenirea lăsată de fondatorul Republicii Turcia, Mustafa Kemal Atatürk. În cele din urmă, bugetul a fost adoptat, în pofida unei altercații care a durat aproximativ 10 minute.
Acum o oră
13:00
Un sondaj post-electoral realizat de Agenția de Rating Politic arată că alegătorii s-au decis târziu în privința votului de pe 7 decembrie, pentru alegerea noului primar al Capitalei.
13:00
Două ucrainence au fost prinse cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte la granița cu România # Adevarul.ro
Două femei din Ucraina au fost descoperite de polițiștii de frontieră cu o sumă impresionantă de bani nedeclarați, încercând să intre în România prin Vama Siret.
13:00
Polonia va activa un nou sistem antidronă la granița cu Belarus. Primele echipamente, deja instalate # Adevarul.ro
Polonia face un nou pas în consolidarea securității la granița de est.
12:45
Decizia criminală a ultimei ședințe CPEx din 22 decembrie: „Pe cei înarmați îi omorâm, pe cei care nu au arme, nu” # Adevarul.ro
Istoricul Mădălin Hodor aduce lumină asupra unui episod trecut, adeseori cu vederea, în dezbaterile despre Revoluția din 1989, anume decizia criminală a ultimei ședințe CPEx din 22 decembrie, când s-a decis cu unanimitate să se tragă în muncitorii care protestau.
12:45
Irineu Darău, primul mesaj ca ministru: „Cineva care duce o companie de stat spre faliment va trebui să plece sau să plătească” # Adevarul.ro
La doar o zi după ce a depus jurământul pentru funcția de ministru al Economiei, Irineu Darău a prezentat planurile pe care le are pentru minister.
12:45
Sondaj: Peste jumătate dintre ruși se așteaptă ca războiul cu Ucraina să se termine în 2026 # Adevarul.ro
Peste jumătate dintre ruși, respectiv 55%, se așteaptă ca războiul împotriva Ucrainei să se încheie în 2026 și speră la o revenire la ceea ce ei descriu drept „viața normală”, potrivit unui sondaj realizat în decembrie de institutul de stat VTsIOM și publicat pe 24 decembrie.
12:45
Pentagonul avertizează că extinderea capacităților militare ale Chinei sporește vulnerabilitatea Statelor Unite # Adevarul.ro
China se află în plin proces de „extindere istorică a puterii sale militare”, evoluție care face teritoriul Statelor Unite „din ce în ce mai vulnerabil”, potrivit unui nou raport al Pentagonului privind capacitățile militare ale Beijingului, citat de Bloomberg.
12:45
India a plasat pe orbita Pământului cel mai greu satelit al său. Țara vizează un prim zbor spaţial cu echipaj uman în 2027 # Adevarul.ro
India a lansat miercuri pe orbita Pământului cel mai greu satelit al său, o reuşită în urma căreia prim-ministrul Narendra Modi a vorbit despre un „progres important” pentru sectorul spaţial al ţării cu cea mai mare populaţie din lume, potrivit AFP.
Acum 2 ore
12:15
„Am fost dezbrăcați cu totul și interogați”. Aventurile a doi vloggeri români care au mers în Rusia cu vize de Ucraina # Adevarul.ro
Cristi şi Denisa, doi vloggeri români, au ajuns în Rusia pentru a filma mai multe videoclipuri, după ce anterior au fost în Ucraina. Vizele de Ucraina de pe pașapoartele lor nu au trecut neobservate, iar ofițerii ruși i-au considerat suspecți. Cei doi au povestit ce a urmat.
12:15
SUA au mutat avioane și forțe speciale de elită mai aproape de Venezuela. E pregătit Trump să treacă Rubiconul în America Latină? # Adevarul.ro
Statele Unite au transferat în această săptămână un număr semnificativ de aeronave militare și trupe în regiunea Caraibilor, pe fondul intensificării presiunii exercitate de Washington asupra Venezuelei.
12:15
Plutonier major, mort într-un cumplit accident produs în Ungaria. Încerca să ofere ajutor unor șoferi, când a fost spulberat de un microbuz cu numere românești # Adevarul.ro
Un tragic accident produs pe autostrada M1 din Ungaria, luni, 22 decembrie 2025, în care a fost implicat un microbuz românesc, s-a soldat cu moartea a doua persoane. Una dintre victime este un pompier român în vârstă de 33 de ani.
12:15
Zelenski prezintă planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA: „Am înregistrat progrese semnificative” # Adevarul.ro
După săptămâni de negocieri, Ucraina și Statele Unite au elaborat un plan de pace revizuit pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia.
11:45
Un bărbat din Satu Mare și-a incendiat iubita, apoi a fugit pe un cal. Femeia e în stare gravă # Adevarul.ro
O femeie din Satu Mare a ajuns în stare gravă la spital, marți seară, cu arsuri pe 50% din corp, după ce concubinul ar fi incendiat-o. Agresorul a fugit cu un cal. Individul a fost prins miercuri dimineață.
11:45
Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis, de Crăciun, un mesaj oficial din partea însărcinatului cu afaceri Michael Dickerson.
11:45
Escrocherie la scară largă cu pașapoarte românești: cum cumpără rușii cetățenia UE pentru a ocoli sancțiunile — Le Monde # Adevarul.ro
Autoritățile din România au descoperit o amplă rețea de corupție care ar fi permis aproape 10.000 de cetățeni ai Rusiei și ai altor state din fostul spațiu sovietic să obțină ilegal documente europene.
Acum 4 ore
11:00
Ucraina testează „infanteria robotică”. Cum a fost oprită înaintarea rusă cu o dronă cu mitralieră controlată de la distanță # Adevarul.ro
Trupele ucrainene afirmă că un vehicul terestru telecomandat, echipat cu o mitralieră de calibru mare, a reușit să respingă atacuri rusești timp de 45 de zile consecutive.
11:00
Se termină aventura în La Liga. Horațiu Molodvan semnează cu noua formație, după un sezon de coșmar la Real Oviedo # Adevarul.ro
Salariul anual al lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid depășește un milion de euro.
11:00
Răsturnare de situație în cazul femeii spulberate de o mașină. Imaginile apărute în spațiul public contrazic apărarea șoferiței # Adevarul.ro
Au apărut imaginile imagini de la un accident produs recent în comuna Tăcuta din județul Vaslui, unde o femeie care a coborât dintr-un microbuz a fost luată pe sus de o mașină condusă de o tânără.
10:45
Ninsoare și vânt puternic în mai multe zone din țară: drumurile montane și județene sunt deszăpezite # Adevarul.ro
În zonele montane, precipitațiile sub formă de ninsoare au început să afecteze traficul rutier, iar autoritățile recomandă prudență șoferilor.
10:30
Un microbuz care efectua curse internaţionale, implicat într-un accident la Iași. Doi oameni au fost răniți # Adevarul.ro
Două persoane au fost rănite în urma unui accident produs miercuri dimineaţa într-o comună din județul Iași. Un microbuz care efectua curse internaţionale a ieșit de pe șosea.
10:15
Administrația Națională „Apele Române”, după recentul atac cibernetic: „Situația este sub control. Aplicația de dispecerat a fost relocată” # Adevarul.ro
Administrația Națională „Apele Române” informează că, în urma incidentelor recente care au afectat o parte dintre sistemele informatice, au fost inițiate și se află în desfășurare măsuri tehnice clare și etapizate pentru restabilirea completă, sigură și controlată a activităților instituției.
10:15
Administrația Trump interzice vizele SUA pentru mai multe personalități europene: „Nu mai tolerăm cenzura” # Adevarul.ro
Washingtonul anunță sancțiuni fără precedent împotriva unor personalități europene implicate în reglementarea tehnologiei și combaterea dezinformării online.
10:00
„Ordonanța trenuleț”, adoptată: Premierul Bolojan anunță cheltuieli mai mici și deficit în scădere # Adevarul.ro
Guvernul României a adoptat marți seară Ordonanța de Urgență pentru completarea unor măsuri fiscal-bugetare, cunoscută drept „Ordonanța trenuleț”.
09:45
Sacrifică tenisul pentru visul de a fi mamă. Celebra tenismenă s-a retras din competiții după ce a aflat că se confruntă cu infertilitatea. Supusă tratamentului minune # Adevarul.ro
Danielle Collins se confruntă cu provocări personale și profesionale în timp ce își urmărește visul de a-și întemeia o familie.
09:45
„Donald J. Trump m-a violat împreună cu Jeffrey Epstein”. Ce dezvăluie noile documente din dosarele care-l vizează pe infractorul sexual # Adevarul.ro
Noi documente făcute publice din „dosarele Epstein” dezvăluie acuzaţii grave împotriva preşedintelui american Donald Trump.
Acum 6 ore
09:30
Accident grav în Argeș: o femeie a murit, iar alte patru persoane au fost rănite după ce o mașină a ieșit de pe carosabil # Adevarul.ro
O persoană și-a pierdut viața, iar alte patru au fost rănite miercuri dimineață, într-un grav accident rutier produs pe DN 65, în zona localității Lunca Corbului, județul Argeș.
09:15
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk # Adevarul.ro
SBU a dezvăluit detalii până acum necunoscute despre pregătirea operațiunii prin care un submarin rus a fost lovit în portul Novorossiisk.
09:15
Explozii în sudul Moscovei, la locul unde în urmă cu câteva zile a fost ucis generalul Fanil Sarvarov # Adevarul.ro
Mai multe explozii au fost auzite miercuri în sudul Moscovei, la locul unde generalul-locotenent Fanil Sarvarov a fost ucis, luni, de o bombă amplasată într-o maşină, au relatat canalele Telegram Baza şi SHOT, informează agenția Reuters.
09:00
Milionarul român, care s-a lăfăit în banii celor de la Dinamo, a murit singur și uitat de lume. „Îi dădea bani Elenei Cîrstea. S-a separat de soție” # Adevarul.ro
Viața lui Vasile Ianul a fost marcată de un contrast puternic între opulența anilor de glorie și singurătatea profundă din final.
09:00
Pastorală de Crăciun. Patriarhul Daniel: „Este tot mai necesară o reînnoire a chemării fiecărui creştin de a fi, asemenea îngerilor şi păstorilor de la Betleem” # Adevarul.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, subliniază, în Pastorala de Crăciun, că, în societatea contemporană, marcată de „secularizare sau indiferenţă duhovnicească”, este tot mai necesară o reînnoire a chemării fiecărui creştin „de a fi vestitor sau apostol ai iubirii milostive a lui Hristos în lume".
08:45
Pensia lui Ion Țiriac stârnește controverse. Ce cotizație primește miliardarul de la statul român. L-a surclasat pe fostul coleg Năstase # Adevarul.ro
La vârsta de 21 de ani, Ion Țiriac a fost numit sublocotenent de miliție și a activat în cadrul secției de tenis a Clubului Sportiv Dinamo București.
08:45
Dezvăluiri din dosarele Epstein: cine este „A”, bărbatul care cerea „prietene noi nepotrivite” # Adevarul.ro
Un schimb de e-mailuri apărut în cel mai recent val de documente din dosarele Epstein sugerează că o persoană care semna cu inițiala „A” ar putea fi fostul duce de York, Andrew Mountbatten-Windsor.
08:30
China, moment dureros din trecut. Imagini din procesul generalului care a sfidat ordinul de înnăbușire a protestelor din Tiananmen # Adevarul.ro
Imagini video cu Xu Qinxian, generalul Armatei Populare de Eliberare (PLA) care a sfidat ordinele de a-şi conduce trupele în Piaţa Tiananmen şi de a reprima protestatarii studenţi din 1989 au fost publicate online.
08:15
Perioada sărbătorilor de iarnă înseamnă bucurie, timp cu cei dragi, lumini, decorațiuni minunate și, câteodată, zăpadă!
08:00
Un fotbalist a murit după ce s-a prăbușit din telescaun, de la 70 de metri înălțime, în timpul unei vacanțe la schi # Adevarul.ro
Soția sa a rămas agățată de scaunul instalației.
08:00
Dispar rețeta electronică, scrisoarea medicală și trimiterea de la medicul de familie. O nouă platformă va fi funcționa din august # Adevarul.ro
De anul viitor, platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS) va fi înlocuită în 2026 cu un sistem „modern, sigur şi accesibil”, a anunțat Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Rețeta electronică, scrisoarea medicală și trimiterea dispar.
Acum 8 ore
07:30
Ordine de evacuare în Los Angeles după ce un „râu atmosferic” a fost anunțat în Ajunul Crăciunului # Adevarul.ro
Autorităţile din Los Angeles au emis ordine de evacuare marţi, 23 decembrie, deoarece în statul american California sunt aşteptate ploi torenţiale, notează AFP. Prognozele au stârnit temeri privind inundaţii periculoase în Ajunul Crăciunului.
07:15
Zelenski: „Simţim că America doreşte să ajungă la un acord final. Esenţial este ca Rusia să nu saboteze această diplomaţie” # Adevarul.ro
După ce negociatorii ucraineni, conduşi de Rustem Umerov, au prezentat un raport al întâlnirilor cu emisarii SUA, Volodimir Zelenski a declarat că America doreşte să ajungă la un acord final privind pacea, iar din partea Ucrainei există o cooperare deplină
07:15
Sondaj: Aliați importanți consideră Statele Unite că sunt imprevizibile și destabilizatoare # Adevarul.ro
Un nou sondaj internațional sugerează că o parte semnificativă dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite percep Washingtonul drept un partener imprevizibil și, în unele cazuri, o forță negativă pe scena globală.
07:15
Motivul pueril pentru care Lamine Yamal spune că nu poate avea o iubită: „Îmi place să fac asta” # Adevarul.ro
Starul Barcelonei a făcut turul casei pe care se pregătește să o schimbe cu propria vilă.
07:00
Șeful Statului Major al armatei libiene a murit după ce avionul în care se afla s-a prăbușit în Turcia, la o zi după prelungirea mandatului trupelor turce dislocate în Libia # Adevarul.ro
Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, șeful Statului Major al armatei libiene a murit marți într-un accident de avion în Turcia, după ce s-a întâlnit cu omologul său turc și cu ministerul Apărării de la Ankara.
06:45
Catedrala Naţională este deschisă de miercuri până pe 8 ianuarie 2026, potrivit unei informări transmise de Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
06:45
Italia își consolidează apărarea antiaeriană. Compania Leonardo va dezvolta radare capabile să detecteze amenințări balistice la 3.000 km # Adevarul.ro
Italia face un nou pas în întărirea capacităților sale de apărare aeriană și antirachetă, după ce compania italiană din industria de apărare Leonardo a semnat un contract pentru dezvoltarea și livrarea unor radare de mare putere
06:30
Doi oameni au murit şi mai mulţi sunt dați dispăruţi în urma unei explozii la un azil de bătrâni în Pennsylvania # Adevarul.ro
Cel puţin două persoane au murit şi alte câteva sunt căutate în urma unei explozii produse marţi, 23 decembrie, la un azil de bătrâni din apropierea oraşului Philadelphia, în statul american Pennsylvania, a anunţat guvernatorul statului, Josh Shapiro.
06:15
Sprijinul militar acordat Ucrainei de Statele Unite a fost redus semnificativ, iar golul creat este acoperit doar parțial de statele europene, în special de țările din Europa de Nord și de principalele economii occidentale.
Acum 12 ore
05:15
Putin nu câștigă în Ucraina. Mizează doar pe iluzie și pe oboseala Occidentului ANALIZĂ # Adevarul.ro
Președintele Rusiei nu este pe punctul de a câștiga războiul din Ucraina.
