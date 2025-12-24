Irineu Darău: Companiile de stat în faliment trebuie să plătească sau să plece

06:30

Germania va implementa, din ianuarie, reguli stricte pentru serviciul militar, obligând tinerii de 18 ani să participe la o evaluare. Cei care refuză chestionarul riscă amenzi de până la 1.000 de euro, iar din 2027 pot fi conduși de poliție pentru recrutare. Schimbările fac parte din planul de revitalizare a Bundeswehr. Germania impune reguli mai … Articolul Tinerii de 18 ani din Germania: amenzi și aducere cu poliția pentru refuzul serviciului militar apare prima dată în Main News.