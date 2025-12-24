Premierul Bolojan anunță cheltuieli mai mici și deficit scăzut după Ordonanța trenuleț
MainNews.ro, 24 decembrie 2025 10:10
Guvernul României a adoptat „Ordonanța trenuleț", care prevede măsuri de reducere a cheltuielilor și diminuarea deficitului. Premierul Ilie Bolojan anunță economii semnificative și stimulente pentru investiții, menținând totodată sprijinul pentru persoanele vulnerabile și autoritățile locale până în 2026. Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență cunoscută drept „Ordonanța trenuleț" pentru stabilitatea fiscală până în 2026
Un atac în Cernobîl ar putea distruge scutul radiațiilor, avertizează directorul centralei. O lovitură recentă a provocat daune grave, iar un nou atac cu rachete sau drone ar putea duce la prăbușirea adăpostului. AIEA confirmă pierderea funcțiilor de siguranță. Amenințarea este majoră în contextul invaziei ruse. Scutul de protecție împotriva radiațiilor de la centrala Cernobîl
Danielle Collins, finalista Australian Open 2022, s-a retras din competiții pentru a urma un tratament de fertilitate, inclusiv congelarea ovulelor. Cu dorința de a întemeia o familie, sportiva își amână cariera în tenis. Decizia sa reflectă provocările întâmpinate din cauza endometriozei și alegerile personale. Danielle Collins s-a retras din competiții pentru a urma un tratament
Află programul magazinelor Penny de Crăciun 2025. În ajun, magazinele vor fi deschise între 07:00 și 18:00, iar pe 25 decembrie vor fi închise. Se redeschid pe 26 decembrie între 10:00 și 18:00. Consultă întregul program pentru a nu rata cumpărăturile de sărbători. Penny își ajustează programul magazinelor de Crăciun 2025 Magazinele vor fi deschise
Doi camionagii români, Gabriel și Angelica, petrec Ajunul în parcarea din Fürholzen, Germania, departe de casă. Aceștia împărtășesc experiența lor, evidențiind provocările meseriei și singurătatea sărbătorilor. Deși departe de familii, își găsesc confort în rutina zilnică și în legăturile formate pe drum. Camionagii din Europa de Est petrec Ajunul în parcări din Germania, izolati de
Grupul Rompetrol ar putea opri rafinăriile Petromidia și Vega din februarie 2026 din cauza presiunii fiscale crescute. Această decizie, în analiza companiei, amenință piața carburanților și securitatea energetică a României, lăsând Petrobrazi ca singura rafinărie funcțională. Impactul fiscal depășește 120 milioane de dolari. Grupul Rompetrol ia în considerare suspendarea activității rafinăriilor Petromidia și Vega din
Ciprian Șerban, Ministrul Transporturilor, a anunțat deschiderea circulației pe 50 de kilometri din Autostrada Moldovei până la Adjud, transformând mobilitatea într-un coridor modern. Proiectul optimizează fluxurile de mărfuri și persoane, reducând costurile și timpii de deplasare, sporind siguranța rutieră. Ministrul Ciprian Șerban a inaugurat un nou tronson de 50 km din Autostrada Moldovei, deschizând circulația
Ion Țiriac, fost mare tenismen, beneficiază de o pensie de aproximativ 12.000 de lei lunar, depășind-o pe cea a lui Ilie Năstase, care primește doar 1.435 de lei. Pensia lui Țiriac se datorează carierei sale de 20 de ani în Ministerul de Interne, unde a ajuns colonel, subliniind sacrificiile personale făcute pentru succesul său.
Crăciunul în România este rezultatul unui lanț global de aprovizionare de 40.000 km, începând din fabricile asiatice și ajungând în casele noastre. Descoperă cum cadourile sunt produse, transportate și distribuite, influențând economia locală și obiceiurile de consum. Crăciunul reflectă complexitatea comerțului global. Produsele de Crăciun din România parcurg un lanț de aprovizionare global de aproximativ
Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina colaborează cu SUA pentru a ajunge la un acord final de pace, subliniind că nu va fi un obstacol în calea păcii. El a cerut ca Rusia să nu saboteze procesul diplomatic și a menționat că presiunea internațională ar trebui să crească dacă aceasta nu cooperează. Volodimir Zelenski a
Ucrainenii au intensificat atacurile cu drone, vizând Moscova și regiuni adiacente, inclusiv un incendiu industrial în Tula. Cel puțin trei drone au fost doborâte de autoritățile ruse, iar sistemele de apărare au raportat distrugerea a 172 de drone în noaptea recentă, perturbând operațiunile în capitală. Atacuri cu drone ucrainene vizând Moscova și regiunea Tula au
Scandalul din Justiție a ajuns pe agenda Guvernului, iar premierul Ilie Bolojan subliniază necesitatea reformei ca serviciu public. Discuțiile vizează competența magistraților, promovările în funcțiile de conducere și problemele structurale ale sistemului, pentru a îmbunătăți eficiența și încrederea cetățenilor. Guvernul a început analiza legii justiției, convocând un comitet dedicat reformelor necesare Premierul Ilie Bolojan subliniază
Motivul surprinzător pentru care Lamine Yamal nu are o iubită: „Îmi place să fac asta” # MainNews.ro
Lamine Yamal, starul Barcelonei, a dezvăluit că nu are iubită dintr-un motiv surprinzător: pasiunea sa pentru dulciuri. Deși a împlinit 18 ani, fotbalistul se trezește noaptea pentru a mânca biscuiți. În plus, Yamal preferă mirosul de vanilie în casă, făcând-o un spațiu plăcut, dar dezordonat. Lamine Yamal, jucătorul de fotbal de la Barcelona, a declarat
Imagini rare din procesul generalului Xu Qinxian, care a refuzat să reprime protestele pro-democrație din Piața Tiananmen în 1989, au fost publicate online. Refuzul său de a urma ordinele dictații a fost un act remarcabil de sfidare în fața violenței, fiind una dintre cele mai sensibile teme din istoria modernă a Chinei. Generalul Xu Qinxian
Compania Nordic Air Defence a dezvoltat Kreuger-100XR, un interceptor de drone eficient și accesibil, destinat combaterii atacurilor cu drone. Cu o viteză de peste 350 km/h și un cost redus, acest sistem inovator promite să revoluționeze apărarea antiaeriană, fiind capabil să opereze la altitudini de până la 1.000 de metri. Nordic Air Defence a dezvoltat
Crăciunul din 2025 se anunță a fi o provocare pentru români din cauza inflației și creșterii prețurilor. Specialistul economic Adrian Negrescu subliniază că va exista o cursă pentru promoții, în timp ce veniturile populației vor fi grav afectate. Anul 2026 va aduce provocări, dar și oportunități pentru cei care își caută un loc de muncă.
Nicușor Dan, alături de familia sa, a primit Moș Crăciun la Palatul Cotroceni, bucurându-se de colindători din Satu Mare și preparate tradiționale. Președintele a gustat cu poftă colăcei, încălcând protocolul funcției. Mirabela Grădinaru a păstrat o atitudine corespunzătoare evenimentului festiv. Nicușor Dan a primit colindătorii la Palatul Cotroceni, însă a avut un comportament considerat inadecvat.
Când e cea mai bună zi pentru a rezerva bilete de avion? Mitul „marței ieftine" a fost demontat. Duminica este acum cea mai favorabilă zi pentru achiziții, oferind economii de până la 17% la zborurile internaționale. Rezervă cu 1-3 luni înainte pentru zboruri interne și 2-6 luni pentru internaționale pentru cele mai bune prețuri. Mitul
Adrian Mutu, legenda fotbalului românesc, își dezvăluie pofta pentru succes și pasiunea sa pentru sport în cel mai recent jurnal de la Antena Sport. Află despre inspirația sa, obiectivele de viitor și impactul pe care îl are asupra tinerilor jucători. Rămâi conectat pentru cele mai recente știri și povești din lumea fotbalului. Adrian Mutu își
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că primele consultări pentru bugetul pe 2026 vor începe în ianuarie. Deficitul bugetar a fost de 6,4% în noiembrie 2023, în scădere față de 7,15% în aceeași lună a anului precedent. Ținta de deficit pentru 2026 este estimată între 6% și 6,5%. Consultările pentru elaborarea bugetului pe 2026 vor
Tinerii de 18 ani din Germania: amenzi și aducere cu poliția pentru refuzul serviciului militar # MainNews.ro
Germania va implementa, din ianuarie, reguli stricte pentru serviciul militar, obligând tinerii de 18 ani să participe la o evaluare. Cei care refuză chestionarul riscă amenzi de până la 1.000 de euro, iar din 2027 pot fi conduși de poliție pentru recrutare. Schimbările fac parte din planul de revitalizare a Bundeswehr. Germania impune reguli mai
Marilen Pirtea, deputat PNL și consilier onorific al premierului Bolojan, este numit ca posibil succesor al ministrului Educației, Daniel David. Controversele legate de acuzațiile de plagiat și legăturile cu Florian Coldea amplifică discuțiile despre integritatea sa academică. Ce va urma pentru educația din România? Marilen Pirtea, deputat PNL și consilier onorific al premierului Bolojan, este
Șeful armatei libiene și oficiali militari de rang înalt, victime ale accidentului aviatic din Turcia # MainNews.ro
Șeful armatei libiene, generalul Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, și alți oficiali militari au murit în urma prăbușirii avionului Falcon 50 în Turcia, la 74 km de Ankara. Premierul Libiei a confirmat tragedia, inclusiv decesul altor membri ai delegației. Aeronava solicita aterizare de urgență înainte de pierderea semnalului. Generalul Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, șeful Statului Major
Eduard Ionescu își celebră Sărbătorile cu bucurie și optimism, aducând un strop de magie în viețile fanilor săi. Descoperă cum se pregătește și ce tradiții îmbrățișează în această perioadă specială. Află mai multe despre cum îmbină pasiunea pentru sport cu momentele de sărbătoare. Citește articolul complet pe Antena Sport. Eduard Ionescu celebrează Sărbătorile de Crăciun
Laponia, destinația preferată de Crăciun a românilor în 2025: costuri vacanță Moș Crăciun # MainNews.ro
Laponia este în topul destinațiilor de Crăciun preferate de români în 2025. Peste 10.000 de turiști români vizitează anual Casa lui Moș Crăciun. Prețurile pentru o vacanță în Laponia variază între 2.000 și 3.000 de euro de persoană, în funcție de opțiunile de cazare și mese. Planifică-ți vacanța de vis! Românii planifică vacanța de Crăciun
Greta Thunberg a fost arestată marți, 23 decembrie 2025, la Londra, în timpul unui protest pro-Palestina organizat de Palestine Action. A fost reținută pentru un mesaj scris pe o pancartă, conform legislației antiteroriste britanice. Protestele au suscitat critici internaționale, fiind arestate peste 2.000 de persoane. Greta Thunberg a fost arestată
Guvernul va adopta Ordonanța de Urgență cunoscută ca „Ordonanța Trenuleț”, care va reglementa bugetul pe 2026, inclusiv tăieri de sume pentru parlamentari și sprijinirea minorităților naționale. Măsurile includ reducerea subvențiilor pentru partide și înghețarea salariilor în sectorul bugetar. Guvernul adoptă OUG „Ordonanța Trenuleț” pentru bugetul pe 2026 Se reduc cu 10% suma forfetară pentru parlamentari … Articolul Tăieri fericite pentru toți: descoperă cele mai bune tehnici! apare prima dată în Main News.
Copiii lui Mihai Covaliu continuă tradiția sportivă, aducând un suflu nou în lumea sportului. Descoperiți cum aceștia își urmează părintele și se implică în diverse activități sportive, inspirând și alte generații de tineri. Află mai multe despre povestea lor pe Antena Sport! Copiii lui Mihai Covaliu continuă tradiția sportivă a tatălui lor Familia Covaliu se … Articolul Copiii lui Mihai Covaliu continuă tradiția sportivă în Jurnal Antena Sport apare prima dată în Main News.
Serele și solariile din România rămân neimpozitate, conform anunțului ministrului Agriculturii Florin Barbu. Guvernul a adoptat ordonanța care prorogă taxa pe aceste construcții până în 2027, având în vedere că impozitarea ar presupune o povară suplimentară pentru fermieri. Sprijinul celor din agricultură rămâne o prioritate. Serele și solariile nu vor fi impozitate, conform anunțului ministrului … Articolul Serele și solariile rămân neimpozitate, informează ministrul Agriculturii apare prima dată în Main News.
Aproape jumătate dintre români vor cheltui mai puțin de Sărbători în 2025, conform unui sondaj Avangarde. 56% aleg să petreacă Revelionul acasă, iar 82% dintre respondenți declară că vor sărbători Crăciunul tot acasă. Veniturile au scăzut pentru 43% dintre români comparativ cu anul precedent. Aproape 50% dintre români vor cheltui mai puțin de Sărbători față … Articolul Românii cheltuiesc mai puțin de sărbători: 60% petrec Revelionul acasă apare prima dată în Main News.
O bandă de hoți din Franța a furat o stație de epurare de 400 de kilograme din curtea unei întreprinderi specializate în soluții pentru tratarea apei. Incidentul a avut loc în noaptea dintre 18 și 19 decembrie 2025, provocând o val de nesiguranță în zona Pays Castrais. Polițiștii investighează cazul pentru a identifica făptașii. Val … Articolul Hoți din Franța fură stație de epurare de 400 kg dintr-o întreprindere apare prima dată în Main News.
Revizuirea anchetelor magistraților corupți: DNA, soluția după eșecul actualei structuri # MainNews.ro
Anchetarea magistraților corupți ar putea reveni la DNA, după eșecul actualei structuri. Nicușor Dan propune un referendum pentru corectarea dezechilibrelor din sistemul judiciar, în contextul presiunii magistraților. Modificările legilor justiției vor fi discutate în Parlament, nu prin angajarea răspunderii guvernului. Anchetele privind magistrații corupți ar putea fi transferate din nou la DNA, în urma referendumului … Articolul Revizuirea anchetelor magistraților corupți: DNA, soluția după eșecul actualei structuri apare prima dată în Main News.
Alberto Hangan, un actor cu abilități în box, judo și fotbal, se alătură echipei Războinicilor la Survivor, cel mai sportiv show al planetei. Emisiunea incepe pe 9 ianuarie la Antena 1, iar Hangan promite să fie un adversar redutabil în luptele cu Faimoșii. Rămâi alături de noi pentru mai multe detalii. Alberto Hangan este un … Articolul Alberto Hangan: Actorul Războinic care Inspira prin Sport apare prima dată în Main News.
Papa Leon al XIV-lea învață germană pe Duolingo în nopțile cu insomnie. Confirmat de fratele său, pontiful folosește aplicația pentru a-și îmbunătăți cunoștințele lingvistice. În plus, joacă online jocuri de cuvinte pentru a se relaxa. Pasiunea sa pentru tehnologie îl deosebește de predecesorul său, papa Francisc. Papa Leon al XIV-lea învață germană pe Duolingo în … Articolul Papa Leon XIV învață germană pe Duolingo la prima oră, detalii inedite! apare prima dată în Main News.
Antreprenorii au ocazia să închirieze spații comerciale în Piața Matache, una dintre cele mai populare piețe din București. Primăria Sectorului 1 va organiza o licitație în ianuarie 2026 pentru 23 de spații, variind între 3,20 mp și 52,5 mp, ideale pentru produse alimentare și nealimentare. Primăria Sectorului 1 va scoate la licitație 23 de spații … Articolul Prețurile pentru închirierea spațiilor comerciale din Piața Matache în 2026 apare prima dată în Main News.
Soldații ruși atacă pozițiile ucrainene călare pe cai, în ciuda lipsei de echipamente, relevând o strategie neobișnuită pe câmpul de luptă din Donețk. Imaginile surprinse de drone arată vulnerabilitatea invadatorilor, iar soldatul Mikola Voroșnov descrie situația ca fiind o nebunie. Ucraineanii continuă să neutralizeze inamicii eficient. Soldații ruși au atacat poziții ucrainene călare pe cai … Articolul Atacul rușilor pe cai împotriva liniilor ucrainene apărate de drone apare prima dată în Main News.
Cristi Săpunaru l-a criticat pe Costel Gâlcă după declarațiile acestuia de la FCSB – Rapid. Fostul căpitan din Giulești susține că antrenorul nu ar fi trebuit să spună public că are nevoie de transferuri. Gabi Balint împărtășește aceeași opinie, respectiv că încrederea jucătorilor e crucială pentru succesul echipei. Cristi Săpunaru critcă declarațiile lui Costel Gâlcă, … Articolul Cristi Săpunaru îl atacă pe Costel Gâlcă: „Poate să fie și Guardiola” apare prima dată în Main News.
Președintele Trump interzice intrarea în SUA a cinci europeni acuzați de cenzurarea discursului american, inclusiv fostul comisar european Thierry Breton. Departamentul de Stat inițiază restricții de viză pentru cei considerați o amenințare la libertatea de exprimare a americanilor. Acțiuni în baza legii imigrației. Donald Trump interzice intrarea în SUA pentru cinci europeni acuzați de cenzură … Articolul Trump interzice cinci europeni de la intrarea în SUA pentru cenzurarea discursului apare prima dată în Main News.
Angajații târgului de Crăciun Bô Noël din Lausanne acuză discriminarea persoanelor fără adăpost și condiții de lucru precare. Noi directive interzic ajutoarele financiare pentru cerșetori, susținând că prezența acestora afectează vizitatorii. Organizația respinge acuzațiile, afirmând că angajații ar fi implicați în fraude interne. Angajații târgului de Crăciun Bô Noël din Lausanne au adus acuzații de … Articolul Târg de Crăciun din Elveția: Angajații îndemnați să nu ofere cerșetorilor măruntiș apare prima dată în Main News.
Salariul minim brut crește la 4.325 lei din 1 iulie 2026: detalii pentru angajați și firme # MainNews.ro
De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va crește la 4.325 lei, conform unui proiect de HG. Reducerea sumei netaxabile va scădea de la 300 la 200 lei, impactând salariile angajaților. Află cât vor primi „în mână” și costurile totale pentru firme în detalii complete. Salariul minim brut va crește de la 4.050 lei … Articolul Salariul minim brut crește la 4.325 lei din 1 iulie 2026: detalii pentru angajați și firme apare prima dată în Main News.
Guvernul a adoptat Ordonanța-trenuleț, care reduce cheltuielile bugetare și reglementează măsuri pentru anul viitor. Impozitul minim pe cifra de afaceri va scădea la 0,5% din 1 ianuarie, iar pentru microîntreprinderi se va aplica o cotă unică de 1%. Măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile și autoritățile locale sunt incluse. Guvernul a adoptat Ordonanța-trenuleț, care reglementează … Articolul Guvernul a adoptat „Ordonanța-trenuleț”: Impozitul minim pe cifra de afaceri scade apare prima dată în Main News.
Cristi Borcea se pregătește să revină la Dinamo, susține Constantin Dănilescu. Fostul conducător al echipei își dorește să investească, dar prin fiul său, Patrick, după finalizarea noului stadion. Dănilescu crede că Dinamo va deveni o forță sub noua conducere, iar Borcea este nerăbdător să se implici din nou în fotbal. Cristi Borcea este pregătit să … Articolul Cristi Borcea își dorește revenirea la Dinamo: „Abia aștept” apare prima dată în Main News.
Pensionarii români vulnerabili vor beneficia de sprijin financiar și în 2026, conform ministrului Muncii, Florin Manole. Guvernul Bolojan a înghețat pensiile, dar se analizează acordarea unui ajutor suplimentar pentru cei cu pensii mici, afectați de creșterea prețurilor. Află mai multe despre acest ajutor! Categorie de pensionari români va primi ajutor financiar și în 2026 Decizia … Articolul Pensionarii români primesc sprijin financiar în 2026, spune Florin Manole apare prima dată în Main News.
Șefii militari ai Libiei, inclusiv generalul Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, și-au pierdut viața în urma prăbușirii avionului lor în Turcia, la scurt timp după decolarea din Ankara. Prim-ministrul libian a numit tragedia o pierdere imensă pentru națiune și forțele armate, evidențiind dedicarea acestora față de țară. Generalul Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad și alți oficiali militari … Articolul Șefii militari libieni mor în accident de avion în Turcia, după Ankara apare prima dată în Main News.
Ryanair a primit o amendă de 256 milioane de euro din partea autorității italiene pentru concurență, acuzată de abuz de poziție dominantă prin obstacole tehnice care limitează vânzările agențiilor de turism online. Compania intenționează să conteste decizia, considerând-o viciată din punct de vedere juridic. Ryanair a fost amendată cu 256 de milioane de euro de … Articolul Compania aeriană preferată de români contestă o amendă uriașă apare prima dată în Main News.
Ministerul Dezvoltării intră în 2026 fără arierate, toate facturile fiind plătite. Ioana Dogioiu anunță prioritizarea investițiilor pentru anul viitor printr-o ordonanță care stabilește criterii clare de finanțare. Noile măsuri digitale asigură o gestionare eficientă a proiectelor și transparență în plăți. Ministerul Dezvoltării a plătit toate facturile restante și intră în 2026 fără arierate Ordonanța aprobată … Articolul Minister cu facturi plătite la zi și fără arierate, anunță Ioana Dogioiu apare prima dată în Main News.
Louis Munteanu este dorit de clubul spaniol Valencia, care își caută un atacant. Atacantul român se confruntă cu competiția lui Umar Sadiq de la Real Sociedad pentru transfer. Jurnaliștii sugerează că Munteanu ar putea ajunge sub formă de împrumut, prioritatea celor de la Valencia fiind un atacant eficient. Louis Munteanu este dorit de clubul spaniol … Articolul Louis Munteanu, ţintit de un club uriaş în lupta pentru transferul carierei apare prima dată în Main News.
Șpaga cu elicopterul: Omul de afaceri care mituia hipermarketuri pentru marfă stricată # MainNews.ro
Operațiunea „șpagă cu elicopterul” dezvăluie un scandal major în care omul de afaceri Dumitru Gal, proprietar al Divin Garden, mituia angajați ai hipermarketurilor pentru a accepta marfă stricată. Ancheta a scos la iveală sume colosale de bani oferite în schimbul recepției neconforme a produselor. Detalii șocante și reacții oficiale. Omul de afaceri Dumitru Gal a … Articolul Șpaga cu elicopterul: Omul de afaceri care mituia hipermarketuri pentru marfă stricată apare prima dată în Main News.
Rusia refuză să evacueze personalul din fostul consulat din Gdansk, Polonia, ignorând termenul impus de autorități. Clădirea, considerată bun propriu de Rusia, este în litigiu legal, iar Polonia a intentat un proces pentru recuperarea unei datorii de 1,9 milioane de euro acumulată din 2013. Ministerul rus de Externe refuză să evacueze personalul din fostul consulat … Articolul Rusia refuză retragerea din consulatul din Gdansk, folosit ilegal apare prima dată în Main News.
În urmă cu 25 de ani, Softronic, un startup din Craiova, s-a transformat în singurul producător de locomotive electrice din România. Aici au fost realizate trenurile Hyperion și locomotivele destinate Cercul Polar, grație inovației și fondurilor europene. Descoperă povestea fascinantă a acestui parc industrial. Softronic a fost fondată în urmă cu 25 de ani în … Articolul De la startup de vitezometre la lider în locomotive electrice în România apare prima dată în Main News.
