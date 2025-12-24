Crăciunul în România: Anatomia unui lanț global de 40.000 km

23:20

Guvernul României a aprobat Ordonanța trenuleț pentru 2026, ce include reducerea impozitului pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5%. Se introduce o cotă unică de 1% pentru microîntreprinderi și se reduc subvențiile pentru partide. Măsuri de sprijin pentru autoritățile locale și pentru salariile minime sunt, de asemenea, incluse. Impozitul pe cifra de afaceri …