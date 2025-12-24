CTP l-a apreciat pe Nicușor Dan pentru trecerea la pragmatism în politică
MainNews.ro, 24 decembrie 2025 16:20
Cristian Tudor Popescu a lăudat gestul pragmatic al președintelui Nicușor Dan în interviul acordat publicației Politico. Dan a subliniat schimbarea de la o abordare morală la una pragmatică în politica internațională, criticând influența americană asupra Europei și reafirmând sprijinul României pentru Ucraina. Cristian Tudor Popescu îl laudă pe Nicușor Dan pentru interviul său acordat publicației … Articolul CTP l-a apreciat pe Nicușor Dan pentru trecerea la pragmatism în politică apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
16:20
Cristian Tudor Popescu a lăudat gestul pragmatic al președintelui Nicușor Dan în interviul acordat publicației Politico. Dan a subliniat schimbarea de la o abordare morală la una pragmatică în politica internațională, criticând influența americană asupra Europei și reafirmând sprijinul României pentru Ucraina. Cristian Tudor Popescu îl laudă pe Nicușor Dan pentru interviul său acordat publicației … Articolul CTP l-a apreciat pe Nicușor Dan pentru trecerea la pragmatism în politică apare prima dată în Main News.
Acum o oră
16:00
Premierul Ilie Bolojan a oferit fiecărui ministru un cadou special înainte de Crăciun: un cozonac tradițional, cunoscut sub numele de „babka”, din Oradea. Inspirat din rețeta evreiască, babka conține aluat pufos cu ingrediente precum nuci, mac și fistic, consolidând legăturile culturale și gastronomice. Premierul Ilie Bolojan a oferit cadou fiecărui ministru un cozonac special înainte … Articolul Cadou special de Crăciun: Bolojan oferă mini „babka” fiecărui ministru apare prima dată în Main News.
16:00
Prefectul și subprefectul județului Olt, Cosmin Florescu și Ștefan Nicolae, sunt sub control judiciar pentru uz de armă fără drept. Acuzațiile provin dintr-un incident petrecut în mai, la un exercițiu militar. Cei doi nu își vor exercita atribuțiile de serviciu timp de 60 de zile. Prefectul Cosmin Florescu și subprefectul Ștefan Nicolae din Olt, sub … Articolul Prefectul și subprefectul Olt, puși sub control judiciar pentru uz de armă apare prima dată în Main News.
15:50
Kenan Yildiz, atacantul turc de la Juventus Torino, cere să devină cel mai bine plătit jucător al echipei, cu un salariu de 6 milioane de euro pe sezon, pentru a-și prelungi contractul ce expiră în 2029. Discuțiile pentru noua înțelegere vor fi reluate în curând, în contextul schimbării directorului sportiv. Kenan Yildiz solicită să devină … Articolul Adversarul României impune condiții pentru reînnoirea contractului jucătorului apare prima dată în Main News.
15:40
Vladimir Putin se confruntă cu eșecuri pe front și o economie în declin, cu pierderi masive în veniturile din petrol și gaze. Sondajele arată o scădere a susținerii publice pentru războiul din Ucraina, în timp ce guvernul rus se bazează pe măsuri interne pentru a finanța conflictul. Schimbările demografice și economice în Rusia conturează o … Articolul Vladimir Putin: ignoră sau refuză să recunoască realitatea? apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
15:20
Un jurnalist bihorean, Mircea Chirilă, a compus un colind dedicat lui Ilie Bolojan, reflectând măsurile de austeritate anunțate de Guvern. Bolojan, cunoscut pentru deciziile dure, a implementat tăieri bugetare și restructurări, stârnind atât susținere, cât și critici. Colindul surprinde cu umor situația economică actuală. Jurnalistul Mircea Chirilă a compus un colind dedicat lui Ilie Bolojan, … Articolul Meșter iscusit: Ilie Bolojan, între tăiat și taxat! apare prima dată în Main News.
15:00
Începând cu 24 decembrie 2025, autobuzele din București vor circula pe carosabil, revenind la traseele anterioare din cauza avertizării meteo emise de ANM. Circulația pe calea de rulare a tramvaielor va fi suspendată temporar pentru a preveni accidentele cauzate de polei și ninsoare. Detalii pe site-ul STB. Autobuzele vor circula pe carosabil începând cu 24 … Articolul Modificări în circulația autobuzelor STB începând cu 24 decembrie apare prima dată în Main News.
14:50
Anthony Joshua a pierdut peste 40 de milioane de dolari după confruntarea cu Jake Paul. Deși câștigul inițial era estimat la 91 de milioane, impozitele din SUA și Marea Britanie au redus suma la aproximativ 48 de milioane de dolari. Află cum a fost afectat de impozitarea dublă și impactul financiar al meciului. Anthony Joshua … Articolul Anthony Joshua pierde 40 de milioane de dolari după meciul cu Jake Paul apare prima dată în Main News.
14:40
Un tânăr de 19 ani a fost prins în Germania cu un permis de conducere românesc falsificat. Polițiștii au descoperit că documentul nu era autentic, iar tânărul nu avea dreptul de a conduce. Acesta riscă dosar penal pentru falsificarea documentului și conducere fără permis. Verificările s-au desfășurat în cadrul controalelor la frontieră. Tânăr de 19 … Articolul Tânăr de 19 ani, prins cu permis fals – dosar penal deschis apare prima dată în Main News.
14:40
Avantajele sistemelor mini-rail în 2026 includ eficiență ridicată, costuri reduse și montaj rapid. Aceste profile din aluminiu asigură fixarea sigură a panourilor fotovoltaice pe orice tip de acoperiș, contribuind la independența energetică a gospodăriilor. Alege mini-rail pentru o instalare discretă și optimizată! Schimbare în percepția energiei solare în 2026, cu un focus pe independența caselor … Articolul Mini-rail 2026: eficiență, costuri reduse și montaj rapid în transporturi apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
14:20
Irineu Darău, noul ministru al Economiei, a anunțat prioritizarea performanței în companiile de stat. Orice manager care nu obține rezultate va răspunde pentru falimentul companiei. Darău va continua reformele predecesorului său și va aplica criterii măsurabile pentru a asigura succesul gestionării statului. Irineu Darău a depus jurământul ca ministru al Economiei și a prezentat planurile … Articolul Irineu Darău: Companiile de stat în faliment trebuie să plătească sau să plece apare prima dată în Main News.
14:00
În fiecare an, pe 24 decembrie, Finlanda proclamă „pacea de Crăciun” din balconul conacului Brinkkala din Turku. Această tradiție, începută în anii 1300, marchează startul sărbătorilor. Ambasadoarea Finlandei, Leena Liukkonen, subliniază importanța acestei declarări și invitația de a fi amabili unii cu alții. Declarația de Pace de Crăciun este rostită pe 24 decembrie la ora … Articolul Textul Declarației de Pace din Ajun – Tradiția de la Conacul Brinkkala din Turku apare prima dată în Main News.
14:00
Horațiu Potra, fiul Dorian și nepotul Alexandru rămân în arest preventiv, decizie definitivă a Înaltei Curți. Acuzații grave de acțiuni împotriva ordinii constituționale și siguranței naționale. Cei trei au fost aduși din Dubai și sunt implicați într-un dosar care vizează destabilizarea României. Horațiu Potra, fiul său Dorian și nepotul Alexandru rămân în arest preventiv după … Articolul Arestul lui Horațiu Potra și al fiului său: decizie definitvă a Înaltei Curți apare prima dată în Main News.
13:50
Fanii Dinamo au primit cadoul perfect de Crăciun! Compania Națională de Investiții a anunțat că lucrările la noul stadion vor începe pe 19 ianuarie 2026. După ani de așteptare, visul dinamoviștilor devine realitate. Noul stadion va simboliza renașterea echipei și va fi construit de o asociere de experți. Compania Națională de Investiții a anunțat începutul … Articolul Dinamo primește cadoul perfect: încep lucrările la noul stadion! apare prima dată în Main News.
13:40
Zelenski a prezentat un plan de pace în 20 de puncte pentru încheierea conflictului cu Rusia. Propunerile includ reafirmarea suveranității Ucrainei, garanții de securitate din partea SUA și NATO, și un mecanism de monitorizare a păcii. De asemenea, Zelenski a solicitat o întâlnire cu Donald Trump pentru negocieri directe. Zelenski a prezentat un nou plan … Articolul Pregătire eficientă pentru întâlniri de succes apare prima dată în Main News.
13:40
Hidroelectrica se va asocia cu EDF Power Solutions International pentru a dezvolta proiectul vechi de 50 de ani al Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj Tarnița-Lăpuștești. Proiectul a trecut prin multiple eșecuri, dar este din nou pe agenda autorităților, cu promisiunea de a revitaliza investițiile în energie regenerabilă. Hidroelectrica va înființa o companie mixtă cu … Articolul Hidroelectrica și EDF: Parteneriat pentru un proiect de 50 de ani apare prima dată în Main News.
13:40
Papa Leon al XIV-lea își exprimă regretul față de refuzul Rusiei de a accepta un armistițiu de Crăciun. Suveranul Pontif a apelat la pace globală, invitând comunitatea internațională să respecte o zi de liniște în timpul sărbătorilor. Cum va afecta acest refuz negocierile pentru pace în Ucraina? Papa Leon al XIV-lea a făcut apel pentru … Articolul Refuzul Rusiei: O decizie care întristează profund comunitatea internațională apare prima dată în Main News.
13:10
Sondajul post-electoral realizat de Agenția de Rating Politic relevă cum alegătorii din București au decis tardiv votul pentru Ciprian Ciucu. Majoritatea respondenților manifestă pesimism față de noul primar și direcția orașului, evidențiind o polarizare politică și o percepție negativă asupra corupției în România. Alegătorii s-au decis târziu pentru votul din 7 decembrie, optând în mare … Articolul Valul Ciucu: Sondaj postelectoral și așteptările alegătorilor apare prima dată în Main News.
12:50
Sebastian Hertner, fotbalist german de 34 de ani, a murit tragic după ce a căzut din telescaun, la 70 de metri înălțime, în timpul unei vacanțe la schi în Muntenegru. Accidentul s-a produs din cauza unei defecțiuni, iar Hertner a fost singura victimă. Clubul său, ETSV Hamburg, a exprimat condoleanțe familiei. Fotbalistul german Sebastian Hertner … Articolul Fotbalist decedat după căderea din telescaun la 70 metri în timpul schiului apare prima dată în Main News.
12:50
Digitalizarea sănătății: Fără rețete și bilete de trimitere din 2026, anunță ministrul Rogobete # MainNews.ro
Noua platformă din sănătate, care va digitaliza 95% din activitatea birocratică, va intra în funcțiune din august 2026. Aceasta va elimina rețetele și biletele de trimitere în format fizic, facilitând accesul pacienților la informațiile medicale și prescripții prin cardul de sănătate sau noua carte de identitate. Noua platformă Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate va … Articolul Digitalizarea sănătății: Fără rețete și bilete de trimitere din 2026, anunță ministrul Rogobete apare prima dată în Main News.
12:40
Moscova pregătește răspunsul la propunerile SUA și Ucraina pentru un acord de pace în Ucraina, după ce Zelenski a prezentat un plan revizuit în 20 de puncte. Aceasta include concesii teritoriale semnificative, dar Kremlinul își menține poziția fermă. Detalii despre negocierile care ar putea încheia conflictul. Moscova pregătește un răspuns la propunerile de pace formulate … Articolul Kremlinul răspunde scurt la planul de pace propus de Zelenski pentru Ucraina apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
12:30
Urmărește traseul saniei lui Moș Crăciun în timp real pe Flight Radar! În Ajun, Moș Crăciun va parcurge 510 milioane de km, vizitând rapid zeci de milioane de case. Aproximativ la ora 21:30 va ajunge în România. Descoperă magia Crăciunului și localizează-l pe Moș Crăciun online! Moș Crăciun va parcurge 510 milioane de km în … Articolul Urmărește sania lui Moș Crăciun în timp real pe Flight Radar – sosirea în România apare prima dată în Main News.
12:10
Guvernul Bolojan a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naționale cu 1,3 miliarde de lei pentru înzestrarea Armatei României. Aceasta include fonduri pentru echipamente militare și infrastructură militară. În plus, s-au alocat 300 milioane lei pentru transformarea structurală a armatei, în contextul angajamentelor NATO. Guvernul Bolojan a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale cu 1,3 miliarde de … Articolul Guvernul Bolojan prioritizează înarmarea, găsind 1 miliard de lei în plus apare prima dată în Main News.
11:50
Portarul român Horațiu Moldovan se pregătește pentru o nouă schimbare de echipă, semnând cu Spezia după o perioadă dificilă la Real Oviedo. Cu un împrumut de la Atletico Madrid, Moldovan este privit ca soluția ideală pentru postul de goalkeeper. Află mai multe detalii despre această mutare în articolul nostru. Portarul român Horațiu Moldovan pleacă de … Articolul Horațiu Molodvan părăsește Real Oviedo și semnează cu noua echipă în La Liga apare prima dată în Main News.
11:50
Ninge abundent în România, cu strat de zăpadă deja format la Rânca. Bucureștiul și alte județe se află sub cod galben de ninsori și viscol, cu intensificări ale vântului. Avertizări meteorologice alertă pentru perioada Ajunului Crăciunului. Cei care circulă trebuie să fie echipați corespunzător cu anvelope de iarnă. Ninge abundent în zona Rânca, cu un … Articolul Ninsori abundente în România: zăpadă la Rânca și alerta în București apare prima dată în Main News.
11:40
Zelenski a dezvăluit un nou acord de pace cu SUA, destinat să încheie războiul din Ucraina. Documentul cu 20 de puncte include garanții de securitate, controlul centralelor nucleare și înțelegerea asupra teritoriilor. Negocierea continuă cu Rusia, care își exprimă reținerea față de propunerile inițiale. Zelenski a prezentat un plan de pace în 20 de puncte … Articolul Zelenski dezvăluie planul de pace cu SUA: 20 de puncte pentru Ucraina apare prima dată în Main News.
11:30
Un șofer de taxi ucrainean, Victor Pinkhasov, a fugit din Ucraina, traversând singur Munții Carpați în cinci zile. Efortul său reflectă disperarea bărbaților care escape războiul, între temeri de înrolare și un conflict fără sfârșit. În România, peste 30.000 de ucraineni caută protecție temporară. Victor Pinkhasov a traversat Munții Carpați timp de cinci zile pentru … Articolul Șofer de taxi ucrainean traversează munții pentru a scăpa de război apare prima dată în Main News.
11:10
Premierul Ilie Bolojan a anunțat adoptarea „Ordonanței trenuleț”, ce vizează gestionarea responsabilă a bugetului statului. Măsurile includ tăieri de cheltuieli, stimulente fiscale și suport pentru poporul vulnerabil. Deficitul bugetar a scăzut, iar Ministerul Dezvoltării va intra în 2026 fără datorii. Guvernul a adoptat Ordonanța trenuleț pentru a gestiona bugetul responsabil până la aprobarea bugetului pe … Articolul Buget responsabil: Ghid pentru gestionarea eficientă a finanțelor personale apare prima dată în Main News.
10:50
Vasile Ianul, fost fotbalist român și influent în fotbalul românesc, s-a stins din viață la 68 de ani, trăind în singurătate. Conform lui Giovanni Becali, Ianul a dus o viață extravagantă, făcând daruri generoase, dar în ultimii ani a ajuns izolat, despărțit de familie și locuind într-un hotel mare. Vasile Ianul, fost fotbalist român, a … Articolul Milionarul român de la Dinamo a murit singur, lăsând în urmă amintiri triste apare prima dată în Main News.
10:50
Trei cadre didactice din școli defavorizate discută despre educație și spiritul Crăciunului. Valentin Negoi promovează dăruirea și înțelegerea istoriei. Carmen Muntenița transformă școala în refugiu pentru copii, iar Sabina Stahii combate prejudecățile cu empatie și solidaritate, asigurând că niciun copil nu este uitat de Moș Crăciun. Cadre didactice din zone defavorizate discută despre sărbătorile de … Articolul Moș Crăciun: Dăruirea în educația din școli defavorizate apare prima dată în Main News.
10:40
Războiul din Ucraina a ajuns în a 1.399-a zi, cu retragerea armatei ucrainene din orașul asediat Siversk, în fața avansului trupelor ruse. Statele Unite propun concesii teritoriale în negocierile de pace, inclusiv recunoașterea Crimeei. Siversk era ultima fortăreață care proteja Kramatorsk și Sloviansk. Armata ucraineană s-a retras din orașul asediat Siversk, aflat în estul Ucrainei … Articolul Ucraina, ziua 1.399: Trupele lui Zelenski se retrag din orașul asediat apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
10:30
Noi documente din dosarele Epstein dezvăluie acuzații grave împotriva lui Donald Trump, inclusiv un incident de agresiune sexuală din anii ’90. Aceste informații, obținute de FBI, sugerează un posibil rol al lui Trump și Epstein. Detalii despre acest caz controversat sunt disponibile în arhivele Departamentului de Justiție. Noi documente din arhiva dosarelor Epstein aduc acuzații … Articolul Acuzații grave la adresa lui Donald Trump în dosarele Epstein publicate apare prima dată în Main News.
10:10
Premierul Bolojan anunță cheltuieli mai mici și deficit scăzut după Ordonanța trenuleț # MainNews.ro
Guvernul României a adoptat „Ordonanța trenuleț”, care prevede măsuri de reducere a cheltuielilor și diminuarea deficitului. Premierul Ilie Bolojan anunță economii semnificative și stimulente pentru investiții, menținând totodată sprijinul pentru persoanele vulnerabile și autoritățile locale până în 2026. Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență cunoscută drept „Ordonanța trenuleț” pentru stabilitatea fiscală până în 2026 … Articolul Premierul Bolojan anunță cheltuieli mai mici și deficit scăzut după Ordonanța trenuleț apare prima dată în Main News.
09:50
Un atac în Cernobîl ar putea distruge scutul radiațiilor, avertizează directorul centralei. O lovitură recentă a provocat daune grave, iar un nou atac cu rachete sau drone ar putea duce la prăbușirea adăpostului. AIEA confirmă pierderea funcțiilor de siguranță. Amenințarea este majoră în contextul invaziei ruse. Scutul de protecție împotriva radiațiilor de la centrala Cernobîl … Articolul Amenințarea de la Cernobîl: Scutul împotriva radiațiilor sub presiune rusă apare prima dată în Main News.
09:50
Danielle Collins, finalista Australian Open 2022, s-a retras din competiții pentru a urma un tratament de fertilitate, inclusiv congelarea ovulelor. Cu dorința de a întemeia o familie, sportiva își amână cariera în tenis. Decizia sa reflectă provocările întâmpinate din cauza endometriozei și alegerile personale. Danielle Collins s-a retras din competiții pentru a urma un tratament … Articolul Tenismenă renunță la carieră pentru a deveni mamă după diagnostic de infertilitate apare prima dată în Main News.
09:50
Află programul magazinelor Penny de Crăciun 2025. În ajun, magazinele vor fi deschise între 07:00 și 18:00, iar pe 25 decembrie vor fi închise. Se redeschid pe 26 decembrie între 10:00 și 18:00. Consultă întregul program pentru a nu rata cumpărăturile de sărbători. Penny își ajustează programul magazinelor de Crăciun 2025 Magazinele vor fi deschise … Articolul Programul Penny de Crăciun 2025: Ore de funcționare și oferte speciale apare prima dată în Main News.
09:30
Doi camionagii români, Gabriel și Angelica, petrec Ajunul în parcarea din Fürholzen, Germania, departe de casă. Aceștia împărtășesc experiența lor, evidențiind provocările meseriei și singurătatea sărbătorilor. Deși departe de familii, își găsesc confort în rutina zilnică și în legăturile formate pe drum. Camionagii din Europa de Est petrec Ajunul în parcări din Germania, izolati de … Articolul Camionagii români sărbătoresc Ajunul departe de casă în parcarea din Germania apare prima dată în Main News.
09:30
Grupul Rompetrol ar putea opri rafinăriile Petromidia și Vega din februarie 2026 din cauza presiunii fiscale crescute. Această decizie, în analiza companiei, amenință piața carburanților și securitatea energetică a României, lăsând Petrobrazi ca singura rafinărie funcțională. Impactul fiscal depășește 120 milioane de dolari. Grupul Rompetrol ia în considerare suspendarea activității rafinăriilor Petromidia și Vega din … Articolul Rompetrol ia în calcul închideri, presiunea fiscală afectează rafinăriile apare prima dată în Main News.
09:10
Ciprian Șerban, Ministrul Transporturilor, a anunțat deschiderea circulației pe 50 de kilometri din Autostrada Moldovei până la Adjud, transformând mobilitatea într-un coridor modern. Proiectul optimizează fluxurile de mărfuri și persoane, reducând costurile și timpii de deplasare, sporind siguranța rutieră. Ministrul Ciprian Șerban a inaugurat un nou tronson de 50 km din Autostrada Moldovei, deschizând circulația … Articolul Ciprian Șerban și Dorinel Umbrărescu pe noua autostradă a Moldovei apare prima dată în Main News.
08:50
Ion Țiriac, fost mare tenismen, beneficiază de o pensie de aproximativ 12.000 de lei lunar, depășind-o pe cea a lui Ilie Năstase, care primește doar 1.435 de lei. Pensia lui Țiriac se datorează carierei sale de 20 de ani în Ministerul de Interne, unde a ajuns colonel, subliniind sacrificiile personale făcute pentru succesul său. Articolul Pensia lui Ion Țiriac: controversă și cotizația primită de la statul român apare prima dată în Main News.
08:50
Crăciunul în România este rezultatul unui lanț global de aprovizionare de 40.000 km, începând din fabricile asiatice și ajungând în casele noastre. Descoperă cum cadourile sunt produse, transportate și distribuite, influențând economia locală și obiceiurile de consum. Crăciunul reflectă complexitatea comerțului global. Produsele de Crăciun din România parcurg un lanț de aprovizionare global de aproximativ … Articolul Crăciunul în România: Anatomia unui lanț global de 40.000 km apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
08:30
Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina colaborează cu SUA pentru a ajunge la un acord final de pace, subliniind că nu va fi un obstacol în calea păcii. El a cerut ca Rusia să nu saboteze procesul diplomatic și a menționat că presiunea internațională ar trebui să crească dacă aceasta nu cooperează. Volodimir Zelenski a … Articolul Zelenski anunță că SUA caută un acord de pace, Ucraina sprijină discuțiile apare prima dată în Main News.
08:30
Ucrainenii au intensificat atacurile cu drone, vizând Moscova și regiuni adiacente, inclusiv un incendiu industrial în Tula. Cel puțin trei drone au fost doborâte de autoritățile ruse, iar sistemele de apărare au raportat distrugerea a 172 de drone în noaptea recentă, perturbând operațiunile în capitală. Atacuri cu drone ucrainene vizând Moscova și regiunea Tula au … Articolul Ucraina lovește Moscova: val de drone provoacă haos în Rusia apare prima dată în Main News.
08:10
Scandalul din Justiție a ajuns pe agenda Guvernului, iar premierul Ilie Bolojan subliniază necesitatea reformei ca serviciu public. Discuțiile vizează competența magistraților, promovările în funcțiile de conducere și problemele structurale ale sistemului, pentru a îmbunătăți eficiența și încrederea cetățenilor. Guvernul a început analiza legii justiției, convocând un comitet dedicat reformelor necesare Premierul Ilie Bolojan subliniază … Articolul Justiția ca serviciu public: O necesitate pentru societate apare prima dată în Main News.
07:50
Motivul surprinzător pentru care Lamine Yamal nu are o iubită: „Îmi place să fac asta” # MainNews.ro
Lamine Yamal, starul Barcelonei, a dezvăluit că nu are iubită dintr-un motiv surprinzător: pasiunea sa pentru dulciuri. Deși a împlinit 18 ani, fotbalistul se trezește noaptea pentru a mânca biscuiți. În plus, Yamal preferă mirosul de vanilie în casă, făcând-o un spațiu plăcut, dar dezordonat. Lamine Yamal, jucătorul de fotbal de la Barcelona, a declarat … Articolul Motivul surprinzător pentru care Lamine Yamal nu are o iubită: „Îmi place să fac asta” apare prima dată în Main News.
07:50
Imagini rare din procesul generalului Xu Qinxian, care a refuzat să reprime protestele pro-democrație din Piața Tiananmen în 1989, au fost publicate online. Refuzul său de a urma ordinele dictații a fost un act remarcabil de sfidare în fața violenței, fiind una dintre cele mai sensibile teme din istoria modernă a Chinei. Generalul Xu Qinxian … Articolul Imagini rare care confirmă curajul generalului din Piața Tiananmen apare prima dată în Main News.
07:30
Compania Nordic Air Defence a dezvoltat Kreuger-100XR, un interceptor de drone eficient și accesibil, destinat combaterii atacurilor cu drone. Cu o viteză de peste 350 km/h și un cost redus, acest sistem inovator promite să revoluționeze apărarea antiaeriană, fiind capabil să opereze la altitudini de până la 1.000 de metri. Nordic Air Defence a dezvoltat … Articolul Soluție inovatoare pentru combaterea dronelor rusești în aeronautică apare prima dată în Main News.
07:30
Crăciunul din 2025 se anunță a fi o provocare pentru români din cauza inflației și creșterii prețurilor. Specialistul economic Adrian Negrescu subliniază că va exista o cursă pentru promoții, în timp ce veniturile populației vor fi grav afectate. Anul 2026 va aduce provocări, dar și oportunități pentru cei care își caută un loc de muncă. … Articolul Cursa pentru supraviețuire după promoții: provocările din 2026 apare prima dată în Main News.
07:10
Nicușor Dan, alături de familia sa, a primit Moș Crăciun la Palatul Cotroceni, bucurându-se de colindători din Satu Mare și preparate tradiționale. Președintele a gustat cu poftă colăcei, încălcând protocolul funcției. Mirabela Grădinaru a păstrat o atitudine corespunzătoare evenimentului festiv. Nicușor Dan a primit colindătorii la Palatul Cotroceni, însă a avut un comportament considerat inadecvat. … Articolul Nicușor Dan și familia l-au întâmpinat pe Moș Crăciun la Cotroceni apare prima dată în Main News.
06:50
Când e cea mai bună zi pentru a rezerva bilete de avion? Mitul „marței ieftine” a fost demontat. Duminica este acum cea mai favorabilă zi pentru achiziții, oferind economii de până la 17% la zborurile internaționale. Rezervă cu 1-3 luni înainte pentru zboruri interne și 2-6 luni pentru internaționale pentru cele mai bune prețuri. Mitul … Articolul Ziua rezervărilor avioane: când sunt cele mai mici prețuri? apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.