RETROSPECTIVĂ 2025. Cum reacționează statul când un fost partener al oligarhilor ruși vrea să producă blindate în România. Glinka neagă legături actuale cu Rusia

Produsele electrice și electrocasnice din magazine ar putea avea o nouă etichetă cu „indicele de reparabilitate”, astfel încât cumpărătorii să știe din start dacă un aparat poate fi reparat ușor sau nu. Inițiativa legislativă depusă de parlamentarii USR Pollyanna Hangan și Remus Negoi urmărește să îi ajute pe consumatori să facă alegeri informate, după modelul […] Articolul Inițiativă USR: Etichete cu indicele de reparabilitate pe produsele electrice și electrocasnice apare prima dată în PRESShub.