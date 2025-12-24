Prefectul și subprefectul de Olt reținuți pentru utilizarea ilegală a armelor

09:50

Un atac în Cernobîl ar putea distruge scutul radiațiilor, avertizează directorul centralei. O lovitură recentă a provocat daune grave, iar un nou atac cu rachete sau drone ar putea duce la prăbușirea adăpostului. AIEA confirmă pierderea funcțiilor de siguranță. Amenințarea este majoră în contextul invaziei ruse. Scutul de protecție împotriva radiațiilor de la centrala Cernobîl …