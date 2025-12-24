Prefectul și subprefectul de Olt reținuți pentru utilizarea ilegală a armelor
Cosmin Floreanu, prefectul de Olt, și Ștefan Nicolae, subprefectul, au fost reținuți pentru că ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov în poligonul MApN. Cei doi sunt acuzați de falsificare de documente și nerespectarea regimului armelor. Având audieri la Parchetul Militar, au fost puși sub control judiciar.
Descoperă prețurile terenurilor arabile în România pentru 2024, inclusiv comparații cu cele din Uniunea Europeană. Prețul mediu al unui hectar a crescut cu 4%, atingând 43.280 lei (aproximativ 8.656 euro). Aflați mai multe despre variațiile regionale și prețurile maxime și minime din țară și Europă.
Radu Drăgușin a surprins pe toată lumea la Tottenham cu abilitățile sale la cimpoi, într-un concurs de talente alături de colegii săi. Clubul a distribuit imagini savuroase pe social media și YouTube.
Ninsoarea va continua în Capitală, unde se așteaptă un strat de zăpadă de până la 10 centimetri. Vântul va avea rafale de 45-50 km/h, amplificând senzația de frig. Atenționarea de cod galben se aplică în mai multe județe, cu precipitații mixte și temperaturi scăzute de Crăciun.
Meșterul din Marea Britanie, Simon Appleby, a furat peste 102.000 de lire sterline de la o femeie vulnerabilă timp de trei ani. Lucrând pentru ea, a exploatat încrederea acesteia, realizând plăți frauduloase chiar înainte de decesul ei. Condamnat la închisoare, Appleby a abuzat de o relație de încredere pentru câștig personal.
Diana Șoșoacă, în cadrul unei transmisii live pe Facebook, îl atacă pe George Simion, liderul AUR, afirmând că scroafa sacrificată a fost „agresată sexual". Aceasta își exprimă nemulțumirea față de refuzul lui Simion de a colabora și critică legăturile AUR cu PSD.
Olimpiu Moruțan, internațional român în vârstă de 26 de ani, e pe cale să își schimbe echipa înaintea barajului cu Turcia. După o adaptare dificilă la Aris Salonic, agentul său caută o nouă echipă, existând posibilitatea unui transfer înapoi în Turcia, unde a jucat anterior pentru Galatasaray și Ankaragucu.
Numărul cazurilor de gripă în România crește alarmant, cu un deces în Cluj. INSP a declarat alertă epidemiologică, având în vedere activitatea intensă a virusului gripal. Până pe 21 decembrie 2025, au fost raportate peste 294 de cazuri de gripă confirmate. Vaccinarea rămâne esențială pentru prevenirea îmbolnăvirilor.
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, rămâne în arest preventiv după ce Curtea de Apel București a respins contestația sa. Investigat de DNA pentru intermedierea unei mite de peste un milion de lei, Cuc este implicat într-un dosar care vizează contracte cu Registrul Auto Român și afaceri cu Cătălin Bușe.
Deșertul Atacama, unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ, a fost acoperit de un strat de zăpadă în urma unei furtuni rare, determinând închiderea temporară a telescopului ALMA. Acest fenomen neobișnuit a fost cauzat de un ciclon cu nucleu rece, afectând observațiile astronomice. Zăpada s-a topit rapid sub soare.
Adelina Toma, din Buzău, a părăsit cariera în multinaționale pentru a crea Itse, un brand românesc de slow fashion. Cu o abordare sustenabilă și producție in-house, Adelina îmbină calitatea cu designul, inspirată de experiențele sale internaționale.
Cristian Tudor Popescu a lăudat gestul pragmatic al președintelui Nicușor Dan în interviul acordat publicației Politico. Dan a subliniat schimbarea de la o abordare morală la una pragmatică în politica internațională, criticând influența americană asupra Europei și reafirmând sprijinul României pentru Ucraina.
Premierul Ilie Bolojan a oferit fiecărui ministru un cadou special înainte de Crăciun: un cozonac tradițional, cunoscut sub numele de „babka", din Oradea. Inspirat din rețeta evreiască, babka conține aluat pufos cu ingrediente precum nuci, mac și fistic, consolidând legăturile culturale și gastronomice.
Prefectul și subprefectul județului Olt, Cosmin Florescu și Ștefan Nicolae, sunt sub control judiciar pentru uz de armă fără drept. Acuzațiile provin dintr-un incident petrecut în mai, la un exercițiu militar. Cei doi nu își vor exercita atribuțiile de serviciu timp de 60 de zile.
Kenan Yildiz, atacantul turc de la Juventus Torino, cere să devină cel mai bine plătit jucător al echipei, cu un salariu de 6 milioane de euro pe sezon, pentru a-și prelungi contractul ce expiră în 2029. Discuțiile pentru noua înțelegere vor fi reluate în curând, în contextul schimbării directorului sportiv.
Vladimir Putin se confruntă cu eșecuri pe front și o economie în declin, cu pierderi masive în veniturile din petrol și gaze. Sondajele arată o scădere a susținerii publice pentru războiul din Ucraina, în timp ce guvernul rus se bazează pe măsuri interne pentru a finanța conflictul. Schimbările demografice și economice în Rusia conturează o situație dificilă.
Un jurnalist bihorean, Mircea Chirilă, a compus un colind dedicat lui Ilie Bolojan, reflectând măsurile de austeritate anunțate de Guvern. Bolojan, cunoscut pentru deciziile dure, a implementat tăieri bugetare și restructurări, stârnind atât susținere, cât și critici.
Începând cu 24 decembrie 2025, autobuzele din București vor circula pe carosabil, revenind la traseele anterioare din cauza avertizării meteo emise de ANM. Circulația pe calea de rulare a tramvaielor va fi suspendată temporar pentru a preveni accidentele cauzate de polei și ninsoare.
Anthony Joshua a pierdut peste 40 de milioane de dolari după confruntarea cu Jake Paul. Deși câștigul inițial era estimat la 91 de milioane, impozitele din SUA și Marea Britanie au redus suma la aproximativ 48 de milioane de dolari.
Un tânăr de 19 ani a fost prins în Germania cu un permis de conducere românesc falsificat. Polițiștii au descoperit că documentul nu era autentic, iar tânărul nu avea dreptul de a conduce. Acesta riscă dosar penal pentru falsificarea documentului și conducere fără permis.
Avantajele sistemelor mini-rail în 2026 includ eficiență ridicată, costuri reduse și montaj rapid. Aceste profile din aluminiu asigură fixarea sigură a panourilor fotovoltaice pe orice tip de acoperiș, contribuind la independența energetică a gospodăriilor.
Irineu Darău, noul ministru al Economiei, a anunțat prioritizarea performanței în companiile de stat. Orice manager care nu obține rezultate va răspunde pentru falimentul companiei. Darău va continua reformele predecesorului său și va aplica criterii măsurabile pentru a asigura succesul gestionării statului.
În fiecare an, pe 24 decembrie, Finlanda proclamă „pacea de Crăciun" din balconul conacului Brinkkala din Turku. Această tradiție, începută în anii 1300, marchează startul sărbătorilor. Ambasadoarea Finlandei, Leena Liukkonen, subliniază importanța acestei declarări și invitația de a fi amabili unii cu alții.
Horațiu Potra, fiul Dorian și nepotul Alexandru rămân în arest preventiv, decizie definitivă a Înaltei Curți. Acuzații grave de acțiuni împotriva ordinii constituționale și siguranței naționale. Cei trei au fost aduși din Dubai și sunt implicați într-un dosar care vizează destabilizarea României.
Fanii Dinamo au primit cadoul perfect de Crăciun! Compania Națională de Investiții a anunțat că lucrările la noul stadion vor începe pe 19 ianuarie 2026. După ani de așteptare, visul dinamoviștilor devine realitate. Noul stadion va simboliza renașterea echipei și va fi construit de o asociere de experți.
Zelenski a prezentat un plan de pace în 20 de puncte pentru încheierea conflictului cu Rusia. Propunerile includ reafirmarea suveranității Ucrainei, garanții de securitate din partea SUA și NATO, și un mecanism de monitorizare a păcii. De asemenea, Zelenski a solicitat o întâlnire cu Donald Trump pentru negocieri directe.
Hidroelectrica se va asocia cu EDF Power Solutions International pentru a dezvolta proiectul vechi de 50 de ani al Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj Tarnița-Lăpuștești. Proiectul a trecut prin multiple eșecuri, dar este din nou pe agenda autorităților, cu promisiunea de a revitaliza investițiile în energie regenerabilă.
Papa Leon al XIV-lea își exprimă regretul față de refuzul Rusiei de a accepta un armistițiu de Crăciun. Suveranul Pontif a apelat la pace globală, invitând comunitatea internațională să respecte o zi de liniște în timpul sărbătorilor.
Sondajul post-electoral realizat de Agenția de Rating Politic relevă cum alegătorii din București au decis tardiv votul pentru Ciprian Ciucu. Majoritatea respondenților manifestă pesimism față de noul primar și direcția orașului, evidențiind o polarizare politică și o percepție negativă asupra corupției în România.
Sebastian Hertner, fotbalist german de 34 de ani, a murit tragic după ce a căzut din telescaun, la 70 de metri înălțime, în timpul unei vacanțe la schi în Muntenegru. Accidentul s-a produs din cauza unei defecțiuni, iar Hertner a fost singura victimă. Clubul său, ETSV Hamburg, a exprimat condoleanțe familiei.
Digitalizarea sănătății: Fără rețete și bilete de trimitere din 2026, anunță ministrul Rogobete # MainNews.ro
Noua platformă din sănătate, care va digitaliza 95% din activitatea birocratică, va intra în funcțiune din august 2026. Aceasta va elimina rețetele și biletele de trimitere în format fizic, facilitând accesul pacienților la informațiile medicale și prescripții prin cardul de sănătate sau noua carte de identitate.
Moscova pregătește răspunsul la propunerile SUA și Ucraina pentru un acord de pace în Ucraina, după ce Zelenski a prezentat un plan revizuit în 20 de puncte. Aceasta include concesii teritoriale semnificative, dar Kremlinul își menține poziția fermă.
Urmărește traseul saniei lui Moș Crăciun în timp real pe Flight Radar! În Ajun, Moș Crăciun va parcurge 510 milioane de km, vizitând rapid zeci de milioane de case. Aproximativ la ora 21:30 va
Guvernul Bolojan a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naționale cu 1,3 miliarde de lei pentru înzestrarea Armatei României. Aceasta include fonduri pentru echipamente militare și infrastructură militară. În plus, s-au alocat 300 milioane lei pentru transformarea structurală a armatei, în contextul angajamentelor NATO. Guvernul Bolojan a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale cu 1,3 miliarde de … Articolul Guvernul Bolojan prioritizează înarmarea, găsind 1 miliard de lei în plus apare prima dată în Main News.
Portarul român Horațiu Moldovan se pregătește pentru o nouă schimbare de echipă, semnând cu Spezia după o perioadă dificilă la Real Oviedo. Cu un împrumut de la Atletico Madrid, Moldovan este privit ca soluția ideală pentru postul de goalkeeper. Află mai multe detalii despre această mutare în articolul nostru. Portarul român Horațiu Moldovan pleacă de … Articolul Horațiu Molodvan părăsește Real Oviedo și semnează cu noua echipă în La Liga apare prima dată în Main News.
Ninge abundent în România, cu strat de zăpadă deja format la Rânca. Bucureștiul și alte județe se află sub cod galben de ninsori și viscol, cu intensificări ale vântului. Avertizări meteorologice alertă pentru perioada Ajunului Crăciunului. Cei care circulă trebuie să fie echipați corespunzător cu anvelope de iarnă. Ninge abundent în zona Rânca, cu un … Articolul Ninsori abundente în România: zăpadă la Rânca și alerta în București apare prima dată în Main News.
Zelenski a dezvăluit un nou acord de pace cu SUA, destinat să încheie războiul din Ucraina. Documentul cu 20 de puncte include garanții de securitate, controlul centralelor nucleare și înțelegerea asupra teritoriilor. Negocierea continuă cu Rusia, care își exprimă reținerea față de propunerile inițiale. Zelenski a prezentat un plan de pace în 20 de puncte … Articolul Zelenski dezvăluie planul de pace cu SUA: 20 de puncte pentru Ucraina apare prima dată în Main News.
Un șofer de taxi ucrainean, Victor Pinkhasov, a fugit din Ucraina, traversând singur Munții Carpați în cinci zile. Efortul său reflectă disperarea bărbaților care escape războiul, între temeri de înrolare și un conflict fără sfârșit. În România, peste 30.000 de ucraineni caută protecție temporară. Victor Pinkhasov a traversat Munții Carpați timp de cinci zile pentru … Articolul Șofer de taxi ucrainean traversează munții pentru a scăpa de război apare prima dată în Main News.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat adoptarea „Ordonanței trenuleț”, ce vizează gestionarea responsabilă a bugetului statului. Măsurile includ tăieri de cheltuieli, stimulente fiscale și suport pentru poporul vulnerabil. Deficitul bugetar a scăzut, iar Ministerul Dezvoltării va intra în 2026 fără datorii. Guvernul a adoptat Ordonanța trenuleț pentru a gestiona bugetul responsabil până la aprobarea bugetului pe … Articolul Buget responsabil: Ghid pentru gestionarea eficientă a finanțelor personale apare prima dată în Main News.
Vasile Ianul, fost fotbalist român și influent în fotbalul românesc, s-a stins din viață la 68 de ani, trăind în singurătate. Conform lui Giovanni Becali, Ianul a dus o viață extravagantă, făcând daruri generoase, dar în ultimii ani a ajuns izolat, despărțit de familie și locuind într-un hotel mare. Vasile Ianul, fost fotbalist român, a … Articolul Milionarul român de la Dinamo a murit singur, lăsând în urmă amintiri triste apare prima dată în Main News.
Trei cadre didactice din școli defavorizate discută despre educație și spiritul Crăciunului. Valentin Negoi promovează dăruirea și înțelegerea istoriei. Carmen Muntenița transformă școala în refugiu pentru copii, iar Sabina Stahii combate prejudecățile cu empatie și solidaritate, asigurând că niciun copil nu este uitat de Moș Crăciun. Cadre didactice din zone defavorizate discută despre sărbătorile de … Articolul Moș Crăciun: Dăruirea în educația din școli defavorizate apare prima dată în Main News.
Războiul din Ucraina a ajuns în a 1.399-a zi, cu retragerea armatei ucrainene din orașul asediat Siversk, în fața avansului trupelor ruse. Statele Unite propun concesii teritoriale în negocierile de pace, inclusiv recunoașterea Crimeei. Siversk era ultima fortăreață care proteja Kramatorsk și Sloviansk. Armata ucraineană s-a retras din orașul asediat Siversk, aflat în estul Ucrainei … Articolul Ucraina, ziua 1.399: Trupele lui Zelenski se retrag din orașul asediat apare prima dată în Main News.
Noi documente din dosarele Epstein dezvăluie acuzații grave împotriva lui Donald Trump, inclusiv un incident de agresiune sexuală din anii ’90. Aceste informații, obținute de FBI, sugerează un posibil rol al lui Trump și Epstein. Detalii despre acest caz controversat sunt disponibile în arhivele Departamentului de Justiție. Noi documente din arhiva dosarelor Epstein aduc acuzații … Articolul Acuzații grave la adresa lui Donald Trump în dosarele Epstein publicate apare prima dată în Main News.
Premierul Bolojan anunță cheltuieli mai mici și deficit scăzut după Ordonanța trenuleț # MainNews.ro
Guvernul României a adoptat „Ordonanța trenuleț”, care prevede măsuri de reducere a cheltuielilor și diminuarea deficitului. Premierul Ilie Bolojan anunță economii semnificative și stimulente pentru investiții, menținând totodată sprijinul pentru persoanele vulnerabile și autoritățile locale până în 2026. Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență cunoscută drept „Ordonanța trenuleț” pentru stabilitatea fiscală până în 2026 … Articolul Premierul Bolojan anunță cheltuieli mai mici și deficit scăzut după Ordonanța trenuleț apare prima dată în Main News.
Un atac în Cernobîl ar putea distruge scutul radiațiilor, avertizează directorul centralei. O lovitură recentă a provocat daune grave, iar un nou atac cu rachete sau drone ar putea duce la prăbușirea adăpostului. AIEA confirmă pierderea funcțiilor de siguranță. Amenințarea este majoră în contextul invaziei ruse. Scutul de protecție împotriva radiațiilor de la centrala Cernobîl … Articolul Amenințarea de la Cernobîl: Scutul împotriva radiațiilor sub presiune rusă apare prima dată în Main News.
Danielle Collins, finalista Australian Open 2022, s-a retras din competiții pentru a urma un tratament de fertilitate, inclusiv congelarea ovulelor. Cu dorința de a întemeia o familie, sportiva își amână cariera în tenis. Decizia sa reflectă provocările întâmpinate din cauza endometriozei și alegerile personale. Danielle Collins s-a retras din competiții pentru a urma un tratament … Articolul Tenismenă renunță la carieră pentru a deveni mamă după diagnostic de infertilitate apare prima dată în Main News.
Află programul magazinelor Penny de Crăciun 2025. În ajun, magazinele vor fi deschise între 07:00 și 18:00, iar pe 25 decembrie vor fi închise. Se redeschid pe 26 decembrie între 10:00 și 18:00. Consultă întregul program pentru a nu rata cumpărăturile de sărbători. Penny își ajustează programul magazinelor de Crăciun 2025 Magazinele vor fi deschise … Articolul Programul Penny de Crăciun 2025: Ore de funcționare și oferte speciale apare prima dată în Main News.
Doi camionagii români, Gabriel și Angelica, petrec Ajunul în parcarea din Fürholzen, Germania, departe de casă. Aceștia împărtășesc experiența lor, evidențiind provocările meseriei și singurătatea sărbătorilor. Deși departe de familii, își găsesc confort în rutina zilnică și în legăturile formate pe drum. Camionagii din Europa de Est petrec Ajunul în parcări din Germania, izolati de … Articolul Camionagii români sărbătoresc Ajunul departe de casă în parcarea din Germania apare prima dată în Main News.
Grupul Rompetrol ar putea opri rafinăriile Petromidia și Vega din februarie 2026 din cauza presiunii fiscale crescute. Această decizie, în analiza companiei, amenință piața carburanților și securitatea energetică a României, lăsând Petrobrazi ca singura rafinărie funcțională. Impactul fiscal depășește 120 milioane de dolari. Grupul Rompetrol ia în considerare suspendarea activității rafinăriilor Petromidia și Vega din … Articolul Rompetrol ia în calcul închideri, presiunea fiscală afectează rafinăriile apare prima dată în Main News.
Ciprian Șerban, Ministrul Transporturilor, a anunțat deschiderea circulației pe 50 de kilometri din Autostrada Moldovei până la Adjud, transformând mobilitatea într-un coridor modern. Proiectul optimizează fluxurile de mărfuri și persoane, reducând costurile și timpii de deplasare, sporind siguranța rutieră. Ministrul Ciprian Șerban a inaugurat un nou tronson de 50 km din Autostrada Moldovei, deschizând circulația … Articolul Ciprian Șerban și Dorinel Umbrărescu pe noua autostradă a Moldovei apare prima dată în Main News.
