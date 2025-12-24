Premierul israelian a acuzat miercuri mișcarea Hamas că a încălcat armistițiul din Gaza prin refuzul de a se dezarma
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat miercuri că a discutat cu șeful NATO, Mark Rutte, despre situația din Ucraina și despre activitatea desfășurată de Coaliția celor dispuși. „Începând din ianuarie, la Paris, vom continua munca începută în acest cadru pentru a oferi Ucrainei garanții de securitate solide, o condiție prealabilă pentru o pace durabilă și […]
Directorul general al companiei TAROM, Costin Iordache, și-a depus mandatul în data de 19 decembrie 2025 din motive personale, dar va rămâne în funcție până la data de 15 ianuarie 2026, perioadă în care Consiliul de Administrație al TAROM va numi un director general interimar. Costin Iordache a contribuit la managementul TAROM cu o experiență […]
Introducere. O noapte mai lungă decât timpul Ajunul Crăciunului, noaptea dintre 24 și 25 decembrie, este una dintre puținele date din calendar care traversează întreaga istorie a umanității cu o încărcătură simbolică aproape universală. Dincolo de dimensiunea religioasă, Ajunul a devenit, de-a lungul secolelor, o scenă pe care s-au jucat momente decisive: încoronări imperiale, armistiții […]
Vladimir Putin a felicitat-o pe Maria Zaharova cu ocazia aniversării sale, în timpul decernării premiilor de stat la Kremlin # Rador
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a felicitat-o pe purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, cu ocazia aniversării sale, în cadrul unei ceremonii de decernare a premiilor de stat desfăşurate la Kremlin. „Doi laureați ai premiilor de astăzi marchează ceea ce se numește o aniversare importantă. Să-i felicităm cu toții pe directorul renumitului Centru […]
În Bulgaria, circulația autovehiculelor de peste 12 tone va fi restricționată temporar pe mai multe autostrăzi în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou. Ministerul de Externe de la București a emis o atenționare de călătorie pentru Bulgaria. Astfel, începând de astăzi și până pe 4 ianuarie, restricțiile se vor aplica pe întreaga lungime a […]
Custodele Coroanei României, Principesa Margareta și-a exprimat încrederea în puterea românilor de a merge mai departe # Rador
Custodele Coroanei României, Principesa Margareta și-a exprimat încrederea în puterea românilor de a merge mai departe în pofida tuturor problemelor economice sau a unor neajunsuri în viața de zi cu zi. În mesajul său de Crăciun, ea spune că anul 2025 a adus realizări admirabile, dar și greutăți, confuzie și îngrijorare. Principesa a arătat că […]
Satelitul spațial american de comunicații BlueBird Block-2 a fost lansat cu succes pe orbita joasă a Pământului de către lansatorul indian LVM3-M6, care a decolat marți seară de la instalația Ramgarh Test Poligon din cadrul Laboratorului Terminal de Cercetare Balistică, la 22 de kilometri de orașul Chandigarh. „Un pas semnificativ în sectorul spațial indian”, a […]
Procurorul special din Coreea de Sud l-a inculpat pe fostul președinte aflat în detenție, Yoon Suk Yeol, pentru noi acuzații de încălcare a Legii privind finanțarea politică. Yoon și soția sa sunt acuzați că au încălcat regulile de campanie prin utilizarea resurselor publice pentru a comanda zeci de sondaje de opinie între iunie 2021 și […]
Valoarea punctului în ambulatoriu crește de la 5 la 6,50 lei de bani de la 1 ianuarie 2026, creșterea fiind rezultatul unor negocieri intense purtate cu argumente și cu responsabilitate față de sistemul medical, anunță ministrul sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta mai spune că măsurile luate în vara trecută precum reducerea concediilor medicale fictive au dus […]
Emmanuel Macron a criticat interdicția de vize impusă de SUA lui Thierry Breton și altor persoane # Rador
Președintele francez Emmanuel Macron a criticat miercuri decizia Statelor Unite de a impune interdicții de vize fostului comisar al Uniunii Europene Thierry Breton și altor activiști antidezinformare. „Franța condamnă măsurile de restricționare a vizelor adoptate de Statele Unite împotriva lui Thierry Breton și a altor patru personalități europene. Aceste măsuri echivalează cu intimidare și coerciție, […]
Camera Deputaților a adoptat cu majoritate de voturi, în acord cu decizia Curții Constituționale, proiectul Guvernului privind plata pensiilor private. Deputații au păstrat forma adoptată în Senat, care elimină excepția în cazul bolnavilor cu afecțiuni oncologice. Aceștia nu mai pot beneficia de întreaga sumă printr-o singură retragere din pilonul de pensii. Beneficiarii pot încasa inițial […]
Începând cu data de 29 decembrie 2025, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema Istoria aurului – Plăcuțele votive de la Germisara. Caracteristicile monedei sunt următoarele: Metal aur Valoare nominală 10 lei Titlu 999‰ Formă rotundă Diametru 13,92 mm Greutate 1,224 g Cant zimțat Calitate proof Aversul monedei […]
Administrația Națională „Apele Române” – actualizare privind remedierea incidentelor informatice # Rador
Administrația Națională „Apele Române” informează publicul că, în urma incidentelor recente care au afectat o parte dintre sistemele informatice, au fost inițiate și se află în desfășurare măsuri tehnice clare și etapizate pentru restabilirea completă, sigură și controlată a activităților instituției. În prezent, situația este sub control, iar activitățile esențiale ale ANAR continuă fără a […]
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere În seara Ajunului de Crăciun a anului 1818, într-un mic sat austriac de lângă Salzburg, lua naștere unul dintre cele mai cunoscute și iubite cântece din istoria umanității. „Stille Nacht, Heilige Nacht” („Noapte liniștită, noapte sfântă”) nu a fost conceput ca o capodoperă destinată eternității, ci ca o soluție simplă și […]
Revelion 2026 la TVR – o noapte-maraton cu film, teatru, muzică, arhive de aur și mari legende # Rador
Televiziunea Română întâmpină Anul Nou cu o ofertă editorială amplă și diversă, propunând telespectatorilor o noapte-maraton de programe speciale, difuzate pe TVR 2, TVR 3, TVR Cultural, TVR Folclor, TVR Sport și TVR INFO. De la comedia românească și spectacolele-emblemă ale scenei naționale, la concerte legendare, documentare-eveniment și retrospective ale anului, Revelionul 2026 pe toate […]
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 s-a produs în sud-estul Taiwanului, fără a se raporta imediat pagube # Rador
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 s-a produs miercuri în regiunea de coastă Taitung, din sud-estul Taiwanului, a anunțat administrația meteorologică a insulei, fără a se raporta imediat pagube. Cutremurul a zguduit clădirile din capitala ţării, Taipei. Epicentrul seismului s-a situat la o adâncime de 11,9 km. Taiwanul se află în apropierea joncțiunii a două […]
O arenă internațională tensionată – aceasta ar fi imaginea oferită de ziarele străine în aceste zile. După cum ne-am obișnuit de mai multă vreme, războiul lansat de Rusia în Ucraina continuă să preocupe o lume întreagă, dar semnele de pace se lasă încă așteptate. “La doar câteva ore după ce președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a […]
Atacurile ucrainene cu drone de noaptea trecută au vizat Moscova şi au provocat un incendiu în regiunea Tula # Rador
Atacurile ucrainene cu drone de noaptea trecută au vizat Moscova şi au provocat un incendiu în regiunea Tula, la sud de capitala rusă, au declarat miercuri autoritățile regionale. Cel puțin trei drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte, a precizat primarul oraşului, Serghei Sobianin, pe aplicația de mesagerie Telegram. El a menţionat că […]
Cinci oficiali europeni nu vor mai primi vize americane, a anunţat Departamentul de Stat al SUA # Rador
Departamentul de Stat al SUA a anunţat că nu va acorda vize unui număr de cinci oficiali europeni pe care i-a acuzat de eforturi susţinute de cenzurare a americanilor online. Principalul diplomat de la Washington, Marco Rubio, a spus că acel grup a încercat să constrângă platformele americane de tehnologie să recurgă la acte de […]
Guvernul a adoptat astăzi ordonanța de urgență, care corectează, elimină sau introduce noi măsuri fiscal-bugetare începând de anul viitor. Sunt prevăzute reduceri de cheltuieli, măsuri de relansare economică, stimulare investițiilor private, sprijinirea persoanelor defavorizate și combaterea evaziunii fiscale. Pe baza așa-numitei ordonanțe-trenuleț se va construi bugetul de stat pe 2026. Are detalii Andrei Șerban. Reporter: […]
EVENIMENTE INTERNE – Camera Deputaților * Activitate în Comisiile parlamentare (prezență fizică și online) Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice – documentare şi consultare Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale – documentare şi consultare Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă – studiu individual Comisia pentru […]
BALKAN INSIGHT: Alegerile, austeritatea și nemulțumirea populației au marcat România în 2025 # Rador
România l-a ales pe Nicușor Dan, un nou președinte de centru care a învins candidatul de dreapta, dar naționalismul a rămas puternic într-o perioadă în care țara se lupta să-și reducă deficitul bugetar în creștere BALKAN INSIGHT (Serbia), 23 decembrie 2025 Plecaraea președintelui Klaus Iohannis România a intrat în anul 2025 pe fondul unei crize […]
Biserica Naşterea Domnului din Bethleem este unul dintre cele mai vechi lăcaşe creştine din lume păstrate până în zilele noastre şi unul dintre cele mai importante locuri creştine de închinare. Monumentul a fost ridicat pe locul peşterii în care S-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, în partea de răsărit a orașului Bethleem, la o distanţă de […]
Guvernul a aprobat suplimentarea bugetelor mai multor ministere, precum şi al Societăţii Române de Radiodifuziune # Rador
Guvernul a aprobat în ședința de aseară suplimentarea bugetelor mai multor ministere. Astfel, Ministerul Dezvoltării a primit 200 de milioane de lei credite bugetare, fonduri necesare pentru finanțarea programului național de construcții de interes public sau social – se precizează în comunicatul executivului. Au mai fost aprobate două hotărâri de suplimentare a bugetului Ministerului Apărării […]
Sărbătoarea Crăciunului, foarte aşteptată de români, umple sufletele a milioane de oameni de bucurie, fiind încărcată de tradiţii şi simboluri. Cu mireasma proaspătă a cetinei de conifere, bradul a devenit cel mai important simbol al ritualurilor de Crăciun. Una dintre nenumăratele legende legate de simbolistica bradului spune că odată, în vremuri foarte îndepărtate, au pornit […]
Rata șomajului la nivel național a ajuns la sfârșitul lunii noiembrie la 3,28%, în creștere ușoară față de luna precedentă # Rador
Rata șomajului la nivel național a ajuns la sfârșitul lunii noiembrie la 3,28%, în creștere ușoară față de luna precedentă, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Numărul total al șomerilor înregistrați depășea 260.000, cei mai mulți fiind neindemnizați. Majoritatea șomerilor sunt bărbați, provin din mediul rural și au cel mult un nivel de […]
Prim-ministrul Guvernului de Uniune Națională din Libia anunță că a primit vestea decesului șefului de Stat Major al armatei # Rador
Prim-ministrul Guvernului de Uniune Națională din Libia, recunoscut de ONU, Abdulhamid Dbeibah, a declarat că a primit vestea decesului șefului de Stat Major al armatei libiene, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, după ce avionul lui Haddad a pierdut contactul radio deasupra Ankarei. Dbeibah, îndurerând moartea lui Haddad, a declarat că șeful de Stat Major al armatei […]
Ministrul turc de Interne confirmă pierderea contactului cu aeronava care îl transporta pe șeful Statului Major al Libiei # Rador
Ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, a declarat marți că a dispărut semnalul radio de la bordul unui avion care îl transporta pe șeful Statului Major al Libiei și alte patru persoane, după ce a decolat de la Ankara în drum spre Tripoli. Yerlikaya a anunțat într-o postare pe platforma X că avionul a decolat […]
Președintele american, Donald Trump, a declarat, marți, că își dorește ca următorul președinte al Rezervei Federale să reducă ratele dobânzilor dacă piețele merg bine, adăugând că „oricine nu este de acord cu mine nu va fi niciodată președintele Fed”./cstoica/denisse (REUTERS – 23 decembrie)
Principala cauză care a condus la situații în care s-a prescris răspunderea penală este pasivitatea Parlamentului # Rador
Principala cauză care a condus la situații în care s-a prescris răspunderea penală este pasivitatea Parlamentului, spun majoritatea judecătorilor care au răspuns la chestionarul privind problemele din sistemul judiciar, inițiat de CSM. Peste 98% dintre respondenți au resimțit în ultimul an o campanie publică împotriva justiției, reiese din datele preliminare date publicității în această seară, […]
La Muzeul Luvru s-au instalat marți bare de securitate pe balconul pe care spărgătorii l-au folosit pentru a intra prin efracție și a fura unele dintre bijuteriile coroanei Franţei. Patru persoane au pătruns prin efracție în cel mai vizitat muzeu din lume pe 19 octombrie și au fugit cu bijuterii în valoare estimată de 102 […]
23.000 de polițiști, jandarmi, pompieri și salvatori SMURD vor fi prezenți în zonele aglomerate de sărbători # Rador
Realizator: Laurențiu Văduva – Un milion de oameni sunt așteptați să participe la cele 10.000 de evenimente care vor avea loc în orașele din țară și în București în minivacanța de Crăciun. Pentru a preveni incidentele și a interveni în situațiile de urgență, 23.000 de polițiști, jandarmi, pompieri și salvatori SMURD vor fi prezenți în […]
Stafilococul auriu i-a îmbolnăvit pe cei 10 copii din judeţul Mehedinţi care au ajuns la spital după ce au mâncat la grădiniţă # Rador
Realizator: Laurențiu Văduva – Probele de laborator au arătat că stafilococul auriu este bacteria care i-a îmbolnăvit pe cei 10 copii din județul Mehedinţi care au ajuns la spital după ce au mâncat la grădiniţă săptămâna trecută. Unitatea de catering care livra mâncarea a fost închisă temporar. Vine cu detalii corespondentul RRA, Mihai Bădescu. Reporter: […]
Patriarhia Română anunță că, începând de mâine și până pe 8 ianuarie, Catedrala Națională va fi deschisă zilnic publicului între orele 9:00 și 17:00. În perioada menționată, în acest lăcaș de cult nu vor fi săvârșite slujbe. Acestea se vor ține la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, de pe Dealul Mitropoliei, și la […]
Comitetul guvernamental pentru revizuirea legislației din justiție va avea a doua ședință luni, 5 ianuarie 2026 # Rador
Comitetul guvernamental pentru revizuirea legislației din justiție va avea a doua ședință luni, 5 ianuarie 2026. La prima întâlnire astăzi au participat premierul Ilie Bolojan și reprezentanți ai societății civile ai asociațiilor de magistrați, consilieri prezidențiali, precum și reprezentanți ai Ministerului Justiției. Comitetul are ca obiectiv identificarea de soluții concrete pentru rezolvarea problemelor din justiție […]
Donald Trump a anunţat că i-a invitat pe preşedinţii kazah și uzbec la summitul G20 de anul viitor # Rador
Președintele american, Donald Trump, a anunţat marți că a discutat cu omologii săi din Kazahstan și Uzbekistan și i-a invitat pe la summitul G20 de anul viitor, care va avea loc la Miami, în Florida. „Am discutat despre importanța instituirii păcii în conflictele în curs și a dezvoltării comerțului și cooperării dintre națiunile noastre”, a […]
Două centrale nucleare ucrainene şi-au redus capacităţile de producţie după cele mai recente atacuri ruseşti # Rador
Autorităţile ucrainene au fost nevoite să reducă capacitatea de producţie a două din cele trei centrale nucleare în funcţiune pe care încă le controlează, ca urmare a pagubelor produse infrastructurii energetice a ţării de cel mai recent bombardament rusesc masiv. Cel puţin trei oameni, între care şi un copil, au fost ucişi în cursul atacurilor […]
Liderii senatorilor și deputaților AUR, Petrișor Peiu și Mihai Enache, au anunțat astăzi formarea ‘Opoziției Unite’ împotriva coaliției de guvernare. Demersul a apărut în urma unei întâlniri a reprezentanților mai multor forțe suveraniste, care a avut loc la Parlament. Reprezentanții AUR transmit că sunt gata să depășească divergențele cu celelalte partide suveraniste pentru a acționa […]
La microfon, Angelica Dan
Plan roșu de intervenție activat, după ce tavanul de la piscina interioară a unui hotel din Sibiu s-a prăbușit # Rador
La Sibiu, autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție, după ce s-a prăbușit tavanul de la piscina interioară a unui hotel de 5 stele. Opt persoane, între care trei copii, au fost scoase din apă și sunt evaluate medical la fața locului, anunță Inspectoratul Județean pentru situații de urgență. La intervenție au participat șase ambulanțe, […]
Activista suedeză Greta Thunberg a fost arestată marţi la Londra de poliția britanică, în timp ce participa la un protest pro-palestinian. Evenimentul a fost lansat în semn de solidaritate cu cei opt prizonieri din grupul Palestine Action, care de peste 50 de zile se află în greva foamei pe termen nelimitat pentru a protesta împotriva […]
Impozitul pentru autovehiculele hibride va fi redus cu 30% începând din 2026, potrivit unei hotărâri adoptate astăzi de Consiliul General al Municipiului București. Actul normativ menține bonificația de 10% acordată contribuabililor, care își achită anticipat obligațiunile fiscale. Totodată, a fost aprobată introducerea unei taxe turistice de 10 lei pe noapte pentru fiecare vizitator cazat în […]
Titlu proiect: „Muzeul virtual al artei sub comunism. Perspective asupra unui patrimoniu controversat” Eveniment: Lansare website Muzeul Virtual al Artei sub Comunism Organizator: Muzeul de Artă Brașov Partener: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc Finanțator: Administrația Fondului Cultural Național Muzeul de Artă Brașov, în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor […]
Introducere La începutul secolului XX, Statele Unite erau în plină ascensiune, dar cu un sistem bancar fragil, instabil și adesea paralizat de crize financiare. În lipsa unei bănci centrale, panica bancară din 1907 a arătat cât de vulnerabil era mecanismul financiar american. Din aceste tensiuni și nevoi a luat naștere Federal Reserve System, în 1913 […]
Premierul Groenlandei s-a declarat „întristat” de interesul reînnoit al lui Donald Trump de achiziționare a insulei # Rador
Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, s-a declarat marţi „întristat” de interesul reînnoit al președintelui american Donald Trump de a achiziționa teritoriul arctic. Dl Nielsen și-a postat comentariile pe Facebook după ce preşedintele Trump a reafirmat luni că SUA are nevoie de Groenlanda pentru securitatea sa națională, adăugând că un trimis special desemnat pentru vasta insulă bogată […]
Introducere După două decenii de negocieri complexe, Uniunea Europeană (UE) și blocul sud-american Mercosur (format din Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay) au ajuns, în iunie 2019, la un acord comercial de principiu considerat unul dintre cele mai mari din istoria ambelor părți. Acest tratat are potențialul de a crea o piață comună de peste 700 […]
Polițiștii Capitalei au confiscat 5 tone de articole pirotehnice în urma unor percheziții efectuate în municipiul București și județul Călărași # Rador
Polițiștii Capitalei au confiscat astăzi 5 tone de articole pirotehnice în urma unor percheziții efectuate în municipiul București și județul Călărași. În urma investigațiilor s-a stabilit că două persoane ar deține în scopul comercializării fără drept, atât în mediul online, cât și în Capitală, petarde și alte articole pirotehnice din diverse categorii. Cei doi au […]
Camera Deputaţilor a adoptat cu majoritate de voturi proiectul Guvernului privind plata pensiilor private # Rador
Camera Deputaţilor a adoptat cu majoritate de voturi, în acord cu decizia Curţii Constituţionale, proiectul Guvernului privind plata pensiilor private. Deputaţii au păstrat forma adoptată în Senat, care elimină excepţia în cazul bolnavilor cu afecţiuni oncologice, astfel încât aceştia nu mai pot beneficia de întreaga sumă printr-o singură retragere. Reporter: Beneficiarii pot încasa inițial maximum […]
