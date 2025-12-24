Irineu Darău, după prima zi la Ministerul Economiei: Multe ore de discuţii, analize şi decizii

11:30

După săptămâni de negocieri, Ucraina și SUA au pregătit un proiect al planului de pace revizuit pentru a pune capăt războiului pe scară largă al Rusiei. Planul inițial în 28 de puncte, care împingea Ucraina spre capitulare, a fost revizuit într-un cadru în 20 de puncte, pe care președintele Volodimir Zedlenski l-a prezentat jurnaliștilor, scrie The Kyiv Independent. În plus, a fost elaborat un proiect de garanție de securitate tripartită între Ucraina, SUA și Europa, precum și un acord bilateral de garanție de securitate între Ucraina și SUA. Un alt document între Kiev și Washington se concentrează pe cooperarea economică și a fost descris ca „foaia de parcurs pentru prosperitatea Ucrainei”.