Oportunitatea pe care o poate avea România în condițiile schimbărilor climatice. Bojariu: Avem o nișă, dar presupune adaptare

11:10

În mai multe zone din România a început deja să ningă, iar pentru București sunt anunțate ninsori, miercuri seară. Meteorologii au emis de marți cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite, strat de zăpadă, polei în 19 județe, iar până vineri dimineață, vor fi precipitații mixte și ninsori, în timp ce vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 45-55 kilometri pe oră. Stratul cel mai consistent de zăpadă se va depune în Oltenia, dar și zona Carpaților Meridionali unde va fi un strat de aproximativ 25 de centimetri, a anunțat la Digi24 Oana Păduraru, meteorolog la ANM.