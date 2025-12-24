Acord cu CSM București: se face supertransferul anunțat în premieră de GSP!
Gazeta Sporturilor, 24 decembrie 2025 22:20
Fosta mare handbalistă Aurelia „Mika” Brădeanu (46 de ani) a ajuns la un acord de principiu cu CSM București și e foarte aproape să devină noul team-manager al campioanei. Ea o va înlocui pe Cristina Vărzaru (46), care a demisionat pe data de 4 noiembrie 2025, în aceeași zi în care a fost anunțată despărțirea de antrenorul Adrian Vasile (43). ...
Acum 30 minute
22:20
Fosta mare handbalistă Aurelia „Mika” Brădeanu (46 de ani) a ajuns la un acord de principiu cu CSM București și e foarte aproape să devină noul team-manager al campioanei. Ea o va înlocui pe Cristina Vărzaru (46), care a demisionat pe data de 4 noiembrie 2025, în aceeași zi în care a fost anunțată despărțirea de antrenorul Adrian Vasile (43). ...
Acum 2 ore
21:40
Scandalul anului: Președintele unui club mare a fost arestat pentru consum de cocaină # Gazeta Sporturilor
Sadettin Saran, președintele clubului turc Fenerbahce, a fost arestat la Istanbul sub suspiciunea de trafic ilegal de droguri și consum de cocaină.Un scandal de proporții zguduie clubul de fotbal Fenerbahe și fotbalul din Turcia, după ce președintele Sadettin Saran a fost arestat de poliție. Clubul a reacționat imediat pe rețelele de socializare. ...
21:10
„Așteptăm naționala aici!” » După anunțul CNI, primarul jubilează și i-o întoarce lui Bolojan: „Nu era și cazul nostru” # Gazeta Sporturilor
Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, e în culmea fericirii după ce Compania Națională de Investiții a dat undă verde pentru începerea lucrărilor la arena „Nicolae Dobrin”, demolată încă din toamna lui 2023. În exclusivitate pentru GSP.ro, edilul a vorbit despre ce urmează la noul stadion al lui FC Argeș, explicându-și campania pe care a dus-o în ultimele luni în goana după obținerea cofinanțării.19 ianuarie 2026 nu e o dată istorică doar pentru Dinamo. ...
21:10
Cadou de Crăciun incredibil de la Lyon pentru o echipă amatoare pe care a eliminat-o # Gazeta Sporturilor
Olympique Lyon a făcut un gest minunat, oferind o sumă incredibilă de bani echipei amatoare Saint-Cyr Collonges, pe care a eliminat-o din Cupa Franței, scor 3-0, cu 4 zile înaintea Crăciunului.O Saint-Cyr Collonges evoluează în liga a șaptea franceză și a primit un sprijin financiar neașteptat din partea lui Lyon, de aproximativ 140.000 de euro.+1 FOTOOlympique Lyon a oferit aproximativ 140. ...
Acum 4 ore
20:30
Condamnat după ce a cumpărat un Audi furat, fostul campion al României L-a găsit pe Dumnezeu: „Copilul cine îl crește?” # Gazeta Sporturilor
Într-un interviu acordat recent Gazetei Sporturilor, Andrei Mărgăritescu, 45 de ani, fost campion în Liga 1 alături de Dinamo, în 2007, vorbește deschis despre perioada cea mai grea a vieții sale, marcată de dosarul penal legat de achiziția unei mașini de lux, care figura drept furată.Episodul l-a afectat profund, mai ales pentru că soția lui era însărcinată la acel moment. ...
20:30
Igiraneza Aime Gueric, mijlocașul echipei Les Guepiers du Lac, club din Burundi, a decedat în timpul unui meci împotriva formației LLB Amasipiri Never Give Up, scor 0-3. Potrivit martorilor prezenți la fața locului, decesul ar fi fost cauzat de o monedă pe care jucătorul a înghițit-o chiar pe teren. ...
20:20
„El e numărul 1!” » Marele Țețe Moraru i-a comparat pe Ionuț Radu și Ștefan Târnovanu # Gazeta Sporturilor
Dumitru Moraru, 69 de ani, fostul mare goalkeeper al lui Dinamo și al echipei naționale, a analizat, într-un interviu acordat Gazetei în Ajunul Crăciunului, situația celor mai importanți portari români ai momentului, Ionuț Radu, 28 de ani, transformat în „revelație” la Celta Vigo, și Ștefan Târnovanu, 25 de ani, titularul incontestabil de la FCSB. ...
19:50
Ilie Bolojan a semnat azi ordinul de eliberare din funcție » Cine va conduce de acum ANS # Gazeta Sporturilor
Ilie Bolojan, prim-ministrul României, a semnat astăzi, 24 decembrie, ordinul de eliberare din funcție al lui Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, numindu-l interimar pe Thomas-Răzvan Moldovan.Actual vicepreședinte al ANS, Răzvan Moldovan va prelua funcția de președinte din data de 28 decembrie 2025. Bogdan Matei și-a prezentat demisia pe data de 18 decembrie. ...
19:50
Gică Craioveanu (57 de ani), legenda Craiovei, i-a dat un sfat lui Radu Drăgușin (23), fundașul central de la Tottenham. În contextul în care Radu Drăgușin are o concurență acerbă la Tottenham, cu Cristian Romero și Micky van de Ven, pe același post cu el, Gică Craioveanu îș sfătuiește pe stoperul naționalei să schimbe echipa. ...
19:50
„Fără el, era «balamuc» la Dinamo!” » Gloria „câinilor” trage concluziile la final de an: „Acolo le-ar mai trebui jucători” # Gazeta Sporturilor
Dumitru „Țețe” Moraru, 69 de ani, fost portar la Dinamo între 1981 și 1980, a comentat situația la zi a „câinilor”, șansele echipei în lupta infernală la titlu din Superligă, pronunțându-se asupra strategiei pe care Kopic ar trebui s-o pună la punct în mercato. ...
19:50
„El e numărul 1!” » Marele Țețe Moraru i-a comparat pe Ionuț Radu și Târnovanu: „Cam pierde timpul! De ce nu vin ofertele?” # Gazeta Sporturilor
Dumitru Moraru, 69 de ani, fostul mare goalkeeper al lui Dinamo și al echipei naționale, a analizat, într-un interviu acordat Gazetei în Ajunul Crăciunului, situația celor mai importanți portari români ai momentului, Ionuț Radu, 28 de ani, transformat în „revelație” la Celta Vigo, și Ștefan Târnovanu, 25 de ani, titularul incontestabil de la FCSB. ...
19:30
Fostul jucător de la Inter ia în considerare retragerea după asasinarea unui coleg: „Nu vreau să mai știu nimic de fotbal” # Gazeta Sporturilor
Atacantul ecuadorian Felipe Caicedo a recunoscut că ar putea renunța la fotbalul profesionist, fiind profund afectat de asasinarea recentă a coechipierului și prietenului său, Mario Pineida, care a fost împușcat mortal într-un atac stradal, în urmă cu aproximativ o săptămână.Caicedo, care a împlinit 37 de ani pe 5 septembrie, a dezvăluit impactul profund pe care moartea lui Pineida l-a avut asupra deciziei sale. ...
19:00
A început „războiul” după momentul din FCSB - Rapid: „Peluza Nord Steaua nu există! Mă enervez!” # Gazeta Sporturilor
Jan Pavel, fostul lider al galeriei steliste, a reacționat dur, după ce a văzut scenografia celor de la FCSB din meciul cu Rapid.Jan Pavel este susținător declarat al celor de la CSA Steaua în „războiul” cu FCSB. În meciul cu Rapid, Peluza Nord Steaua a sărbătorit 30 de ani de activitate, iar asta a adus reacția dură a lui Jan Pavel, care s-a luat de ultrașii actualei campioane. ...
18:50
Cătălin Oprișan nu iartă un ZEU al fotbalului: „Peste Maradona, dar un trădător. Am suferit ca un câine din cauza lui” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Oprișan vine la podcastul GSP „2 la 1”, vineri, ora 18:00, într-o ediție specială de Sărbători. Cu povești într-un stil inconfundabil, dar și cu opinii tari.Podcastul cu Cătălin Oprișan va fi disponibil pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor (ABONEAZĂ-TE AICI!), precum și pe GSP.ro, începând de vineri, ora 18:00Oprișan, fost ziarist la Gazeta Sporturilor ani la rând, specializat în fotbalul internațional, e fan Barcelona de-o viață. ...
18:50
Mircea Lucescu anunță contraatacul pe „dosarul Drăguș”: „Precedentul Ronaldo!” + Îi dă replica lui Nicolae Stanciu: „A avut de suferit” # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu a vorbit pentru GSP despre subiectele sfârșitului de an în materie de echipă națională: suspendarea lui Drăguș pentru două etape după eliminarea din Bosnia și replica acidă venită din partea lui Stanciu vizavi de criticile adresate de selecționer la capătul remizei nescontate cu Cipru, 2-2, în finalul ratat al campaniei pentru CMMircea Lucescu încearcă să petreacă în liniște Sărbătorile, dar stă cu ochii, urechile și mintea către toate evenimentele ...
Acum 6 ore
18:30
Radu Drăgușin, cu cimpoiul în fața colegilor de la Tottenham: „Ai două minute să îți schimbi viața” # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul central de la Tottenham, a făcut spectacol în fața colegilor săi de echipă. Cu ocazia Sărbătorilor, cei de la Tottenham au ales să petreacă puțin timp distrându-se, iar Radu Drăgușin a fost protagonist într-un clip care a fost postat de londonezi pe rețelele de socializare. VIDEO. ...
17:50
„Remontada” de senzație la Cupa Africii chiar sub ochii fotbalistului din Superliga # Gazeta Sporturilor
Burkina Faso a reușit o „remontada” de excepție în primul meci al grupei E de la Cupa Africii, 2-1 cu Guineea Ecuatorială, după două goluri reușite în minutele 90+5 și 90+8.Guineea Ecuatorială, cu Esteban Orozco de la FC Argeș integralist, a preluat conducerea în minutul 85, deși evolua în inferioritate numerică încă din minutul 50. ...
17:20
„Ciocnire” la vârf » Elisabeta Lipă s-a dus peste Bogdan Matei, șeful ANS, deranjată că acesta a fost de acord cu deciziile Curții de Conturi. Ce i-a solicitat # Gazeta Sporturilor
Lumea sportului a fost luată prin surprindere de „mutarea" președintelui ANS, Bogdan Matei, care și-a anunțat brusc, în urmă cu câteva zile, demisia din fruntea acestui for.Schimbarea s-a petrecut la nici un an după numirea lui, în locul Elisabetei Lipă. Și chiar după încheierea controlului Curții de Conturi la ANS și la mai multe federații. ...
17:20
Cum își petrec Crăciunul sportivii români: „Familie, prieteni, cadouri, o sărbătoare de iubire, de împlinire” # Gazeta Sporturilor
Canotoarele Simona Radiș și Magdalena Rusu, înotătorul Robert Badea și jucătorul de tenis retras Horia Tecău împărtășesc amintiri, senzații și dorințe legate de Crăciun.Crăciunul unește, aduce liniște și speranță, iar pentru sportivi reprezintă un prilej de a se deconecta preț de câteva zile, de a fi împreună cu cei dragi, de a împărtăși bucurie și de a lăsa deoparte exigențele antrenamentelor sau concursurilor. ...
17:00
Fundașul central Vadik Murria (24 de ani) nu mai este fotbalistul celor de la Oțelul Galați. Anunțul a fost făcut de clubul din Superliga, prin intermediul rețelelor de socializare. GSP.ro anunța marți faptul că spaniolul a părăsit echipa și nu mai are de gând să revină.Contractul lui Murria cu Oțelul urma să expire în vară, însă cele două părți n-au mai dorit să continue colaborarea. Stoperul semnase cu Oțelul în luna iulie. ...
16:50
„Era o adevărată sărbătoare atunci când aveam portocale sau banane” » Cum arăta Crăciunul de altădată pentru Florin Răducioiu # Gazeta Sporturilor
Florin Răducioiu (55 de ani) e singurul fotbalist român care a jucat în cele mai importante cinci campionate din Europa, iar după ce-a pus ghetele în cui a decenit expert. În prezent e sub contract cu Antena 1, dar cu ocazia sărbătorilor de iarnă se pregătește de vacanță.„Sunt momente speciale, este clar că o să încerc să stau cu părinții mei, după care o să plec din țară. ...
Acum 8 ore
16:20
Valentin Mihăilă (25 de ani) a făcut pasul cel mare în viața personală și s-a logodit cu partenera sa, Ami Colhon. Cererea în căsătorie a avut loc în Dubai, iar momentul a fost oficializat printr-o postare pe Instagram, publicată chiar de logodnica fotbalistului.Postarea a fost însoțită de mesajul: „Toată inima mea pentru toată viața mea”FOTO. ...
16:20
Ionuț Lupescu admite: „Pentru Dinamo ar fi bine ca aceste două echipe să nu fie în play-off” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Lupescu (57 de ani), președintele de onoare al Clubului Sportiv Dinamo, a vorbit despre lupta la play-off. Consideră că nimic nu este jucat, iar pentru formația lui Zeljko Kopic (48 de ani) ar fi un aspect benefic în cazul în care FCSB și CFR Cluj nu vor prinde un loc în top 6.Dinamo a terminat 2025 pe locul 4, la două puncte de liderul Universitatea Craiova. „Câinii” nu sunt siguri, însă, de locul de play-off. ...
16:10
Grecii îi arată ușa lui Olimpiu Moruțan: „Modest și sub așteptări!” » Destinația probabilă # Gazeta Sporturilor
Viitorul lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) la Aris Salonic e incert. Grecii scriu despre o plecare iminentă a fotbalistului de la clubul din Grecia. Iar cea mai probabilă destinație este Turcia, internaționalul român fiind obișnuit cu campionatul, sau România, unde a jucat pentru U Cluj, FC Botoșani și FCSB.Moruțan a semnat în vară cu Aris, însă evoluțiile lui n-au fost cele mai convingătoare. ...
15:30
Ionuț Radu a învățaț limba spaniolă într-un timp-record! Dezvăluiri în Marca: „Prefer să nu vorbesc de acel club” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Radu (28 de ani), portarul lui Celta Vigo, a acordat un interviu pentru cotidianul spaniol Marca, în care a vorbit despre cele patru luni petrecute în Spania. Titular de drept, Radu a vorbit într-o spaniolă fluentă, deși nu este de mult timp fotbalistul celor de la Celta Vigo. Citește cărți și exersează foarte mult, astfel încât să învețe din ce în ce mai bine.Radu a aparținut de Inter mult timp. ...
15:10
Casting la Barcelona, pentru un fundaș central » Trei nume mari pe lista lui Hansi Flick # Gazeta Sporturilor
Barcelona este obligată să iasă pe piața transferurilor după accidentarea lui Andreas Christensen și indisponibilitatea psihică a lui Ronald Araujo.Antrenorul Hansi Flick și directorul sportiv Deco au plecat în vacanță de Sărbători, dar au rămas conectați la nevoile Barcelonei. Iar în acest moment, aducerea unui fundaș central este o urgență. ...
15:10
Prima reacție a lui Alexander Isak după accidentarea gravă: „Sunt devastat” + mesajul lui Van de Ven # Gazeta Sporturilor
Alexander Isak (26 de ani) a oferit prima reacție publică după accidentarea suferită în victoria lui Liverpool cu Tottenham, scor 2-1. Atacantul suedez a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, după ce a fost nevoit să treacă printr-o intervenție chirurgicală. ...
15:10
Mircea Lucescu, interviu-eveniment în Italia » De la Ceaușescu la casa distrusă la cutremur și cadoul de la Pele # Gazeta Sporturilor
Selecționerul primei reprezentative a României, Mircea Lucescu (80 de ani), a acordat un interviu amplu pentru jurnaliștii italieni de la „Gazzetta dello Sport”, în care a vorbit despre întreaga carieră, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Legendarul tehnician are în total 36 de trofee în 5 țări diferite, fiind depășit doar de Pep Guardiola și Sir Alex Ferguson. Redăm mai jos interviul oferit de acesta în „peninsulă”. ...
15:00
Ca-n vremurile bune: Dorin Rotariu a înscris fabulos în Turcia! Execuție de kinogramă, direct în vinclu # Gazeta Sporturilor
Igdir FK, echipa mijlocașului dreapta Dorin Rotariu (30 de ani), a remizat pe teren propriu cu Aliaga, scor 2-2, în Cupa Turciei. Românul a început partida ca rezervă, a fost trimis pe teren în minutul 64, iar impactul a fost instant.9 minute mai târziu, la scorul de 1-1, fostul jucător de la Dinamo și FCSB a înscris un gol fabulos, o „ghiulea” direct în vinclul porții apărate de Ahmet Pekgoz. ...
14:50
Fostul internațional a fost condamnat la 6 ani de închisoare » Direct din spatele gratiilor și-a anunțat revenirea în fotbal: „Sunt aproape sigur” # Gazeta Sporturilor
Fotbalistul olandez Quincy Promes (33 de ani) vrea să revină în fotbalul profesionist după eliberarea din închisoare. În prezent, el se află încă în detenție și așteaptă audierea recursului, programată pentru septembrie 2026. Instanța i-a respins deja o dată cererea de eliberare anticipată.Jucătorul a adunat 50 de selecții și șapte goluri pentru naționala din Țările de Jos în perioada martie 2014 - iunie 2021. ...
Acum 12 ore
14:10
Fosta soție a legendei din NBA șochează din nou! A apărut la eveniment fără lenjerie intimă și cu un iubit mai tânăr cu 20 de ani # Gazeta Sporturilor
Larsa Pippen, fosta soție a legendei NBA Scottie Pippen, a revenit în centrul atenției pubice. De această dată, apariția ei la un eveniment monden, alături de noul partener, cu 20 de ani mai tânăr, a stârnit numeroase reacții, mai ales din cauza ținutei alese, potrivit sportal.blic.rs.Noul iubit al Larsei este Jeff Koby, fost baschetbalist profesionist. Chiar el a publicat pe Instagram o fotografie care a declanșat un val de comentarii. ...
14:00
Jannik Sinner ar putea să îi dea marea lovitură rivalului Carlos Alcaraz » Implicații și pentru Darren Cahill: „Ar trebui să mă gândesc” # Gazeta Sporturilor
La o săptămână după despărțirea de Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP), antrenorul Juan Carlos Ferrero (45 de ani) a abordat subiectul care a creat multă incertitudine într-un interviu acordat publicației Marca. Printre altele, acesta a fost întrebat despre o ipotetică colaborare cu Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP), marele rival al murcianului în circuitul masculin. ...
14:00
Final de drum pentru Andrei Vlad în Kazakhstan » Presa anunță: „va părăsi Aktobe” # Gazeta Sporturilor
Andrei Vlad (26 de ani) este ca și plecat de la Aktobe, la mai puțin de un an de la transferul în prima ligă din Kazakhstan. Presa locală notează că portarul român nu intră în planurile clubului pentru sezonul următor și va fi pus pe lista de transferuri.Ultima apariție a lui Vlad a fost una dificilă. Scos la pauză după ce a încasat 4 goluri într-o singură repriză, portarul nu a mai prins minute ulterior, fiind rezervă în etapa următoare. ...
13:50
Real Madrid profită la maximum de „Santiago Bernabeu” » Câte milioane face numai de sărbători! # Gazeta Sporturilor
Stadionul Santiago Bernabéu găzduiește acum „Mavidad” Bernabéu, un eveniment de Crăciun care a început pe 23 decembrie și se va încheia în ultima zi a anului. Este o oportunitate pentru familii de a se bucura de timp cu cei mici.Real Madrid și-a propus să transforme Santiago Bernabeu într-un stadion de 365 de zile pe an, după ce a investit nu mai puțin de 800 de milioane de euro în renovarea lui, între 2019 și 2024. ...
13:50
Transferul fabulos pe care l-ar face Grozavu pentru a forța titlul cu Botoșaniul: „Pe el l-aș lua” + Avertisment către vestiar: „Să nu uităm ce-a pățit Sepsi!” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu a avut un sezon fantastic pe banca Botoșaniului, cu care a terminat pe locul 3 calupul de 21 de etape dinaintea pauzei de iarnă, la numai două puncte în spatele liderului, U Craiova. Într-un interviu special pentru GSP, antrenorul revelației din Liga 1 explică parcursul remarcabil al unei echipe care se salvase de la retrogradare în ultima rundă a campionatului trecutBotoșaniul lui Leo Grozavu a terminat cu o înfrângere sezonul de toamnă, 0-1 acasă cu CFR Cluj, ...
13:40
Dan Alexa și-a pus dorințele pentru 2026! Ce-și dorește antrenorul care a câștigat Asia Express: „Vreau să fac asta!” # Gazeta Sporturilor
Dan Alexa (46 de ani) a avut un 2025 de poveste după ce-a câștiga Asia Express alături de bunul său prieten Gabriel Tamaș, fostul fundaș care va începe în curând o nouă aventură la Survivor România.Cum fotbalul românesc a intrat în pauză, Alexa se pregătește de câteva zile de vacanță. „De Crăciun îmi place să stau cu familia, cu copiii, iar de Revelion cu persoana dragă, undeva într-o locație mișto. ...
13:30
Marcus Rashford a ales! Echipa pentru care vrea să joace în sezonul viitor: „Atât îmi doresc” # Gazeta Sporturilor
Atacantul Barcelonei, Marcus Rashford (28 de ani), și-a exprimat dorința clară de a rămâne la echipă și după încheierea actualei perioade de împrumut de la Manchester United, potrivit sportal.bg. Internaționalul englez a vorbit despre primele luni petrecute în capitala Cataloniei și despre obiectivele sale pe termen scurt și mediu.Rashford a devenit om de bază la Barcelona. În 24 de meciuri a marcat de 7 ori și a oferit 11 pase decisive. ...
13:20
David Popovici a cerut cu insistență, Moș Crăciun a adus cadoul mult-visat: 100 de milioane de lei și 30 de luni pe șantier » Primele imagini cu noua bijuterie # Gazeta Sporturilor
Compania Națională pentru Investiții (CNI) a anunțat că va moderniza bazinele din cadrul Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu”, reușind astfel să împlinească o mai veche dorință a lui David Popovici, care s-a tot plâns în ultimii ani de condițiile de pregătire. ...
13:10
Universitatea Craiova, detronată! Cum arată clasamentul meciurilor directe între primele 6 în Superligă # Gazeta Sporturilor
După 21 de runde din Superligă, sita a cernut și în top se află, deocamdată în această ordine, Universitatea Craiova, Rapid, FC Botoșani, Dinamo, FC Argeș și Oțelul, toate despărțite de numai 7 puncte.Iar U Cluj, UTA, și FCSB sunt foarte aproape și stau la pândă. De la ele în jos s-a format o mică „prăpastie” de 4 puncte. Însă într-un sezon atât de echilibrat, orice e încă posibil în cele 9 etape care au mai rămas de jucat din sezonul regulat. ...
13:00
Varianta-surpriză preferată de Florentino Perez pentru postul de fundaș central # Gazeta Sporturilor
Președintele lui Real Madrid, Florentino Perez, preferă o soluție lowcost, Jacobo Ramon (20 de ani), pentru întărirea apărării în mercato estival din 2026.Chiar dacă nu și-au prelungit contractele scadente la actualele lor cluburi, Ibrahima Konate și Dayot Upamecano n-ar mai fi favoriți pentru întărirea apărării lui Real Madrid, la vară. ...
12:50
Toma Simionov e „Legendă GSP” » Cum arată viața campionului olimpic la 70 de ani: „Sap în grădină, pun roșii, zarzavaturi! M-am mutat la țară și vreau să mă trezească cocoșul, nu tramvaiele” # Gazeta Sporturilor
Toma Simionov, fostul mare canoist al României a primit din partea Gazetei Sporturilor premiul „Legenda GSP” pentru performanțele sale incredibile și o viață dedicată sportului românesc. Considerat unul dintre cei mai mari sportivi pe care i-a avut România, Simionov a cucerit două titluri olimpice și o medalie de argint, toate alături de legendarul Ivan Patzaichin. Apoi 9 medalii la Campionatele Mondiale, dintre care 3 de aur, 4 de argint și 2 de bronz. ...
12:50
Anunț ISTORIC, în Ajun de Crăciun! Data la care încep lucrările pentru noul stadion Dinamo # Gazeta Sporturilor
Anunț oficial din partea Companiei Naționale de Investiții. 19 ianuarie 2026 reprezintă data în care lucrările pentru noul stadion Dinamo vor începe. Arena ar urma să fie gata în 2028, atunci când formația alb-roșie și-a propus câștigarea campionatului. Vechiul Ștefan cel Mare va fi demolat, iar lucrările pot începe în același timp.Vineri, 19 decembrie, fusese efectuată o primă plată pentru noul stadion. ...
12:40
Liverpool s-a înțeles cu un fundaș central din Premier League » Acord de principiu pentru transfer # Gazeta Sporturilor
Liverpool a făcut un pas important pentru întărirea apărării și s-ar fi înțeles deja cu Marc Guehi (25 de ani), fundașul central și căpitanul lui Crystal Palace, potrivit informațiilor apărute în presa din Anglia.Conform Sky Sports, „cormoranii” ar avea un „„gentleman’s agreement” cu internaționalul englez, după ce transferul a picat vara trecută, atunci când Palace s-a retras din negocieri în ultimul moment. ...
12:40
A venit verdictul de la FIFA pentru România după incidentele provocate de fani la Zenica + Ce s-a decis în privința suspendării lui Drăguș # Gazeta Sporturilor
Comisia de Disciplină FIFA a deschis o procedură disciplinară împotriva naționalei noastre după meciul Bosnia Herțegovina - România (3-1), din penultima etapă a preliminariilor pentru calificarea la Mondialul 2026, din pricina comportamentului fanilor.În urma evenimentelor provocate de fanii "tricolorilor", s-au reținut mai multe capete de acuzare, printre care nerespectarea imnului țării gazdă, crearea de probleme de securitate și folosirea de materiale pirotehnice. ...
12:20
Surpriză » Bogdan Stelea a făcut top 3 portari români pe 2025: „De aia l-am pus” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Stelea (58 de ani), unul dintre cei mai importanți portari români din istoria fotbalului românesc, a întocmit top 3 goalkeeperi români pe anul 2025. Surpriza lui este reprezentată de prezența lui Horațiu Moldovan (27 de ani), fotbalistul lui Real Oviedo.Acesta a avut un 2025 oscilant. În prima parte a fost titular de drept la Sassuolo, a contribuit la revenirea în Serie A și a închis poarta echipei naționale. ...
12:10
Dennis Man, analizat de olandezi la finalul anului 2025: „A alternat meciuri bune cu partide anonime” # Gazeta Sporturilor
Dennis Man (27 de ani), internaționalul român transferat la PSV Eindhoven în luna august, a fost analizat de presa din Olanda la finalul anului 2025, după evoluțiile din actualul sezon și în perspectiva lui 2026. Fostul jucător de la UTA Arad și FCSB a reușit să se impună rapid în lotul lui Peter Bosz și să devină o soluție constantă de titular pentru formația din Eindhoven. ...
12:10
Povestea antrenorului lui Dennis Man: purtat în spate, pe scuter, „a sfidat” vârsta » La 62 de ani are un mare regret și se gândește să facă pasul în spate pentru cei 6 nepoți # Gazeta Sporturilor
Nu presiunea serilor de Liga Campionilor, ci meciurile ratate ale nepotului său Romeo îl macină cel mai mult pe antrenorul lui PSV, Peter Bosz (62 de ani). Cel care și-a găsit „inima de fotbalist” pe terenurile din Apeldoorn-Zuid simte acum cum meseria îl ține departe de ceea ce îi este cel mai drag. „L-am văzut jucând poate de patru ori și asta e tot”, a afirmat tehnicianul lui Dennis Man. ...
11:50
Lista cluburilor interesate se lărgește! » Ar putea intra și Juve în cursă pentru internaționalul român # Gazeta Sporturilor
Chiar dacă Tottenham nu este dispusă să renunțe la Radu Drăgușin în această iarnă, cluburile italiene se încăpățânează să insiste!Fiorentinei, Romei și lui Napoli li s-ar putea alătura și Juventus pe lista cluburilor interesate să-l transfere pe Radu Drăgușin în această iarnă. ...
11:40
Imposibil de fotografiat! Metoda inedită prin care logodnica lui Cristiano Ronaldo „fentează” paparazzi # Gazeta Sporturilor
Georgina Rodriguez (31 de ani), logodnica marelui Cristiano Ronaldo (40 de ani), atrage de fiecare dată atenția fanilor și a paparazzilor. Într-un videoclip care a devenit viral pe rețelele de socializare, echipa ei de securitate a fost surprinsă folosind o tactică neobișnuită pentru a o proteja de fotografii.Bodyguarzii au utilizat lumini puternice, îndreptate direct spre obiectivele camerelor foto, astfel încât imaginile captate de paparazzi să fie afectate sau nereușite. ...
11:30
Cei 3 jucători-revelație din acest acest sezon de Superliga » Doi au retrogradat în vară, altul a fost dat afară de fosta echipă # Gazeta Sporturilor
La final de 2025, GSP prezintă 3 jucători-revelație din acest sezon. E vorba de Alin Roman (mijlocaș ofensiv, UTA), Jovo Lukic (atacant, U Cluj) și Sebastian Mailat (extremă stânga, Botoșani).Alin Roman a ajuns la UTA în vară, după ce la finalul stagiunii trecute a retrogradat cu Poli Iași. Un traseu asemănător a avut și Sebastian Mailat, care a picat cu Sepsi, dar s-a regăsit la Botoșani. ...
