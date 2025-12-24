Crăciun cu bucurie!
QMagazine.ro, 24 decembrie 2025 23:50
Q Magazine vă urează ca Nașterea Domnului să vă întărească în Credință și să vă aducă Bucurie!
• • •
Alte ştiri de QMagazine.ro
Acum 30 minute
23:50
Q Magazine vă urează ca Nașterea Domnului să vă întărească în Credință și să vă aducă Bucurie!
Acum 12 ore
15:00
CSM a trimis președintelui, Guvernului și Ministerului Justiției rezultatele chestionarului privind problemele din justiție # QMagazine.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat miercuri că a transmis către președintele României, Guvern și Ministerul Justiției rezultatele preliminare ale chestionarului privind problemele din justiție, inițiat de Secția pentru judecători. „În contextul demersului inițiat de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii privind consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul […]
Acum 24 ore
10:30
Thierry Breton, promotor al anulării alegerilor, sancționat de administrația Trump. Altor patru persoane acuzate de „cenzură” li s-a interzis intrarea în SUA # QMagazine.ro
Administrația Trump a anunțat marți sancțiuni care vizează cinci personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și combaterii dezinformării online, printre care fostul comisar european Thierry Breton care a denunțat un val de macartism, informează Agerpres. Acțiunile acestor persoane, cărora li se interzice intrarea în Statele Unite, echivalează cu ‘cenzura’ în detrimentul intereselor […]
10:30
Înalt oficial al Libiei, mort după ce avionul privat cu care călătorea s-a prăbușit în Turcia # QMagazine.ro
Șeful Statului Major al forțelor libiene a murit într-un „accident” de avion în timp ce pleca de la Ankara, în Turcia, unde s-a aflat într-o vizită, a anunțat marți seara prim-ministrul libian Abdelhamid Dbeibah, notează AFP. „Cu profundă tristețe și mare durere am aflat vestea decesului șefului Statului Major general al armatei libiene, generalul-locotenent Mohamed […]
10:20
Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, că, prin măsurile adoptate în „Ordonanța trenuleț”, Guvernul asigură un buget „echilibrat” în 2026, sprijină investițiile și creșterea economică și protejează stabilitatea fiscală. Potrivit șefului Guvernului, datele arată că statul cheltuiește mai puțin decât anul trecut. „Deficitul în luna noiembrie a ajuns la 6,4%, față de 7,15% în 2024, […]
10:10
Administrația Trump a anunțat marți sancțiuni care vizează cinci personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și combaterii dezinformării online, printre care fostul comisar european Thierry Breton care a denunțat un val de macartism, informează Agerpres. Acțiunile acestor persoane, cărora li se interzice intrarea în Statele Unite, echivalează cu ‘cenzura’ în detrimentul intereselor […]
09:30
A trecut neobservat un gest de onoare, rar în politica românească. Tocmai de aceea mă simt dator să îl explic, deși cel care l-a făcut a fost un adversar politic # QMagazine.ro
Guvernul Bolojan taie din banii de învățământ pentru a-și răsplăti susținătorii din confederația Concordia: bugetele educației se reduc, pentru a scădea impozitele multinaționalelor. A trecut neobservat un gest de onoare, rar în politica românească. Tocmai de aceea mă simt dator să îl explic, deși cel care l-a făcut a fost un adversar politic. Este vorba […]
Ieri
16:30
Avocatul General al CJUE dă dreptate Înaltei Curți de Casație a României, condusă de Lia Savonea, în chestiunea prescripției # QMagazine.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a luat act de concluziile Avocatului General din cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene într-o cauză de interes major pentru opinia publică, având ca obiect problematica prescripției răspunderii penale, arată o comunicare a instituției conduse de Lia Savonea. Analiza Avocatului General confirmă că soluțiile adoptate de Înalta Curte […]
14:00
Avocații spun că Guvernul împinge Justiția spre blocaj total prin atac direct la dreptul la apărare # QMagazine.ro
Uniunea Națională a Barourilor din România a transmis că se opune „categoric” intenției Guvernului de a elimina din lege mecanismul de indexare anuală a onorariilor din oficiu, subliniind că acestea nu sunt un „beneficiu” acordat avocaților, ci instrumentul prin care statul își îndeplinește obligația de a garanta dreptul efectiv la apărare. UNBR solicită retragerea imediată […]
13:30
Noii miniștri din Guvernul Bolojan – Radu Miruță (Apărare) și Irineu Darău (Economie) – urmează să depună jurământul la Cotroceni marți, la ora 15:00. Anunțul a fost făcut de Administrația Prezidențială. Decretele de numire vor fi publicate în Monitorul Oficial. Vinerea trecută, cei doi au fost validați pentru aceste funcții de Comitetul Politic al USR. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Daniel David confirmă oficial că a demisionat. Ce-a transmis David în ultimul său mesaj ca ministru al Educației # QMagazine.ro
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației. El a transmis printr-un „mesaj la final de mandat”: „Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al Educației și Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin […]
21:30
Surse: Daniel David, ministrul Educației, ar fi demisonat. Ioana Ene Dogioiu: Nu am această informație # QMagazine.ro
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației, conform unor surse citate de Gândul și televiziunilor de știri. El și-ar fi înaintat demisia premierului, însă până la ora 20.30 știrea nu era oficializată. Q Magazine a încercat să confirme cu ministrul, însă acesta nu a răspuns, iar Ioana Ene Dogioiu, purtătorul de cuvânt […]
19:10
Până și Disperarea e de vânzare…am putea spune cu umor negru! Și cu tristețe… văzând că Franța, marea Franță, a ajuns să-și vândă patrimoniul național. Desigur, pentru a susține Ucraina împotriva Rusiei merită să-și vândă și demnitatea, nu doar simbolurile! Capodopera lui Gustav Courbet, „Omul disperat”, nu mai aparține statului francez, ci Qatarului. Adevărul s-a […]
16:00
Președintele Nicușor Dan a terminat luni primele discuții de la Palatul Cotroceni cu un grup format din 11 foști și actuali magistrați, despre problemele din Justiție. La această întâlnire, transmisă în direct de Administrația Prezidențială, au participat Daniel Ungureanu – procuror la Parchetul pe lângă Curtea de Apel Ploiești, Liviu Cîrneciu – judecător la Tribunalul […]
15:10
Fostul premier moldovean Vlad Filat a fost condamnat în lipsă la doi ani de închisoare pentru spălare de bani # QMagazine.ro
O instanță franceză l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier moldovean Vlad Filat la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform hotărârii judecătorești consultate luni de AFP. Prin această decizie datată 8 decembrie, Tribunalul corecțional din […]
12:40
Excelența în domeniul artistic va fi premiată în 14 ianuarie, la Ateneul Român. Gala MUSICRIT, inițiată de Luminița Arvunescu, a ajuns la a IV-a ediție # QMagazine.ro
GALA PREMIILOR MUSICRIT – singura gală ce recompensează Excelența – atât în domeniul artistic, cât şi în domeniile jurnalismului şi managementului din muzica clasică – va avea loc miercuri, 14 ianuarie 2026, de la ora 19:00, la Ateneul Român. Organizat de Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România (UCRRM), în parteneriat cu Filarmonica „George […]
10:20
Steve Witkoff: Rusia își menține angajamentul deplin față de realizarea păcii în Ucraina # QMagazine.ro
Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a dat asigurări că Rusia își menține „angajamentul deplin” față de realizarea păcii în Ucraina după întâlnirile dintre reprezentanți ai Washingtonului și ai Moscovei care au avut loc la acest sfârșit de săptămână în Florida, informează Agerpres. „În ultimele două zile, în Florida, emisarul special rus Kirill Dmitriev […]
00:10
Într-una din sărbătorile de Hanukka, invitată cu prieteni în casa generalului Yom Tov Samia, fost comandant al armatei de sud din Forțele de Apărare ale Israelului, am adăugat un motiv în plus la iubirea mea infinită pentru această armată. Nu doar că nimeni nu e lăsat în urmă, nu doar că pentru un israelian s-au […]
21 decembrie 2025
20:40
CSM nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești # QMagazine.ro
CSM subliniază că referendumul pe care președintele Nicușor Dan dorește să-l organizeze în cadrul Corpului Magistraților „nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii, cu atât mai mult în cadrul profesiei de judecător care reprezintă una dintre cele trei puteri în stat și are reglementare constituțională, precum și la nivelul legilor organice”. Vă […]
19:00
Un grup de senatori și deputați intenționează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, pentru „atacuri asupra independenței justiției”. „Președintele a făcut declarații publice prin care a contestat autoritatea și deciziile CSM. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat intenția de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, vizând […]
17:20
Un grup de senatori și deputați intenționează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, pentru „atacuri asupra independenței justiției”. „Președintele a făcut declarații publice prin care a contestat autoritatea și deciziile CSM. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat intenția de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, vizând […]
16:00
LEGAL, CSM NU poate fi „demis” prin voință politică, independent de orice pretins referendum! Cu/ fără știință, Președintele IGNORĂ (nepermis!) statutul constituțional al CSM # QMagazine.ro
Câteva considerații despre declarațiile făcute de Nicușor Dan duminică, 21 decembrie, privind referendumul pe care vrea să-l organizeze în ianuarie și în urma căruia să decidă dacă CSM rămâne sau „pleacă acasă”. 1.1. Propunerea Președintelui pornește de la premisa populară (FĂRĂ nicium minim fundament juridic!) că dacă o instituție publică „nu mai servește interesul public”, […]
15:50
Nicușor Dan anunță un referendum în justiție și explică de ce doar 20 de magistrați vor fi prezenți la întâlnirea de mâine # QMagazine.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat astăzi, în ajunul consultărilor cu magistrații, că urmează ca în ianuarie să inițieze un referendum cu o singură întrebare: „CSM acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. Referendumul ar urma să fie organizat în cadrul Corpului Magistraților. „Și, față de această situație pe […]
12:40
SUA au propus organizarea primelor negocieri față în față dintre Ucraina și Rusia din ultimele șase luni, la Miami, unde vor avea loc noi discuții ce vizează încheierea războiului, a afirmat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează Agerpres. „Statele Unite trebuie să spună clar: dacă nu va fi o cale diplomatică, atunci va fi o […]
20 decembrie 2025
20:00
Potopul după Dan Tudorache și Clotilde Armand la Sectorul 1. George Tuță anunță procese în instanță # QMagazine.ro
Odiseea juridică ce durează deja de câțiva ani între firma de salubritate Romprest și Primăria Sectorului 1 a ajuns într-o nouă etapă. Lipsa de viziune și incapacitatea profesională de a administra situația cetățenilor din acest sector în timpul mandatului exercitat de Clotilde Armand, îi va costa pe aceștia în plus 50 de milioane de lei. […]
13:10
Când se va produce restaurația justiției instrumentalizată politic și subordonată SRI și revenirea la teroarea judiciară # QMagazine.ro
Avocatul Toni Neacșu explică faptul că miza haosul creat în jurul justiției și ajunge la concluzia că se dorește o justiție instrumentalizată politic și subordonată SRI, ca în vremea binomului de tristă amintire. Dorința explicită exprimată atât de premier, cât și de președintele Dan, de a schimba legile justiției au în spate interesul politicienilor de […]
10:00
Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, a anunțat, vineri, misiunea diplomatică americană din România. „Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Așteptăm cu interes contribuția sa la consolidarea politicii americane și la reprezentarea președintelui Trump […]
19 decembrie 2025
14:40
Putin are convingerea că până la sfârșitul anului armata rusă va înregistra „noi succese” în Ucraina # QMagazine.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat la conferința sa anuală de presă de vineri că Moscova „nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”, informează Agerpres. Totuși, potrivit EFE, Putin a afirmat că autoritățile ruse au primit „unele semnale” că Ucraina vrea să dialogheze cu Rusia pentru a pune capăt războiului, dar nu […]
12:50
Biroul Politic Național al PNL a decis înlăturarea lui Hubert Thuma, unul dintre cei mai influenți liberali, de la șefia filialei PNL București, fiind înlocuit de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Decizia a fost luată la propunerea președintelui partidului, Ilie Bolojan, precizează un comunicat al PNL. Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al partidului, urmează ca, până […]
12:00
Zelenski, fericit că Ucraina a primit garanții financiare. Ungaria, Cehia și Slovacia nu vor contribui deloc la planul de finanțare pentru Ucraina # QMagazine.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat vineri satisfacția privind împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană țării sale pentru a finanța efortul său de război împotriva Rusiei, estimând că acest ajutor „întărește cu adevărat reziliența noastră”, relatează AFP. „Este vorba despre un sprijin important care întărește cu adevărat reziliența noastră”, a […]
09:40
Economistul și profesorul universitar Mircea Coșea a încetat din viață la 83 de ani. Născut pe 9 iunie 1942, la Ploiești, Mircea Coșea a fost profesor universitar la Academia de Studii Economice din București din anul 1995. A publicat manuale de economie, volume de studii economice și numeroase articole de specialitate în publicații din România și din […]
18 decembrie 2025
20:50
Mii de agricultori europeni s-au reunit joi la Bruxelles la un protest împotriva acordului de liber schimb între UE și statele blocului sud-american Mercosur, protest care a degenerat în confruntări cu poliția și acte de vandalism, informează Agerpres. Manifestanții au incendiat pneuri și au aruncat cu cartofi și alte obiecte asupra forțelor de ordine, care […]
18:20
Ioan Aurel Pop: Și comuniștii au vrut să-i învețe pe copii și tineri la școală că adevărata lume începe cu ei și că doar ei sunt purtătorii progresului. Nu degeaba, imitatorii lor de azi sunt chemați progresiști # QMagazine.ro
Tema predării literaturii române la liceu rămâne un subiect extrem de disputat. Sunt unii care consideră că parcurgerea etapelor din istoria literaturii noastre este benefică. Sunt însă și profesori care consideră că prin punerea în programă a lui Neculce sau Ureche cu cronicile lor, sau a „Țiganiadei” lui Ioan Budai Deleanu, ar însemna ca elevii […]
18:20
Mii de agricultori europeni s-au reunit joi la Bruxelles la un protest împotriva acordului de liber schimb între UE și statele blocului sud-american Mercosur, protest care a degenerat în confruntări cu poliția și acte de vandalism, informează Agerpres. Manifestanții au incendiat pneuri și au aruncat cu cartofi și alte obiecte asupra forțelor de ordine, care […]
17:30
Și comuniștii au vrut să-i învețe pe copii și tineri la școală că adevărata lume începe cu ei și că doar ei sunt purtătorii progresului. Nu degeaba, imitatorii lor de azi sunt chemați progresiști # QMagazine.ro
Tema predării literaturii române la liceu rămâne un subiect extrem de disputat. Sunt unii care consideră că parcurgerea etapelor din istoria literaturii noastre este benefică. Sunt însă și profesori care consideră că prin punerea în programă a lui Neculce sau Ureche cu cronicile lor, sau a „Țiganiadei” lui Ioan Budai Deleanu, ar însemna ca elevii […]
17:20
Tema predării literaturii române la liceu rămâne un subiect extrem de disputat. Sunt unii care consideră că parcurgerea etapelor din istoria literaturii noastre este benefică. Sunt însă și profesori care consideră că prin punerea în programă a lui Neculce sau Ureche cu cronicile lor, a „Țiganiadei” lui Ioan Budai Deleanu ar însemna ca elevii să […]
15:00
Dominic Fritz, primar al Timișoarei și președinte USR, a devenit astăzi cetățean român, după ce a depus jurământul de credință în cadrul unei ceremonii care a avut loc la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie. „Ce imens privilegiu să îmi fi putut alege iubirea pentru această țară. Mi-am depus jurământul de credință față de România, al […]
14:10
Președinta Curții de Apel acuză: Au fost presiuni enorme în dosarul Liei Olguța Vasilescu, care au continuat și a doua zi în ședința de judecată # QMagazine.ro
Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie a povestit la România TV că o procuroare DNA i-a cerut să pronunțe o anume soluție în dosarul Liei Olguța Vasilescu. Se întâmpla în 2017, când Laura Codruța Kovesi era procuror șef al DNA. Procuroarea DNA Elena Grecu, care în prezent activează la Parchetul European) este cea care […]
12:20
Protest la Palatul Cotroceni. Președintelui Nicușor Dan i se cere să se implice în medierea conflictului social major # QMagazine.ro
Sindicaliștii protestează astăzi în fața Palatului Cotroceni și cer președintelui Nicușor să își exercite rolul constituțional de mediator, conform art. 80 alin. (2) din Constituție. Această protest are ca scop solicitarea implicării Președinției României în medierea conflictului social major existent între confederațiile sindicale și Guvernul României, în contextul degradării accelerate a condițiilor de muncă și […]
10:10
Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat Comitetul Politic al USR pentru vineri, ora 12:00, în vederea supunerii la vot a propunerilor pentru ministerele Apărării și Economiei. Astfel, actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, este propus pentru funcția de ministru al Apărării, urmând să ocupe și poziția de vicepremier. Pentru conducerea Ministerului Economiei este propus senatorul […]
10:00
Supraviețuirea Ucrainei și credibilitatea UE sunt în joc în cadrul discuțiilor decisive de joi. Consiliul European de astăzi este ultima șansă a blocului comunitar de a demonstra că poate fi mai mult decât un simplu forum de discuții, potrivit Politico. Confruntându-se cu o ruptură tot mai mare cu Statele Unite și cu o Ucraină care […]
17 decembrie 2025
21:50
Silviu Vexler îi rupe pe Eminescu, Iorga, Alecsandri, Paulescu în Parlament și zâmbește satisfăcut # QMagazine.ro
Legea inițiată de deputatul comunității evreiești din România, Silviu Vexler, a fost adoptată în forma inițială, respectiv în cea votată de Senat, în conformitate cu decizia Curții Constituționale. Dincolo de adoptarea acestei legi s-a întâmplat un fapt de o gravitate extremă. Deputatul Silviu Vexler a rupt o fotografie cu Mihai Eminescu, Nicolae Iorga și Vasile […]
18:20
Bolojan: Banii destinați persoanelor cu dizabilități ar trebui să ajungă la oameni care chiar au probleme grave de sănătate # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan și-a reiterat convingerea că persoanele cu dizabilități ar trebui să plătească impozit local, pentru a susține dezvoltarea infrastructurii în comunitățile în care trăiesc. „Asta e o problemă serioasă pe care trebuie să o discutăm, pentru că, retoric, sună într-un anume fel. Știți câte persoane cu handicap avem în România? 957.000. Când am […]
13:00
DNA. Fost secretar de stat în Ministerul Economiei, trimis în judecată pentru abuz în serviciu # QMagazine.ro
Constantin-Flavius Nedelcea, la data faptelor secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu, se arată într-un comunicat transmis de DNA. Procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a mai multor persoane: Constantin-Flavius Nedelcea, la data faptei […]
11:00
Președintele Nicușor Dan se va afla de miercuri până vineri la Bruxelles, unde va participa la Summitul UE- Balcanii de Vest și la Consiliul European, a anunțat Administrația Prezidențială. Reuniunea liderilor UE și a celor din Balcanii de Vest, prezidată de președintele Antonio Costa, va fi o ocazie de a demonstra și a reconfirma forța […]
10:00
Președintele AUR, George Simion, a anunțat, marți seară, un document-program care stabilește direcțiile de acțiune ale partidului în actualul context politic, social și economic, intitulat „Opoziție totală – opoziție națională”. Manifestul este structurat sub forma unui decalog extins de măsuri și reprezintă răspunsul nostru ferm la degradarea accelerată a democrației parlamentare din România. „În Parlamentul […]
16 decembrie 2025
22:50
A fost lansat cel mai complex și variat grup de publishing din România, al cărui fondator și proprietar este Radu Budeanu. ARCMEDIA este un grup „cu un portofoliu de 20 publicații, peste 25 de conturi Social Media cu peste 5 milioane de followers și 15 producții video, cu aproximativ 2 milioane de cititori zilnic pe toate platformele”. […]
16:40
Grindeanu: Noi am amendat un management catastrofal. Faptul că suntem parte într-o coaliție nu ne face să fim niște copii puși într-un colț # QMagazine.ro
Luat la rost de președintele USR Dominic Fritz că a votat moțiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, liderul PSD Sorin Grindeanu a explicat astăzi că social-democrații au amendament „acest management catastrofal”, iar faptul că sunt parte a unei coaliții nu „ne face să fim niște copii puși într-un colț”. „Ceea ce a fost în Senat […]
10:50
Haga. Lansare unei comisii menită să depăgubească Kievul pentru daunele cauzate de ruși # QMagazine.ro
Liderii europeni, între care și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se întâlnesc azi la Haga pentru a lansa o Comisie Internațională pentru Reclamații, menită să despăgubească Kievul cu sute de miliarde de dolari reprezentând daunele cauzate de atacurile rusești și presupuse crime de război, informează Agerpres. La conferința de o zi, co-găzduită de Olanda și Consiliul […]
10:10
Procurorii DNA efectuează marți percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, dar și la omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe. , într-un dosar de dare de mită și complicitate la dare de mită. Cei doi sunt acuzați că au încercat să-l mituiască pe directorul Registrului Auto Român (RAR), Mihai Alecu, potrivit Gândul. Conform surselor, valoarea […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.