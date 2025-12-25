Cum a apărut Irina Columbeanu într-un avion privat, chiar alături de mama ei, Monica Gabor. Detaliul ce a atras imediat atenția
Antena1, 25 decembrie 2025 02:30
Descoperă în ce ipostază a fost surprinsă Irina Fodor într-un avion privat, chiar alături de mama ei, celebra Monica Gabor. Detaliul ce a atras atenția internauților imediat.
Acum o oră
02:30
Acum 2 ore
01:40
Horoscop zilnic 25 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de joi, 25 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Acum 4 ore
23:30
Cine a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16. Luca Zvaleni pleacă acasă cu premiul de 30.000 de Euro și stagiul la Retroscena # Antena1
Luca Zvaleni a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16! Marele campion pleacă acasă cu premiul în valoare de 30.000 de Euro și un stagiu la Retroscena, restaurantul lui Chef Richard Abou Zaki laureatcu stea Michelin din Italia.
Acum 8 ore
21:00
Finala Chefi la cuțite, 24 decembrie 2025. Cine sunt finaliștii sezonului 16. Ce premieră spectaculoasă a avut loc în Marea Finală # Antena1
Finaliștii sezonului 16 Chefi la cuțite au fost desemnați chiar la începutul ultimei ediții din acest an! Emoțiile și suspansul au predominat, însă cele mai intense momente din sezon au început abia după marele anunț făcut de Irina Fodor.
Acum 12 ore
18:10
Se schimbă total sistemul de asigurări de sănătate! Medicii de familie nu mai dau trimiteri. Bolnavii, acces la dosarul electronic # Antena1
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat schimbarea momentului! Sistemul asigurărilor de sănătate va fi schimbat radical. Când va fi gata prima versiune a platformei informatice și ce presupune noul sistem.
17:50
Ema și Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, portret de familie înduioșător, de Crăciun. Cât de mult a crescut fiica lor # Antena1
Ema și Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, sezonul 7 sunt protagoniștii unei ședințe foto adorabile de Crăciun. Fosta cocurentă a ținut să transmită câteva cuvinte despre familia lor.
17:50
Bella Santiago și Nicu Grigore nu vor petrece sărbătorile de iarnă împreună. Iată mesajul artistei.
17:40
Nikita a ajuns de urgență la spital, după ce a fost bătută în Centrul Vechi al Capitalei. Ce s-a întâmplat mai exact # Antena1
Nikita a trecut prin momente de coșmar în urmă cu doar două zile, după ce a ajuns de urgență la spital, în urma unei agresiuni violente în Centrul Vechi al Capitalei.
17:40
17:10
Există mai multe tradiții neobișnuite de Revelion în întreaga lume și unele dintre ele au fost adoptate și în România.
17:10
Ce-și doresc copiii Prințului William de Crăciun și de ce nu vor primi. Kate Middleton a refuzat să le facă pe plac # Antena1
Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis au avut cerințe speciale pentru Moș Crăciun în acest an. De ce părinții au refuzat însă să le facă pe plac.
17:00
Cele patru zodii care vor face bani cu ușurință în 2026. Cine sunt nativii care nu trebuie să se îngrijoreze anul viitor # Antena1
Anul 2026 se anunță plin de oportunități financiare pentru unii nativi ai zodiacului.
17:00
Cum a reacționat tatăl lui Adrian Mutu când a aflat că Briliantul consuma substanțe interzise. Spiridon Mutu a recunoscut tot # Antena1
Spiridon Mutu a dezvăluit ce a simțit în momentul în care a aflat că fiul lui consuma substanțe interzise. Viciul fostului fotbalist l-a costat milioane de euro și o suspendare importantă de la Chelsea.
16:50
De ce unii oameni cred că văd extratereștri de Crăciun. Experții au dezvăluit ce cauzează fenomenul neobișnuit # Antena1
Experții au dezvăluit de ce unii oameni cred că văd extratereștri de Crăciun, un fenomen care devine mult mai frecvent în perioada sărbătorilor.
16:20
Crăciun la Cotroceni: Nicușor Dan și familia au întâmpinat colindătorii. Imagini adorabile cu mezinul Președintelui României # Antena1
Nicușor Dan, alături de familie, a deschis porțile Palatului Cotroceni pentru colindători, într-o seară plină de emoție și tradiție. Copii, ansambluri folclorice și colinde autentice au creat momente speciale, iar reacția sinceră și adorabilă a fiului președintelui României a atras toate privirile.
15:30
Cum și-a făcut apariția Serena Williams la nunta surorii ei, Venus. Petrecerea a ținut 5 zile # Antena1
Venus Williams s-a căsătorit cu Andrea Preti. Iată ce detalii au ieșit în evidență la ceremonia care a durat mai bine de cinci zile.
15:20
Când temperaturile scad și zilele devin tot mai scurte, o supă fierbinte poate fi răspunsul perfect.
15:00
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ce vor face Lavinia și Adin cu banii din marele premiu. În ce vor să investească # Antena1
Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, au dezvăluit ce planuri au cu banii din marele premiul. Anais, sora cea mică a fetei, le-a găsit întrebuințarea perfectă.
Acum 24 ore
13:50
Nativii binecuvântați de univers în prima lună din 2026. Zodiile acestea vor fi ocrotite de necazuri # Antena1
Ianuarie 2026 va veni cu vești excelente pentru o parte dintre nativii zodiacului. Astrele se vor alinia favorabil, iar câteva zodii vor simți că norocul va fi de partea lor încă din primele zile ale anului.
13:40
Fanii Chefi la cuțite au descoperit cu surpriză cine este soțul Sorinei. Din ce proiect televizat a făcut parte Nobo # Antena1
Sorina Jumaga, de la echipa lui Chef Richard Abou Zaki, a ajuns în semifinala Chefi la cuțite. Iată cine este soțul ei.
13:30
Iancu Sterp a devenit tată! Denisa a adus pe lume un băiețel. Cum au apărut în mediul online # Antena1
Bucurie fără margini în familia Sterp! Iancu Sterp și soția lui, Denisa, trăiesc unele dintre cele mai emoționante momente din viața lor, după ce tânăra a născut un băiețel sănătos.
13:30
Cine este soțul Ștefanei Mercori de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Bărbatul, foarte cunoscut în mediul online. Cu ce se ocupă # Antena1
Ștefana Mercori a gătit alături de soțul ei în semifinala sezonului 16 Chefi la cuțite. Bărbatul care susține că nu are nicio treaba cu bucătăria are o carieră de succes în mediul online.
13:30
Stomatologia modernă a evoluat mult dincolo de ideea de tratament strict medical, devenind un domeniu în care tehnologia, estetica și experiența pacientului se întâlnesc armonios.
13:00
(P) Cei care planifică din timp câștigă: DAL Travel deschide rezervările pentru circuitele de toamnă # Antena1
Toamna a devenit, în ultimii ani, unul dintre sezoanele preferate de călătorie pentru turiștii români: temperaturi mai blânde, destinații mai puțin aglomerate și tarife mai echilibrate decât în vârful verii.
12:40
Chefi la cuțite, lider de audiență. Marea finală e azi la ora 20:30. Urmează cea mai intensă cursă culinară a sezonului 16 # Antena1
În această seară, 24 decembrie 2205, de la 20:30, urmează Marea Finală a sezonului 16 Chefi la cuțite – ediția va dezvălui finaliștii care se vor lupta, în cea mai intensă sesiune de gătit, pentru marele trofeu al acestui sezon. Este seara de gală când show-ul culinar va desemna persoana care își va adjudeca premiul de 30.000 de euro.
12:20
Achiziția unui automobil este o decizie importantă, care ține cont atât de nevoile personale, cât și de caracteristicile fiecărui model. În funcție de stilul de viață, frecvența deplasărilor și preferințele legate de confort, siguranță și tehnologie, fiecare model oferă avantaje distincte.
06:10
Crăciun 2025: Felicitări cu mesaje „Crăciun Fericit” de trimis prin SMS, WhatsApp sau Facebook pe 25 decembrie # Antena1
Crăciunul este prilejul ideal de a petrece timp cu persoanele dragi și de a le trimite felicitări/mesaje celor pe care nu-i poți avea aproape fizic. De aceea, ți-am pregătit o serie de imagini cu urarea „Crăciun fericit”, pe care le poți trimite prin SMS, pe Facebook, Messenger, Instagram sau alte platforme ca să le aduci zâmbetul pe buze în Ajunul Crăciunului sau de Crăciun 2025.
Ieri
23:40
Semifinala Chefi la cuțite, 23 decembrie 2025. Ce probe i-au pus pe jar pe concurenți. Ultima jurizare s-a lăsat cu scântei # Antena1
Semifinala sezonului 16 Chefi la cuțite a fost alcătuită din trei probe! Punctajul se adună, iar în marea finală aflăm cine se va lupta pentru premiul cel mare. Ultima ediție a acestui sezon se vede, miercuri, 24 decembrie 2025, de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
23:00
Semifinala Chefi la cuțite, 23 decembrie 2025. Semifinaliștii au gătit pentru concurenții din sezonul trecut alături de familii # Antena1
Marea Finală a sezonului 16 Chefi la cuțite se vede, mâine, 24 decembrie 2025, de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
21:10
Horoscop zilnic 24 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de miercuri, 24 decembrie 2025, aduce vești neașteptate pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
18:50
Te-ai întrebat care sunt cadourile pe care le cumpără bogații de Crăciun? Sunt foarte diferite față de cadourile obișnuite care se găsesc sub brad în perioada sărbătorilor.
18:00
Află care sunt tendințele în manichiură pentru sărbătorile de iarnă din acest an. Descoperă cele mai frumoase modele de unghii pentru Crăciun 2025: elegante și minimaliste, albe și scurte, cu french clasic. Inspirație pentru un look festiv și rafinat, potrivit oricărei ocazii de sărbătoare.
17:50
Românii, campionii Europei la reciclare! Țara noastră deține cea mai mare rețea de acest tip din lume. Ce scrie presa străină # Antena1
România a impresionat presa străină datorită rezultatelor uimitoare în reciclare. Iată ce s-a scris despre țara noastră și despre Sistemul Garanție-Returnare (SGR).
17:50
Ce pensie încasează Ilie Năstase, de fapt. Suma modestă în comparație cu performanțele lui sportive # Antena1
Ilie Năstase primește o lunar sumă modestă de la statul român. Ce detalii surprinzătoare au ieșit la iveală despre veniturile fostului lider mondial ATP.
17:30
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Lavinia și Adin, despre speculațiile că au câștigat datorită susținătorilor Dianei și ai lui Sorin # Antena1
Câștigătorii sezonului 12 Mireasa - Iubire Mediteraneeană au fost primii invitați din sezonul 8 al emisiunii Mireasa: Confesiuni. Lavinia și Adin au vorbit despre planurile lor de viitor, despre experiența în cadrul emisiunii, dar și despre controversele apărute în urma Finalei.
17:10
Andreea Antonescu, schimbare de look înainte de sărbători. La ce a apelat cântăreața recent întoarsă în România # Antena1
Andreea Antonescu s-a întors recent în țară, iar în prag de sărbători a decis să facă o schimbare de look îndrăzneață.
17:10
Când ești răcit, nopțile pot fi cele mai dificile: nasul înfundat nu te lasă să dormi, tusea apare exact când te pui în pat, iar febra îți dă o stare de neliniște. Totuși, o rutină de seară bine gândită poate face diferența. Ea îți ajută corpul să se refacă mai repede și să treci mai ușor peste răceală.
17:10
Sănătatea orală joacă un rol esențial în calitatea vieții, influențând nu doar aspectul estetic al zâmbetului, ci și funcțiile de bază precum masticația, vorbirea și confortul general.
17:10
În ultimii ani, stomatologia a cunoscut o transformare spectaculoasă, determinată de integrarea tehnologiilor digitale, a materialelor inovatoare și a procedurilor minim invazive.
16:30
Vedetele s-au pregătit deja pentru sărbători. Ținutele sunt festive și... sexy. Iată cu ce poze a atras atenția un supermodel de peste Ocean.
16:20
Tzancă Uraganu, dat în judecată din cauza unei datorii. De la ce a pornit scandalul: „Se laudă cu mașini de sute de mii de euro” # Antena1
Tzancă Uraganu a reacționat după ce a fost acuzat că refuză să își achite o datorie. Firma manelistului a fost dată în judecată, iar până acum au avut loc deja șase termene.
15:40
Cum arată apartamentul în care locuiesc Ana Bodea și iubitul ei, Valentin Butnaru. Imagini din locuința de poveste # Antena1
Ana Bodea și iubitul ei, Valentin Butnaru, au împodobit împreună bradul de Crăciun și ne-au vorbit despre magia sărbătorilor de iarnă la ei acasă.
15:30
(P) Transferul de responsabilitate pentru DEEE: obligațiile producătorilor și importatorilor de echipamente electrice # Antena1
Știai că lumea aruncă anual 91 miliarde de euro la gunoi? O faci chiar și tu - atunci când depozitezi dispozitive electrice la întâmplare.
15:10
Kate Middleton, gest deosebit pentru spitalul în care a fost tratată de cancer. Ce a făcut Prințesa de Wales în prag de sărbători # Antena1
Kate Middleton a revizitat spitalul în care a fost tratată pentru cancer. Iată ce gest a făcut înainte de Crăciun.
14:40
Facilități fiscale pentru angajații cu salariul minim, din 2026. Ce prevede ordonanța-trenuleț # Antena1
Angajații plătiți cu salariul de bază minim brut pe țară ar putea beneficia și în 2026 de facilități fiscale menite să le crească venitul net, potrivit unui proiect de Ordonanță de urgență privind mai multe măsuri fiscale, așa-numita „ordonanță-trenuleț”.
14:20
Experții au dezvăluit cât de repede pot crește oamenii și care ar fi recordul biologic posibil, mai mare decât își imaginează mulți.
14:00
Te-ai întrebat cum a apărut tradiția globurilor de Crăciun? Primele ornamente arătau foarte diferit atunci când oamenii au început să împodobească brazii.
13:50
Motivul pentru care Andreea Bănică a fost dată afară din trupa Exotic. Ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani # Antena1
După 20 de ani de când trupa Exotic făcea furori în industria muzicală din România, s-a aflat abia acum care a fost, de fapt, motivul pentru care Andreea Bănică a fost dată afară din formație.
13:50
(P) Ce invertor pentru panouri fotovoltaice să alegi de la TREVORA ELECTRIC în funcție de consumul tău # Antena1
Sistemul fotovoltaic instalat nu mai ține pasul cu consumul? Află aici ce oferte au TREVORA ELECTRIC dacă ai nevoie de un nou invertor pentru panouri fotovoltaice.
13:40
Ursidele reprezintă ultima ploaie de stele din 2025, dar promite un spectacol astronomic inedit ce poate fi văzut cu ochiul liber, în funcție de condițiile meteo.
